Посли G7 закликали зробити реформу децентралізації незворотною: Україна повинна змінити Конституцію

Посли країн "Великої сімки" (G7) привітали успіх України в об'єднанні територіальних громад як приклад її потенціалу та здатності впроваджувати реформи, зазначається в спільній заяві, оприлюдненій у середу.

"Ми продовжимо нашу підтримку цієї реформи", - підкреслюється на сторінці послів G7 в Україні в Twitter, передає Цензор.НЕТ.

Посли зазначають, що для консолідації принципів місцевого самоврядування та субсидіарності і для забезпечення незворотності цих реформ Україна повинна ухвалити законодавчі та конституційні зміни, погоджені з місцевими асоціаціями та іншими зацікавленими сторонами в процесі конструктивних консультацій.

На їхню думку, згідно з підписаною Україною Європейською хартією місцевого самоврядування, ці зміни повинні містити визначення обсягів повноважень місцевого самоврядування з чітким розподілом повноважень і відповідальності між різними рівнями, забезпечення пропорційності і законності нагляду за місцевим самоврядуванням з боку центральних органів влади, а також оснащення органів місцевого самоврядування відповідним законодавчим інструментарієм для забезпечення їхніх повноважень.

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Крім того, органам місцевого самоврядування варто надати статус юридичної особи для прозорості їхньої діяльності та для запобігання корупції, а також стабільне фінансове забезпечення.



