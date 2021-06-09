Рейтинг партій: СН - 21%, "ЄС" - 18,2%, ОПЗЖ - 13,5%, "Батьківщина" - 12,9%, "Сила і честь" - 7%, - опитування "СОЦІСу". ІНФОГРАФІКА

Якби найближчим часом відбулися вибори до Верховної Ради, то прохідний бар'єр змогли б подолати п'ять партій.

Про це свідчать дані опитування Центру SOCIS, передає Цензор.НЕТ.

За даними дослідження, якби вибори до Верховної Ради відбулися найближчої неділі, то за партію "Слуга народу" проголосували б 16% серед усіх опитаних респондентів, або 21% - серед тих, хто визначилися і готові брати участь в голосуванні, за "Європейську Солідарність" - 13, 9% або 18,2%, за ОПЗЖ - 10,3% або 13,5%, за "Батьківщину" - 9,8% або 12,9%, за партію "Сила і честь" - 5,3% або 7 %, за "Українську стратегію Гройсмана" - 2,7% або 3,5%, за "Свободу" - 2,7% або 3,5%, за "Партію Шарія" - 2,6% або 3,4%, за "Голос" - 2,5% або 3,2%.

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Дослідження проводилося 28 травня - 3 червня 2021 року. Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старше 18 років), статі, типу поселення (місто / село) і поділу на області. Опитування не проводилося в АР Крим і на непідконтрольній українській владі частині Донецької і Луганської областей. Всього було опитано 2 000 респондентів. Метод дослідження: телефонне інтерв'ю САТІ (Computer Assisted Telephone Interviewing) з використанням планшетів. Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал): +/- 2,4% Середня тривалість одного інтерв'ю становила 9 хвилин.