Кабмін пропонує РНБО ввести санкції проти 6 фізичних та 10 юридичних осіб за пропаганду агресії РФ
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Кабмін пропонує РНБО ввести санкції проти 6 фізичних та 10 юридичних осіб з 8 країн, причетних до розповсюдження продукції та інформаційного контенту, спрямованих на виправдання збройної агресії Російської Федерації проти України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
"Кабінет Міністрів України схвалив та має протягом трьох днів внести на розгляд Ради національної безпеки і оборони України пропозицію щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до фізичних та юридичних осіб, причетних до поширення продукції та інформаційного контенту, спрямованих на виправдання збройної агресії Російської Федерації проти України та тимчасової окупації РФ частини території України, популяризацію та пропаганду діяльності органів окупаційних адміністрацій РФ", - випливає з повідомлення.
Наголошується, що санкції пропонується застосувати строком на 3 роки до 6 фізичних та 10 юридичних осіб, зареєстрованих у восьми країнах.
Запропонований пакет санкцій до зазначених осіб передбачає блокування користування майном на території нашої держави, унеможливлює здійснення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України, унеможливлює виведення капіталів за межі території України. Крім того, зупинить виконання економічних та фінансових зобов’язань, припинить надання телекомунікаційних послуг і заблокує можливість використання телекомунікаційних мереж загального користування, а також унеможливить передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності, використання відповідних інтернет-ресурсів на території України.
"Це рішення спрямоване на захист національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України", - додали в міністерстві.
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