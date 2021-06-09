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Євросоюз продовжив на рік заборону на інвестиції в окупований Крим, - журналіст Йозвяк

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Євросоюз продовжив на рік заборону на інвестиції в окупований Крим, - журналіст Йозвяк

Посли Євросоюзу продовжили заборону на інвестування в окупований Росією Крим. Офіційне рішення щодо цього питання буде оприлюднено найближчими днями.

Про це повідомив у твітері брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, інформує Цензор.НЕТ.

"Посли ЄС дали зелене світло на продовження заборони ЄС на інвестиції в Крим ще на рік. Мають оприлюднити найближчими днями", - написав він.

Також читайте: Євросоюз продовжить заборону на інвестиції в окупованому Криму, - журналіст Йозвяк

Автор: Наталя Джума
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Не очень понятно, для чего это ежегодное продление.. Это, как однорукому в Украине каждый год ходи по больницам, продлевай инвалидность. Опасаются, что у него за год новая рука выросла. Забейте эти санкции до полной деоккупации и не морочьте голову ни себе. ни другим. Или нужно работу изображать? Евросоюз продлил на год запрет на инвестиции в оккупированный Крым, - журналист Йозвяк - Цензор.НЕТ 7441
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09.06.2021 11:11 Відповісти
Евре... Европейская хитрожопость: типа, а вдруг через год можно будет?
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09.06.2021 13:00 Відповісти
"Евросоюз продлил на год запрет на инвестиции в оккупированный Крым, - журналист Йозвяк..."

Хтось може пояснити чому на рік, а не до повної деокупації?
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09.06.2021 15:01 Відповісти
 
 