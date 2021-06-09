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Рада зможе проголосувати в першому читанні за законопроєкт Зеленського про олігархів до кінця поточної сесії, - "слуга народу" Кравчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада зможе проголосувати в першому читанні за законопроєкт Зеленського про олігархів до кінця поточної сесії, -

Верховна Рада розгляне в першому читанні законопроєкт президента Володимира Зеленського про олігархів до кінця поточної сесії, яка завершується в середині липня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі РБК-Україна повідомила заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"У першому читанні ми розраховуємо розглянути цей законопроєкт вже на пленарному тижні, який з 29 червня почнеться. В першому читанні ми проголосуємо ще на літній сесії, ми собі такий ставимо дедлайн", - сказала нардепка.

За її словами, у другому читанні документ можуть схвалити вже восени.

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"Восени ми розраховуємо, що знайде Верховна Рада в собі сили і відповідальність проголосувати в другому читанні. І він не буде заспамлений тисячами поправок. Відповідно закон набуде чинності в 2022 році", - підкреслила парламентарійка.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
"Слуга народа" Кравчук оценила, когда Рада сможет проголосовать за законопроект Зеленского об олигархах - Цензор.НЕТ 7152
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09.06.2021 12:42
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"Слуга народа" Кравчук оценила, когда Рада сможет проголосовать за законопроект Зеленского об олигархах - Цензор.НЕТ 3601
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09.06.2021 12:43
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"Слуга народа" Кравчук оценила, когда Рада сможет проголосовать за законопроект Зеленского об олигархах - Цензор.НЕТ 7445
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09.06.2021 12:41
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"Слуга народа" Кравчук оценила, когда Рада сможет проголосовать за законопроект Зеленского об олигархах - Цензор.НЕТ 7445
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09.06.2021 12:41 Відповісти
По сути Зелеескиц считается олигархом.
Имеет бизнес,недвижимость зарубежем.Борец с олигархами твою же мать.
***..жаба гадюку.
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09.06.2021 12:42 Відповісти
"Слуга народа" Кравчук оценила, когда Рада сможет проголосовать за законопроект Зеленского об олигархах - Цензор.НЕТ 7152
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09.06.2021 12:42 Відповісти
"Слуга народа" Кравчук оценила, когда Рада сможет проголосовать за законопроект Зеленского об олигархах - Цензор.НЕТ 3601
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09.06.2021 12:43 Відповісти
зебільні марева
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09.06.2021 12:47 Відповісти
а поправку в название закона внесли?
не с олигархами...а с олигархом
(ну...у него еще фамилия на "П" начинается и на "орошенко" заканчивается))))
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09.06.2021 12:52 Відповісти
Рада зможе проголосувати в першому читанні за законопроєкт Зеленського про олігархів до кінця поточної сесії, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 3087
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09.06.2021 12:58 Відповісти
Не будемо приводити путєна зі сторони.
Виростимо свого зеленого мініпутєна...
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09.06.2021 13:06 Відповісти
Так він вже є , залишилось оголосити його сцарьком 😀
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09.06.2021 13:10 Відповісти
Кравчук з Потураєвим і третім чмошником, які виступили проти української мови для мене перестали існувати, як українці.
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09.06.2021 13:17 Відповісти
Вчора не Еспресо Гео Лерос в інтерв'ю Княжицькому сказав, що прості депутати від СН в місяць отримують 20 000 баксів за "правильне" голосування, заступники голови фракції
50 000!... А Зе зараз нагадує йому молодого Путєна...Хіба Зе не в курсі?! То як їм можна довіряти країну?!
https://www.youtube.com/watch?v=bjd43_Lanic
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09.06.2021 13:23 Відповісти
 
 