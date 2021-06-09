УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8910 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Зміни Конституції
5 902 39
G-7 (707) реформи (2316) децентралізація (395)

Посли G7 закликали зробити реформу децентралізації незворотною: Україна повинна змінити Конституцію

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Посли G7 закликали зробити реформу децентралізації незворотною: Україна повинна змінити Конституцію

Посли країн "Великої сімки" (G7) привітали успіх України в об'єднанні територіальних громад як приклад її потенціалу та здатності впроваджувати реформи, зазначається в спільній заяві, оприлюдненій у середу.

"Ми продовжимо нашу підтримку цієї реформи", - підкреслюється на сторінці послів G7 в Україні в Twitter, передає Цензор.НЕТ.

Посли зазначають, що для консолідації принципів місцевого самоврядування та субсидіарності і для забезпечення незворотності цих реформ Україна повинна ухвалити законодавчі та конституційні зміни, погоджені з місцевими асоціаціями та іншими зацікавленими сторонами в процесі конструктивних консультацій.

На їхню думку, згідно з підписаною Україною Європейською хартією місцевого самоврядування, ці зміни повинні містити визначення обсягів повноважень місцевого самоврядування з чітким розподілом повноважень і відповідальності між різними рівнями, забезпечення пропорційності і законності нагляду за місцевим самоврядуванням з боку центральних органів влади, а також оснащення органів місцевого самоврядування відповідним законодавчим інструментарієм для забезпечення їхніх повноважень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмигаль обговорив зі спецпредставником уряду ФРН Мільбрадтом закріплення в Конституції результатів децентралізації

Крім того, органам місцевого самоврядування варто надати статус юридичної особи для прозорості їхньої діяльності та для запобігання корупції, а також стабільне фінансове забезпечення.

Посли G7 закликали зробити реформу децентралізації незворотною: Україна повинна змінити Конституцію 01
Посли G7 закликали зробити реформу децентралізації незворотною: Україна повинна змінити Конституцію 02

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+8
Послы G7 призвали сделать реформу децентрализации неотвратимой:
Послы G7 призвали сделать реформу децентрализации неотвратимой: Украина должна изменить Конституцию - Цензор.НЕТ 8023 . Нє панімаю , про што ето ви тут рассуждаєтє .?

показати весь коментар
09.06.2021 12:58
+4
На відміну від нас - пуйлостану не до децентралізації, в них все по феншую з ботоксним на чолі Послы G7 призвали сделать реформу децентрализации неотвратимой: Украина должна изменить Конституцию - Цензор.НЕТ 3619 Смоленськ.Послы G7 призвали сделать реформу децентрализации неотвратимой: Украина должна изменить Конституцию - Цензор.НЕТ 6638
показати весь коментар
09.06.2021 13:00
+3
а можно в оригинале и с подписями, плюс исходящий номер, что у них все есть по регламенту. Я же понимаю можно написать это самим внутри страны, а что там на самом деле кто его знает
показати весь коментар
09.06.2021 12:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а можно в оригинале и с подписями, плюс исходящий номер, что у них все есть по регламенту. Я же понимаю можно написать это самим внутри страны, а что там на самом деле кто его знает
показати весь коментар
09.06.2021 12:56 Відповісти
Послы G7 призвали сделать реформу децентрализации неотвратимой:
Послы G7 призвали сделать реформу децентрализации неотвратимой: Украина должна изменить Конституцию - Цензор.НЕТ 8023 . Нє панімаю , про што ето ви тут рассуждаєтє .?

показати весь коментар
09.06.2021 12:58 Відповісти
На відміну від нас - пуйлостану не до децентралізації, в них все по феншую з ботоксним на чолі Послы G7 призвали сделать реформу децентрализации неотвратимой: Украина должна изменить Конституцию - Цензор.НЕТ 3619 Смоленськ.Послы G7 призвали сделать реформу децентрализации неотвратимой: Украина должна изменить Конституцию - Цензор.НЕТ 6638
показати весь коментар
09.06.2021 13:00 Відповісти
дедывоевали
показати весь коментар
09.06.2021 13:39 Відповісти
а чьо, крєпнєнько. Хунта схвалює Посли G7 закликали зробити реформу децентралізації незворотною: Україна повинна змінити Конституцію - Цензор.НЕТ 2597
показати весь коментар
09.06.2021 14:00 Відповісти
ууууууууууууу, это серьезно. Посли G7 закликали зробити реформу децентралізації незворотною: Україна повинна змінити Конституцію - Цензор.НЕТ 4683
показати весь коментар
09.06.2021 13:12 Відповісти
Я понимаю, что у шоколадных ботов память короткая, поэтому освежаю:
"В интервью французским журналистам президент Украины Петр Порошенко озвучил предложение предоставить Донбассу статус свободной экономической зоны, для того чтобы регион смог установить особые экономические отношения как с ЕС, так и с Россией. Условием предоставления такого статуса Порошенко назвал проведение в регионе законных местных выборов."
показати весь коментар
09.06.2021 13:14 Відповісти
Условием предоставления такого статуса Порошенко назвал проведение в регионе законных местных выборов
Т е никогда...
показати весь коментар
09.06.2021 13:57 Відповісти
а посли не хотіли би розказати, як Україна має погоджувати цю "реформу", наприклад, з Кримом, який окупований москалями?
показати весь коментар
09.06.2021 13:18 Відповісти
ЩОСЬ НЕ ЧУТИ ПОСЛІВ ПРО НАДАНЯ ЗБРОЇ УКРАЇНІ ДЛЯ ЗАХИСТУ ДЕРЖАВИ.
показати весь коментар
09.06.2021 13:42 Відповісти
Конституцию можно изменить как в одну, так и в другую сторону. У нас возможно все.
показати весь коментар
09.06.2021 13:19 Відповісти
вам мало того что вы как гражданин Украины лишены права на землю, верней вы и раньше имели право на нее, но реализации не было, а сейчас будет все распродано. А еще, природные недра Украины уже народу не принадлежат. Вопрос что защищать и почему вы считаете что должны государству? У вас отбирают права, но зато навешивают обязательства. Это не напоминает соседа извечно проблемного? Дошутитесь с пофигизмом, хочешь или не хочешь, а становитесь ра.....
показати весь коментар
09.06.2021 13:36 Відповісти
Все федерализации пропихивают. Совсем уже в под)(уйловники подались.
показати весь коментар
09.06.2021 13:43 Відповісти
що ти кажеш - це саме є в Польщі, Чехії, Франції, Італії - а вони унітарні держави.
показати весь коментар
09.06.2021 13:55 Відповісти
Так унитарность Украины как раз и собираются убрать. Ведь это прописано в конституции и как раз это в ней и меняют.
показати весь коментар
09.06.2021 14:03 Відповісти
на що ви посилаєтеся? Децентралізованими є усі розвинені країни світу. Якщо є проект закону де це вказано - давайте.
показати весь коментар
09.06.2021 17:18 Відповісти
Не несите чушь о развитых странах и тд. США, Германия по вашему децентрализованные и унитарные? Есть закон не помню дословно но вкратце об особом статусе ордло и вот чтоб задействовать его, как это требует росийя и вносятся изменения в конституцию. Первыми кстати изменить конституцию требовали росиянцы.
показати весь коментар
09.06.2021 20:15 Відповісти
вони федеративні, це так, але є Польща, Франція, Чехія та інші підписанти ЄХМС в яких місцеві громади є юридичними особами, і вони діють за принципом децентралізації. Зрештою слово децентралізація існує в Конституції України з 1996 року. Читайте 11 розділ. Принцип децентралізації - це принцип за яким комуна чи громада веде свою ГОСПОДАРСЬКУ діяльність в межах і законах України.
А ви змішуєте з тим що хочуть кацапи - дати областям право видавати власні закони в межах області та право впливати на зовнішню політику на всеукраїнському рівні.
показати весь коментар
09.06.2021 20:50 Відповісти
Ваша логика просто поразительна: нужно внести децентрализацию в конституцию, потому что она уже внесена в конституцию. Так что будут вносить? Практически абсолютная уверенность что буде вносится именно безальтернативная, санкциопривязанная, победномиролюбивая и тд минская капитуляция. Приближающая еще на шаг к уничтожению человечества.
показати весь коментар
10.06.2021 10:45 Відповісти
я так бачу що ви під децентралізацією розумієте федералізацію, але це не одне й те саме.
показати весь коментар
10.06.2021 12:35 Відповісти
Это не одно и тоже в понятиях, а в реалиях это одно и тоже из за подмена понятий. Закон об особом статусе ордло это децентрализация или федерализация вы определились?
показати весь коментар
10.06.2021 12:44 Відповісти
і взагалі проводити будь-які адміністративні, земельні чи якісь схожі реформи під час того, коли в України і так вкрали землю, і вона знаходиться В СТАНІ ВІЙНИ - є ніщо іншим, як підривом суверенітету і незалежності держави!!!!

ось коли все повернеться "в зад", тоді можна всім і разом щось думати-гадати, а до того часу....
показати весь коментар
09.06.2021 13:48 Відповісти
Насправді так звана гройсманівська "децентралізація" ще більше заплутала сліди - ліквідувавши тисячі сіл разом із їх архівами зникли дані про первинну "приватизацію", розподілення землі. Тепер буде майже неможливо розплутати схеми розкрадання комунального майна, землі та іншого.
показати весь коментар
09.06.2021 13:58 Відповісти
Цей текст треба тикати в рило прикоритним бдялям коліушко та ганущаку які 10 років варнякають що якщо не дай бог признати тергромади юрособами то буде як в Польщі.
показати весь коментар
09.06.2021 13:54 Відповісти
Далась G7 эта федерализация?
показати весь коментар
09.06.2021 14:23 Відповісти
Памятай, чужинец, здесь господарь украинец! Почему мы послам ничего не указываем, как им жить? Почему нам указывают? Где дипломатическая нота в связи вмешательство во внутренние дела Украины о стороны шестёрок США? Почему молчит Зеленский?
показати весь коментар
09.06.2021 15:07 Відповісти
а внєшнєє управлєніє, пєндоси, сарасята ?
показати весь коментар
09.06.2021 17:19 Відповісти
Децентрализация - прямой путь к федерализации. Такие вопросы на референдум выносить надо, а не решать кулуарно. В Украине как бы еще остались люди...
показати весь коментар
09.06.2021 15:38 Відповісти
 
 