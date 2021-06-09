Варшава про рішення Лукашенка оголосити святом день вторгнення в Польщу: Це завадить Білорусі вести діалог з європейськими країнами
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МЗС Польщі висловило обурення оголошенням влади Білорусі про встановлення 17 вересня нового державного свята - Дня народної єдності.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".
"Базувати історичну політику Білорусі на спадщині пакту Сталіна-Гітлера абсолютно незрозуміло. Це жест, який є частиною російських дій, спрямованих на переосмислення надзвичайно складної історії нашого регіону, що завадить Білорусі вести діалог та досягти взаєморозуміння із сусідніми країнами, а також з європейськими країнами", - йдеться у заяві.
В міністерстві нагадали, що 17 вересня 1939 року Радянський Союз вторгся в Польщу, яка тоді воювала з військами нацистської Німеччини.
"Таким чином Радянський Союз реалізував секретний протокол пакту Ріббентропа-Молотова, укладений СРСР і Третім рейхом 23 серпня 1939 року, що безпосередньо призвело до початку Другої світової війни. Цей спільний радянсько-нацистський напад на Польщу започаткував найстрашнішу війну в історії світу, яка коштувала життя 60 мільйонів людей, зокрема жителів Білорусі", - йдеться у заяві.
"Встановлення Дня народної єдності на честь включення Білорусі до Союзу Радянських Соціалістичних Республік є прославленням радянської спадщини та спробою відрізання Білорусі від справжніх коренів. Це акт, який підриває незалежність і суверенітет Білорусі", - заявили в МЗС Польщі.
Раніше білоруський диктатор Лукашенко зробив державним святом день вторгнення СРСР до Польщі в 1939 р.
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Я таким підорасам завжди відповідаю запитанням (дуже простим):
Які мотиви мало на увазі щодо Західних Українських земель, а також щодо Букоаини та Бесарабії сталінське керівництво СРСР, коли вступило в Другу світову війну, напавши на Польшу:
· Бажання об'єднати, створити соборну Україну;
· Чисто імперські, що не мали ніякого відношення до інтересів населення Західної України?
То, что Польша попыталась захватить вольный город Данцинг, ввела туда свои войска и артиллерию и, о боже, да, зеленых человечков, про это стараются умалчивать.