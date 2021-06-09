Лавров звинуватив США у приховуванні деяких фактів "колосальної важливості" у справі МН17

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров запевняє, що Сполучені Штати нібито приховують якісь факти колосальної важливості, які могли б допомогти дізнатися істину в справі про катастрофу малайзійського Боїнга MH-17.

Про це він заявив сьогодні, виступаючи на "примаковських читаннях", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Вони досі вперто, категорично відмовляються надавати супутникові знімки, які були зроблені в липні 2014 року, коли сталася катастрофа з малайзійським "Боїнгом". Днями нідерландський суд прямо оголосив, що надії на те, що американці нададуть ці знімки, більше немає, для суду питання закрите", - заявив Лавров.

Глава російського МЗС вважає, що ці знімки несуть в собі колосальну важливість для справи про збитий літак. При цьому він ні слова не сказав про причетність РФ до цієї трагедії.

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Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.

7 червня 2021 року почався розгляд справи по суті. Бойовики Ігор Гіркін і Леонід Харченко, а також російський генерал Сергій Дубинський, які є підозрюваними у справі, не з'явилися на засідання.