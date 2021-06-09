Відбулася презентація документального фільму про українську освіту "2045: Нова національна ідея": "Куди рухається система освіти, і що з нею буде через 10-15 років"
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Ексглава Київської ОДА Михайло Бно-Айріян презентував повнометражний документальний фільм про українську освіту "2045: Нова національна ідея".
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в пресрелізі його команди.
У фільмі показано історії 60 героїв. Серед них вчителі, директори шкіл, викладачі університетів, ректори та керівники освітніх навчальних закладів, талановиті школярі та студенти, засуджені неповнолітні і військові кадети, академіки та молоді вчені.
"Ми проїхали всю країну від прифронтової лінії на сході до західного кордону і поспілкувалися з багатьма, хто є невід'ємними частинками величезного механізму під назвою "українська освітня система". Спілкуючись з людьми в різних куточках України, ми усвідомили, що саме освіта має всі шанси об'єднати країну, і не лише надати молодому поколінню якісні знання, а й прищепити правильні цінності, які полягають у любові до своєї країни", - розповів Бно-Айріян.
За його словами, якщо змінити підходи до освітнього процесу, якщо в центр освітньої політики поставити педагога, то сьогоднішні першокласники у 2045 році стануть новим успішним поколінням, яке змінить країну і зробить її набагато сильнішою.
До створення фільму також долучилися відомі вчені і лідери громадської думки в освітній сфері.
"Наш фільм не про критику і не про звинувачення. Він про тих, хто вчиться, і про тих, хто вчить. Нам було цікаво зрозуміти куди рухається наша система освіти, і що з нею буде через 10-15 років. Зараз можу з упевненістю сказати: поки у нас є такі вчителі і викладачі, які готові віддавати частинку себе заради кожного учня або студента, у нас є майбутнє. Але держава має повернутися обличчям до вчителя, продовжити неминучі реформи", - підсумував Бно-Айріян.
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Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто моде і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл на основі вже існуючих, тобто будувати особливо нічого не треба. Питання нестачі шкіл в центрі - це тема окремого обговорення.
1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (5-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.Розмір оплати залежить від середнього балу за першу четверть. Чим вищий, тим менше плати. У рейтінг також враховувати участь у позакласній діяльності, поведінка, нагороди, конкурси. Для малозабеспечених та багатодітних - знижки аж до 5 доларів на місяць.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виліливши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********.
Бо на даний час учитель 40% робочого часу витрачає на писанину!
Класні журнали, перевірка робіт, табелі, щоденники, звіти, списки і вся інша мура, яка не має до освітньо-виховної роботи ніякого відношення!
Движется в никуда, сельским школам приказали долго жить. А через 10-15 лет образование будет ниже уровня медицины. Дураками ведь легче управлять, а которые по умней, уедут безвозвратно учиться за границу.