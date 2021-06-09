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Кабмін почав підготовку до опалювального сезону. Це важливе питання національної безпеки, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Кабмін почав підготовку до опалювального сезону. Це важливе питання національної безпеки, - Шмигаль

Кабінет Міністрів України почав підготовку до наступного опалювального сезону. План передбачатиме всі деталі і відповідальність.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, інформує Цензор.НЕТ.

"Це важливе питання національної безпеки. За поданням Міністерства енергетики затвердимо сьогодні відповідний план підготовки, де визначено всі деталі і відповідальність за процес", - сказав він.

За його словами, нині в українських підземних газових сховищах майже 16 млрд кубометрів газу. Водночас триває його закачування, "щоб опалювальний сезон минув без збоїв і спокійно".

Також прем'єр зазначив, що на складах майже 1,4 млн тонн вугілля.

"Особливу увагу цьому процесу необхідно приділити, щоб країна повністю була забезпечена", - сказав він.

За його словами, окремо в плані вказано, що "Міністерство енергетики та Міністерство регіонального розвитку мають до початку опалювального сезону вжити всіх необхідних заходів, щоб урегулювати питання заборгованості виробників теплової енергії".

Шмигаль повідомив, що план реструктуризації стосується боргів теплоенергетики, які постачають тепло і гарячу воду для населення.

Також читайте: Кабмін має відзвітувати в Раді про тарифи ЖКГ і надати план на майбутній опалювальний сезон, - Разумков

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+2
Это так понимать грабить -повышать тарифы будут дальше. Когда уже нажрётесь?!
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09.06.2021 14:05
+2
Чтобы корова меньше жрала и давала больше молока...Надо корову меньше кормить и больше доить! Это логика и принцип действия упырей неучей биоособей шоблы Зе.
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09.06.2021 14:06
+1
Немедленно поднять цены- подсказываю выход из возможного кризиса. И затянуть пояса,+потерпеть
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09.06.2021 14:02
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Вообще-то это давняя норма, веденная клятыми большевиками
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09.06.2021 13:59 Відповісти
Ох_еть! Теперь по каждому поводу будем СНБО собирать?
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09.06.2021 14:01 Відповісти
Немедленно поднять цены- подсказываю выход из возможного кризиса. И затянуть пояса,+потерпеть
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09.06.2021 14:02 Відповісти
Чтобы корова меньше жрала и давала больше молока...Надо корову меньше кормить и больше доить! Это логика и принцип действия упырей неучей биоособей шоблы Зе.
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09.06.2021 14:06 Відповісти
Это так понимать грабить -повышать тарифы будут дальше. Когда уже нажрётесь?!
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09.06.2021 14:05 Відповісти
Пока мы их из не выживем из украинской власти.
Грибок въелся с 1917 года и злостно паразитирует.
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09.06.2021 21:03 Відповісти
Поднятие цен на отопление - это уже подготовка? Кабмін почав підготовку до опалювального сезону. Це важливе питання національної безпеки, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1377
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09.06.2021 14:16 Відповісти
тим часом Нафтогаз (Шмигаль і Вітренко) відмовились закуповувати газ влітку для закачки в сховища по найнижчим цінам (які бувають тільки влітку)
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09.06.2021 14:25 Відповісти
Ssuki zhidovskie
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09.06.2021 21:04 Відповісти
Не надо этих "подвигов" - просто дайте людям отключиться от вашего ******** "отопления".
Они уже заботятся - как сдирать космические бабки за ненужную навязанную силой
"У С Л У Г У" . . .
.
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09.06.2021 21:01 Відповісти
 
 