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Новини Політика України
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Зеленський (17470) Порошенко (13234) рейтинг (696) Тимошенко (4639) СОЦИС (61)

За Зеленського готові проголосувати 28,1% українців, за Порошенка - 16,7%, за Тимошенко - 12,2%, - опитування "СОЦІСу". ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Політика України

За Зеленського готові проголосувати 28,1% українців, за Порошенка - 16,7%, за Тимошенко - 12,2%, - опитування

Якби найближчим часом відбулися вибори президента, то до другого туру пройшли б чинний глава держави Володимир Зеленський (28,1% серед визначилися і готових брати участь в голосуванні) і п'ятий Президент України Петро Порошенко (16,7%).

Про це свідчать дані опитування Центру SOCIS, передає Цензор.НЕТ.

За даними дослідження, якби вибори президента відбулися найближчої неділі, то за Володимира Зеленського проголосували 20,9% серед усіх опитаних респондентів, або 28,1% - серед тих, хто визначилися і готові брати участь у голосуванні, за Петра Порошенка - 12,4% або 16,7%, за Юлію Тимошенко - 9,1% або 12,2%, за Ігоря Смешка - 7,2% або 9,6%, за Юрія Бойка - 6,8% або 9,2%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейтинг партій: СН - 17,7%, "ЄС" - 15,4%, ОПЗЖ - 14,7%, "Батьківщина" - 13,9%, "Сила і честь" - 8%, "Українська стратегія Гройсмана" - 5,8%, Радикальна партія - 5%, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

За Зеленського готові проголосувати 28,1% українців, за Порошенка - 16,7%, за Тимошенко - 12,2%, - опитування СОЦІСу 01

Дослідження проводилося 28 травня - 3 червня 2021 року. Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старше 18 років), статі, типу поселення (місто / село) і поділу на області. Опитування не проводилося в АР Крим і на непідконтрольній українській владі частині Донецької і Луганської областей. Всього було опитано 2 000 респондентів. Метод дослідження: телефонне інтерв'ю САТІ (Computer Assisted Telephone Interviewing) з використанням планшетів. Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал): +/- 2,4% Середня тривалість одного інтерв'ю становила 9 хвилин.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+30
За Зеленского готовы проголосовать 28,1% украинцев, за Порошенко - 16,7%, за Тимошенко - 12,2%, - опрос "СОЦИСа" - Цензор.НЕТ 9670
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09.06.2021 11:20
+29
Бреше ось ця особа :

За Зеленского готовы проголосовать 28,1% украинцев, за Порошенко - 16,7%, за Тимошенко - 12,2%, - опрос "СОЦИСа" - Цензор.НЕТ 3215
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09.06.2021 11:14
+21
За Зеленского готовы проголосовать 28,1% украинцев, за Порошенко - 16,7%, за Тимошенко - 12,2%, - опрос "СОЦИСа" - Цензор.НЕТ 1702
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09.06.2021 11:21
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Може вже досить старі кучмівські кадри піарити (Порошенко ,Тимошенко,Бойко ітд),є в Україні молоді професіонали ,патріоти які не пов'язані з олігархічними кланами і бандотою 90-х.
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09.06.2021 12:28 Відповісти
Ім'я?
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09.06.2021 12:47 Відповісти
Как только самый великий в мире обнаруживает, что его рейтинг опять понизился, появляются "опросы" общественного мнения...
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09.06.2021 13:54 Відповісти
Вот и обещанный новый "повышенный" рейтинг
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09.06.2021 14:23 Відповісти
Разница между животными и людьми заключается в том что животные никогда не позволяют самому тупому вести стаю. Чего не скажешь о любителях приколов, которых у нас все еще 28%
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09.06.2021 15:36 Відповісти
Какой бы ни был мудила зеля, порох по прежнем в пролете. И хрен вы своим петиным цензором сможете это пофиксить.
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09.06.2021 15:48 Відповісти
Ну благодаря таким как ты, выбирают таких как зеленский.
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09.07.2021 12:06 Відповісти
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