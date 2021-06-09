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Кабмін пропонує РНБО ввести санкції проти 6 фізичних та 10 юридичних осіб за пропаганду агресії РФ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кабмін пропонує РНБО ввести санкції проти 6 фізичних та 10 юридичних осіб за пропаганду агресії РФ

Кабмін пропонує РНБО ввести санкції проти 6 фізичних та 10 юридичних осіб з 8 країн, причетних до розповсюдження продукції та інформаційного контенту, спрямованих на виправдання збройної агресії Російської Федерації проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Кабінет Міністрів України схвалив та має протягом трьох днів внести на розгляд Ради національної безпеки і оборони України пропозицію щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до фізичних та юридичних осіб, причетних до поширення продукції та інформаційного контенту, спрямованих на виправдання збройної агресії Російської Федерації проти України та тимчасової окупації РФ частини території України, популяризацію та пропаганду діяльності органів окупаційних адміністрацій РФ", - випливає з повідомлення.

Наголошується, що санкції пропонується застосувати строком на 3 роки до 6 фізичних та 10 юридичних осіб, зареєстрованих у восьми країнах.

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Запропонований пакет санкцій до зазначених осіб передбачає блокування користування майном на території нашої держави, унеможливлює здійснення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України, унеможливлює виведення капіталів за межі території України. Крім того, зупинить виконання економічних та фінансових зобов’язань, припинить надання телекомунікаційних послуг і заблокує можливість використання телекомунікаційних мереж загального користування, а також унеможливить передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності, використання відповідних інтернет-ресурсів на території України.

"Це рішення спрямоване на захист національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України", - додали в міністерстві.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
Только шестерых физлиц-коллаборантов выявили?Вы это-не торопитесь.Перепроверьте еще раз.Мож их всего трое-четверо?ОПЗЖ в полном составе смотрит на вас как на говно.
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09.06.2021 14:50
+2
Мураевская помойка ,,ихний", надеюсь в их числе.
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09.06.2021 14:49
+2
Кабмин предлагает СНБО ввести санкции против 6 физических и 10 юрлиц за пропаганду агрессии РФ - Цензор.НЕТ 5934
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09.06.2021 14:50
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Портянка попадає в список?
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09.06.2021 14:49 Відповісти
Мураевская помойка ,,ихний", надеюсь в их числе.
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09.06.2021 14:49 Відповісти
Мураев лежит під ЗеЕрмаком, був запрошений на шашлик від Зе за державні гроши, а Арестович, відкрито з ним обіймається. В якому "їх числі" ти на нього чекаєш?
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09.06.2021 16:16 Відповісти
Кабмин предлагает СНБО ввести санкции против 6 физических и 10 юрлиц за пропаганду агрессии РФ - Цензор.НЕТ 5934
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09.06.2021 14:50 Відповісти
deceitful nonentities. Вопрос для зебилов: кто автор этой фразы и о ком речь?
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09.06.2021 14:50 Відповісти
Только шестерых физлиц-коллаборантов выявили?Вы это-не торопитесь.Перепроверьте еще раз.Мож их всего трое-четверо?ОПЗЖ в полном составе смотрит на вас как на говно.
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09.06.2021 14:50 Відповісти
А бреховшек в той список попав?
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09.06.2021 14:58 Відповісти
оно ущербное и нездатное, таких дибилов в журналистике еще поискать....
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09.06.2021 15:01 Відповісти
Зєліні санкції = фількіна грамота.
Єрмаки як працювали проти України, так і працюють.
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09.06.2021 15:01 Відповісти
Закон «О Службе безопасности Украины» «О контрразведывательной деятельности»«Об оперативно-розыскной деятельности»«Об организационно-правовых основах борьбы с организованной преступностью»«О государственной тайне» «О борьбе с коррупцией»«О борьбе с терроризмом» и др.

Кабмін пропонує РНБО ввести санкції проти 6 фізичних та 10 юридичних осіб за пропаганду агресії РФ - Цензор.НЕТ 5269


Служебный флаг органа, подразделения, учебного заведения Службы безопасности Украины
Законом «О Службе безопасности Украины» определены приоритетные функции СБУ:защита государственного суверенитета, конституционного строя, территориальной целостности, экономического, научно-технического, оборонного потенциала Украины, законных интересов государства и прав граждан от разведывательной деятельности иностранных спецслужб, подрывных посягательств со стороны отдельных организаций и лиц; предупреждение, выявление и разоблачение преступлений против мира и безопасности человечества, терроризма, коррупции и организованной преступной деятельности в сфере управления, экономики и других противоправных действий, которые непосредственно создают угрозу жизненно важным интересам Украины; информационно-аналитическая деятельность с целью содействия руководству Украины в реализации внешне- и внутриполитического курса в направлении построения государства, укрепления его обороноспособности и экономического потенциала, расширения международного сотрудничества. А им нужно решение СНБУ Шапито.
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09.06.2021 15:07 Відповісти
а статья 110 Уголовного Кодекса отменена штоле?
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09.06.2021 15:19 Відповісти
А может просто доказать их вину в суде и посадить?
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09.06.2021 15:23 Відповісти
Кабмін пропонує РНБО ввести санкції проти 6 фізичних та 10 юридичних осіб за пропаганду агресії РФ - Цензор.НЕТ 9957
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09.06.2021 20:57 Відповісти
Арестовіч відкрито міняє Крим на Донбас, що є бажанням Хла. Він вже в є в тому списку?
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09.06.2021 16:19 Відповісти
Реальна пята колона путлера - ОПЗЖ. Після путінської рф це -найбільша загроза державності України. ЇЇ треба прикрити як компартію.А Мертвечука , жону та всіх лідерів - в буцегарню. Мураєва , Шарія - також.
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09.06.2021 20:50 Відповісти
А не краще залишити взагалі одну партію, товаріщ?
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09.06.2021 20:59 Відповісти
 
 