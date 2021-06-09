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Кабмін схвалив концепцію держпрограми із забезпечення житлом захисників України до 2025 року

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Кабмін схвалив концепцію держпрограми із забезпечення житлом захисників України до 2025 року

Кабінет Міністрів України схвалив концепцію державної цільової соціальної програми забезпечення реалізації права на житло осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, на період до 2025 року.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Метою програми є поліпшення житлового забезпечення захисників України та членів їхніх сімей з обґрунтуванням потреби і можливостей територіальних громад, регіонів і держави. Програма передбачає реалізацію з 2021 до 2025 року.

Очікується, що в результаті реалізації програми посилиться соціальна адаптація захисників України і членів їхніх сімей у територіальних громадах, понад 5 тис. захисників України і членів їхніх сімей отримають власне житло, зокрема на умовах державно-приватного партнерства. Також буде запроваджено ефективну систему забезпечення житлом захисників України з урахуванням можливості їх працевлаштування та потреб регіонів у трудових ресурсах.

Також читайте: Близько 5 тис. сімей військовослужбовців зможуть отримати житло в 2021 році, - Мінфін

Автор: Наталя Джума
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09.06.2021 13:46 Відповісти
Піар наше всьо!
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09.06.2021 13:49 Відповісти
Кабмин одобрил концепцию госпрограммы по обеспечению жильем защитников Украины до 2025 года - Цензор.НЕТ 76
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09.06.2021 13:51 Відповісти
Все до единого получат, причем улучшенной планировки и без взяток чиновникам. Но только после полного освобождения Донбасса и Крыма (эта часть написано очень мелким шрифтом, как на кредитных договорах в наших банках)
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09.06.2021 14:13 Відповісти
 
 