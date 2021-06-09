Спалах COVID-19 в окремих регіонах матиме безпосередній вплив на обмеження по всій території України, - Ляшко

Якщо ситуація в Україні з коронавірусом погіршуватиметься, уряд буде змушений йти на посилення карантину. У МОЗ закликають дотримуватися протиепідемічних правил, щоб не довелося скасовувати "зелену" зону карантину.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це під час засідання уряду заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Ми маємо залишити основні протиепідемічні обмеження. Зокрема, обов'язковість масок у громадських будівлях, транспорті, а також відповідальне ставлення до дотримання фізичної дистанції і не забувати про гігієну рук. Якщо ситуація буде погіршуватись, ми будемо оперативно реагувати і будемо вимушені запровадити повернути "жовтий", "помаранчевий" або "червоний" рівень епідеміологічної небезпеки знову", - зазначив глава МОЗ.

За його словами, спалах інфекції в окремих регіонах "матиме безпосередній вплив на обмеження на всій територій країни".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що всі регіони України перейшли в "зелену" зону.

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