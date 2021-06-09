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Ексслідчий облпрокуратури втратив речдоків майже на 700 тис. грн, - Офіс Генпрокурора

Новини Цензор.НЕТ Події

Ексслідчий облпрокуратури втратив речдоків майже на 700 тис. грн, - Офіс Генпрокурора

Колишній слідчий однієї з обласних прокуратур втратив речових доказів на загальну суму 698 тис. грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Розслідуванням встановлено, що слідчий після проведення обшуку та вилучення грошових коштів та цінностей на загальну суму 698 тис грн, які в подальшому визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та на які ухвалою слідчого судді накладено арешт, не забезпечив їх облік та зберігання. Невиконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них призвело до втрати речових доказів у кримінальному провадженні.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+11
Рассеяный какой.. Жену его тряхните. Скорее всего, она недавно столько, примерно, в лотерею выиграла. Экс-следователь облпрокуратуры потерял вещдоков почти на 700 тыс. грн, - Офис Генпрокурора - Цензор.НЕТ 3959
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09.06.2021 13:23
+7
"Прошу видать , во врємєнноє пользованиє, 10 літрів самогону"
Зеленый фургон
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09.06.2021 13:43
+3
Бывает...
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09.06.2021 13:26
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Рассеяный какой.. Жену его тряхните. Скорее всего, она недавно столько, примерно, в лотерею выиграла. Экс-следователь облпрокуратуры потерял вещдоков почти на 700 тыс. грн, - Офис Генпрокурора - Цензор.НЕТ 3959
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09.06.2021 13:23 Відповісти
прочитал "жену трахните" ))
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09.06.2021 14:21 Відповісти
Оце дiло.
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09.06.2021 13:25 Відповісти
Бывает...
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09.06.2021 13:26 Відповісти
"Прошу видать , во врємєнноє пользованиє, 10 літрів самогону"
Зеленый фургон
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09.06.2021 13:43 Відповісти
Кто-то теряет, а кто-то находит.
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09.06.2021 13:49 Відповісти
шо тут скажешь, воры лохи не лошары
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09.06.2021 14:16 Відповісти
Пусть сидит на зоне, пока не отработает все 698 тыс.
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09.06.2021 14:21 Відповісти
Наверное носил с собой...
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09.06.2021 14:23 Відповісти
Получит условно по статье лёгкой, ему же не хищение вменяют, а невыполнение служебных обязанностей.Зато теперь при деньгах.
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09.06.2021 14:26 Відповісти
Ну почему же "недобросовестного" ? Разве экс-следователь не поделился? "Потерять" вещ.доки - дело ответственное....тут знания нужны и поддержка товарищей. Не надо катить бочку на юрыста ! Может он в одной группе с пианистом учился...
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09.06.2021 14:30 Відповісти
ключевое "Бывший следователь". спздили и повесили на бывшего. бывает
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09.06.2021 16:04 Відповісти
а заплатили ему в 5 раз больше.
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09.06.2021 20:58 Відповісти
 
 