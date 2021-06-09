Євросоюз продовжив на рік заборону на інвестиції в окупований Крим, - журналіст Йозвяк
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Посли Євросоюзу продовжили заборону на інвестування в окупований Росією Крим. Офіційне рішення щодо цього питання буде оприлюднено найближчими днями.
Про це повідомив у твітері брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, інформує Цензор.НЕТ.
"Посли ЄС дали зелене світло на продовження заборони ЄС на інвестиції в Крим ще на рік. Мають оприлюднити найближчими днями", - написав він.
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Хтось може пояснити чому на рік, а не до повної деокупації?