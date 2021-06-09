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Новини Політика України
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У Вашингтоні доволі негативно поставилися до спотворення Офісом Зеленського слів Байдена і не вірять, що це випадковість, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У Вашингтоні доволі негативно поставилися до спотворення Офісом Зеленського слів Байдена і не вірять, що це випадковість, - ЗМІ

За свідченням американських джерел ZN.UA, у Вашингтоні - і в Білому домі, і в Раді нацбезпеки, і в Державному департаменті - вкрай негативно сприйняли спотворення змісту розмови Володимира Зеленського і Джо Байдена в повідомленні на сайті Офісу президента України.

Про це пише редактор відділу міжнародної політики ZN.UA Тетяна Силіна, інформує Цензор.НЕТ.

"Втім як і неприємні висловлювання Зеленського на адресу Байдена і Сполучених Штатів у його інтерв'ю напередодні телефонного дзвінка президента США. За словами наших джерел, у Вашингтоні не вірять в те, що спотворення інформації було випадковим "ексцесом виконавця", схильні розцінювати це як свідому маніпуляцію Банкової і ставлять під сумніви надійність України як партнера Сполучених Штатів", - пише редакторка відділу міжнародної політики ZN.UA Тетяна Силіна.

Авторка зазначає, що тепер є всі підстави вважати, що анонсований візит Зеленського в США навряд чи буде безхмарним. Якщо, звичайно, відбудеться.

"Вашингтон не забарився продемонструвати своє глибоке розчарування поведінкою Банкової: за нашою інформацією, зустріч Юрія Вітренка з радником Держдепу Шолле була демонстративно скасована саме через фортелі Банкової", - підкреслює Силіна.

Також читайте: Зеленський про виправлення ОП пресрелізу в частині підтримки Байденом членства України в НАТО: Важливі не слова, а конкретні вчинки

"Чому вивішування на сайт неузгодженого з американськими партнерами тексту — це погано? Тому, що, видаючи бажане за дійсне, Банкова по суті примусила американців зробити спростування, причому вустами самої ж Банкової, випнувши при цьому перед зустріччю Байдена й Путіна той факт, що Вашингтон сьогодні не готовий ні підтримати в Альянсі надання Україні ПДЧ, ні дати нашій країні якісь гарантії безпеки. І все ж це було відоме наперед", - пише Силіна.

Як повідомлялося раніше, Офіс Зеленського виправив слова Байдена про членство України в НАТО в заяві про підсумки розмови президентів.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+57
Для шоблы Зе со сценаристами квартал 95.....это норма...искажать, врать, ....ублюдки
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09.06.2021 13:29
+43
В Вашингтоне весьма негативно отнеслись к искажению Офисом Зеленского слов Байдена и не верят, что это случайность, - СМИ - Цензор.НЕТ 3005 Сказали, что эти маланские манёвры прокатывают только в Украине.
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09.06.2021 13:29
+40
Це ж ОПа оманського брехуна. В Вашингтоне весьма негативно отнеслись к искажению Офисом Зеленского слов Байдена и не верят, что это случайность, - СМИ - Цензор.НЕТ 275
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09.06.2021 13:29
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Это уже не звоночек ....Это прямой сигнал ,что враги Украины ведут страну в объятия агрессора. Тут не смеяться надо....
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09.06.2021 14:01 Відповісти
Так отож , не відомо наразі , плакати чи сміятися із цієі зеленоі , недолугоі і ворожоі влади до Украіни!
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09.06.2021 14:03 Відповісти
Это не глупость и не желание выдать желаемое за действительное, это не ошибка исполнителя.
Речь идет о выполнении кремлевскими агентами задания по ухудшению отношений между Украиной и США.
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09.06.2021 14:02 Відповісти
То есть для Украины должно быть главным, что "ОП что-то там "выпячивает" перед "судьбоносной встречей рф-ии с США", а не то, что США почему-то ВДРУГ перед этой встречей "не готовы ни поддержать в Альянсе предоставление Украине ПДЧ, ни дать нашей стране какие-либо гарантии безопасности."? Серьёзно??? У Вашингтоні доволі негативно поставилися до спотворення Офісом Зеленського слів Байдена і не вірять, що це випадковість, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6900
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09.06.2021 14:06 Відповісти
А США точно в НАТО нужен осведомитель скотляндии Зе? Может им ещё и за вагнеровцев татарова с дерьмаком поздравить? Серьёзно??? У Вашингтоні доволі негативно поставилися до спотворення Офісом Зеленського слів Байдена і не вірять, що це випадковість, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6378
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09.06.2021 14:57 Відповісти
Не нужен. Потому и логично было, что 5 петиных лет нас туда не брали.
"Серьёзно" то, что ты фонтанируешь фейками и чьими-то домыслами. А вот ФАКТЫ, зафиксированные на плёнках СБУ, проанализировать не хочешь.... У Вашингтоні доволі негативно поставилися до спотворення Офісом Зеленського слів Байдена і не вірять, що це випадковість, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9883
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09.06.2021 17:44 Відповісти
5 петиных лет мы имели постоянного представителя в НАТО. Приводили армию в соответствии со стандартами НАТО. Это факты.

"А вот ФАКТЫ, зафиксированные на плёнках СБУ, проанализировать не хочешь" - нет, не хочу У Вашингтоні доволі негативно поставилися до спотворення Офісом Зеленського слів Байдена і не вірять, що це випадковість, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8363 Если это записи СБУ - кого посадили за сокрытие записей от двух президентов?
Если это записи СБУ - почему они работали на сепаратистов, положив эти записи под сукно?

Если это записи СБУ - вот именно, если У Вашингтоні доволі негативно поставилися до спотворення Офісом Зеленського слів Байдена і не вірять, що це випадковість, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7673
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09.06.2021 18:40 Відповісти
И толку от этого "постоянного представителя"? У Вашингтоні доволі негативно поставилися до спотворення Офісом Зеленського слів Байдена і не вірять, що це випадковість, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9880
Приводили да недоприводили. До сих пор "планы" выкатывают. Там очковтирательство не кактит. У Вашингтоні доволі негативно поставилися до спотворення Офісом Зеленського слів Байдена і не вірять, що це випадковість, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9880
А на счёт "кого посадили"- вообще не понял. То есть чел- патриот, который писал преступления "святейшего", должен был ему об этом доложить??? У Вашингтоні доволі негативно поставилися до спотворення Офісом Зеленського слів Байдена і не вірять, що це випадковість, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9880 А при втором- вот, пожалуйста, уже записи и в суде используются, и для следствия. У Вашингтоні доволі негативно поставилися до спотворення Офісом Зеленського слів Байдена і не вірять, що це випадковість, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6449
"Почему СБУ работали на сепаратистов?" Это ты у "святейшнего" спроси. Зачем он использовал СБУ для финансирования терров. Надеюсь, следствие разберётся. У Вашингтоні доволі негативно поставилися до спотворення Офісом Зеленського слів Байдена і не вірять, що це випадковість, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1693
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09.06.2021 19:05 Відповісти
* не катит
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09.06.2021 19:06 Відповісти
Очень интересно У Вашингтоні доволі негативно поставилися до спотворення Офісом Зеленського слів Байдена і не вірять, що це випадковість, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9227 По вашему любой, без санкции руководства может организовывать прослушку? Прикольная такая контора У Вашингтоні доволі негативно поставилися до спотворення Офісом Зеленського слів Байдена і не вірять, що це випадковість, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9809. Я так понимаю они и результатами делятся с тем, кто больше даст? У Вашингтоні доволі негативно поставилися до спотворення Офісом Зеленського слів Байдена і не вірять, що це випадковість, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9227 И результаты выдадут в зависимости от суммы? У Вашингтоні доволі негативно поставилися до спотворення Офісом Зеленського слів Байдена і не вірять, що це випадковість, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9227 И они ждали два года пока Зе нашкребёт нужную сумму? У Вашингтоні доволі негативно поставилися до спотворення Офісом Зеленського слів Байдена і не вірять, що це випадковість, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9227
"Это ты у "святейшнего" спроси. Зачем он использовал СБУ для финансирования терров." - спрашивал. Не отвечает. Говорит, что - "ну сколько они там могли купить от той сделки по Эл. энергии" Вы ведь о Зе?

"А при втором- вот, пожалуйста, уже записи и в суде используются, и для следствия" - так в суде, или для следствия? У Вашингтоні доволі негативно поставилися до спотворення Офісом Зеленського слів Байдена і не вірять, що це випадковість, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9227 Помню г-н Портнов, от имени г-на Зеленского шото там мурчал за Панаму. Напомни, чем там дело закончилось? У Вашингтоні доволі негативно поставилися до спотворення Офісом Зеленського слів Байдена і не вірять, що це випадковість, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6971
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09.06.2021 20:32 Відповісти
Тебе "интересно", что в Украине есть НАСТОЯЩИЕ патриоты, стоящие на страже её независимости? У Вашингтоні доволі негативно поставилися до спотворення Офісом Зеленського слів Байдена і не вірять, що це випадковість, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6825 Странно, что с 2014 ты этого ещё не "заметил". У Вашингтоні доволі негативно поставилися до спотворення Офісом Зеленського слів Байдена і не вірять, що це випадковість, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6825
Какие "суммы"? Ты о чём? Ты ВНИКНИ В СУТЬ того, что "наговорено"! Вся Украина В ШОКЕ!!! А у тебя в голове только "суммы", которые "кто-то с кого-то берёт", чтобы "оболгать" "святейшего"! У Вашингтоні доволі негативно поставилися до спотворення Офісом Зеленського слів Байдена і не вірять, що це випадковість, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4571
"Спрашивал" и "получил ответ"? Врёт, как всегда. У Вашингтоні доволі негативно поставилися до спотворення Офісом Зеленського слів Байдена і не вірять, що це випадковість, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6825 А что эти плёнки "записаны в 2020 году"- не говорил? У Вашингтоні доволі негативно поставилися до спотворення Офісом Зеленського слів Байдена і не вірять, що це випадковість, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6825
Дел сейчас много будет. Чем закончится-посмотрим. Это экзамен для "реформированных святейшим" институций. В цивилизованных странах за такое- политическое забвение и нары.
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10.06.2021 00:07 Відповісти
"суммы" - ну это те деньги, которые перечислены за эл. энергию и пошли в бюджет раши. Вроде ярд, да? У Вашингтоні доволі негативно поставилися до спотворення Офісом Зеленського слів Байдена і не вірять, що це випадковість, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5695Вся Украина В ШОКЕ!!!

"суммы" - ну это те деньги, которые зебилеро зависли ВСУ. Вроде ярд, да? У Вашингтоні доволі негативно поставилися до спотворення Офісом Зеленського слів Байдена і не вірять, що це випадковість, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5695Вся Украина В ШОКЕ!!! У Вашингтоні доволі негативно поставилися до спотворення Офісом Зеленського слів Байдена і не вірять, що це випадковість, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5695
Враньё зебилов по любому поводу, например подделка пресс-релиза.Вся Украина В ШОКЕ!!!
Обдосрались с плёнками деркача.Вся Украина В ШОКЕ!!! У Вашингтоні доволі негативно поставилися до спотворення Офісом Зеленського слів Байдена і не вірять, що це випадковість, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5008
Обосрались с контрабандой картин.Вся Украина В ШОКЕ!!! У Вашингтоні доволі негативно поставилися до спотворення Офісом Зеленського слів Байдена і не вірять, що це випадковість, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5008
Обосрались с панамским фейком.Вся Украина В ШОКЕ!!! У Вашингтоні доволі негативно поставилися до спотворення Офісом Зеленського слів Байдена і не вірять, що це випадковість, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5008
Обосрались с МВФ.Вся Украина В ШОКЕ!!! У Вашингтоні доволі негативно поставилися до спотворення Офісом Зеленського слів Байдена і не вірять, що це випадковість, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5695
Вся Украина будет В ШОКЕ!!! Если зебилы снова не обосрались У Вашингтоні доволі негативно поставилися до спотворення Офісом Зеленського слів Байдена і не вірять, що це випадковість, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2940
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10.06.2021 01:56 Відповісти
Жду на осень выплат по внешнему долгу, электричество по 4 за кВт, газ по 16 за куб, ЗеМайдан и, конечно, видосики.
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09.06.2021 14:07 Відповісти
чьколядный ждун или чьколядный сметун?
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09.06.2021 14:14 Відповісти
он прав, к сожалению прав
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09.06.2021 14:57 Відповісти
А как же это?

США поддерживают членство Украины в НАТО, - Блинкен

https://censor.net/ru/news/3270261/ssha_podderjivayut_chlenstvo_ukrainy_v_nato_blinken
Но Силина "знает лучше". У Вашингтоні доволі негативно поставилися до спотворення Офісом Зеленського слів Байдена і не вірять, що це випадковість, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1464
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09.06.2021 14:09 Відповісти
А ти не плутай Україну і зеленського. Це дві великі різниці. Принаймні для США.
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09.06.2021 23:35 Відповісти
Зеленский- Президент, выбранным подавляющим большинством Народа Украины (самая большая поддержка по сравнению с его предшественниками- 73%). Так что если США действительно поддерживает Украину, то должны уважать и нашего Президента. Это раз. А во-вторых, нам тоже относиться по-разному - к Байдену и Народу Америки? Исходя из его последних действий в вопросах Украины, которые идут вразрез его же предвыборным заявлениям, до такого положения дел совсем недолго осталось. У Вашингтоні доволі негативно поставилися до спотворення Офісом Зеленського слів Байдена і не вірять, що це випадковість, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4751
Кстати, чего же Байден тогда "встал на дыбы" по поводу того, что ОП сообщили, что в ходе телефонной беседы Байден поддержал вступление Украины в НАТО? Что-то уже поменялось в позиции США или как? Ну так передайте там Байдену, что в НАТО стремиться попасть УКРАИНА, а не Зеленский! У Вашингтоні доволі негативно поставилися до спотворення Офісом Зеленського слів Байдена і не вірять, що це випадковість, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9726
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09.06.2021 23:58 Відповісти
Брехня про "самую большую поддержку"зебиленыша--- самая большая поддержка была у Пороха-в первом туре 54% (у зебила 30%), во втором туре у Пороха могло быть и 80%и 90%, при намного более высокой явке)))
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10.06.2021 01:26 Відповісти
Ну нифига Америка не считает бубочку найвэлычнишим! Ни соврать не дает, ни ***** подмахнуть. Зажала в тиски гениального геополитика, стратега, вождя всех времен и народов! Ни вздохнуть, ни перднуть прям. А с другой стороны фсб стальными тисками сжимает жалкие яйки бубочки. Так и это еще не все! Всей своей ОПой бубочка плотно натянут на руку Бени Коломойского! И откуда взяться пространству для маневра? Куда не дернись, с каждой сторны чей-то хер в морду упирается. Бедный, бедный суперлидер! Самый разнесчастный альфа-самец! Горе прям, а не президентство! Не задался первый срок, ой не задался! Ну, может хоть второй получше будет? Или третий...
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09.06.2021 14:14 Відповісти
Ему пока первый не присудили.
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09.06.2021 14:18 Відповісти
Зли вы, дядю! )))
Это дело времени! Надеюсь, скорого.
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09.06.2021 14:20 Відповісти
Не перший, а за логічний кримінал за першу і,дай Господи, останню каденцію.
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09.06.2021 15:30 Відповісти
А нафіга йому ті "строки". Нехай "рве кігті" поки ті "ігри " зі США не закінчилися як для Януковича "ігри" з Євросоюзом в 2013 році.
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09.06.2021 14:29 Відповісти
С Омерикой шутки пльохо заканчиваются...вместе с доллярами накопленными быдлом... У Вашингтоні доволі негативно поставилися до спотворення Офісом Зеленського слів Байдена і не вірять, що це випадковість, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8964
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09.06.2021 14:14 Відповісти
Ей , Америка , почєму ми єщьо не в НАТО . ?

У Вашингтоні доволі негативно поставилися до спотворення Офісом Зеленського слів Байдена і не вірять, що це випадковість, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4296 .
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09.06.2021 14:17 Відповісти
У Вашингтоні доволі негативно поставилися до спотворення Офісом Зеленського слів Байдена і не вірять, що це випадковість, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3674
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09.06.2021 14:18 Відповісти
"Держсекретар США Ентоні Блінкен віз запрошення від Білого дому, але у президента Володимира Зеленського нічого не зрозуміли" - заявив в ефірі "Прямого" директор міжнародної некомерційної організації "Євразійська демократична ініціатива" Пітер Залмаєв. Зокрема, він пояснив таке:
"Вирізняються дуже суттєво версії на сайті українського президента про розмову двох президентів. Я не можу пригадати прецедентів з подібними зразками спілкування з американськими президентами, коли б траплялися подібні скандали з некоректним прочитанням розмови чи навіть з фальсифікацією розмов. Тетяна Чорновол вже зазначила, що Зеленський - непрофесіонал. І відзначімо, що, може бути, завдяки цьому він і виграв вибори. Люди хотіли побачити якесь свіже обличчя. Але найстрашніше в цьому не те, що він непрофесіонал, а що, судячи з усього, він оточений командою таких аматорів, які вважають, що ось так підправити, підкоригувати, трішечки прикрасити меседж, - це нормально. І ми вже бачимо, як це сильно б'є по українській дипломатії.
Тобто ми зараз говоримо не тільки про цю ситуацію, а й про ситуацію, пов'язану з майбутнім самітом в Женеві між Путіним і Байденом, і той факт, що Зеленський повинен був зустрітися зі своїм американським колегою до цієї зустрічі. Це дуже важливий символізм в цьому. Але, проте, чому цього не сталося? Тому що "мудрі" люди, що оточують Зеленського вирішили, що ідеального моменту, як от зняти керівництво "Нафтогазу" до цієї зустрічі, що готується знайти було неможливо. І ось результати того, що не тільки у нас президент непрофесіонал, але найстрашніше, що оточення його теж не зовсім обізнані в ази міжнародної дипломатії.
Якщо вірити журналістам, а все-таки Axios одне з найбільш передових подібних видань, зустріч Зеленського і Байдена перед його зустріччю з Путіним вже була готова. І Блінкен їхав в Україну не для протокольних таких зустрічей, а саме з тим, щоб привезти лист-запрошення від свого боса. У мене немає підстав не вірити Axios, що Блінкен його (листа) віз і не передав. До свого вильоту вже було зрозуміло, що рішення по "Нафтогазу" було прийнято. Він просто залишив цей лист, будемо говорити метафорично, у Вашингтоні на столі … І Байден, як ніхто інший, розуміє важливість і символічність такої зустрічі напередодні. Ця людина вісім років займався питаннями України в адміністрації Барака Обами. А саме - питання антикорупційних реформ та реформ в енергетичній сфері. "Нафтогаз" - це була його тема. Розумієте, наскільки це божевільна символічність з української сторони подібного рішення - звільнення керівництва "Нафтогазу" - навмисне не придумати … Не знаю, хто там працює і на кого там працюють, але явно це відбувається не в інтересах української дипломатії в цьому конкретному випадку."
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09.06.2021 14:19 Відповісти
это как с Будапештский меморандум, но ни кто не понял, что это пустая бумага
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09.06.2021 15:08 Відповісти
Блинкен ехал в Украину сказать что решение о достройке СП2 одобрено Байденом и надо договариваться с путиным по донбассу . Ибо бидоновцы приняли решение скооперироваться с германией и росией против влияния китая в Европе . Обидно , неприятно , н факт демократы в очередной раз кинули своих союзников и не только Украину , но и Польшу и Чехию ибо строительство терминала по приему норвежского и американского газа в Польше под вопросом .
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09.06.2021 19:14 Відповісти
Тетяна Силіна
Байден і Даннінг-Крюгер на Банковій
інтерв'ю Зеленського американському виданню Axios, яке вийшло за пів доби до спілкування американського й українського президентів. І, хоча насельники Банкової у відповідь на хвилю критики тепер намагаються все подати саме так, мовляв щойно інтерв'ю Зеленського вийшло - так Байден зразу й зателефонував, це чистої води маніпуляція й піар.

Про те, що телефонна розмова двох президентів відбудеться вже в понеділок, Вашингтон інформував українську сторону ще за кілька днів. Тож у п'ятницю, даючи своє просякнуте образою на Америку інтерв'ю, Зеленський уже мав знати, що скоро спілкуватиметься з Байденом. Але жага, як відомо, ніщо (навіть якщо це жага зустрічі з американським президентом), імідж - усе. У кожному разі, для Банкової, де піар, як і раніше, залишається одним із провідних мотивів, що спонукають її до тих або інших дій. У сфері зовнішньої політики - часто незграбних, недипломатичних і непередбачуваних, одне слово - непрофесійних.
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10.06.2021 00:21 Відповісти
Что то давненько мы не срались с США ... (с) Зе.
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09.06.2021 14:19 Відповісти
"выпятив при этом перед встречей Байдена и Путина тот факт, что Вашингтон сегодня не готов ни поддержать в Альянсе предоставление Украине ПДЧ, ни дать нашей стране какие-либо гарантии безопасности."

А что тут неправда?
Если байда хочет торговать Украиной с путлером, то надо об этом прямо говорить и называть вещи своими именами
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09.06.2021 14:23 Відповісти
С куйлом никто торговать не будет .В июне куйло будут мочить в сортире , жёстко , ботоксом в дырку
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09.06.2021 15:13 Відповісти
уже торгуют. и меркель и байда
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10.06.2021 00:18 Відповісти
Удивительно,как это Слон обратил внимание на Моську,неужели пятки стали так чувствительны или уши,а они у Слона большие,уже устали от этого занудного визга...))
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09.06.2021 14:25 Відповісти
От теперь дела пошли наискось по серьезному. Проклятые безмозглые зебилы могут угробить отношения с США,а тогда Украины не станет за неделю.На этой планете только Штаты могут в узде держать рогатых кацапов.
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09.06.2021 14:26 Відповісти
по ходу ты не обратил внимание на реальный ответ от союзников? а он хренов, тут их интересы не совпали с украинскими, тебя по ходу не насторожило это? А ведь там без разницы кто в Украине гарант
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09.06.2021 15:07 Відповісти
А зебильо все не верило,что никто заведения дел на Байдена зекретину не простит -продолжайте ,зебилы,жрать дерьмо и пить мочу...
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09.06.2021 14:27 Відповісти
Цензор, ну для чого маніпуляції? Навіщо писати ЗМІ, якщо це говорить одна певна журналістка?

Об этом пишет редактор отдела международной политики
ZN.UA Татьяна Силина

Побільше поваги до читачів, а то скоро будуте як росзмі.
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09.06.2021 14:33 Відповісти
США "негативно сприйняли спотворення змісту розмови Володимира Зеленського".. - а ми під цим зеленим клоуном-лихварем маємо жити, завдячуючі 73%вим дебілам-експериментаторам.. наголосували, блін, свідки квартальних сватів..(
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09.06.2021 14:36 Відповісти
мы благодаря Будапештскому меморандуму быть мало значимые и мало сильными, тебя это не волновало раньше?
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09.06.2021 15:04 Відповісти
Блазень з Козирем працюють!
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09.06.2021 14:45 Відповісти
а тебя не смущает не определенность союзника? Или можно покритиковать клоуна и забыть про интересный ответ союзника?
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09.06.2021 15:03 Відповісти
что не так с союзником?
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09.06.2021 16:09 Відповісти
США єдиний і реально дієвий союзник України у боротьбі з агресором. Україна та її народ щиро вдячні США за їх постійну всесторонню підтримку у протистоянні агресору. Якийсь там зелений блазень, який через гроші і адмінресурс олігархату дорвався до влади, починає перекривляти вищих посадових осіб США, здійснювати провокації проти нашого єдиного союзника, підтримувати корупцію в державі, переховувати злочинців від правосуддя США, зливати спільні операції спецлужб інших союзників агресору, тому мене не бентежить невизначеність нашого єдиного союзника у лояльності до нього.
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09.06.2021 19:37 Відповісти
у них есть свои геополитические интересы, да и правда ты сказал, дело труба
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10.06.2021 13:10 Відповісти
Короче членство в НАТО это как Будапештский меморандум, просто слова. Самое интересное это бес значения кто бы сейчас был президентом Зеленский или Порошенко, последний также попал бы перед таким фактом. Продай землю, все продал и пшол н...й
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09.06.2021 15:01 Відповісти
Наверно шавка подоляка очередная вылезла.
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09.06.2021 15:30 Відповісти
Оне перепутали всех со своими лохами-избирателями. Подумали ,что всем можно ссать в глаза.
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09.06.2021 15:06 Відповісти
вред Украине и ее народу в отношениях с ЕС и США наносят рашистские оккупанты или их "слуги " в Украине
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09.06.2021 15:19 Відповісти
Цензор опять питается слухами? Нет этому подтверждения из авторитетных источников. Зеркало недели - имеет желтый налет еще с тех пор, как поливала грязью перед выборами Кучму, причем с оскорблениями и ненормативной лексикой в печатном тексте. А та писательница, оказалась сумасшедшая, (ее с тех пор не видно и не слышно), а издание видимо, так и осталось продажным.
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09.06.2021 15:27 Відповісти
Ну да. А может вам напомнить про закон про олигархов, который выложили ЗН. Как разрывалась вся жОПА зеленского, что вы все врете. А как оказалось?
Припомнить подоляка и всех шавок, типа экспертов и политологов с Банковой? А оказалось что все правда.
Не так ли, убогие?
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09.06.2021 15:36 Відповісти
Людмила, мы имеем нарушение журналистских стандартов. Нет ссылок на информацию из Белого Дома. Я просмотрел CNN, BBC, Голос Америки, Украинскую Правду, LB.ua и не нашел похожей информации на данное время. Зеркало Недели действительно дает это сообщение, но я бы на вашем месте не стал бы на него пока ссылаться, опять же, пока нет подтверждения из американских авторитетных источников, это слухи. Само издание Зеркало Недели не дает конкретных ссылок на американские источники, а пишет: "По свидетельству американских источников", - то есть неких, пока засекреченных, и якобы надежных источников. Пока это чистый вброс непроверенной и неподтвержденной информации.
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09.06.2021 16:23 Відповісти
Штатовцам пришлось сознаться, что окромя ******* никакой помощи не будет, а это обидно и позорно... Зашквар.
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09.06.2021 15:34 Відповісти
Отака у бджілки срака.
Аморальні зелені виплодки.
Збрехати, що дихнути.
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09.06.2021 15:44 Відповісти
Фигня ребяты, зато мы идём в НАТО ! 70 лет шли к коммунизму-теперь ещё столько же в НАТО ,опыт имеется!
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09.06.2021 15:46 Відповісти
Лицедії докерувались!
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09.06.2021 15:46 Відповісти
кто ж это так гадит, неужто сам президент? неужели у него хватило сообразительности перед встречей Байдена и путина разосраться с американцами? это ж надо? просто чудеса здравого смысла... или оно настолько убогое, что не понимает важности момента или, наоборот, настолько убогое, что не представляет последствий для страны, а в состоянии думать только о своих дивидендах...
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09.06.2021 16:30 Відповісти
Блинкен саказал Зеленскому что достройка СП2 решенный вопрос и что США будут искать путей подружиться с путиным . Что Зеленскому надо было делать ? Скакать на задних лапах и кричать ура Америка наш друг ? Ситуация ясна байден бросил Украину один на один с путиным , ни оружия ни военной помощи .
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09.06.2021 19:08 Відповісти
минулого понеділка на «Свободі слова» на ICTV Ю. Вітренко в запалі словесних баталій визнав: інформація про те, що Штати можуть не впровадити санкції проти СП-2, була відома в Києві ще в лютому.
То що ж відбувається? Президента не інформують? А коли інформують, можливо, він не розуміє, що відбувається? Чи цього не розуміють ті, хто його інформує?

https://zn.ua/ukr/international/bajden-i-danninhkrjuher-na-bankovij.html
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10.06.2021 00:29 Відповісти
Зе-чмо
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09.06.2021 16:53 Відповісти
Это позор нынешней власти Украины! Изолгались до того, что пытались обмануть и американцев! Сейчас весь мир, и что неприятно особенно в РФ, смеются над Зеленским и его бездарным окружением!
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09.06.2021 17:12 Відповісти
Ukraine is one of the most beautiful and underrated countries.
Enjoy this 4K relaxation film across Ukraine's beautiful scenery. From the vibrant city of Kyiv to the mighty Carpathian Mountains, Ukraine's landscapes have so many places waiting to be explored.
https://www.youtube.com/watch?v=D7SlK16o82o
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09.06.2021 17:28 Відповісти
Для занятия дипломатией нужно хоть у кого-то из них соответствующее образование!
А не умничать хитрожопым менеджерам гастролей и видосиков!
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09.06.2021 18:30 Відповісти
Все правильно, так и было изначально задумано, дискредитировать Украину в глазах мировой общественности, рассорить с США, НАТО и ЕС Зеурод и оп с этим справляются "на отлично". Все это делается планомерно и целенаправленно. Для того они и были избраны- зеолух и слуги уродов. Если проанлизировать все их действия за последние 2,5 года, то можно увидеть что все они направлены для
достижения именно этих целей. Боюсь что с таким презом и оп на нас повесят и МН-17.....
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09.06.2021 18:39 Відповісти
Вся работа зелёной плесени выражается двумя словами - брехати і красти...
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09.06.2021 18:43 Відповісти
Если все это перевести на простой и понятный язык, то можно сказать что Зекомпания получила по морде сцаными иряпками
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09.06.2021 19:03 Відповісти
Даплевать на вашу озабоченность . Мы все крайне негативно восприняли решение старика Джо разрешить достроить Северный Поток 2 и встретиться с "убийцей" путиным .
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09.06.2021 19:04 Відповісти
Карочє, в тім, що жо байден виявився маріонеткою куйла, винуватим призначили вувузєлу. Ню-ню.
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09.06.2021 19:07 Відповісти
Песиголовець вже так зарвався зі своїм "одоробалом":ну не будуть Штати мати зі злодіями і шахраями ніяких справ....Бєня,ти для них злодій з чечено-кремлівської мафії.
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09.06.2021 19:12 Відповісти
Ниразу не сторонник Зеленского , но тут Байден намеренно кинул Украину , Польшу и Чехию для союза с Германией и Росией против влияния Китая в Европе . Если в Хельсинки Бидон и Путин договоряться об альянсе , Украине будет невесело . Зеленский как актер разыграл обиду . Не еффективно , но лучше чем радостно врать о дружбе между странами .
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09.06.2021 19:18 Відповісти
Судячи з цих випадів песиголовця і його одоробала в чорному морі флот НАТО вже не перебуватиме.....бєня- переграв себе.
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09.06.2021 19:31 Відповісти
Зе не ест и Зе не спит, если нам он не спезтит !

У Вашингтоні доволі негативно поставилися до спотворення Офісом Зеленського слів Байдена і не вірять, що це випадковість, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3655
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09.06.2021 20:28 Відповісти
Зелёная кремлёвская агентура планомерно ссорит нас со стратегическими партнёрами... Это продолжается уже 2 года.
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09.06.2021 20:48 Відповісти
и правильно делаете, что не верите....
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09.06.2021 20:59 Відповісти
"...Если визит, конечно, состоится..." - Зеленского погнали мокрой тряпкой.
Доппиzzделся, зелёный попугай ?
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09.06.2021 21:08 Відповісти
Как не верить словам американских источников ZN.UA в белом доме ? Это так же как и ставить под сомнение правдивость слов Захаровой и Пескова!
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09.06.2021 21:16 Відповісти
Хоть паржом! Да, зебилы?
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09.06.2021 21:49 Відповісти
Невже нарешті відчепляться від України?! У Вашингтоні доволі негативно поставилися до спотворення Офісом Зеленського слів Байдена і не вірять, що це випадковість, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9413
Погано віриться в таке чудо....
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09.06.2021 22:10 Відповісти
Тада. Избирателям ЗЕ ***** роднее и приятнее.
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09.06.2021 22:17 Відповісти
"Впрочем как и нелицеприятные высказывания Зеленского в адрес Байдена и Соединенных Штатов его интервью накануне телефонного звонка президента США. По словам наших источников, в Вашингтоне не верят в то, что искажение информации было случайным "эксцессом исполнителя", склонны расценивать это как сознательную манипуляцию Банковой и ставят под сомнения надежность Украины как партнера Соединенных Штатов"

Зебилы, АУ!!! Вы рассказывали, что к ЗЕ в США хорошо относятся и обязательно поддержат.
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09.06.2021 22:16 Відповісти
Это зеленое быдло не собирается сотрудничать с США!
Оно со своими сообщниками, пытается разрушит все что было достигнуто и развернуть Украины в направлении срашки.
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09.06.2021 23:25 Відповісти
Агент Пукіна провалює місію і палиться в котрий раз У Вашингтоні доволі негативно поставилися до спотворення Офісом Зеленського слів Байдена і не вірять, що це випадковість, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6093
Дострокові вибори президента України, іншого виход немає.
Порох давав Кремляндії прикурити У Вашингтоні доволі негативно поставилися до спотворення Офісом Зеленського слів Байдена і не вірять, що це випадковість, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8141
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10.06.2021 00:10 Відповісти
Тетяна Силіна
Байден і Даннінг-Крюгер на Банковій
у Вашингтоні - і в Білому домі, і в Раді нацбезпеки, і в Держдепі - вкрай негативно сприйняли спотворення змісту розмови двох президентів у повідомленні на сайті президента України. Втім як і неприємні висловлювання Зеленського на адресу Байдена і Сполучених Штатів у його інтерв'ю напередодні телефонного дзвінка президента США. За словами наших джерел, у Вашингтоні не вірять в те, що спотворення інформації було випадковим «ексцесом виконавця», схильні розцінювати це як свідому маніпуляцію Банкової і ставлять під сумніви надійність України як партнера Сполучених Штатів.
Хто кому навіює антизахідні настрої - Зе!команда Зеленському чи він їй? Утім, це не важливо. Важливий результат. Бо перше зачарування безпосередністю й недосвідченістю Зеленського на Заході минуло. І, схоже, дедалі частіше йому на зміну приходить роздратування. Примхлива й непередбачувана дитина, котра нездатна поладити з емоціями і гнівно тупотить ногами, не отримавши бажаного, в дорослій спільноті всерйоз не сприймається. Але якщо хтось хоче пред'являти комусь претензії, демонструвати відсутність «меншовартості» та керівництва з боку «великих дядьків» (і «тіток», до речі, теж), то спочатку потрібно довести свою спроможність - і на зовнішній арені, і вдома.
Але, схоже, Даннінг із Крюгером не там проводили свої дослідження: на Банковій часів Єрмака і Зеленського вони на другому році президентства останнього отримали б значно більше доказів своєї теорії…
Ся невелика, але показова історія, як і конфуз із виправленням повідомлення ОПУ за результатами розмови Зеленського і Байдена, можуть слугувати чудовою ілюстрацією до статті у Вікіпедії про ефект Даннінга-Крюгера. Це таке метакогнітивне упередження. Воно полягає в тому, що люди з низьким рівнем кваліфікації роблять помилкові висновки, приймають невдалі рішення і при цьому нездатні усвідомлювати своїх помилок через низький рівень кваліфікації.
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10.06.2021 00:16 Відповісти
Клоун прийшов до влади на брехні і маніпуляціях. Але, неправдою світ пройдеш та назад не вернешся, - каже народна мудрість. В Москві не заховаєшся і до Ростова не добіжиш мерзотнику. Завдання, з яким ця падаль прийшла до влади, знищити Україну, кинути її назад у лапи мордору.
Нікого не дивує, що його фільми і шоу кварталу без проблем ідуть на росії? Чогось Липецьку фабрику Порошенка суд зразу арештував, і він не може її ні продати, ні демонтувати устаткування і вивезти його в Україну. А фільми Зеленського ідуть на державних каналах Росії і російська держава йому справно виплачує роялті. А може це плата за знищення України?

Зеленський отримав 4,6 млн грн роялті від "Кварталу 95" та ...
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10.06.2021 00:40 Відповісти
В США прорыв осознания. Осознания того, что Украиной правят "deceitful nonentities" (лживые ничтожества). Во всяком случае именно так аргументировал свой отказ от встречи с Витренко советник Госдепартамента США Derek Chollet .
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10.06.2021 01:31 Відповісти
По комментариям к этой статье хорошо виден часто надсадный, истеричный тон некоторых постов. Это может говорить о низкой культуре полемики, о низком уровне образования. Но, скорее всего, речь идет о новой волне и новом уровне активизации проплаченных ботов или блоггеров, которые высказываются нарочито резко по поднятой теме с провокативной целью. Давно не видел такое количество малограмотных, наспех сбитых высказываний, без нормальных, грамотно выстроенных логических связок, что косвенно и свидетельствует о возможно искусственном происхождении многих постов. Редакции следует обратить на это внимание, так же, как и всем читающим эти комментарии. Сомневайтесь!
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10.06.2021 03:22 Відповісти
Зебуїнська "влада" - це вічна позорна пляма в історії України
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10.06.2021 07:35 Відповісти
ЗЕ-команда в черговий раз ЗАБРЕХАЛАСЬ та ОБІ...СЬ , А ЛОХТОРАТ все ХАВАЄ
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10.06.2021 10:32 Відповісти
Просто ОПа звикла брехати українцям, прикрашаючи дійсність.
Вони і не думали, що штати будуть переглядати повідомлення.
Оце профани при владі...вони ще своєю брехнею взагалі повідбивають у союзників будь-яке бажання нам помагати.
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10.06.2021 11:00 Відповісти
Что позволено Петру, не позволено клоунской шобле
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10.06.2021 14:36 Відповісти
Це усвідомлена диверсія на загострення відносин зі стратегічним партнером України!!! Очевидно!
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10.06.2021 14:54 Відповісти
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