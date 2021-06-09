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Новини Політика України
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закон (1327) заборона (955) екологія (926)

Опубліковано закон про заборону пластикових пакетів в Україні: він почне діяти через шість місяців

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Опубліковано закон про заборону пластикових пакетів в Україні: він почне діяти через шість місяців

В Україні з 2022 року заборонять продаж пластикових пакетів у всіх точках торгівлі та сфери обслуговування, за винятком певних випадків. Відповідний закон сьогодні був оприлюднений.

Документ опублікували у виданні "Голос України", передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Закон набере чинності завтра. Однак у дію його введуть через шість місяців з дня набрання чинності.

Низку норм введуть у дію через дев’ять місяців з дня опублікування документа.

Відповідно до закону, в Україні заборонять надлегкі пластикові пакети і легкі пластикові пакети товщиною до 50 мкм. Це може стосуватися, наприклад, малих прозорих пакетів-майок, мотки яких люди звикли бачити в необмеженій кількості в магазинах.

Зазвичай, такі пакети мають товщину стінки 10,2 мкм. Вони швидко рвуться і фактично не придатні для переробки. Це ж стосується пакетів-майок, які поширюються на касах. Їхня товщина стінки варіюється, в залежності від торгової мережі, від 24,8 мкм до 50 мкм.

Також читайте: Надтонкі і тонкі пакети мають зникнути з магазинів із березня 2022-го, - заступник міністра охорони довкілля Стрілець

Також під заборону потрапляють оксорозкладні (оксобіорозкладні) пластикові пакети.

Які пластикові матеріали не потрапляють під заборону

Як виняток дозволена первинна упаковка для м'яса, риби та продуктів з них, а також сипучих продуктів. Це надлегкі пластикові пакети з товщиною стінки до 15 мікрон і розмірами 225х345х450 ​​мкм.

Коли введуть обмеження

Усі обмеження будуть вводитися у дію поступово. Зокрема:

  • 9 місяців з дня прийняття законопроєкту для відмови від поширення пластикових пакетів товщиною стінки до 50 мкм (тонких);
  • до 1 січня 2022 року для припинення поширення оксорозкладних (оксобіорозкладних) пластикових пакетів;
  • до 2023 року обмеження не поширюватимуться на біорозкладні пластикові пакети і надтонкі пластикові пакети, що є первинною упаковкою для свіжої риби та м'яса, продуктів з них, а також сипучих продуктів, льоду.

Читайте: Україна для збереження екології модернізує промисловість протягом 10-12 років, - Зеленський

За цей час магазини, супермаркети, ресторани, кафе і аптеки повинні повністю перейти на більш безпечні для навколишнього середовища і здоров'я людей альтернативи:

  • пакети і сумки багаторазового використання;
  • паперові пакети;
  • біорозкладні пакети.

Підприємства повинні утилізувати всі пакети, які підпали під заборону, але залишилися в обігу.

На тих, хто продовжить поширювати пакети, чекає штраф - від 1700 до 3400 грн. За повторне порушення доведеться заплатити від 3400-8500 грн. При цьому в Мінекології уточнювали, що українців штрафи не торкнуться, покарання загрожує бізнесу.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+12
лучше бы запретили по пол-упаковки рыбных консерв в жестяные банки класть, оливок и кукурузы 50/50 с рассолом! конфеты по 8 штук в коробку полметра на полметра! вот с чего надо начинать с мусором бороться.
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09.06.2021 11:17
+9
Опубліковано закон про заборону пластикових пакетів в Україні: він почне діяти через шість місяців - Цензор.НЕТ 3909
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09.06.2021 11:09
+6
Зелень ходить по граблям. Опубликован закон о запрете пластиковых пакетов в Украине: он начнет действовать через шесть месяцев - Цензор.НЕТ 3685
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09.06.2021 10:51
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Зелень ходить по граблям. Опубликован закон о запрете пластиковых пакетов в Украине: он начнет действовать через шесть месяцев - Цензор.НЕТ 3685
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09.06.2021 10:51 Відповісти
Закон принят..Закон опубликовали...Закон начнёт действовать... А ещё Закон можно оспорить...А ещё Закон можно "спустить по тихой воде"...Стоит ли удивляться разговорам про НАТО и ЕС?
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09.06.2021 10:53 Відповісти
Теперь украинцам придется бить "чорнявых" еще и за пакеты.
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09.06.2021 11:03 Відповісти
А что относительно Zip-Lock пакетов? Тоже под запретом? Если да, то в этом случае будет бунт предпринимателей Опубліковано закон про заборону пластикових пакетів в Україні: він почне діяти через шість місяців - Цензор.НЕТ 1546
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09.06.2021 11:04 Відповісти
проблема пакетів у тому, що є затонкі, а тому швидко рвуться і на маленькі шматки, які потім їдять тварини, приймаючи за свою звичайну їжу, або воно прилипає до їжі: намотається на ногу, шию одній тварині, інша крупніша цю тварину заковтнула з усим гамузом, бо ізза пакета тварина менш рухлива і легка здобич. твій зіп-пакет не намотається на частини тіла тварини, у ньому немає ручок, у які зазвичай попадають кінцівки тварин. у воді ця дрянь сприймається як медуза і хто їсть медуз, хапають і кульок. подивися як найтонші пакети добре літають у вітряну погоду і як вони чіпляються за дерева і як довго там висять. так само вони висять на тваринах - довго і до смерті.
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09.06.2021 11:20 Відповісти
Що ти верзеш? "Мої" зіп-пакети в порівнянні з звичайними це нуль цілих хрін десятих по об'єму. Якщо їх заборонять, то підпріємцям не буде куди пакувати товар.
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09.06.2021 11:34 Відповісти
бред
в европе бумажние пакети кладут
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09.06.2021 11:36 Відповісти
ніфіга, пластикових навалом.
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09.06.2021 11:39 Відповісти
вони на зіпі, який робить їх не таким еластичним, як літаючі.
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09.06.2021 11:37 Відповісти
Я думаю, що зіп-пакети неможна забороняти, якщо їм немає альтернативи. А "майки" та звичайні пакети хай забороняють. Чистіше буде навколо.
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09.06.2021 11:43 Відповісти
так не за майки мова, а за тонкість продукта.
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09.06.2021 11:45 Відповісти
натягни на нього свій зіп
Опубліковано закон про заборону пластикових пакетів в Україні: він почне діяти через шість місяців - Цензор.НЕТ 6804"
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09.06.2021 11:44 Відповісти
ти перебільшуєш та перекручуєш
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09.06.2021 11:45 Відповісти
у зіп він так не попаде, бо зіп тримає пакет "закритим" навіть коли він не защелкнутий.
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09.06.2021 11:47 Відповісти
ДА ИДИ ТЫ НАХЕР!
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03.07.2021 17:29 Відповісти
А тем, малым чп, которые производят пакеты,куда? На биржу, или под церковь??? Или в оп есть вакансии для всех? Офисные перфофайлы толщиной 20-25 микрон, тоже попадют под запрет, или можно будет, обходя закон, редиску с шпинатом в них паковать?! Шокирует тот факт, что, после этого зеленого балагана, предстоит чистить и чистить страну,от подобных зе-опусов!
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09.06.2021 11:23 Відповісти
Опубліковано закон про заборону пластикових пакетів в Україні: він почне діяти через шість місяців - Цензор.НЕТ 3909
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09.06.2021 11:09 Відповісти
"А от в наші часи були пакети! Такі пакети, шо цілого вола з магазіна принести можна було! Не те шо січас."
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09.06.2021 11:22 Відповісти
В "нашi" часи пакетiв було обмiль!!! Майже усе пакувалося у папiр, та авоськи.
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09.06.2021 11:30 Відповісти
То я наперед ностальгую
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09.06.2021 12:00 Відповісти
а вода в пластиковых бутылках, а тысячи тонн такой же хрЕновой заводской упаковки товаров... они, типа, не вредят довкиллю... Нет, делать, безусловно, что-то надо... только вот есть сомнения - не обернется ли у нас это тупо продажей населению в десять раз более дорогой "экологической" тары, которую уже кто-то конкретный завез пароходами... и как бы все...
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09.06.2021 11:10 Відповісти
у Європі вже відмовляються від пластикових питних трубочок. але якщо із трубочками ще можна перейти на "картонні", то оці усі одноразові умовно паперові стаканчики паперові умовно, бо там є тонка плівка, яка все ж таки робить його непротікаючтм. наприроднішим паперовим стаканом був радянський паперовий стакан.
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09.06.2021 11:23 Відповісти
да, читал, но это делается в рамках борьбы с извращенцами, а не в рамках экологии.
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10.06.2021 07:42 Відповісти
хаха, ти читав русску пропаганду?
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10.06.2021 09:38 Відповісти
Їх збирають і приймають, а пакети ні, надто багато різних
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09.06.2021 11:23 Відповісти
Пляшки - так, але дуже невеликий % від того, що забрюднює довкілля, а ось упаковка товарів - літає над полями, аж гай шумить... а її - далеко не менше, аніж пакетів... Головне - в країні не вважають зробити все можливе для переробки, лише заборони-заборони-заборони та штрафи... а це - прямий шлях до корупції та здорожчання товарів...
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09.06.2021 11:28 Відповісти
без переробниих заводів усі подібні закони про захист довкілля - до жопи дверці.
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09.06.2021 11:36 Відповісти
Заборони потрібні, але паралельно із стимулюючим законодавством. Але ж це ми, ми нормально не можемо.
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09.06.2021 11:59 Відповісти
так у мене те саме написано лише іншими словами.
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09.06.2021 12:10 Відповісти
в каждом законе есть слабое звено... не все пакеты запретят))) а на типа "зеленые" просто удвоят цену... не хотите покупать по 0,25 грн придется по 5,00 грн за маленький, но типа быстро разлагающийся из кукурузного крахмала....а на вид как тот же...по 0,25 )))) как я проверю? закопать и ждать???? )))))

Опубліковано закон про заборону пластикових пакетів в Україні: він почне діяти через шість місяців - Цензор.НЕТ 4975
....
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09.06.2021 11:12 Відповісти
лучше бы запретили по пол-упаковки рыбных консерв в жестяные банки класть, оливок и кукурузы 50/50 с рассолом! конфеты по 8 штук в коробку полметра на полметра! вот с чего надо начинать с мусором бороться.
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09.06.2021 11:17 Відповісти
чогось у Європі про то ніхто не чув і не бачив - не можна залишати у консервній банці залишки, бо здохнеш.
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09.06.2021 11:41 Відповісти
Подивіться на дрібний шрифт. Коли на рибній консерві пишуть що там 75%риби, хоча повинно бути більше ніж 90%.

Це як шоколад по 80/85/90 г замість 100г, пакет кефіру 900г замість 1000г. Крупи, цукор фасують по 850/900/950г замість 1000г.
Олія (наприклад "Чумак" - безперечно гарна, але 0,9L на пляшці).
Борошно КиївМлин - чудове, але 1.8кг замість двох. Таке майже всюди на наших товарах.
Хтось робить як треба - 1л, 1кг, 100г, а хтось включає "смєкалку".

Звідси і з'являються додаткові відсотки сміття.
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09.06.2021 18:35 Відповісти
Запасаюсь...
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09.06.2021 11:18 Відповісти
- Whose avoska is this?
- It's a shopper, baby.
- Whose shopper is this?
- USSR.
- Who is USSR?
- USSR is dead, baby, USSR is dead .
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09.06.2021 11:27 Відповісти
так тряпчані торби теж у совку були, тепер до них треба повертатися.
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09.06.2021 11:32 Відповісти
Добре, що dead!
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09.06.2021 11:33 Відповісти
ніфіга, совок ще живий у недодохлих совках.
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09.06.2021 11:34 Відповісти
Опубліковано закон про заборону пластикових пакетів в Україні: він почне діяти через шість місяців - Цензор.НЕТ 3630"
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09.06.2021 11:31 Відповісти
А мусорные пакеты запретят?

Назад в СССР7 В ведрах будем мусор выносить?.........
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09.06.2021 11:32 Відповісти
Опубліковано закон про заборону пластикових пакетів в Україні: він почне діяти через шість місяців - Цензор.НЕТ 5934"
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09.06.2021 11:34 Відповісти
Бредить такими законами гораздо проще,чем организовать сбор и переработку отходов.Главное,мусор должен что-то стоить,иначе нифига не получится.Как вытащить из мусора пакет? Как на этом заработать? Дайте механизм - и люди все сделают сами.
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09.06.2021 11:55 Відповісти
Какие же дебилы.Пакет самый практичный и удобный вид упаковки.А все рассказы про вред природе итд это туфта.Это микромеры,которые глобально ни на что не повлияют.Хотите не вредить природе так закрывайте все заводы и фабрики,АЭС,ГЭС,ТЕС, и лезьте жить на деревья как обезьяны,тогда будет полная гармония.
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09.06.2021 12:28 Відповісти
***
- экопакет берешь?
- а чего это вы так со мной неуважительно???
- о, Боже какой мужчина, я хочу от тебя сына...Пакет берешь???
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09.06.2021 12:47 Відповісти
Почему только пакеты?
Нужно запретить и пластиковые бутылки и банки!
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09.06.2021 14:41 Відповісти
По сравнению с тем сколько животных умирает от разливов нефти по всему миру и прочей химии, эти пакеты вообще ни на что не влияют)) Но нефть и химия это корпорации, а пакеты... то такое, можно и в экологию поиграться))
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09.06.2021 15:11 Відповісти
Це не про екологію.
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09.06.2021 21:06 Відповісти
 
 