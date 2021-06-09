ЄС не заспокоїться, поки режим Лукашенка не звільнить Протасевича і всіх політичних в'язнів, - Мішель
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Європейський Союз не заспокоїться щодо Білорусі, поки "президент" Олександр Лукашенко, що захопив владу в країні, не звільнить опозиційного журналіста Романа Протасевича.
Брюссель залишається на боці тих, хто бореться за свободу слова і демократію. Про це на засіданні Європарламенту заявив глава Європейської ради Шарль Мішель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Я хотів би звернутися до всього білоруського народу, з особливим акцентом на тих громадянах, які борються за свободу слова і демократію: Європейський Союз на вашому боці, і ми будемо підтримувати вас, щоб ви могли обрати свій шлях", - зазначив він.
За його словами, нинішній режим у Білорусі несе повну відповідальність за стан Протасевича.
"Романе Протасевич і всі політичні в'язні, звертаюся до вас: ЄС не заспокоїться, поки вас не звільнять. Я також звертаюся до президента Лукашенка. Ви мусите звільнити пана Романа Протасевича якомога швидше", - додав Мішель.
Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.
В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.
У зв'язку з цим інцидентом із 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.
3 червня ВР ухвалила постанову щодо ситуації в Білорусі.
В ОРЛО заявили, що заарештований у Білорусі опозиційний журналіст Роман Протасевич воював на Донбасі снайпером у батальйоні "Азов". У Білорусь відправили "слідчих", щоб ті допитали Протасевича. "Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що Протасевичу в ОРЛО загрожує смертна кара.
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кремлебункере ржали как это читали.
"Ах ты, обжора! ах, злодей! -
Тут Ваську Повар укоряет,-
Не стыдно ль стен тебе, не только что людей?
(А Васька все-таки курчонка убирает.)
Как! Быв честным Котом до этих пор,
Бывало, за пример тебя смиренства кажут,-
А ты... ахти, какой позор!
Теперя все соседи скажут:
"Кот Васька плут! Кот Васька вор!
И Ваську-де, не только что в поварню,
Пускать не надо и на двор,
Как волка жадного в овчарню:
Он порча, он чума, он язва здешних мест!"
(А Васька слушает, да ест.)
Тут ритор мой, дав волю слов теченью,
Не находил конца нравоученью,
Но что ж? Пока его он пел,
Кот Васька все жаркое съел.
А я бы повару иному
Велел на стенке зарубить:
Чтоб там речей не тратить по-пустому,
Где нужно власть употребить.
Мораль басни Кот и поваре глибоко турбуватися долею Протасевича приблизно так:
И.А.Крылов. Басня.
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