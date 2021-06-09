За Зеленського готові проголосувати 28,1% українців, за Порошенка - 16,7%, за Тимошенко - 12,2%, - опитування "СОЦІСу". ІНФОГРАФІКА

Якби найближчим часом відбулися вибори президента, то до другого туру пройшли б чинний глава держави Володимир Зеленський (28,1% серед визначилися і готових брати участь в голосуванні) і п'ятий Президент України Петро Порошенко (16,7%).

Про це свідчать дані опитування Центру SOCIS, передає Цензор.НЕТ.

За даними дослідження, якби вибори президента відбулися найближчої неділі, то за Володимира Зеленського проголосували 20,9% серед усіх опитаних респондентів, або 28,1% - серед тих, хто визначилися і готові брати участь у голосуванні, за Петра Порошенка - 12,4% або 16,7%, за Юлію Тимошенко - 9,1% або 12,2%, за Ігоря Смешка - 7,2% або 9,6%, за Юрія Бойка - 6,8% або 9,2%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейтинг партій: СН - 17,7%, "ЄС" - 15,4%, ОПЗЖ - 14,7%, "Батьківщина" - 13,9%, "Сила і честь" - 8%, "Українська стратегія Гройсмана" - 5,8%, Радикальна партія - 5%, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Дослідження проводилося 28 травня - 3 червня 2021 року. Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старше 18 років), статі, типу поселення (місто / село) і поділу на області. Опитування не проводилося в АР Крим і на непідконтрольній українській владі частині Донецької і Луганської областей. Всього було опитано 2 000 респондентів. Метод дослідження: телефонне інтерв'ю САТІ (Computer Assisted Telephone Interviewing) з використанням планшетів. Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал): +/- 2,4% Середня тривалість одного інтерв'ю становила 9 хвилин.