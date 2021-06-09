Кабмін схвалив концепцію держпрограми із забезпечення житлом захисників України до 2025 року
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Кабінет Міністрів України схвалив концепцію державної цільової соціальної програми забезпечення реалізації права на житло осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, на період до 2025 року.
Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Метою програми є поліпшення житлового забезпечення захисників України та членів їхніх сімей з обґрунтуванням потреби і можливостей територіальних громад, регіонів і держави. Програма передбачає реалізацію з 2021 до 2025 року.
Очікується, що в результаті реалізації програми посилиться соціальна адаптація захисників України і членів їхніх сімей у територіальних громадах, понад 5 тис. захисників України і членів їхніх сімей отримають власне житло, зокрема на умовах державно-приватного партнерства. Також буде запроваджено ефективну систему забезпечення житлом захисників України з урахуванням можливості їх працевлаштування та потреб регіонів у трудових ресурсах.
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