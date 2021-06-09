Відбулася презентація документального фільму про українську освіту "2045: Нова національна ідея": "Куди рухається система освіти, і що з нею буде через 10-15 років"

Ексглава Київської ОДА Михайло Бно-Айріян презентував повнометражний документальний фільм про українську освіту "2045: Нова національна ідея".

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в пресрелізі його команди.

У фільмі показано історії 60 героїв. Серед них вчителі, директори шкіл, викладачі університетів, ректори та керівники освітніх навчальних закладів, талановиті школярі та студенти, засуджені неповнолітні і військові кадети, академіки та молоді вчені.

"Ми проїхали всю країну від прифронтової лінії на сході до західного кордону і поспілкувалися з багатьма, хто є невід'ємними частинками величезного механізму під назвою "українська освітня система". Спілкуючись з людьми в різних куточках України, ми усвідомили, що саме освіта має всі шанси об'єднати країну, і не лише надати молодому поколінню якісні знання, а й прищепити правильні цінності, які полягають у любові до своєї країни", - розповів Бно-Айріян.

За його словами, якщо змінити підходи до освітнього процесу, якщо в центр освітньої політики поставити педагога, то сьогоднішні першокласники у 2045 році стануть новим успішним поколінням, яке змінить країну і зробить її набагато сильнішою.

До створення фільму також долучилися відомі вчені і лідери громадської думки в освітній сфері.

"Наш фільм не про критику і не про звинувачення. Він про тих, хто вчиться, і про тих, хто вчить. Нам було цікаво зрозуміти куди рухається наша система освіти, і що з нею буде через 10-15 років. Зараз можу з упевненістю сказати: поки у нас є такі вчителі і викладачі, які готові віддавати частинку себе заради кожного учня або студента, у нас є майбутнє. Але держава має повернутися обличчям до вчителя, продовжити неминучі реформи", - підсумував Бно-Айріян.

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