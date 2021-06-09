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Новини Політика України
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Зеленський (17470) олігарх (688) опитування (1405) СОЦИС (61)

35,7% громадян вважають наміри Зеленського провести деолігархізацію популізмом, 20,1% - прагненням до справедливості, - опитування СОЦИСу. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Політика України

35,7% громадян вважають наміри Зеленського провести деолігархізацію популізмом, 20,1% - прагненням до справедливості, - опитування СОЦИСу. ІНФОГРАФІКА

12,9% громадян вважають, що проведенням деолігархізації Зеленський і його оточення намагаються самі стати олігархами.

Про це свідчать дані опитування Центру SOCIS, передає Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на питання "Президент В.Зеленський оголосив про намір провести деолігархізацію в Україні. На вашу думку це?", респонденти заявили:

- Популістський крок, щоб підняти свій рейтинг - 35,7%;

- Щире прагнення до справедливості - 20,1%;

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- Спроба Зеленського і його оточення переділити власність і самим стати олігархами - 12,9%;

- Крок, який дозволить Україні стати успішною - 11,4%;

- Спроба взяти під свій контроль телеканали, які належать олігархам - 8,8%;

- Інше - 4,7%

- Відмова від відповіді/не знаю - 17,9%.

35,7% громадян вважають наміри Зеленського провести деолігархізацію популізмом, 20,1% - прагненням до справедливості, - опитування СОЦИСу 01

Дослідження проводилося 28 травня - 3 червня 2021 року. Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старше 18 років), статі, типу поселення (місто/село) і поділу на області. Опитування не проводилося в АР Крим і на непідконтрольній українській владі частині Донецької і Луганської областей. Всього було опитано 2000 респондентів. Метод дослідження: телефонне інтерв'ю Саті (Computer Assisted Telephone Interviewing) з використанням планшетів. Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал): +/- 2,4% Середня тривалість одного інтерв'ю становила 9 хвилин.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+25
20,1% населення цієї країни просто клінічні ідіоти...
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09.06.2021 11:45
+10
Нда,снова не оценили вЯликого стратега шмарклю
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09.06.2021 11:47
+10
35,7% граждан считают намерения Зеленского провести деолигархизацию популизмом, 20,1% - стремлением к справедливости, - опрос "СОЦИСа" - Цензор.НЕТ 4052
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09.06.2021 11:49
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20,1% населення цієї країни просто клінічні ідіоти...
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09.06.2021 11:45 Відповісти
і зваж: це ідіоти з смартфонами... А скільки без смартфонів....
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09.06.2021 11:55 Відповісти
или другими словами- наивньіе простофили. ))
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09.06.2021 11:56 Відповісти
Цікаво а який же для вас тоді БОГ зі своїми заповідями????
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09.06.2021 12:20 Відповісти
І тобі чого, убоге?
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09.06.2021 12:46 Відповісти
Хочеш? ну, ну... А ти таблетки випий якісь, може й перехочеш, або хоч до санітарів звернись, може вони тобі допоможуть.
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09.06.2021 12:52 Відповісти
Та санітари тобі будуть потрібні та хірурги хороші...Суши сухарі...петушок))
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09.06.2021 12:55 Відповісти
Потухни, убоге, вже надоїло.
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09.06.2021 12:58 Відповісти
Надоїло оц таке гівно як ти...Ну сериш на Зелю - сери ...а простий люд не треба..бо ти сам ткий як всі ...Хоч би раз такий як ти в очі щось сказав би та серете ...
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09.06.2021 13:02 Відповісти
Бидло тупе, йди на хрін. Так тобі зрозуміліше?
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09.06.2021 13:06 Відповісти
А не хочеш твій хрін та тобі в дупу...????
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09.06.2021 13:08 Відповісти
а 11,4 конченные........
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09.06.2021 13:37 Відповісти
президент/депутаты против олигархов - пчелы против меда.
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09.06.2021 11:46 Відповісти
А пипл та хавает.....
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09.06.2021 11:47 Відповісти
35,7% громадян вважають наміри Зеленського провести деолігархізацію популізмом, 20,1% - прагненням до справедливості, - опитування СОЦИСу - Цензор.НЕТ 8336
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09.06.2021 12:36 Відповісти
Чиновников коррупционеров садить, с полной конфискацией у родственников до третьего калена ....
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09.06.2021 11:47 Відповісти
Нда,снова не оценили вЯликого стратега шмарклю
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09.06.2021 11:47 Відповісти
Вчора Тетяна Чорновол висловила думку, що Зе використовує імідж дитини.
Ніби він таке відкрите щире дитятко з великими очима, яке прагне творити добро.
Дітям жеж пробачають все. Навіть, коли дитина всралась.
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09.06.2021 11:49 Відповісти
Я вчора пізно ввечері я писав про це, так Дід Трохим сказав що я вилизую Зелі. 35,7% граждан считают намерения Зеленского провести деолигархизацию популизмом, 20,1% - стремлением к справедливости, - опрос "СОЦИСа" - Цензор.НЕТ 7408
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09.06.2021 11:52 Відповісти
Не помічала такого.
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09.06.2021 11:54 Відповісти
,Ось читай
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09.06.2021 12:00 Відповісти
35,7% граждан считают намерения Зеленского провести деолигархизацию популизмом, 20,1% - стремлением к справедливости, - опрос "СОЦИСа" - Цензор.НЕТ 4052
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09.06.2021 11:49 Відповісти
36.7 + 12,9 + 8,8 ~ 58,4% имеют верное представление.
Уже прогресс!
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09.06.2021 11:50 Відповісти
ПОДИВІТЬСЯ НА ТАРИФИ, ВСІ КОШТИ ВІД НИХ ІДУТЬ ОЛІГАРХАМ, ПОХОЖЕ ЩО ЗЕ НАС ОБМАНЮЄ.
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09.06.2021 11:51 Відповісти
Ти тільки зараз це зрозумів?
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09.06.2021 11:56 Відповісти
Конечно правильно-когда зелю будут сажать в тюрьму,доки будут неделю слушать,как минимум)
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09.06.2021 11:56 Відповісти
О ..Валерочка зі своєю тічкою тут яу тут.......Хріно працюють комунальні служби ні як не зловлять і не стирилізуть Валерочкину тічку
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09.06.2021 12:23 Відповісти
Так вважають 20,1%, тобто неадеквати, бо вже останній дурень розчарувався у Шмарклі, не розчарувались тільки ідіоти (с). ЗІ Привіт Люсі А.))
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09.06.2021 11:56 Відповісти
Зневірився чи ні це діло кожного особисте ...і ви нічого не змінете...Буде інший президент і точно не попередній... А поки президентом є той хто є .
20,1% це ті люди які просто вірють .це ті люди які вам баранам подадуть руку допомоги і віри в вас коли ви все спаскудите і не потому що дурні а тому що це правільно довіряти ..Хоча вам уродам довірять не можна бо ви в любий момент можете піднять дуло автомата на вкого завгодно хто просто має іншу думку ніж ви. Тому раджу вам не переходити до відкритого висловлювання хто по вашому дурень і які ви класні .. Удобра великі кулаки ніж у вас брехунів.

Тільки о цей фак що хтось когось вважає дурнішем за себе для мене вже показник гнилості душі і мізків. І головне оця балаканина за глаза це - признак трусливої душонки...В очі кажіть в очі...і подивимось що з вами сраними праведниками буде))
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09.06.2021 12:36 Відповісти
С такими как ты и навоз не надо
Из твоих штанов даже на форуме цензора гавном Пети пахнет 😏
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09.06.2021 12:14 Відповісти
а некоторые...так ваще преступлением )))
35,7% граждан считают намерения Зеленского провести деолигархизацию популизмом, 20,1% - стремлением к справедливости, - опрос "СОЦИСа" - Цензор.НЕТ 6889

..
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09.06.2021 11:51 Відповісти
Посадки, депутатська недоторканість, імпічмент...Пам"ятаєте що слуги наприймали? Те саме буде і з олігархами. Але зелебобіки вірять і хавають - ібо їх Зєля - це майже божество.
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09.06.2021 11:54 Відповісти
какая деолигархизация, люди? о чем вы? в Украине все решают олигархи. неважно кто непосредственно у власти на данный момент, все равно это ставленник той или иной олигархической группы, клана объединения. назовите как угодно, смысл от этого не изменится.
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09.06.2021 11:54 Відповісти
"Зеленський оголосив про намір провести де-олігархізацію в Україні. Це:

-Популістський крок, щоб підняти свій рейтинг - 35,7%;
-Спроба Зеленського і його оточення переділити власність і самим стати олігархами - 12,9%; -Спроба взяти під свій контроль телеканали, які належать олігархам - 8,8%."

Разом - 57,4%
Це оцінка виборців "ініціатив" від Зе. І тим не менше, ще знаходиться 28% зедебілів...
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09.06.2021 11:54 Відповісти
Лялькова вистава кремлівського балагана триває!!! Запасаємося попкорном ,далі буде цікавіше !!!)))
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09.06.2021 11:56 Відповісти
Будемо судити по результатам.
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09.06.2021 12:05 Відповісти
Сколько ещё лет или сроков президентства надо , чтобы увидеть от осла этих результатов ?
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09.06.2021 12:16 Відповісти
Стільки скільки ти терпів коли тебе синок Яника дрюкав в зад а ти тільки мекав.. Бо боявся навіть людске слово сказать..А коли з твоєї сраки забрали отіх уродів ти ба ..почав не розум проявляти а требувать знов собі на сраку господаря. Цікаві ідіоти... не вже ви всі агітуєте за Порошенка ..чи провокатри хловскі?)))

Саме цікаве що ви барани продажні ні чого не зробите ще три роки..Хоч за сраку себе кусайте.. А нормальні люди просто через три роки зроблять висновки хто є хто по ділам і зроблять вибір І він буде такий Росія - ворог, Порошенко, Тимошенко, і інші "святі"- продажні суки і бариги, бо це вже вирок зроблений. А хто буде новим президентом вас баранам самі не вирішувати...як би ви не хотіли цього
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09.06.2021 12:47 Відповісти
Слушай ты гандон базар фильтруй , в отличие от тебя за все годы выборов президента в Украине мой выбор совпал только в 2005 году за Ющенко и я о нем не жалею , т к эти пять лет после чучмы помогли создать в Украине свободное общество и затем кышнуь яныка и в отличие от тебя петушара я в 14 сложа руки не сидел и как ты с дивана не вонял
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09.06.2021 14:04 Відповісти
Та насрать герой задрипаний де ти був ломаний грош тобі ціна тому що ти чмо вважаєш себе крашім за інших і сами с..ка првильним хлом Та хоч ти ска жпу собі розірви в своїй величі доказуючи. Можеш купити собі цяцьку на груди...
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09.06.2021 14:22 Відповісти
А ну давай смельчак на рыбалку со мной в чермалык с ночёвкой за мой счёт, но ты же ***** смелый только на расстоянии под юбкой у баб , там же ты и сереш как герой
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09.06.2021 14:27 Відповісти
Пішов ти зі своєю рибалкою і полюванням теж..далеко далеко..Спершу зрозумій що скільки людей стільки і поглядів .. і що ти гордлявий дурень не святе гівно а такийже як іі інші грішне чудло тільки тоді стобою можна буде щось пліч о пліч робити.
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09.06.2021 14:32 Відповісти
Слушай ты сцыкло - да кто с тобой , что то будет делать , ты зашло сюда обложило всех , а потом рассказывает сколько людей столько мнений , да таких как ты не только на войне , но и на гражданке чмырят
А насчёт чермалык - так и скажи ,что ты уписялся - вот представь себе сидишь ты с удочкой а рядом трескотня идёт , иногда что-то потяжелее прилетает Зайди на Ютуб там много видео есть , по весне из за рыбаков с Марика яблоку не было где упасть и никто не боиться в отличие от тебя
Хочешь я тебя под пенёк замаскирую - хотя походу тебя даже маскировать не надо маменькин сыночек
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09.06.2021 15:00 Відповісти
Щоб прибрати олігархію треба прибрати монополії. Зєля цього не робить. Тоді чого коштують всі ці його "закони проти олігархів"? Наглюче лицемірство.
----------
Зєлю геть. Дострокові. Не пройде Зєля в другий тур.
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09.06.2021 12:17 Відповісти
Кто на горизонте, который неподобен преждним презам?
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09.06.2021 12:19 Відповісти
Той, хто переможе на віче голосуваннями, той і на виборах переможе. А буде щось там мурижити, знову віче зберем.
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09.06.2021 12:36 Відповісти
Давай уже сразу чорну раду ....
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09.06.2021 14:06 Відповісти
Не выполнение предыдущих обязательств приводит к недоверию к последующим обязательствам.
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09.06.2021 12:17 Відповісти
- Когда подлая власть избавит Украину от олигархов!
- Тогда давайте избавим Украину от олигархов.
- Ах ты подлый популист!
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09.06.2021 12:19 Відповісти
Уверуют в дела, а не в желания и слова.
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09.06.2021 12:20 Відповісти
Усе нічого, але щось сума більша ніж 100%
35,7% громадян вважають наміри Зеленського провести деолігархізацію популізмом, 20,1% - прагненням до справедливості, - опитування СОЦИСу - Цензор.НЕТ 5963
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09.06.2021 12:20 Відповісти
это другое... у вас калькулятор отклеился.... у бени правильный....
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09.06.2021 13:44 Відповісти
Олигархия это метод контроля Украины иудоглобализаторами. Они не отрежут себе руку, не приведя в действие вторую руку - борьбу с коррупцией, оформят свой контроль через НАБУ.
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09.06.2021 12:29 Відповісти
Юля - єдина, хто забирала у олігархів накрадене і повертала в державу. Але за 20 років її ****** брехливим брудом так, що юлєфоби її ніколи не оберуть. Виходить замкнуте коло.
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09.06.2021 12:46 Відповісти
Наш олигархат и обслугу его,можно сравнить системно с Беларусью.Представьте скелет,або каркас чиновников,элиты,судей привыкшие работать по схематозам в не правовой среде.Где в Раде сидят две партии.Одна импортёров,а другая экспортёров.Взять, этот наш каркас олигархический и поставить рядом такой же каркас диктаторский Беларуси.Шо их объединяет?Спайка,трусость и нежелание жить по Закону.Правда у сябров к этому набору добавлена кровь,которой Лука замазал всех своих опричников и чиновников.Там сложнее.Так вот сковырнуть нашу олигополию сегодня,так же сложно,как сябрам сковырнуть Луку с его опричниной и лёгшими под него элитой.Там чиновники упираются, демократии,правам человека и здравому смыслу.А в Украине чиновники с таким же усердием упираются реформам.У Луки борьба с цветными революциями,а у нас реформированием.Если Пуйлу выгодна Беларусь с Лукой,то так же ему выгодна не реформированная Украина.Кто сделает в Украине реформы,тот победит Пуйла,и Луку заодно.Но,пока наши чиновники предпочитают жить по старому.Не хотят рушить систему своих ценностей.А значит и не хотят приближения победы Украины и свободных сябров. 35,7% громадян вважають наміри Зеленського провести деолігархізацію популізмом, 20,1% - прагненням до справедливості, - опитування СОЦИСу - Цензор.НЕТ 7105
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09.06.2021 13:05 Відповісти
Кто-нибудь, подскажите этим "20,1%", что обещать и жениться, это, как говорят в Одессе, две большие разницы.
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09.06.2021 13:07 Відповісти
Тами розумієм що від таких уродів як ти так і є...)))))))Від суки можна очиківати тільки підлості...Тому від тебе ні хто не жде ні чого доброго))Урод
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09.06.2021 13:22 Відповісти
"Тами" - это клуб подзаборных даунов?
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09.06.2021 13:24 Відповісти
Чому дивуватись?! Вчора не Еспресо Гео Лерос в інтерв'ю Княжицькому сказав, що прості депутати від СН в місяць отримують 20 000 баксів за "правильне" голосування, заступники голови фракції50 000!... А Зе зараз нагадує йому молодого Путєна... Хіба Зе не в курсі?! То як їм можна довіряти країну?!https://www.youtube.com/watch?v=bjd43_Lanic
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09.06.2021 13:34 Відповісти
А там і до зедиктатури недалеко???!!!
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09.06.2021 13:36 Відповісти
20% законченные идиоты
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09.06.2021 13:57 Відповісти
Да не выйдет ничего кроме ПШИК с этой борьбы Даже если и примут закон то он будет таким что ничего не меняет Он привёл этих клоунов в ВР Теперь все эти клоуны мнят себя пупами земли . Ему и отвечать за них Но, имитировать видимость борьбы ему нужно как кровь из носа, США то настаивают Не было бы США то вообще ничего бы не делала эта власть шапито. Спасибо США за то что заставляют клоуна хоть что то делать
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09.06.2021 14:25 Відповісти
...то бишь, имитировать кипучую деятельность
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09.06.2021 15:36 Відповісти
 
 