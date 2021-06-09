УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8879 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
602 4
Грузія (1420) Латвія (866) Литва (1544) НАТО (5151) Балтія (209) членство в НАТО (1409) Естонія (1043) Науседа Гітанас (257)

Країни Балтії відстоюють посилення підтримки України і Грузії як партнерів НАТО, - Науседа

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Країни Балтії відстоюють посилення підтримки України і Грузії як партнерів НАТО, - Науседа

Країни Балтії напередодні саміту НАТО виступають за більш сильну підтримку України і Грузії як партнерів-аспірантів НАТО.

Про це президент Литви Гітанас Науседа написав у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Литва, Естонія, Латвія підтримують тісну координацію перед самітом НАТО. Ми повинні забезпечити надійне стримування, продовжувати інвестувати в нашу оборону і вносити свій вклад у постійну адаптацію Альянсу. Країни Балтії єдині у відстоюванні більш сильної підтримки партнерів-аспірантів України та Грузії", - написав Науседа.

Також читайте: США підтримують членство України в НАТО, - Блінкен

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
вся надежда на Балтию и Польшу, бюргеры с лягушатниками продадут нас с потрохами
показати весь коментар
09.06.2021 11:23 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=jxK2bbSGRB0
показати весь коментар
09.06.2021 11:26 Відповісти
В будущем аспирант может дорасти до проФФесора
показати весь коментар
09.06.2021 11:28 Відповісти
 
 