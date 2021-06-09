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У суді Гааги показали оперативну обстановку на момент катастрофи рейсу MH17, суддя "возить мордою по столу" російських військових за брехню, - експерт Лукашевич

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

У суді Гааги показали оперативну обстановку на момент катастрофи рейсу MH17, суддя

У суді у справі катастрофи пасажирського літака рейсу MH17 продемонстрували оперативну обстановку на момент катастрофи лайнера.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомив російський авіаційний експерт Вадим Лукашевич.

"Щойно в суді Гааги у справі МН17, де розпочався третій день судових слухань по суті, була показана оперативна обстановка на момент катастрофи лайнера. Синім кольором показані райони, що контролювалися ЗСУ, лінія фронту - блакитна лінія на південь від Зарощенського, яке на той момент контролювали сепаратисти. Поки ви це читаєте, суддя у своїй промові мочалить супутникові знімки російського Міноборони (і возить мордою по столу наших військових за брехню), показані на брифінгу 21 липня 2014 р.", - йдеться в повідомленні.

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У суді Гааги показали оперативну обстановку на момент катастрофи рейсу MH17, суддя возить мордою по столу російських військових за брехню, - експерт Лукашевич 01

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.

7 червня 2021 року почався розгляд справи по суті. Бойовики Ігор Гіркін і Леонід Харченко, а також російський генерал Сергій Дубинський, які є підозрюваними у справі, не з'явилися на засідання.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+58
Та кацапи збили літак.
А брюгери як винагороду будують з ними ПП 2.
Певно щоб моцкалі ще якісь літаки знесли.
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09.06.2021 11:53
+24
Російські сцикуни, що влада, що населення, накоїли такого лиха і не зізнаються, хоча всі в світі все знають
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09.06.2021 11:54
+18
Хочется надеяться что у штатов в рукаве припасен нежданчик для расейки в виде спутниковьіх снимков пуска ракетьі БУКа.
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09.06.2021 12:10
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Та кацапи збили літак.
А брюгери як винагороду будують з ними ПП 2.
Певно щоб моцкалі ще якісь літаки знесли.
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09.06.2021 11:53 Відповісти
а німці взагалі безпринципні, коли про їх хотєлки мова йде. рашка їх копіює, але проблема у тому, що рашка не авторитет для українців, а німці - авторитет, тому роблене німцями вважают божою росою.
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09.06.2021 12:14 Відповісти
кто сказал что фольксдойчи пример для украинцев?
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09.06.2021 12:27 Відповісти
да дохріна українців із цим носеться, особливо тих, хто вже у дойчланді. особливо вчителі.
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09.06.2021 12:32 Відповісти
ну так это их проблема.
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09.06.2021 12:33 Відповісти
не тоді, коли вони тебе насілують цією святістю - ти повинен робити так. як зказали німці, бо у них же країна краще.
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09.06.2021 12:35 Відповісти
для українців, що вже не в Україні, це свята земля і всі, хто поза нею - дибіли і зря обіжаьють святу землю.
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09.06.2021 12:33 Відповісти
Пропоную користуватися також поняттям "громадянин України". Буде менше плутанини.
Також є поняття "патріот" і "сепар", "астарбайтер", "заробітчанин", "мігрант", "емігрант".
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09.06.2021 12:46 Відповісти
а тако ж є поняття патріот-рогуль і патріот-кугут.
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09.06.2021 13:03 Відповісти
український блогер Микола Рушниця боготворить Європу: вони там ото і ото не роблять, бо вони ж Явропа. і паралеьно - не сотворі собі кумира. ви йому там з"єднайте у голові, що його когнитивний дисонас рогулить. а то нагадує Ляшка-лікаря, який заборонив тусить у парках, щоб налякати.
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09.06.2021 13:06 Відповісти
Igr 44 Их уровень жизни, и влияние в мире.
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09.06.2021 23:59 Відповісти
Новий відосик вови- Оці европейські лідери нічого не зробили не допомогли Україні, шоб російський лідер не привів до катастрофи літака!
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09.06.2021 11:54 Відповісти
А в чем проблема если он будет говорить очевидные вещи, которые и так все знают?
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09.06.2021 12:33 Відповісти
проблема в том что дипломатия - это немного сложнее чем "ачивидные вещи каторые фсе знгают"
Например все знаю что лидер самой крупной европейской страны - клоун, членограй, а также умственный и моральный дегенерат.
Но говорить о таком в слух не принято.
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09.06.2021 14:29 Відповісти
Ну конечно дипломатия сложнее пианино для членограя и тд. Но реальность это ни как не меняет.
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09.06.2021 15:04 Відповісти
Російські сцикуни, що влада, що населення, накоїли такого лиха і не зізнаються, хоча всі в світі все знають
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09.06.2021 11:54 Відповісти
Хочется надеяться что у штатов в рукаве припасен нежданчик для расейки в виде спутниковьіх снимков пуска ракетьі БУКа.
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09.06.2021 12:10 Відповісти
по-любе
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09.06.2021 13:47 Відповісти
И где вы на карте увидели Крым?)
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09.06.2021 12:15 Відповісти
ну коло жовте у радусі падіння і крим жовтим обведено, можно подумати, що так обозначаються захоплені рашкою території.
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09.06.2021 12:15 Відповісти
то не Крим, а Кубань, але логіка вірна. )
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09.06.2021 12:16 Відповісти
А вы где там Кубань увидели?) То кусочек Ростовской области, граничащий с Мариновкой)))
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09.06.2021 13:09 Відповісти
а де там Крим?
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09.06.2021 12:16 Відповісти
Пардон, друзі, помилився.
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09.06.2021 12:18 Відповісти
а як так можно помилитися, щоб побачити Крим у Донецькій області? У суді Гааги показали оперативну обстановку на момент катастрофи рейсу MH17, суддя "возить мордою по столу" російських військових за брехню, - експерт Лукашевич - Цензор.НЕТ 7851
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09.06.2021 15:48 Відповісти
Ну если не вникать, то карта немного напоминает участок в районе Перекопа)
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09.06.2021 21:32 Відповісти
если там виден Перекоп, тогда диагноз один - "топографический кретинизм"!
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09.06.2021 22:49 Відповісти
Ну ошибся человек, признал свою ошибку) Другие там вон Кубань увидели, и ничего)))
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09.06.2021 23:06 Відповісти
У України немає "граници". Москалі не знають.
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09.06.2021 13:32 Відповісти
Цитую: "Унаслідок падіння загинуло 298 осіб."

Думаю, що принаймні половина загинула від влучення Бука, а ті що видили - вже унаслідок падіння.
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09.06.2021 12:12 Відповісти
Вони загинули всі моментально. Відбулась розгерметизація лайнера.
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09.06.2021 14:37 Відповісти
Тюремный срок Младича,буйно расцветает над подозреваемыми террористами из улуса Рашка!
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09.06.2021 12:14 Відповісти
Місту Торез повернули його колишню назву Чистяково. Але сепарам це байдуже.
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09.06.2021 12:25 Відповісти
Маю надію , що кремлівський ублюдок також опиниться в Гаазі , як Младич , так як його руки теж по лікті в крові 😡
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09.06.2021 12:49 Відповісти
Шота у меня такое осчусчение, что на этих слушаниях будет существенно расширена юридическая терминология. Ибо аргументы Ресурсного Фекалостана будут очень сложно определить без fuck и shit.
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09.06.2021 12:58 Відповісти
Скоро Моцковцкому улусу прилепят официальный ярлык на тупой узкий лоб "Террористическое государство", которое убивает не только своих граждан, таких, как Навальный, журналист Владимир Кара-Мурза, поэт Дмитрий Быков но уже и граждан иностранных государств.
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10.06.2021 01:11 Відповісти
Уже давно определили, только на лбу рисовать не стали ввиду ЯО. Грамотно пофиксить этот трабл - задачка еще та.
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10.06.2021 08:50 Відповісти
и в хвост и в гриву.....
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09.06.2021 13:29 Відповісти
Гаазький трибунал для Лаптестана - вже не за горами !!
Позитиву трішечки.
На основі зібраних матеріалів та показань свідків, суд у Нідерландах по справі МН17 відхилив версії вибуху в літаку, та збиття малазійського боїнгу військовим літаком ЗСУ.
Більш того, дані російських радарів, які кацапи самі ж і надали, заперечують присутність українського літака поруч з боїнгом, і в записах, перехоплених перемовин терористів, теж не йшла мова про літак.
Дякуємо за допомогу слідству👍😂😂
Отже, МН17 було збито російським Буком з території ДНР, і четверо звинувачуваних у цій справі завтра постануть перед судом.
Далі буде
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09.06.2021 20:17 Відповісти
Ну я бы не был так категоричен... Особенно после того как суд принял решение величать раша армию сепаратистами...
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09.06.2021 21:35 Відповісти
фильм о том как кацапы сбивали боинг
https://www.youtube.com/watch?v=R04nCLIqy4E&t=1007s
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09.06.2021 22:15 Відповісти
Кремляндія це тупікова гілка розвитку держави, вона досі є тому що ЄС і Захід отримує від неї сировину - ліс, рідкоземельні метали, нафту, газ, морські вилови та інш. Навіщо Заходу на болотах з гнусом комарами і на 50 градусних морозах це самому добувати, як що є раби орки московити які з радістю розпродають природні ресурси своєї країни У суді Гааги показали оперативну обстановку на момент катастрофи рейсу MH17, суддя "возить мордою по столу" російських військових за брехню, - експерт Лукашевич - Цензор.НЕТ 4415
А, збили літак, так, це сумно, але ж дешеві природні копалини, камчатські краби, а про загибель лайнера треба суди провести, бо так надо і це гуманно і цивілізовано.

Двойні стандарти це коли за тебе з вогню каштани тягають для тебе.
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10.06.2021 00:03 Відповісти
У суді Гааги показали оперативну обстановку на момент катастрофи рейсу MH17, суддя "возить мордою по столу" російських військових за брехню, - експерт Лукашевич - Цензор.НЕТ 430
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10.06.2021 00:06 Відповісти
Если бы калифорнийская компания Adobe не создала Photoshop, то Россия не подделывала бы в нем спутниковые снимки МН17. Виноваты американцы - это очевидно!
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10.06.2021 11:18 Відповісти
Мож хоть по решению этого суда дадут отмашку на зачистку Гирки. Давно за ним лифт скучает... Один остался.
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10.06.2021 07:53 Відповісти
 
 