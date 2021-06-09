Посли G7 закликали зробити реформу децентралізації незворотною: Україна повинна змінити Конституцію
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Посли країн "Великої сімки" (G7) привітали успіх України в об'єднанні територіальних громад як приклад її потенціалу та здатності впроваджувати реформи, зазначається в спільній заяві, оприлюдненій у середу.
"Ми продовжимо нашу підтримку цієї реформи", - підкреслюється на сторінці послів G7 в Україні в Twitter, передає Цензор.НЕТ.
Посли зазначають, що для консолідації принципів місцевого самоврядування та субсидіарності і для забезпечення незворотності цих реформ Україна повинна ухвалити законодавчі та конституційні зміни, погоджені з місцевими асоціаціями та іншими зацікавленими сторонами в процесі конструктивних консультацій.
На їхню думку, згідно з підписаною Україною Європейською хартією місцевого самоврядування, ці зміни повинні містити визначення обсягів повноважень місцевого самоврядування з чітким розподілом повноважень і відповідальності між різними рівнями, забезпечення пропорційності і законності нагляду за місцевим самоврядуванням з боку центральних органів влади, а також оснащення органів місцевого самоврядування відповідним законодавчим інструментарієм для забезпечення їхніх повноважень.
Крім того, органам місцевого самоврядування варто надати статус юридичної особи для прозорості їхньої діяльності та для запобігання корупції, а також стабільне фінансове забезпечення.
Будь ласка, зачекайте...
. Нє панімаю , про што ето ви тут рассуждаєтє .?
"В интервью французским журналистам президент Украины Петр Порошенко озвучил предложение предоставить Донбассу статус свободной экономической зоны, для того чтобы регион смог установить особые экономические отношения как с ЕС, так и с Россией. Условием предоставления такого статуса Порошенко назвал проведение в регионе законных местных выборов."
Т е никогда...
А ви змішуєте з тим що хочуть кацапи - дати областям право видавати власні закони в межах області та право впливати на зовнішню політику на всеукраїнському рівні.
ось коли все повернеться "в зад", тоді можна всім і разом щось думати-гадати, а до того часу....