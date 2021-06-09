30% українців - за повну "блокаду" окупованих територій, більшість опитаних вважають їхніх жителів заручниками, - дослідження. ІНФОГРАФІКА
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У суспільстві дещо посилилася тенденція посилення політики щодо тимчасово окупованих територій Донбасу.
Про це свідчать результати досліджень, проведені соціологічною службою Центру Разумкова спільно з Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва з 14 по 19 травня 2021 року в усіх регіонах України за винятком Криму і окупованих територій Донецької і Луганської областей, інформує Цензор.НЕТ.
Так, згідно з результатами досліджень, 30% вважають, що території варто і надалі вважати окупованими, не вести з ними торгівлі, припинити виплати, надання послуг і переміщення людей. 21% респондентів виступають за збереження економічної "блокади", але при цьому за збереження гуманітарних відносин.
Ще 10% вважають, що можна дозволити торгівлю деякими товарами, але зберігати при цьому гуманітарні зв'язки.
У суспільстві переважає співчутливе ставлення до жителів непідконтрольних уряду територій Донбасу. Так, громадяни вважають, що жителі тимчасово окупованих районів є насамперед заручниками: або складних життєвих обставин (40%), або ж безпосередньо бойовиків (9%). Прихильників іншого ставлення до жителів ОРДЛО - суттєво менше: 16% вважають їх пасивними поборниками ідеології "русского мира" та СРСР, 13% - пристосуванцями, 8% - зрадниками.
На шляху компромісу для досягнення миру на Донбасі стоїть відмова і небажання керівництва Росії домовлятися - так вважають 62% громадян. Українську сторону в небажанні припиняти війну і виконувати Мінські домовленості звинувачують 19%, більшість із них - жителі Сходу (35% жителів макрорегіону) і Півдня (27%). В електоральному розрізі - виборці ОПЗЖ.
Політичне майбутнє ТОТ у складі України на тих же умовах, що і раніше, підтримують 55% громадян.
Будь ласка, зачекайте...
Прям никто и палец об палец не ударил.
Только странно как-то 7 марта 2014 года, ВСЕ командные пункты ВСУ, были приведены в боевую готовность "ПОЛНАЯ", а десантники УЖЕ 7 марта (вечером) начали выдвижение в районы государственной границы и к УТРУ 08.03.2014, взяли под контроль несколько аэродромов и аэропортов в девяти областях Украины, и перекрыли админграницу с АРК.
Т.е. им приказ точно отдавался.
Так что не пейте песню про то, что добробаты сделали всё, ато я задам вопрос, сколько добробатов, было в секторе "А")))
Расскажите ещё.
Посмеёмся)))
Всегда, ещё раз ВСЕГДА имело прямое подчинение ГУ МВД (сейчас ГУ НГУ). В ВСУ, такие части называют частями непосредственного подчинения.
К Президенту, эта мусорская бригада, никакого отношения не имела и не имеет.
Для этого у него, есть опПУ - отдельный полк Президента Украины, который находится в непосредственном подчинении Командования Сухопутных войск.
И постоянная задача у 22-й бригады - охрана дипломатических представительств. До Президента, им, как до Марса раком.
Раз есть части, значит управляйте ими.
Простой пример.
Бригады ВДВ, были приведены в высшие степени боевой готовности решением командующего ВДВ. Никакого решения или подписи президента или И.О. президента, ему не потребовалось. Другое дело в боевом применении. Вот этот вопрос решал уже начальник Генерального штаба.
Решили. И десантники 7 марта, рванули на выполнение поставленных задач. а уже 10 марта, начали самостоятельно готовить свои вторые эшелоны и резервы. И никакого президента им не нужно было.
Настоящие заложники в Украине - это 27% здравомыслящих людей, попавших в заложники тупости 73% массы, проголосовавшей за шапито.