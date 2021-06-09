Країни Балтії відстоюють посилення підтримки України і Грузії як партнерів НАТО, - Науседа

Країни Балтії напередодні саміту НАТО виступають за більш сильну підтримку України і Грузії як партнерів-аспірантів НАТО.

Про це президент Литви Гітанас Науседа написав у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Литва, Естонія, Латвія підтримують тісну координацію перед самітом НАТО. Ми повинні забезпечити надійне стримування, продовжувати інвестувати в нашу оборону і вносити свій вклад у постійну адаптацію Альянсу. Країни Балтії єдині у відстоюванні більш сильної підтримки партнерів-аспірантів України та Грузії", - написав Науседа.

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