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Лавров звинуватив США у приховуванні деяких фактів "колосальної важливості" у справі МН17

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Лавров звинуватив США у приховуванні деяких фактів

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров запевняє, що Сполучені Штати нібито приховують якісь факти колосальної важливості, які могли б допомогти дізнатися істину в справі про катастрофу малайзійського Боїнга MH-17.

Про це він заявив сьогодні, виступаючи на "примаковських читаннях", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Вони досі вперто, категорично відмовляються надавати супутникові знімки, які були зроблені в липні 2014 року, коли сталася катастрофа з малайзійським "Боїнгом". Днями нідерландський суд прямо оголосив, що надії на те, що американці нададуть ці знімки, більше немає, для суду питання закрите", - заявив Лавров.

Глава російського МЗС вважає, що ці знімки несуть в собі колосальну важливість для справи про збитий літак. При цьому він ні слова не сказав про причетність РФ до цієї трагедії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У суді Гааги показали оперативну обстановку на момент катастрофи рейсу MH17, суддя "возить мордою по столу" російських військових за брехню, - експерт Лукашевич

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.

7 червня 2021 року почався розгляд справи по суті. Бойовики Ігор Гіркін і Леонід Харченко, а також російський генерал Сергій Дубинський, які є підозрюваними у справі, не з'явилися на засідання.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+53
Лавров обвинил США в сокрытии неких фактов "колоссальной важности" по делу МН17 - Цензор.НЕТ 9143
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09.06.2021 12:15
+43
дайте угадаю. эти?

Лавров обвинил США в сокрытии неких фактов "колоссальной важности" по делу МН17 - Цензор.НЕТ 6669
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09.06.2021 12:14
+32
там мужик ещё был на земле, который на 10-ти километровой высоте видел злобный хохот пилота Ли Си Цына Волошина, когда тот из кабины швырял гранату в лобовуху МН17.
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09.06.2021 12:18
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Правила форума Рада форумчан
Да, мифические данные, которые генерирует мордор, очень даже должны помочь..
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09.06.2021 12:13 Відповісти
_Ну генереруют не мифы, а дезу. Часть войны, информационный аспект. Сильно другое от мифов.
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09.06.2021 13:26 Відповісти
Не расскрывают разрешительную способность спутниковых камер?
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09.06.2021 12:13 Відповісти
Нет не вызвали важного свидетеля "диспетчера Карлоса" и не включили в дело "спутниковый снимок" МО РФ с украинским истребителем (ну с что, что с масштабом напутали, могли бы и включить Лавров обвинил США в сокрытии неких фактов "колоссальной важности" по делу МН17 - Цензор.НЕТ 2357 )
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09.06.2021 12:18 Відповісти
этот диспетчер давно допрошен следователями Нидерландов.
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09.06.2021 13:47 Відповісти
Если вы не в курсе, то никакого "диспетчера Карлоса" не существует - это фейк рос. СМИ. А диспетчеры - да, конечно допрошены
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09.06.2021 13:50 Відповісти
Не, чувак этот реален. Показания давал. Мелкий жулик какойто под судом щас в Испании
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09.06.2021 13:59 Відповісти
только он нихрена ни диспетчер
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09.06.2021 14:03 Відповісти
не диспетчер, ещё и признал, что коцабе денег заплатили
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09.06.2021 14:07 Відповісти
У паРаші є свої супутникові знімки, хай спершу вони їх покажуть. І не фейки, а справжні.
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09.06.2021 12:23 Відповісти
у русни может и не быть - у них не так много спутников
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09.06.2021 12:58 Відповісти
Яких фактів ?
Невже є докази, що фуйло особисто санкціонувало цю операцію.
Тільки якась коцабська балда переплутала літак ?
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09.06.2021 12:14 Відповісти
дайте угадаю. эти?

Лавров обвинил США в сокрытии неких фактов "колоссальной важности" по делу МН17 - Цензор.НЕТ 6669
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09.06.2021 12:14 Відповісти
И диспетчер Карлос )))
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09.06.2021 12:16 Відповісти
там мужик ещё был на земле, который на 10-ти километровой высоте видел злобный хохот пилота Ли Си Цына Волошина, когда тот из кабины швырял гранату в лобовуху МН17.
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09.06.2021 12:18 Відповісти
на фото чётко видно Яроша в кабине биндеровского бомбардировщика.
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09.06.2021 12:22 Відповісти
так вон же его визитка на стекле вместо талона техосмотра!
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09.06.2021 12:27 Відповісти
точно, а я сразу и не заметил, меня отвлёт диспетчер Карлос в кустах чуть левее.
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09.06.2021 12:34 Відповісти
ИГОГОЧЕТ ЛОШАДЬ КРЕМЛЯДСКАЯ
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09.06.2021 13:04 Відповісти
а хтось іншого очікував від казламордих?
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09.06.2021 12:14 Відповісти
Лавров обвинил США в сокрытии неких фактов "колоссальной важности" по делу МН17 - Цензор.НЕТ 9143
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09.06.2021 12:15 Відповісти
Ход ваших мыслей, батенька, мне нравится
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09.06.2021 12:23 Відповісти
Лавров обвинил США в сокрытии неких фактов "колоссальной важности" по делу МН17 - Цензор.НЕТ 5517 Лавров обвинил США в сокрытии неких фактов "колоссальной важности" по делу МН17 - Цензор.НЕТ 5517 Лавров обвинил США в сокрытии неких фактов "колоссальной важности" по делу МН17 - Цензор.НЕТ 5517
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09.06.2021 12:24 Відповісти
А коли є час та натхнення?
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09.06.2021 13:00 Відповісти
злые языки утверждают что не более чем 85
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09.06.2021 13:02 Відповісти
А якщо сильно нахиляти один до одного два дерева і міцно прив'язувати до них кацапа ... а потім відпускати .... І не забувати що ще вистачає продажних перевертнів виродків і у нас на Україні ... які теж заслуговують такої пошани! Так що з запасом мільярда дерев повинно вистачити.
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09.06.2021 13:37 Відповісти
можливо це душа його так бачить, отримавши безмежні горизонти від коксу...)))
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09.06.2021 14:55 Відповісти
тварь лживая, лицемерная! вы и так все хорошо знаете!
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09.06.2021 12:15 Відповісти
_О-оо, они, как те кто спланировал и совершил преступление, знают лучше вообще кого-бы то ни было.
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09.06.2021 13:29 Відповісти
Дайте йому вівса.
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09.06.2021 12:15 Відповісти
з устюками ))) шоби вдавилось ))))
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09.06.2021 12:22 Відповісти
А в горлі нехай пір"я поросте - проти напрямку ковтання.)))
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09.06.2021 12:38 Відповісти
Шкапа циркова - ходить по колу.)
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09.06.2021 12:24 Відповісти
Овес нынче дорог. А оно предпочитает муку. Аргентинскую муку.
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09.06.2021 12:41 Відповісти
Опять унылая лошадь не совладела проклятым кокаином... Лавров обвинил США в сокрытии неких фактов "колоссальной важности" по делу МН17 - Цензор.НЕТ 6379
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09.06.2021 12:17 Відповісти
Та срабсийсские эксперды столько снимков наштамповали, что же Лошадь не трясет ими как шаман с бубном?
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09.06.2021 12:18 Відповісти
Так нехай ***** знову мультики покаже Лавров обвинил США в сокрытии неких фактов "колоссальной важности" по делу МН17 - Цензор.НЕТ 5896
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09.06.2021 12:19 Відповісти
Або скріншоти з Call of Duty.
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09.06.2021 12:38 Відповісти
логіка росіян і наших малоросів: судять РФ, а винуваті усе одно США.
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09.06.2021 12:19 Відповісти
які претензії до старої облізлої шкапи-спотикача? вона як попала в "колію" кілька десятків років тому, так там і здохне запутавшись в шлеях.
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09.06.2021 12:21 Відповісти
Ну конечно ведь он был "сбит, украинским истребителем, о чем есть заявление перебежавшего на сторону РФерии самого летчика этого самолета, а также по этому поводу есть свидетельские показания испанского диспетчера, а также живые свидетели из жителей ОРДЛо наблюдавших воочию атаку украинского самолета на пассажирский лайнер, а также то что самолет изначально был заполнен мертвыми телами, а также что как раз там должен был пролетать Путин и украинцы думали что сбивают его, а также что это вина инопланетян...." ну и т.д.
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09.06.2021 12:22 Відповісти
Немного поправлю вас, не истребителем, а как они утверждали штурмовиком. Видимо имперским штурмовиком Палпатина.
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09.06.2021 12:39 Відповісти
Штурмовиком, "а добивали уже с параплана рогатками." ( который специально для этого был поставлен из самой секретной базы США и прошел обкатку турецкими хфасшистами над Сирией).
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09.06.2021 12:49 Відповісти
конемордому опять овса не досыпали?
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09.06.2021 12:23 Відповісти
москаль, як завжди, бреше, бо американці надали супутникові знімки і голандський суддя їх бачив і підтвердив! Але вони є НЕдоступними для загальної публіки, бо "таємні" технології....
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09.06.2021 12:26 Відповісти
разрешение большое
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09.06.2021 12:28 Відповісти
Россияне давно используют этот прием!!!! Врать так нагло и так хамски- что некоторые начинают думать ,а возможно и правда!!! Просто нормальные люди не могут поверить , что действительно путин и его банда - это нелюди!!!! Это не просто убийцы- я даже с нацистами их не могу сравнить!!!!! Я уверен в одном - спец. службы мира держат под контролем эту заразу!!!
Удачи нам всем!!!!
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09.06.2021 12:26 Відповісти
"Я уверен в одном - спец. службы мира держат под контролем эту заразу!!!"

_Вот до этого момента всё было ровно. А после... На голову не налазит! Полностью противоположно действительности.
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09.06.2021 13:31 Відповісти
сел Я жопой на ежа ,виноваты США
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09.06.2021 12:27 Відповісти
так там на полном серьезе пенсионерам впаривают, что президенты США не дают возможность повышать народу РФ пенсии и платить их вовремя, а также поднимают пенсионный возраст .
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09.06.2021 12:53 Відповісти
_Та ладна! Обитатели концлагеря уже настолько окостенели оскотинели что им можно даже такое на ухи вешать?
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09.06.2021 13:33 Відповісти
если серьезно, то такое было во времена Обамы, - даже демострации были - ходили с лозунгами "Обама, верни нам пенсии".
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09.06.2021 17:07 Відповісти
Та тош стёб был скорей за всё. Неразумно буквально воспринимать.
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09.06.2021 19:05 Відповісти
Что , очередной диспетчер Карлос на ухо шепнул... ? )))
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09.06.2021 12:30 Відповісти
Ну повод, чтобы "правду-матку" вопить дали сами США, озвучив, что есть спутниковые данные о ракете с "Бука" и отказавшись предоставить их. Заигрывают с рф перед встречей или шантажировать?
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09.06.2021 12:31 Відповісти
Они отказались их обнародовать, это несколько другое Лавров звинуватив США у приховуванні деяких фактів "колосальної важливості" у справі МН17 - Цензор.НЕТ 9247
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09.06.2021 14:14 Відповісти
Що б ти тут курва гнила не мукав , а світ знає що кацапня іпана винна у цій трагедіі. !
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09.06.2021 12:33 Відповісти
Лаврушка в истерике, и мука аргентинская не помогает. Знает, ***** армянско-СРУская и помнит о судьбе гитлеровского Риббентропа, сниться ему пеньковый галстук в Гааге, потому и истерит, гнида.
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09.06.2021 12:33 Відповісти
ну,ксли для лаврухи "колоссальная важность",то може на МН17 еще и тонну кокаину перврзили?ну,в дипломатической почте... Лавров обвинил США в сокрытии неких фактов "колоссальной важности" по делу МН17 - Цензор.НЕТ 18
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09.06.2021 12:34 Відповісти
68 только малолетних детей убили...интересно, их имена есть на аллее память в Донецке? Нет? Скотьі.
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09.06.2021 12:34 Відповісти
та насипте лошадкє свіжого вівса
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09.06.2021 12:34 Відповісти
Байден их с собой возьмет на встречу с путиным..., думаю это записки испанского диспетчера, которые он тайно вывез в Америку еще ребенком..., либо случайный снимок, сделанный из пролетающего мимо самолета, на котором четко видны буквы на ракете бука "made in...". дальше неразборчиво...
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09.06.2021 12:37 Відповісти
Лавров звинуватив США у приховуванні деяких фактів "колосальної важливості" у справі МН17 - Цензор.НЕТ 8568
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09.06.2021 12:37 Відповісти
П.И.П.Е.Ц КАК ПОДГОРАЕТ У ЛОШАДКИ!!! Мало того, что Д'Б, так еще и отморозился, поскольку ведь уже давно известно, что в материалах суда американские спутниковые снимки представлены. Не напрямую, естественно, а через специальный юридический механизм, позволяющий ими не светить направо и налево. И Лавруша просто НЕ МОЖЕТ ОБ ЭТОМ НЕ ЗНАТЬ. "Любопытной Варваре на базаре нос оторвали"(с)
Лед тронулся, господа присяжные заседатели, лед тронулся(с)
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09.06.2021 12:38 Відповісти
И не Варваре , а коню ... И не нос , но что-то точно оторвали ... Лавров звинуватив США у приховуванні деяких фактів "колосальної важливості" у справі МН17 - Цензор.НЕТ 5172
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09.06.2021 13:18 Відповісти
Хвост?))))
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09.06.2021 14:00 Відповісти
Не потрібно ніяких знімків і так все зрозуміло на 100%, що літак збили російські терористи "ашвабадітєлі", які приїхали з Курська на чужу територію і бикували, як в себе вдома. Якби збили український літак, то не було б ніякого кіпішу, а в цьому випадку прийдеться відповідати.
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09.06.2021 12:43 Відповісти
скрєпно, антипіндосовно)))
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09.06.2021 12:44 Відповісти
Лавров звинуватив США у приховуванні деяких фактів "колосальної важливості" у справі МН17 - Цензор.НЕТ 3914
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09.06.2021 12:45 Відповісти
Лавров звинуватив США у приховуванні деяких фактів "колосальної важливості" у справі МН17 - Цензор.НЕТ 5372
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09.06.2021 12:48 Відповісти
Наглая, обезумевшая от приближающегося конца фашистская пропаганда кремля!
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09.06.2021 12:55 Відповісти
Кто в теме: что это за снимки 7-летней давности, что американцы до сих пор не показывают?
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09.06.2021 12:55 Відповісти
то что амеры видели своими спутниками
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09.06.2021 13:04 Відповісти
Это понятно. Непонятно - что же там такое есть, что американцы показывать не хотят?
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09.06.2021 14:06 Відповісти
бортовой номер бука и морды смотревших как "хорошо пошла" ?
амеры не хотят показывать возможности своих спутников - и правильно делают
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09.06.2021 14:47 Відповісти
Была такая мысль. Но, ИМХО, эти возможности и без того разрекламированы. А в данном случае это работает во вред - теперь будут говорить, что спутники либо ничего не увидели, либо увидели не то, что надо.
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09.06.2021 15:33 Відповісти
то что могут увидеть амерские спутники - знают только в пентагоне и очень далеко не все
а реклама - то для лохов
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09.06.2021 15:41 Відповісти
Последняя отмазка кацапов? Карлос был, украинский истребитель был, боинг, заранее начиненный трупами, был, Теперь им для полного счастья не хватает американских спутниковых снимков?
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09.06.2021 12:59 Відповісти
Так я не понял, гугл снимки за тот день удалили ? Нет. Только ленивый не смотрел. Но лошадь наверно не в курсе что их БУК там был.
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09.06.2021 13:00 Відповісти
Меле шо попало... Лавров звинуватив США у приховуванні деяких фактів "колосальної важливості" у справі МН17 - Цензор.НЕТ 6841
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09.06.2021 13:01 Відповісти
нормально мелет - хочет знать способности амерских спутников
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09.06.2021 13:07 Відповісти
Європа зрозуміє що таке Московія, коли запуститься "Північний потік 2". Вони думають, що спокійно будуть проходити, там де лежить труба? Помиляються. Рівно рік буде все як було, а потім кораблі будуть тонути, в Балтійському морі буде напічкано російських датчиків(шпіонів) і також будуть закриватися зони в морі для ремонту чи "обслуговування" труби.
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09.06.2021 13:04 Відповісти
Почему скрывают?
Видео с НЛО они вроде выложили.....
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09.06.2021 13:08 Відповісти
не хотят показывать возможности своих спутников?
что секретного в НЛО ?
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09.06.2021 14:48 Відповісти
Вот случай в истории: на самом верху одной великой державы волею случая оказался патологический лжец. И все приближенные его должны пересказывать его вранье. Вот и Лавров и его подданные в МИД РФ, и в посольствах РФ, и в ООН, и в... - и далее везде. Универсальная "политика", "линия поведения", стратагемы, основанные на вранью.
"Два величайших тирана на земле: случай и время." И миром завладела ложь...!?
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09.06.2021 13:09 Відповісти
Америкосы по вполне понятным причинам не дают снимок , станет понятно в каком разрешении и с каких спутников ведется наблюдение и еще много сопутствующей информации которая не должна попасть к ее врагам-рашистам !
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09.06.2021 13:38 Відповісти
Помню как сейчас, ещё пару лет назад лично Лавров совершенно серъёзно вещал про какую-то невинную русскую девочку, которую в Германии коллективно изнасиловали бородатые и волосатые сирийские беженцы, мол, с попущения немецкой полиции. Как потом выяснилось, не было никакой девочки, никаких сирийцев, а был только лживый трёп МИД РФ, впрочем, как обычно.
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09.06.2021 13:57 Відповісти
Американцы - жадины! Лавров звинуватив США у приховуванні деяких фактів "колосальної важливості" у справі МН17 - Цензор.НЕТ 9666
Вроде публиковали в СМИ эти снимки.
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09.06.2021 14:27 Відповісти
Спутниковые снимки где нарисован истребитель ? Спасибо, все уже насмотрелись))
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09.06.2021 14:36 Відповісти
"Огласите, пожалуйста, весь список." (с)
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09.06.2021 19:42 Відповісти
Снимки не предоставляються по причинам секретности . Это было заявлено сразу после инцидента . Лаврик пользуеться безнаказанностью .
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09.06.2021 19:42 Відповісти
США скрывают информацию о местонахождении испанского авиа диспетчера Карлоса...
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09.06.2021 20:26 Відповісти
Не подумавши конь в ратиновом пальто бэкнул-мэкнул! А вздумай клятым америкосам выложить факты полётов с Венесуэлы в первонепристойную частных чартеров с каким то белым-пребелым стиральным порошком в мешках и кадушках тоннами?! Тогда что? Пока деликатничают.
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09.06.2021 21:34 Відповісти
 
 