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Білорусь (5973) Польща (5180)

Варшава про рішення Лукашенка оголосити святом день вторгнення в Польщу: Це завадить Білорусі вести діалог з європейськими країнами

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Варшава про рішення Лукашенка оголосити святом день вторгнення в Польщу: Це завадить Білорусі вести діалог з європейськими країнами

МЗС Польщі висловило обурення оголошенням влади Білорусі про встановлення 17 вересня нового державного свята - Дня народної єдності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

"Базувати історичну політику Білорусі на спадщині пакту Сталіна-Гітлера абсолютно незрозуміло. Це жест, який є частиною російських дій, спрямованих на переосмислення надзвичайно складної історії нашого регіону, що завадить Білорусі вести діалог та досягти взаєморозуміння із сусідніми країнами, а також з європейськими країнами", - йдеться у заяві.

В міністерстві нагадали, що 17 вересня 1939 року Радянський Союз вторгся в Польщу, яка тоді воювала з військами нацистської Німеччини.

"Таким чином Радянський Союз реалізував секретний протокол пакту Ріббентропа-Молотова, укладений СРСР і Третім рейхом 23 серпня 1939 року, що безпосередньо призвело до початку Другої світової війни. Цей спільний радянсько-нацистський напад на Польщу започаткував найстрашнішу війну в історії світу, яка коштувала життя 60 мільйонів людей, зокрема жителів Білорусі", - йдеться у заяві.

"Встановлення Дня народної єдності на честь включення Білорусі до Союзу Радянських Соціалістичних Республік є прославленням радянської спадщини та спробою відрізання Білорусі від справжніх коренів. Це акт, який підриває незалежність і суверенітет Білорусі", - заявили в МЗС Польщі.

Раніше білоруський диктатор Лукашенко зробив державним святом день вторгнення СРСР до Польщі в 1939 р.

Також читайте: Лукашенко посилив покарання за протести в Білорусі, а також за поширення "забороненої інформації" інтернет-ЗМІ

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
Кукуха у диктаторов сьезжает окончательно, в интересное время живем...
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09.06.2021 10:33
+5
· Чому населення Західної України зустріло РККА щонайменш індиферентно, а буквально через декілька місяців зненавиділо в своїй переважній більшості і цю армію і все, що вона принесла на Західну Україну?
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09.06.2021 10:45
+4
Смердючі совки ******* нагадувати українцям, що Сралін з більшовиками об*єднали всі землі, населені українцями, які після 1-ї Світової захапали сусіди. Та ж Польща, вигравши совєцько-польську війну 1921 р. по Рижському договору з Совдепією. Тобто українці зараз повинні дякувати Сраліну і кацапам за Соборну Україну.
Я таким підорасам завжди відповідаю запитанням (дуже простим):

Які мотиви мало на увазі щодо Західних Українських земель, а також щодо Букоаини та Бесарабії сталінське керівництво СРСР, коли вступило в Другу світову війну, напавши на Польшу:
· Бажання об'єднати, створити соборну Україну;
· Чисто імперські, що не мали ніякого відношення до інтересів населення Західної України?
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09.06.2021 10:43
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Кукуха у диктаторов сьезжает окончательно, в интересное время живем...
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09.06.2021 10:33 Відповісти
А що там святкувати ? Мільйони знищених комуністами українців ?
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09.06.2021 10:41 Відповісти
Нет,не будем.Диктаторы делили награбленное,и тогда увеличилась не Украина,а УССР.
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09.06.2021 10:44 Відповісти
· Чому населення Західної України зустріло РККА щонайменш індиферентно, а буквально через декілька місяців зненавиділо в своїй переважній більшості і цю армію і все, що вона принесла на Західну Україну?
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09.06.2021 10:45 Відповісти
А то,что сейчас батькабульбашенко делает,помогает общению с Европой?
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09.06.2021 10:36 Відповісти
Варшава о решении Лукашенко объявить праздником день вторжения в Польшу: Это помешает Беларуси вести диалог с европейскими странами - Цензор.НЕТ 2114....
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09.06.2021 10:40 Відповісти
Смердючі совки ******* нагадувати українцям, що Сралін з більшовиками об*єднали всі землі, населені українцями, які після 1-ї Світової захапали сусіди. Та ж Польща, вигравши совєцько-польську війну 1921 р. по Рижському договору з Совдепією. Тобто українці зараз повинні дякувати Сраліну і кацапам за Соборну Україну.
Я таким підорасам завжди відповідаю запитанням (дуже простим):

Які мотиви мало на увазі щодо Західних Українських земель, а також щодо Букоаини та Бесарабії сталінське керівництво СРСР, коли вступило в Другу світову війну, напавши на Польшу:
· Бажання об'єднати, створити соборну Україну;
· Чисто імперські, що не мали ніякого відношення до інтересів населення Західної України?
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09.06.2021 10:43 Відповісти
А диалога и так нет поэтому луке насрать на это предупреждение
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09.06.2021 10:48 Відповісти
Но есть санкции.
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09.06.2021 12:08 Відповісти
Они всю жизнь есть кроме короткой перемены. Беларусь это огрызок роиси и прямых отношений с внешним миром у нее нет де факто
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09.06.2021 12:28 Відповісти
И как это опровергает санкции? Или какую мысль вы хотели выразить.
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09.06.2021 12:35 Відповісти
От молодець. Кацапів всі тикають в лайно мордою що вони з нацистамм розпочали війну, а вони заперечують. Їхній соратник лука підтвердив що кацапи все ж почали другу світову.
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09.06.2021 11:03 Відповісти
Так и проявляется истинный фашизм, солидаризируясь с Гитлером... обдоланный жаждой власти лука идет в синхроне с мацковскими фашистами... - изолировать эту гнилую территорию нужно вовремя и полностью... пока не позно.
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09.06.2021 11:41 Відповісти
Белоруссия с потрохами на подсосе у рашки и ей все санкции пх, она может в какой-то мере страдать от санкций против рфии, и ускорится формализация поглощения не суверенной республики большим братом
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09.06.2021 12:39 Відповісти
Ну, если отойти от официальной версии победителей, многие офуеют.
То, что Польша попыталась захватить вольный город Данцинг, ввела туда свои войска и артиллерию и, о боже, да, зеленых человечков, про это стараются умалчивать.
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09.06.2021 13:57 Відповісти
Гданск был закреплён за Польшей по итогам 1-ой мировой войны.
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09.06.2021 15:52 Відповісти
 
 