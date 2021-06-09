602 4
Країни Балтії відстоюють посилення підтримки України і Грузії як партнерів НАТО, - Науседа
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Країни Балтії напередодні саміту НАТО виступають за більш сильну підтримку України і Грузії як партнерів-аспірантів НАТО.
Про це президент Литви Гітанас Науседа написав у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"Литва, Естонія, Латвія підтримують тісну координацію перед самітом НАТО. Ми повинні забезпечити надійне стримування, продовжувати інвестувати в нашу оборону і вносити свій вклад у постійну адаптацію Альянсу. Країни Балтії єдині у відстоюванні більш сильної підтримки партнерів-аспірантів України та Грузії", - написав Науседа.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Mykhailo Stepanov
показати весь коментар09.06.2021 11:23 Відповісти Мені подобається 0
✘
Nov
показати весь коментар09.06.2021 11:26 Відповісти Мені подобається 0
Павел Груздь
показати весь коментар09.06.2021 11:28 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...