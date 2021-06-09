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Зеленський прибув із робочим візитом на Донеччину: Відвідає передові позиції українських воїнів
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський прибув із робочою поїздкою до Донецької області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
"Глава держави відвідає передові позиції українських військових у районі проведення Операції об'єднаних сил та поспілкується з бійцями, які несуть службу на передовій", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Зеленський відвідував передові позиції українських воїнів на Донбасі в квітні 2021 року.
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Про це 7 липня повідомили у прес-центрі Об'єднаних сил.
"На КПВВ "Станиця Луганська" Зеленського та Туска ознайомили з поточною ситуацією на цій ділянці. Президент України та президент Європейської ради поспілкувалися з представниками СММ ОБСЄ та місцевими мешканцями та ознайомилися з гуманітарними проектами, що реалізуються за підтримки ЄС", - йдеться у повідомленні.
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Чотирьохразовий уклоніст???
Десь збудували потьомкінські окопи???
Про це свідчить програма передач телеканалу "СТС" за 7 червня.
А саме, 8:30 - "Папік" (1 Серія 1 Сезон), 9:10 - "Папік" (2 Серія 1 Сезон), 9:55 - "Папік" (3 Серія 1 Сезон), 10:25 - "Папік" (4 Серія 1 Сезон), 11:05 - "Папік" (5 Серія 1 Сезон), 11:40 - "Папік" (6 Серія 1 Сезон), 12:20 - "Папік" (7 Серія 1 Сезон), 13:00 - "Папік" (8 Серія 1 Сезон), 13:40 - "Папік" (9 Серія 1 Сезон), 14:20 - "Папік" (10 Серія 1 Сезон), 15:00 - "Папік" (11 серія 1 Сезон), 15:40 - "Папік" (12 серія 1 Сезон), 16:20 - "Папік" (13 серія 1 Сезон), 16:55 - "Папік" (14 серія 1 Сезон), 17:40 - "Папік" (15 Серія 1 Сезон), 18:20 - "Папік" (16 Серія 1 Сезон), 19:00 - "100 000 хвилин разом" (прем'єра), 19:20 - "100 000 хвилин разом" (прем'єра). Всього 675 хвилин, або 11 годин 25 хвилин ефірного часу.
- Мама! Можно я пойду на войну?
- Можно, сыначка, но тока так, шоб мама тебя видела.