35,7% громадян вважають наміри Зеленського провести деолігархізацію популізмом, 20,1% - прагненням до справедливості, - опитування СОЦИСу. ІНФОГРАФІКА
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12,9% громадян вважають, що проведенням деолігархізації Зеленський і його оточення намагаються самі стати олігархами.
Про це свідчать дані опитування Центру SOCIS, передає Цензор.НЕТ.
Відповідаючи на питання "Президент В.Зеленський оголосив про намір провести деолігархізацію в Україні. На вашу думку це?", респонденти заявили:
- Популістський крок, щоб підняти свій рейтинг - 35,7%;
- Щире прагнення до справедливості - 20,1%;
- Спроба Зеленського і його оточення переділити власність і самим стати олігархами - 12,9%;
- Крок, який дозволить Україні стати успішною - 11,4%;
- Спроба взяти під свій контроль телеканали, які належать олігархам - 8,8%;
- Інше - 4,7%
- Відмова від відповіді/не знаю - 17,9%.
Дослідження проводилося 28 травня - 3 червня 2021 року. Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старше 18 років), статі, типу поселення (місто/село) і поділу на області. Опитування не проводилося в АР Крим і на непідконтрольній українській владі частині Донецької і Луганської областей. Всього було опитано 2000 респондентів. Метод дослідження: телефонне інтерв'ю Саті (Computer Assisted Telephone Interviewing) з використанням планшетів. Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал): +/- 2,4% Середня тривалість одного інтерв'ю становила 9 хвилин.
Будь ласка, зачекайте...
Ніби він таке відкрите щире дитятко з великими очима, яке прагне творити добро.
Дітям жеж пробачають все. Навіть, коли дитина всралась.
Уже прогресс!
20,1% це ті люди які просто вірють .це ті люди які вам баранам подадуть руку допомоги і віри в вас коли ви все спаскудите і не потому що дурні а тому що це правільно довіряти ..Хоча вам уродам довірять не можна бо ви в любий момент можете піднять дуло автомата на вкого завгодно хто просто має іншу думку ніж ви. Тому раджу вам не переходити до відкритого висловлювання хто по вашому дурень і які ви класні .. Удобра великі кулаки ніж у вас брехунів.
Тільки о цей фак що хтось когось вважає дурнішем за себе для мене вже показник гнилості душі і мізків. І головне оця балаканина за глаза це - признак трусливої душонки...В очі кажіть в очі...і подивимось що з вами сраними праведниками буде))
Из твоих штанов даже на форуме цензора гавном Пети пахнет 😏
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-Популістський крок, щоб підняти свій рейтинг - 35,7%;
-Спроба Зеленського і його оточення переділити власність і самим стати олігархами - 12,9%; -Спроба взяти під свій контроль телеканали, які належать олігархам - 8,8%."
Разом - 57,4%
Це оцінка виборців "ініціатив" від Зе. І тим не менше, ще знаходиться 28% зедебілів...
Саме цікаве що ви барани продажні ні чого не зробите ще три роки..Хоч за сраку себе кусайте.. А нормальні люди просто через три роки зроблять висновки хто є хто по ділам і зроблять вибір І він буде такий Росія - ворог, Порошенко, Тимошенко, і інші "святі"- продажні суки і бариги, бо це вже вирок зроблений. А хто буде новим президентом вас баранам самі не вирішувати...як би ви не хотіли цього
А насчёт чермалык - так и скажи ,что ты уписялся - вот представь себе сидишь ты с удочкой а рядом трескотня идёт , иногда что-то потяжелее прилетает Зайди на Ютуб там много видео есть , по весне из за рыбаков с Марика яблоку не было где упасть и никто не боиться в отличие от тебя
Хочешь я тебя под пенёк замаскирую - хотя походу тебя даже маскировать не надо маменькин сыночек
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Зєлю геть. Дострокові. Не пройде Зєля в другий тур.
- Тогда давайте избавим Украину от олигархов.
- Ах ты подлый популист!