УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8879 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
3 588 74
рейтинг (696) СОЦИС (61) Батьківщина (547) Слуга народу (2545) Європейська Солідарність (1021) Опозиційна платформа - За життя (467)

Рейтинг партій: СН - 21%, "ЄС" - 18,2%, ОПЗЖ - 13,5%, "Батьківщина" - 12,9%, "Сила і честь" - 7%, - опитування "СОЦІСу". ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рейтинг партій: СН - 21%,

Якби найближчим часом відбулися вибори до Верховної Ради, то прохідний бар'єр змогли б подолати п'ять партій.

Про це свідчать дані опитування Центру SOCIS, передає Цензор.НЕТ.

За даними дослідження, якби вибори до Верховної Ради відбулися найближчої неділі, то за партію "Слуга народу" проголосували б 16% серед усіх опитаних респондентів, або 21% - серед тих, хто визначилися і готові брати участь в голосуванні, за "Європейську Солідарність" - 13, 9% або 18,2%, за ОПЗЖ - 10,3% або 13,5%, за "Батьківщину" - 9,8% або 12,9%, за партію "Сила і честь" - 5,3% або 7 %, за "Українську стратегію Гройсмана" - 2,7% або 3,5%, за "Свободу" - 2,7% або 3,5%, за "Партію Шарія" - 2,6% або 3,4%, за "Голос" - 2,5% або 3,2%.

Також читайте: За Зеленського готові проголосувати 28,1% українців, за Порошенка - 16,7%, за Тимошенко - 12,2%, - опитування "СОЦІСу". ІНФОГРАФІКА

Рейтинг партій: СН - 21%, ЄС - 18,2%, ОПЗЖ - 13,5%, Батьківщина - 12,9%, Сила і честь - 7%, - опитування СОЦІСу 01

Дослідження проводилося 28 травня - 3 червня 2021 року. Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старше 18 років), статі, типу поселення (місто / село) і поділу на області. Опитування не проводилося в АР Крим і на непідконтрольній українській владі частині Донецької і Луганської областей. Всього було опитано 2 000 респондентів. Метод дослідження: телефонне інтерв'ю САТІ (Computer Assisted Telephone Interviewing) з використанням планшетів. Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал): +/- 2,4% Середня тривалість одного інтерв'ю становила 9 хвилин.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+16
виден свет в конце тоннеля --- было 73 проц зебуинов --- осталось 21 проц. --- заберут субсидии . добавят за эл. эн. --- увидят цены на продукты и станет 10 проц. ИДЕТ ПЕРЕВОСПИТАНИЕ ЗЕБУИНОВ В ГРАЖДАН НЕЗАВИСИМОЙ УКРАИНЫ --- и это нормальный эволюционный процесс --- скоро до всех дойдет . кому зельц обьявил вырок на стадионе ПОРОХУ или всей УКРАИНЕ......
показати весь коментар
09.06.2021 11:46
+14
Ужас, до чего же дремучий народ в основной массе, неудивительно что кандидаты жомово-силосных наук занимают ключевые должности в стране.
"Каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает. ... "
показати весь коментар
09.06.2021 11:44
+9
А чим воняють СН і їх прихожанє?))
показати весь коментар
09.06.2021 11:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Если сложить процент за каждую партию, от которой воняет старым уголовником кучмой, получается внушительная цифра быдла в стране...
показати весь коментар
09.06.2021 11:33 Відповісти
А чим воняють СН і їх прихожанє?))
показати весь коментар
09.06.2021 11:35 Відповісти
СН не воняют, они Бене служат. Слуги такие шлюги.
показати весь коментар
09.06.2021 11:42 Відповісти
Это новые лица, ты шо листовки предвыборные не читаешь?
показати весь коментар
09.06.2021 11:43 Відповісти
Здесь купаж. Бесперимерная жадность сн и беспробудная тупость прихожан.
показати весь коментар
09.06.2021 11:57 Відповісти
Добавлю, к предыдущему ответу: а беня воняет кучмой.
Кроме того, от всех смердит быдлом.
показати весь коментар
09.06.2021 13:31 Відповісти
>Если сложить процент за каждую партию, от которой воняет старым уголовником кучмой, >получается внушительная цифра быдла в стране...

не пали ЕС и Сивочолого =)
показати весь коментар
09.06.2021 11:54 Відповісти
Чому мало - їх 21% - з вас поки що вистачить.
показати весь коментар
09.06.2021 11:36 Відповісти
ага. мне тоже понравилось "Украинскую стратегию Гройсмана" .
Карл!!!! украинская стратегия у они гнойного!!!
показати весь коментар
09.06.2021 11:38 Відповісти
Еще не вечер,плебс должен получать удовольствие дозированно, ближе к выборам подтянут процентам к шестидесяти.
показати весь коментар
09.06.2021 11:47 Відповісти
Перевиборів у ВР не буде до кінця каденції Зелі, інакше він втратить монобільшість, а це буде його крахом.
показати весь коментар
09.06.2021 11:36 Відповісти
Смешко тянут?
показати весь коментар
09.06.2021 11:38 Відповісти
слугам нужен технический сателлит "ястреб" и "крепкий хозяйственник" для перетягивания єлектората сівочолого гетьмана
показати весь коментар
09.06.2021 11:55 Відповісти
Нового сериальчика "Слуга урода-2-3-4 " с вас хватит: на дурака не нужен нож, ему с три короба наврешь! И все!
И вообще, какого хера ты тут шкуру трешь? Пистуй миллиард ямок копать под новые деревья. Твой ослошеф сказал.
показати весь коментар
09.06.2021 12:04 Відповісти
та не кипятись, мне слуги урода так же не нужны, как и тебе.
я ж поясняю зачем и кто форсирует смышка никчемного
показати весь коментар
09.06.2021 12:06 Відповісти
Ок, не буду! Рейтинг партій: СН - 21%, "ЄС" - 18,2%, ОПЗЖ - 13,5%, "Батьківщина" - 12,9%, "Сила і честь" - 7%, - опитування "СОЦІСу" - Цензор.НЕТ 5027
Сорян!
показати весь коментар
09.06.2021 12:08 Відповісти
Тут головне - при перетягуванні електората ЕС , не отримати грижу . Рейтинг партій: СН - 21%, "ЄС" - 18,2%, ОПЗЖ - 13,5%, "Батьківщина" - 12,9%, "Сила і честь" - 7%, - опитування "СОЦІСу" - Цензор.НЕТ 4413 .
показати весь коментар
09.06.2021 12:10 Відповісти
какой там электорат? три гоя с оплатой 1\2 шек. в сутки?
показати весь коментар
09.06.2021 12:17 Відповісти
Это хорошая порка Зеленого, а то страдает малозначимыми вопросами - университет будущего, парки, результат которых увидишь через 10 лет.
показати весь коментар
09.06.2021 11:39 Відповісти
Парков мало? Карпаты бы не вырубали и не только.Универов мало? Это пиар дешёвый , даже бесплатный для лохтората.
показати весь коментар
09.06.2021 11:45 Відповісти
При чому вирубати ВДНХ під універ і садити дерева разом з цим то дисонансу не виникає у Зе.
показати весь коментар
09.06.2021 11:55 Відповісти
Ужас, до чего же дремучий народ в основной массе, неудивительно что кандидаты жомово-силосных наук занимают ключевые должности в стране.
"Каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает. ... "
показати весь коментар
09.06.2021 11:44 Відповісти
В основному західна Україна та Київ.
показати весь коментар
09.06.2021 11:57 Відповісти
Да ну! В Киеве нет таких суицидальных настроений.
показати весь коментар
09.06.2021 12:03 Відповісти
Ну да. Посмотрите как на выборах мера зебильную Верещук прокатили.
показати весь коментар
09.06.2021 13:09 Відповісти
А что,ее кто то ждал в Киеве ? У нее шанс стать мером Киева,как у Петра второй раз президентом.
показати весь коментар
09.06.2021 13:25 Відповісти
Не візьме й 20%.
Порохоботів та хворих на діабет тут не більше однієї, двох сотень, які своїм нікчемним вереском намагаються створити такий собі пробарижний фон цензора
показати весь коментар
09.06.2021 12:31 Відповісти
То любители пасасать рашеневава чупачупеса - верные ПЕСы псивачолава. Рейтинг партій: СН - 21%, "ЄС" - 18,2%, ОПЗЖ - 13,5%, "Батьківщина" - 12,9%, "Сила і честь" - 7%, - опитування "СОЦІСу" - Цензор.НЕТ 9648 Рейтинг партій: СН - 21%, "ЄС" - 18,2%, ОПЗЖ - 13,5%, "Батьківщина" - 12,9%, "Сила і честь" - 7%, - опитування "СОЦІСу" - Цензор.НЕТ 9648 Рейтинг партій: СН - 21%, "ЄС" - 18,2%, ОПЗЖ - 13,5%, "Батьківщина" - 12,9%, "Сила і честь" - 7%, - опитування "СОЦІСу" - Цензор.НЕТ 9648
показати весь коментар
09.06.2021 12:35 Відповісти
Вот чисто из любопытства: а за кого бы Вы проголосовали? Партий много, я аж теряюсь, и хочется услышать умных людей... Рейтинг партій: СН - 21%, "ЄС" - 18,2%, ОПЗЖ - 13,5%, "Батьківщина" - 12,9%, "Сила і честь" - 7%, - опитування "СОЦІСу" - Цензор.НЕТ 4340
показати весь коментар
09.06.2021 13:23 Відповісти
Что ты будешь делать с мнением умных людей? Зачем оно тебе?
показати весь коментар
09.06.2021 16:51 Відповісти
Урок физкультуры в грузинской школе. Дети учатся крутить обруч. На Манану обруч никак не хочет налазить.
Учитель долго смотрел молча, затем, не выдержав, говорит:
- Манана, дэвочка мая, иды дамой, нэ порть фыгуру!
показати весь коментар
09.06.2021 16:56 Відповісти
За себя Рейтинг партій: СН - 21%, "ЄС" - 18,2%, ОПЗЖ - 13,5%, "Батьківщина" - 12,9%, "Сила і честь" - 7%, - опитування "СОЦІСу" - Цензор.НЕТ 4233 Рейтинг партій: СН - 21%, "ЄС" - 18,2%, ОПЗЖ - 13,5%, "Батьківщина" - 12,9%, "Сила і честь" - 7%, - опитування "СОЦІСу" - Цензор.НЕТ 4233 Рейтинг партій: СН - 21%, "ЄС" - 18,2%, ОПЗЖ - 13,5%, "Батьківщина" - 12,9%, "Сила і честь" - 7%, - опитування "СОЦІСу" - Цензор.НЕТ 4233
показати весь коментар
09.06.2021 17:28 Відповісти
Спамят комменты против сивочолого(=кучма) наверно, админы, не расспамишь чаще всего.
показати весь коментар
09.06.2021 13:35 Відповісти
виден свет в конце тоннеля --- было 73 проц зебуинов --- осталось 21 проц. --- заберут субсидии . добавят за эл. эн. --- увидят цены на продукты и станет 10 проц. ИДЕТ ПЕРЕВОСПИТАНИЕ ЗЕБУИНОВ В ГРАЖДАН НЕЗАВИСИМОЙ УКРАИНЫ --- и это нормальный эволюционный процесс --- скоро до всех дойдет . кому зельц обьявил вырок на стадионе ПОРОХУ или всей УКРАИНЕ......
показати весь коментар
09.06.2021 11:46 Відповісти
я тоже наслаждаюсь этим процессом, жду с нетерпением электрику по 4 и газ по осени по 24, это такое наслаждение слушать как поскуливают зелебобики.
показати весь коментар
09.06.2021 12:04 Відповісти
Когда Зеля с ними закончит они будут визжать как кучка
Выплаты на осень.
показати весь коментар
09.06.2021 12:17 Відповісти
зЕбуїни перетворяться зажопинців, але думати не почнуть. Ось у чому проблема
показати весь коментар
09.06.2021 12:32 Відповісти
Зустріч з Байденом не відбулась, зашквар з прикормкою журнашлюх, ідіотизм про мільярд дерев... (Це тільки за тиждень)...
Звістно, терміново потрібен рейтинг, щоб ніщо знову відчуло себе найвеличнішим... нічим
показати весь коментар
09.06.2021 11:49 Відповісти
Согласен с "Дорогая Я" относительно Кучмы ,но не согласен с оскорблением в адрес украинского народа.Почему? А потому что ругань не по адресу.Вот в издании Steigan(Норвегия) журналист Бьерн Нистад пишет:"Обретя незаввисимость в 1991 г.Украина ушла почти в непрерывный спад и сегодня,по сути,деиндустриализирована.Одна из причин прискорбного развития Украины очевидна:олигархи-новый социальный класс сверхбогатых-после обретения независимости узурпировали власть в стране и воспользовались ею для грабежа населения...Украинские президенты...почти все либо олигархи,либо им прислуживали".Выходит, по мнению таких поверхностных и недалеких людей как "Дорогая Я" ,виновны не олигархи,латифундисты,корупционеры,продажные политики ,а жертва -несчастный украинский народ,но такая политическая позиция неправильна,ошибочна,аморальна,хотя бы потому что умалчивают о настоящих виновниках всех бед Украины,снова повторю,для особенно "одаренных",виновники: олигархи,латифундисты,продажные политики ,судьи ,прокуроры и прочие коррупционеры и воры всех мастей.
показати весь коментар
09.06.2021 12:00 Відповісти
Олігархи й латифундисти - діти Кучми. А голосував - мудрий наріт. Отже, голосувальникам і подяка.
показати весь коментар
09.06.2021 12:34 Відповісти
Усей этот сброд называицца бюрократическим классом со своим классовым интересом: спижжыть, нажрацца и апасрацца. Рейтинг партій: СН - 21%, "ЄС" - 18,2%, ОПЗЖ - 13,5%, "Батьківщина" - 12,9%, "Сила і честь" - 7%, - опитування "СОЦІСу" - Цензор.НЕТ 5210 Рейтинг партій: СН - 21%, "ЄС" - 18,2%, ОПЗЖ - 13,5%, "Батьківщина" - 12,9%, "Сила і честь" - 7%, - опитування "СОЦІСу" - Цензор.НЕТ 5210 Рейтинг партій: СН - 21%, "ЄС" - 18,2%, ОПЗЖ - 13,5%, "Батьківщина" - 12,9%, "Сила і честь" - 7%, - опитування "СОЦІСу" - Цензор.НЕТ 5210
показати весь коментар
09.06.2021 12:39 Відповісти
И да, в спам, быдло, за попытки личных оскорблений.
показати весь коментар
09.06.2021 13:37 Відповісти
Не осилил Грынив докинуть 3% Петру. Получит на полкило меньше рошенок.)))
показати весь коментар
09.06.2021 12:00 Відповісти
Все лидирующие позиции занимают "партии" возглавляемые олигархами (партиями в прямом смысле слова эти шайки мудрствующих лукаво аферистов не назвать).
А потом вечно прыгающие по граблям избиратели ноют, что нет пенсий, непосильное ЖКХ, заоблачные цены.
показати весь коментар
09.06.2021 12:00 Відповісти
То може повернемо комуняк - вони ж не олігархи, і зажевемо: мороженка, ковбаска 2,20....
показати весь коментар
09.06.2021 12:04 Відповісти
А що, крім олігархів та комуняк нікого не існує?
показати весь коментар
09.06.2021 12:12 Відповісти
Комуністична партія - єдина ідеологічна партія, чи Ви вже не хочете ідеологічної?
показати весь коментар
09.06.2021 12:27 Відповісти
Идеология большевиков - человеконенависничество, другую не придумали, и коминтерн - чтоб везде гадить трупами.
показати весь коментар
09.06.2021 13:39 Відповісти
В тому ж Європейському Союзі при владі олігархи і комуняки?
показати весь коментар
09.06.2021 12:17 Відповісти
а кто?
швеция - вообще тупая уровниловка
показати весь коментар
09.06.2021 12:37 Відповісти
Деточко камунаглистовая бюрократия, камунаглистовые таталирасты, есть продукт олигархической монополизации. Рейтинг партій: СН - 21%, "ЄС" - 18,2%, ОПЗЖ - 13,5%, "Батьківщина" - 12,9%, "Сила і честь" - 7%, - опитування "СОЦІСу" - Цензор.НЕТ 6042 Рейтинг партій: СН - 21%, "ЄС" - 18,2%, ОПЗЖ - 13,5%, "Батьківщина" - 12,9%, "Сила і честь" - 7%, - опитування "СОЦІСу" - Цензор.НЕТ 6042 Рейтинг партій: СН - 21%, "ЄС" - 18,2%, ОПЗЖ - 13,5%, "Батьківщина" - 12,9%, "Сила і честь" - 7%, - опитування "СОЦІСу" - Цензор.НЕТ 6042
показати весь коментар
09.06.2021 12:41 Відповісти
У прислужників Маскви ОПЗЖоповців і Юльки майже 30%
показати весь коментар
09.06.2021 12:11 Відповісти
зЕбіли перерозподілились...
показати весь коментар
09.06.2021 12:37 Відповісти
Просто я поражен что в свете последних разоблачений есть еще такие граждане Украины, которые еще поддерживают - ЗеСлуг, Порошка(ЕС), Медведя(опзж)?! пздц.. это клиника !!! Рейтинг партій: СН - 21%, "ЄС" - 18,2%, ОПЗЖ - 13,5%, "Батьківщина" - 12,9%, "Сила і честь" - 7%, - опитування "СОЦІСу" - Цензор.НЕТ 3014
показати весь коментар
09.06.2021 12:31 Відповісти
А ТЮ-"ніадінтанкнідолжинвиіхать..." чому пропустив?
показати весь коментар
09.06.2021 12:36 Відповісти
Она как раз-то и выглядит самой нормально в компании этих предателей-диверсантов !!!
показати весь коментар
09.06.2021 18:58 Відповісти
кста.. ты читал фанат пЭтьмана ПОЛНОСТЬЮ всю стенограмму что Ю.Т. говорила в контексте этой фразы!?.. если нет я поведаю - Ни один танк не должен выехать а только должны работать спецслужбы и спецподразделения!!! И должны погасить этот бедлам быстро и без пыли, и нужно Экстра-СРОЧНО собирать Будапештский формат(а не в коем случае не Нормандский что и сделал пЭтя, т.к. это будет для Украины ловушка) !!!
показати весь коментар
09.06.2021 19:11 Відповісти
Ті, 21 %, які готові сьогодні голосувати за Зе після його зашкварів - відвертіші вороги України, або невиліковні дебіли.
показати весь коментар
09.06.2021 12:35 Відповісти
Адепты псивачолай лалиты то вааще любители пасасать на халяву и прадать страну за 2 пакеты грэчки. Рейтинг партій: СН - 21%, "ЄС" - 18,2%, ОПЗЖ - 13,5%, "Батьківщина" - 12,9%, "Сила і честь" - 7%, - опитування "СОЦІСу" - Цензор.НЕТ 7714 Рейтинг партій: СН - 21%, "ЄС" - 18,2%, ОПЗЖ - 13,5%, "Батьківщина" - 12,9%, "Сила і честь" - 7%, - опитування "СОЦІСу" - Цензор.НЕТ 8565 Рейтинг партій: СН - 21%, "ЄС" - 18,2%, ОПЗЖ - 13,5%, "Батьківщина" - 12,9%, "Сила і честь" - 7%, - опитування "СОЦІСу" - Цензор.НЕТ 8565
показати весь коментар
09.06.2021 12:45 Відповісти
это когда Порошенко гречку раздавал?
показати весь коментар
09.06.2021 13:04 Відповісти
Не раздавал,это просто тролль методички попутал.
показати весь коментар
09.06.2021 13:13 Відповісти
Ано клубнищу спасаясь ат судилава раздавало. Рейтинг партій: СН - 21%, "ЄС" - 18,2%, ОПЗЖ - 13,5%, "Батьківщина" - 12,9%, "Сила і честь" - 7%, - опитування "СОЦІСу" - Цензор.НЕТ 6533 Рейтинг партій: СН - 21%, "ЄС" - 18,2%, ОПЗЖ - 13,5%, "Батьківщина" - 12,9%, "Сила і честь" - 7%, - опитування "СОЦІСу" - Цензор.НЕТ 5302 Рейтинг партій: СН - 21%, "ЄС" - 18,2%, ОПЗЖ - 13,5%, "Батьківщина" - 12,9%, "Сила і честь" - 7%, - опитування "СОЦІСу" - Цензор.НЕТ 5302
ПС. А вааще ано привыкло брать, а не даать. Рейтинг партій: СН - 21%, "ЄС" - 18,2%, ОПЗЖ - 13,5%, "Батьківщина" - 12,9%, "Сила і честь" - 7%, - опитування "СОЦІСу" - Цензор.НЕТ 6533 Рейтинг партій: СН - 21%, "ЄС" - 18,2%, ОПЗЖ - 13,5%, "Батьківщина" - 12,9%, "Сила і честь" - 7%, - опитування "СОЦІСу" - Цензор.НЕТ 5302 Рейтинг партій: СН - 21%, "ЄС" - 18,2%, ОПЗЖ - 13,5%, "Батьківщина" - 12,9%, "Сила і честь" - 7%, - опитування "СОЦІСу" - Цензор.НЕТ 5302
показати весь коментар
09.06.2021 17:27 Відповісти
что только доказывает что такому оно как ты не угодишь.

И так плохо и сяк.

Просто иди нахер
показати весь коментар
09.06.2021 18:26 Відповісти
На первом месте з.
показати весь коментар
09.06.2021 12:46 Відповісти
ЕС молодцы! Дальше рейтинг только расти будет!
показати весь коментар
09.06.2021 13:35 Відповісти
Коли проукраїнські, проєвропейські сили стояли пліч-о-пліч по один бік барикад на Майдані, вони перемагали. Треба переставати чубитись ЄС, "Батьківщині" й "Силі й честі" домовлятися й створювати коаліцію, тоді буде більшість у Верховній Раді. Також треба дещо змінити своє ставлення до Зеленського. Зараз у нього далеко не 73%, які дозволяли йому чхати на закони й Конституцію, тому треба вже значно жорсткіше реагувати на це чхання
показати весь коментар
09.06.2021 14:43 Відповісти
Какой политик из Смешко (Сила и честь), за которым стоит Гондон? Из всей их "программы" я запомнил только обещание Гондона "вырвать кадык". Какая здесь "сила и честь"?
показати весь коментар
09.06.2021 15:33 Відповісти
Печально, что наше тупое население отдает три первых места анти украинским, воровским партейкам!
показати весь коментар
09.06.2021 16:13 Відповісти
 
 