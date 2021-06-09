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Спалах COVID-19 в окремих регіонах матиме безпосередній вплив на обмеження по всій території України, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Спалах COVID-19 в окремих регіонах матиме безпосередній вплив на обмеження по всій території України, - Ляшко

Якщо ситуація в Україні з коронавірусом погіршуватиметься, уряд буде змушений йти на посилення карантину. У МОЗ закликають дотримуватися протиепідемічних правил, щоб не довелося скасовувати "зелену" зону карантину.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це під час засідання уряду заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Ми маємо залишити основні протиепідемічні обмеження. Зокрема, обов'язковість масок у громадських будівлях, транспорті, а також відповідальне ставлення до дотримання фізичної дистанції і не забувати про гігієну рук. Якщо ситуація буде погіршуватись, ми будемо оперативно реагувати і будемо вимушені запровадити повернути "жовтий", "помаранчевий" або "червоний" рівень епідеміологічної небезпеки знову", - зазначив глава МОЗ.

За його словами, спалах інфекції в окремих регіонах "матиме безпосередній вплив на обмеження на всій територій країни".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що всі регіони України перейшли в "зелену" зону.

Також дивіться: МОЗ пропонує продовжити карантин в Україні на літній період: коронавірус не подолано, - Ляшко. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
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так ты ж озеленил уже всю Украину! какие-такие вспышки?
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09.06.2021 14:13 Відповісти
Не,надо еще 1551 парк построить)))
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09.06.2021 14:23 Відповісти
И ни парком больше, ни парком меньше.
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09.06.2021 14:28 Відповісти
Само по себе заявление санвредителя является вспышкой. Если что, то не обижайтесь, сами виноваты.
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09.06.2021 14:27 Відповісти
Будет вам вспышка. А то еще надумаете досрочные выборы президента устраивать...
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09.06.2021 14:16 Відповісти
Идите ка с барабаном сами знаете куда
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09.06.2021 14:44 Відповісти
Пора цьому спалайухю гамівну сорочку і кляп одягнути!
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09.06.2021 14:48 Відповісти
Суки, знову за своє! Йдіть накуй зі своїм барановірусом та дурантіном! Заїпали!!!
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09.06.2021 14:57 Відповісти
не розхитуйте човна, сидіть по будках тихенько, а то "вірус нападьот"
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09.06.2021 16:42 Відповісти
 
 