Кабмін почав підготовку до опалювального сезону. Це важливе питання національної безпеки, - Шмигаль

Кабінет Міністрів України почав підготовку до наступного опалювального сезону. План передбачатиме всі деталі і відповідальність.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, інформує Цензор.НЕТ.

"Це важливе питання національної безпеки. За поданням Міністерства енергетики затвердимо сьогодні відповідний план підготовки, де визначено всі деталі і відповідальність за процес", - сказав він.

За його словами, нині в українських підземних газових сховищах майже 16 млрд кубометрів газу. Водночас триває його закачування, "щоб опалювальний сезон минув без збоїв і спокійно".

Також прем'єр зазначив, що на складах майже 1,4 млн тонн вугілля.

"Особливу увагу цьому процесу необхідно приділити, щоб країна повністю була забезпечена", - сказав він.

За його словами, окремо в плані вказано, що "Міністерство енергетики та Міністерство регіонального розвитку мають до початку опалювального сезону вжити всіх необхідних заходів, щоб урегулювати питання заборгованості виробників теплової енергії".

Шмигаль повідомив, що план реструктуризації стосується боргів теплоенергетики, які постачають тепло і гарячу воду для населення.

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