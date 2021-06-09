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Новини Суспільство Окуповані території - Крим і Донбас
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дослідження (228) окупація (5863)

30% українців - за повну "блокаду" окупованих територій, більшість опитаних вважають їхніх жителів заручниками, - дослідження. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

30% українців - за повну

У суспільстві дещо посилилася тенденція посилення політики щодо тимчасово окупованих територій Донбасу.

Про це свідчать результати досліджень, проведені соціологічною службою Центру Разумкова спільно з Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва з 14 по 19 травня 2021 року в усіх регіонах України за винятком Криму і окупованих територій Донецької і Луганської областей, інформує Цензор.НЕТ.

Так, згідно з результатами досліджень, 30% вважають, що території варто і надалі вважати окупованими, не вести з ними торгівлі, припинити виплати, надання послуг і переміщення людей. 21% респондентів виступають за збереження економічної "блокади", але при цьому за збереження гуманітарних відносин.

Ще 10% вважають, що можна дозволити торгівлю деякими товарами, але зберігати при цьому гуманітарні зв'язки.

30% українців - за повну блокаду окупованих територій, більшість опитаних вважають їхніх жителів заручниками, - дослідження 01

У суспільстві переважає співчутливе ставлення до жителів непідконтрольних уряду територій Донбасу. Так, громадяни вважають, що жителі тимчасово окупованих районів є насамперед заручниками: або складних життєвих обставин (40%), або ж безпосередньо бойовиків (9%). Прихильників іншого ставлення до жителів ОРДЛО - суттєво менше: 16% вважають їх пасивними поборниками ідеології "русского мира" та СРСР, 13% - пристосуванцями, 8% - зрадниками.

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30% українців - за повну блокаду окупованих територій, більшість опитаних вважають їхніх жителів заручниками, - дослідження 02

На шляху компромісу для досягнення миру на Донбасі стоїть відмова і небажання керівництва Росії домовлятися - так вважають 62% громадян. Українську сторону в небажанні припиняти війну і виконувати Мінські домовленості звинувачують 19%, більшість із них - жителі Сходу (35% жителів макрорегіону) і Півдня (27%). В електоральному розрізі - виборці ОПЗЖ.

Політичне майбутнє ТОТ у складі України на тих же умовах, що і раніше, підтримують 55% громадян.

30% українців - за повну блокаду окупованих територій, більшість опитаних вважають їхніх жителів заручниками, - дослідження 03

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+37
русский мир у них в башке, никак не лечится, это неизлечимо
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09.06.2021 14:35
+33
и я считаю что заложники . заложники своей тупости . так что только блокада 30% украинцев - за полную "блокаду" оккупированных территорий, большинство опрошенных считают их жителей заложниками, - исследование - Цензор.НЕТ 9493
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09.06.2021 14:33
+29
Заложники блдь.
30% украинцев - за полную "блокаду" оккупированных территорий, большинство опрошенных считают их жителей заложниками, - исследование - Цензор.НЕТ 7710
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09.06.2021 14:38
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пока вычистили говно из генералов, полковников, разведчиков, жырного мусорья - кроме добробатов воевать тупо некому было.
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09.06.2021 19:11 Відповісти
ещё и недочистили...Но "Альфа" могла выполнить тот приказ..Та "Альфа" из Киева не сбежала к врагу и кроме того имела обязанностью "заплатить" за спалённых в Доме профсоюзов во время Майдана.Пацаны из "Альфы" принимали участие в боях на востоке.Просто не было команды им из Киева выехать и разбить всё эту гиркинскую шайку-лейку...Два бздуна (Турчинов и Яценюк) ещё стирали трусы от страха,что по их винге отдан Крым и боялись даже "гиркинцам" на Донбассе отбить голову.хотя на тот момент Россия выжидала и не лезла.Донбасс бы рассматривался как прямая российская военная интервенция,если бы Турчинов с Яценюком не дали этой России спрятаться чуть позже за спины местных сепаратистов.
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09.06.2021 19:21 Відповісти
ты непонял ? турчинов - НЕ МОГ приказывать силовым структурам, потому что он был И.О. президента, заместителем, он не был главнокомандующим. я знаю историю, как полк президентской гвардии, на печерске, его просто на х.й послали. сказали - "когда тебя изберут и ты даш присягу как президент, вот тогда мы и будем тебе подчиняться"
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09.06.2021 19:26 Відповісти
ты что забыл,что армия и "Альфа" всё же начали оборону по приказуц турчинова ещё до президентства Порошенко..То есть,Турчинов так и оставался и.о. хрензнаеткто,но приказ был отдан от имени власти на тот момент и приказ армия и силовики начали выполнять,поскольку по статусу эти структуры обязаны подчиняться этим хрензнаеткто.если у них власть и "печать"
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09.06.2021 19:31 Відповісти
в первую очередь сбу подчиняется директору - на тот момент наливайченко, который сменил якименко. и хер они клали на И.О. президента, он им не указ вообще. все что они делали - было под личную ответственность наливайченко.
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09.06.2021 19:38 Відповісти
тот же президентский полк который послал турчинова на йух - внутренние войска мвд, не армейцы даже.
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09.06.2021 19:39 Відповісти
вобщем я пытаюсь донести тебе мысль, что на начальном этапе, пока не сменили ключевое руководство - никто пальцем о палец не ударил, кроме добровольцев.
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09.06.2021 19:41 Відповісти
Да-да.
Прям никто и палец об палец не ударил.
Только странно как-то 7 марта 2014 года, ВСЕ командные пункты ВСУ, были приведены в боевую готовность "ПОЛНАЯ", а десантники УЖЕ 7 марта (вечером) начали выдвижение в районы государственной границы и к УТРУ 08.03.2014, взяли под контроль несколько аэродромов и аэропортов в девяти областях Украины, и перекрыли админграницу с АРК.
Т.е. им приказ точно отдавался.
Так что не пейте песню про то, что добробаты сделали всё, ато я задам вопрос, сколько добробатов, было в секторе "А")))
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10.06.2021 12:04 Відповісти
Что за такой "полк президентской гвардии" в Печерском районе?
Расскажите ещё.
Посмеёмся)))
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10.06.2021 11:57 Відповісти
ну на посмейся : 25-я отдельная бригада охраны до реорганизации базировалась на печерске в старом бастионе, недалеко от ЦИК
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10.06.2021 21:10 Відповісти
сейчасм понятия неимею где они, я там последний раз на територии біл 9 лет назад.
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10.06.2021 21:10 Відповісти
когда я там был последний раз по работе, они занимались начиная от охраны посольтв до охраны ценных боярских жоп. и имели прямое подчинение президенту.
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10.06.2021 21:15 Відповісти
Ну так это 22-я бригада НГУ. Сидят в "бублике".
Всегда, ещё раз ВСЕГДА имело прямое подчинение ГУ МВД (сейчас ГУ НГУ). В ВСУ, такие части называют частями непосредственного подчинения.
К Президенту, эта мусорская бригада, никакого отношения не имела и не имеет.
Для этого у него, есть опПУ - отдельный полк Президента Украины, который находится в непосредственном подчинении Командования Сухопутных войск.
И постоянная задача у 22-й бригады - охрана дипломатических представительств. До Президента, им, как до Марса раком.
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10.06.2021 22:27 Відповісти
Ну значит мой товарищ который там работал - 3.14здунца мне нагнал. Либо я его неправильно понял. Суть его слов была такая : к нам пришли и попросили сняться, шеф послал на х.й, и сказал что когда изберетесь и принесете присягу - тогда и будем ваши приказы выполнять - практически дословно.
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10.06.2021 23:03 Відповісти
Всё дело в ссыкливости мусорского командования.
Раз есть части, значит управляйте ими.
Простой пример.
Бригады ВДВ, были приведены в высшие степени боевой готовности решением командующего ВДВ. Никакого решения или подписи президента или И.О. президента, ему не потребовалось. Другое дело в боевом применении. Вот этот вопрос решал уже начальник Генерального штаба.
Решили. И десантники 7 марта, рванули на выполнение поставленных задач. а уже 10 марта, начали самостоятельно готовить свои вторые эшелоны и резервы. И никакого президента им не нужно было.
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11.06.2021 00:14 Відповісти
Заложники - это те, которых "берут" в заложники, а не те, кто туда добровольно лезет.

Настоящие заложники в Украине - это 27% здравомыслящих людей, попавших в заложники тупости 73% массы, проголосовавшей за шапито.
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09.06.2021 19:24 Відповісти
30% українців - за повну "блокаду" окупованих територій, більшість опитаних вважають їхніх жителів заручниками, - дослідження - Цензор.НЕТ 5303
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09.06.2021 19:46 Відповісти
А нічого, що перед цим БІЛЬШІСТЬ населення України цілих 5 років були в заложниках 27% упоротих дебілів? Які упоротими дебілами так і залишились, бо це невиліковно...
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09.06.2021 20:25 Відповісти
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