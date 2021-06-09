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Зеленський (17470) Донецька область (5718)

Зеленський прибув із робочим візитом на Донеччину: Відвідає передові позиції українських воїнів

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський прибув із робочим візитом на Донеччину: Відвідає передові позиції українських воїнів

Президент України Володимир Зеленський прибув із робочою поїздкою до Донецької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Глава держави відвідає передові позиції українських військових у районі проведення Операції об'єднаних сил та поспілкується з бійцями, які несуть службу на передовій", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Зеленський відвідував передові позиції українських воїнів на Донбасі в квітні 2021 року.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+14
Зеленский прибыл с рабочим визитом на Донетчину: Посетит передовые позиции украинских воинов - Цензор.НЕТ 3770
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09.06.2021 12:04
+12
Передовые? Опять бутафорию для лохов нарисуют как и раньше

Зеленский прибыл с рабочим визитом на Донетчину: Посетит передовые позиции украинских воинов - Цензор.НЕТ 9166
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09.06.2021 12:01
+12
Зеленский прибыл с рабочим визитом на Донетчину: Посетит передовые позиции украинских воинов - Цензор.НЕТ 7468
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09.06.2021 12:03
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шашлыки привез? или так...попиарится ? )))
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09.06.2021 11:57 Відповісти
Зеленский прибыл с рабочим визитом на Донетчину: Посетит передовые позиции украинских воинов - Цензор.НЕТ 5815.
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09.06.2021 12:03 Відповісти
Ага привез
Зеленський прибув із робочим візитом на Донеччину: Відвідає передові позиції українських воїнів - Цензор.НЕТ 6832
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09.06.2021 12:27 Відповісти
Зеленський прибув із робочим візитом на Донеччину: Відвідає передові позиції українських воїнів - Цензор.НЕТ 7669
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09.06.2021 12:28 Відповісти
главное чтоб мангал не забыли
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09.06.2021 11:58 Відповісти
Снова зелёная кодла сожрёт обед бойцов?
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09.06.2021 11:58 Відповісти
Начорта це нещастя тут потрібно , знову війська відводити , наволоч зелена?
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09.06.2021 11:58 Відповісти
Передовые? Опять бутафорию для лохов нарисуют как и раньше

Зеленский прибыл с рабочим визитом на Донетчину: Посетит передовые позиции украинских воинов - Цензор.НЕТ 9166
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09.06.2021 12:01 Відповісти
Зеленский прибыл с рабочим визитом на Донетчину: Посетит передовые позиции украинских воинов - Цензор.НЕТ 8597
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09.06.2021 12:02 Відповісти
Это киллер "ДНР" охотящийся на самого выдающегося главнокомандующего, замаскированный под ребенка с мороженным
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09.06.2021 12:04 Відповісти
МАЛЬЧІК УЙДІ НЄ МЄШАЙ?
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09.06.2021 12:05 Відповісти
свеженькие досочки
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09.06.2021 12:02 Відповісти
Зеленский прибыл с рабочим визитом на Донетчину: Посетит передовые позиции украинских воинов - Цензор.НЕТ 3770
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09.06.2021 12:04 Відповісти
Не думаю, что они еще раз так лоханутся=> будут б(з)дительней .........
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09.06.2021 14:58 Відповісти
На улице жара оно "куртку" нацепило! Наверняка 5 бронежилетов напялил
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09.06.2021 12:01 Відповісти
І бронепамперс.
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09.06.2021 12:03 Відповісти
Поведет бойцов в рукопашную личным примером
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09.06.2021 12:02 Відповісти
Зеленский прибыл с рабочим визитом на Донетчину: Посетит передовые позиции украинских воинов - Цензор.НЕТ 7468
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09.06.2021 12:03 Відповісти
Да нет они есть и дофига! Только вот лично меня, смущает свежесть этих досок и ребенок с мороженным на заднем плане
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09.06.2021 12:07 Відповісти
Так об этом же и пишут Зеленський прибув із робочим візитом на Донеччину: Відвідає передові позиції українських воїнів - Цензор.НЕТ 9941
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09.06.2021 12:10 Відповісти
Тому що це не передова, а КППВ "Станиця Луганська", за "фейкову передову" це намагаються подати проплачені пропагандисти Порошенка.
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09.06.2021 12:27 Відповісти
Нагадайте, покажіть що саме писала ОПа,коли викладала це фото?
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09.06.2021 12:41 Відповісти
Президент України Володимир Зеленський та президент Європейської ради Дональд Туск відвідали район розведення сил і засобів у н.п.Станиця Луганська.
Про це 7 липня повідомили у прес-центрі Об'єднаних сил.
"На КПВВ "Станиця Луганська" Зеленського та Туска ознайомили з поточною ситуацією на цій ділянці. Президент України та президент Європейської ради поспілкувалися з представниками СММ ОБСЄ та місцевими мешканцями та ознайомилися з гуманітарними проектами, що реалізуються за підтримки ЄС", - йдеться у повідомленні.
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09.06.2021 12:43 Відповісти
Це повідомлення НЕ ОПи, а штабу ССО.
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09.06.2021 12:55 Відповісти
В повідомленнях ОПи немає цієї фотографії взагалі.
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09.06.2021 12:58 Відповісти
Повидаляли? Вони майстри видаляти свої зашквари.
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09.06.2021 13:13 Відповісти
* штабу ООС
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09.06.2021 12:59 Відповісти
Можно подумать оно врет про передок в первый раз. Вот очередной "перл", где оно выдало Коксохим за Промку. Тут до Промки около 7 км.

Зеленський прибув із робочим візитом на Донеччину: Відвідає передові позиції українських воїнів - Цензор.НЕТ 5198
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09.06.2021 12:57 Відповісти
А пули свистят у виска...
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09.06.2021 12:03 Відповісти
Так вже і передові позиції..
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09.06.2021 12:05 Відповісти
Зеленський прибув із робочим візитом на Донеччину: Відвідає передові позиції українських воїнів - Цензор.НЕТ 1006

...
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09.06.2021 12:18 Відповісти
ЗНІМАЄТЬ В КІНО ЯК БРЕШЕ, БРЕШЕ, ЯК ДИХАЄ!
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09.06.2021 12:07 Відповісти
а от в ваєнних кіношках грає хріново
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09.06.2021 12:08 Відповісти
Зеленський прибув із робочим візитом на Донеччину: Відвідає передові позиції українських воїнів - Цензор.НЕТ 1737

...
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09.06.2021 12:14 Відповісти
😂
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09.06.2021 15:02 Відповісти
Передові позиції??? 🤣🤣🤣
Чотирьохразовий уклоніст???
Десь збудували потьомкінські окопи???
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09.06.2021 12:22 Відповісти
7 червня російський телевізійний канал "СТС", що належить Товариству з обмеженою відповідальністю "СТС Медіа" та знаходиться під українськими економічними санкціями, більше 11 годин поспіль транслював серіали, які були зняті в Україні компанією "Студія Квартал 95".

Про це свідчить програма передач телеканалу "СТС" за 7 червня.
А саме, 8:30 - "Папік" (1 Серія 1 Сезон), 9:10 - "Папік" (2 Серія 1 Сезон), 9:55 - "Папік" (3 Серія 1 Сезон), 10:25 - "Папік" (4 Серія 1 Сезон), 11:05 - "Папік" (5 Серія 1 Сезон), 11:40 - "Папік" (6 Серія 1 Сезон), 12:20 - "Папік" (7 Серія 1 Сезон), 13:00 - "Папік" (8 Серія 1 Сезон), 13:40 - "Папік" (9 Серія 1 Сезон), 14:20 - "Папік" (10 Серія 1 Сезон), 15:00 - "Папік" (11 серія 1 Сезон), 15:40 - "Папік" (12 серія 1 Сезон), 16:20 - "Папік" (13 серія 1 Сезон), 16:55 - "Папік" (14 серія 1 Сезон), 17:40 - "Папік" (15 Серія 1 Сезон), 18:20 - "Папік" (16 Серія 1 Сезон), 19:00 - "100 000 хвилин разом" (прем'єра), 19:20 - "100 000 хвилин разом" (прем'єра). Всього 675 хвилин, або 11 годин 25 хвилин ефірного часу.
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09.06.2021 12:33 Відповісти
"липецкая киностудия" ЗЕленчук ?
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09.06.2021 12:48 Відповісти
Поїхав розказати що йому вже 43, і що він досі не лох.
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09.06.2021 12:40 Відповісти
Ленка не захотела поехать на Донбасс? )) Зато в Америку уже намылилась
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09.06.2021 12:56 Відповісти
Мамє Римє це не сподобається.
- Мама! Можно я пойду на войну?
- Можно, сыначка, но тока так, шоб мама тебя видела.
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09.06.2021 13:31 Відповісти
То есть как настоящий главнокомандующий, прям на передовую? Вау
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09.06.2021 13:59 Відповісти
Мало того, що військовим забороняють стріляти, так на час "візиту" ще і зброю відберуть. Хоча би якийсь хохмач по приколу петарду не кинув бо "наслідки" можуть бути дуже смердючими.
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09.06.2021 14:14 Відповісти
Та достаточно посмотреть видео из Марика, где оно от громкого(!) звука почти под стол плёхнулось.........
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09.06.2021 15:05 Відповісти
Зарабатывает УБД?
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09.06.2021 14:21 Відповісти
 
 