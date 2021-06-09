У Вашингтоні доволі негативно поставилися до спотворення Офісом Зеленського слів Байдена і не вірять, що це випадковість, - ЗМІ

За свідченням американських джерел ZN.UA, у Вашингтоні - і в Білому домі, і в Раді нацбезпеки, і в Державному департаменті - вкрай негативно сприйняли спотворення змісту розмови Володимира Зеленського і Джо Байдена в повідомленні на сайті Офісу президента України.

Про це пише редактор відділу міжнародної політики ZN.UA Тетяна Силіна, інформує Цензор.НЕТ.

"Втім як і неприємні висловлювання Зеленського на адресу Байдена і Сполучених Штатів у його інтерв'ю напередодні телефонного дзвінка президента США. За словами наших джерел, у Вашингтоні не вірять в те, що спотворення інформації було випадковим "ексцесом виконавця", схильні розцінювати це як свідому маніпуляцію Банкової і ставлять під сумніви надійність України як партнера Сполучених Штатів", - пише редакторка відділу міжнародної політики ZN.UA Тетяна Силіна.

Авторка зазначає, що тепер є всі підстави вважати, що анонсований візит Зеленського в США навряд чи буде безхмарним. Якщо, звичайно, відбудеться.

"Вашингтон не забарився продемонструвати своє глибоке розчарування поведінкою Банкової: за нашою інформацією, зустріч Юрія Вітренка з радником Держдепу Шолле була демонстративно скасована саме через фортелі Банкової", - підкреслює Силіна.

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"Чому вивішування на сайт неузгодженого з американськими партнерами тексту — це погано? Тому, що, видаючи бажане за дійсне, Банкова по суті примусила американців зробити спростування, причому вустами самої ж Банкової, випнувши при цьому перед зустріччю Байдена й Путіна той факт, що Вашингтон сьогодні не готовий ні підтримати в Альянсі надання Україні ПДЧ, ні дати нашій країні якісь гарантії безпеки. І все ж це було відоме наперед", - пише Силіна.

Як повідомлялося раніше, Офіс Зеленського виправив слова Байдена про членство України в НАТО в заяві про підсумки розмови президентів.