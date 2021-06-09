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Новини За кордоном Затримання Протасевича
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Білорусь (5972) Лукашенко (2279) Євросоюз (7148) Шарль Мішель (281) Протасевич Роман (294)

ЄС не заспокоїться, поки режим Лукашенка не звільнить Протасевича і всіх політичних в'язнів, - Мішель

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

ЄС не заспокоїться, поки режим Лукашенка не звільнить Протасевича і всіх політичних в'язнів, - Мішель

Європейський Союз не заспокоїться щодо Білорусі, поки "президент" Олександр Лукашенко, що захопив владу в країні, не звільнить опозиційного журналіста Романа Протасевича.

Брюссель залишається на боці тих, хто бореться за свободу слова і демократію. Про це на засіданні Європарламенту заявив глава Європейської ради Шарль Мішель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Я хотів би звернутися до всього білоруського народу, з особливим акцентом на тих громадянах, які борються за свободу слова і демократію: Європейський Союз на вашому боці, і ми будемо підтримувати вас, щоб ви могли обрати свій шлях", - зазначив він.

За його словами, нинішній режим у Білорусі несе повну відповідальність за стан Протасевича.

"Романе Протасевич і всі політичні в'язні, звертаюся до вас: ЄС не заспокоїться, поки вас не звільнять. Я також звертаюся до президента Лукашенка. Ви мусите звільнити пана Романа Протасевича якомога швидше", - додав Мішель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боррель про Лукашенка: "Ми маємо справу з диктатором"

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

Читайте також: У терористів із "ЛНР" заявили, що виїхали до Мінська для допиту Протасевича

У зв'язку з цим інцидентом із 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.

3 червня ВР ухвалила постанову щодо ситуації в Білорусі.

В ОРЛО заявили, що заарештований у Білорусі опозиційний журналіст Роман Протасевич воював на Донбасі снайпером у батальйоні "Азов". У Білорусь відправили "слідчих", щоб ті допитали Протасевича. "Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що Протасевичу в ОРЛО загрожує смертна кара.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
Не успокоится и дальше будет призывать к диалогу, в 155-й раз глубоко озаботится и опечалится и "призовёт все стороны конфликта к деэскалации"... ЕС не успокоится, пока режим Лукашенко не освободит Протасевича и всех политических заключенных, - Мишель - Цензор.НЕТ 10000
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09.06.2021 15:02
+3
В кремле бункере ржали как это читали.
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09.06.2021 15:03
+2
Значит не будет у ЕС покоя никогда. ЕС не успокоится, пока режим Лукашенко не освободит Протасевича и всех политических заключенных, - Мишель - Цензор.НЕТ 5219
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09.06.2021 15:00
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Значит не будет у ЕС покоя никогда. ЕС не успокоится, пока режим Лукашенко не освободит Протасевича и всех политических заключенных, - Мишель - Цензор.НЕТ 5219
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09.06.2021 15:00 Відповісти
Не успокоится и дальше будет призывать к диалогу, в 155-й раз глубоко озаботится и опечалится и "призовёт все стороны конфликта к деэскалации"... ЕС не успокоится, пока режим Лукашенко не освободит Протасевича и всех политических заключенных, - Мишель - Цензор.НЕТ 10000
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09.06.2021 15:02 Відповісти
Скидається на те, що ЄС знайшла найбільшого ворога і найбільшу проблему, -- протасевича.
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09.06.2021 18:39 Відповісти
В кремле бункере ржали как это читали.
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09.06.2021 15:03 Відповісти
А если бы мы посадили самолёт тогда с террористами в Киеве, проститутки из ЕС также бы вопили бы о терроризме? Слава Украине!!!!!!!
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09.06.2021 15:09 Відповісти
А с чего вы взяли , шо кто-то собирался его садить... То была замануха для бацьки и он на нее клюнул...
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09.06.2021 15:13 Відповісти
Карл, слышишь, клюнул не просто бацька , а напару с упырем-пыней
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09.06.2021 15:14 Відповісти
пфф, да ладно. даже у таких озабоченных столько озабоченности нет, даже у таких обеспокоенных не найдется столько обеспокоенности, сколько сможет переварить лукашеску.
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09.06.2021 15:14 Відповісти
Ха-ха-ха... Через полгода все полетят через Беларусь...
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09.06.2021 15:20 Відповісти
"ни минуты покоя, ни секунды покоя, что случилось с ес, что же это такое?" ))
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09.06.2021 15:23 Відповісти
Есть еще такое: "Самара-городок, беспокойная я, беспокойная я, успокой ты меня!,"
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09.06.2021 15:46 Відповісти
Газовий Потік-2 їх заспокоїть і втішить.
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09.06.2021 18:43 Відповісти
Кстати, в Роиссе тоже много политзаключенных, лидер оппозиции, между прочим, в тюрьме сидит по надуманному делу. И ничего, успокоились. А тут прям успокоиться не могут. Понятно, у Луки же нет нефти, газу и ядерной бомбы.
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09.06.2021 15:49 Відповісти
Да-да, мы знаем о том, как они не успокоятся. Будут выражать обеспокоенность и обращаться с призывами.
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09.06.2021 15:57 Відповісти
А Васька слушает да ест
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09.06.2021 16:13 Відповісти
Да нет проблем. Официально обратитесь к ЛНР с прошением о помиловании и Путин его отпустит. Только потом любые переговоры по Донбассу будут с новым субъектом международных переговоров ЛНР.
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09.06.2021 16:33 Відповісти
Угу, ЄС буд
"Ах ты, обжора! ах, злодей! -
Тут Ваську Повар укоряет,-
Не стыдно ль стен тебе, не только что людей?
(А Васька все-таки курчонка убирает.)
Как! Быв честным Котом до этих пор,
Бывало, за пример тебя смиренства кажут,-
А ты... ахти, какой позор!
Теперя все соседи скажут:
"Кот Васька плут! Кот Васька вор!
И Ваську-де, не только что в поварню,
Пускать не надо и на двор,
Как волка жадного в овчарню:
Он порча, он чума, он язва здешних мест!"
(А Васька слушает, да ест.)
Тут ритор мой, дав волю слов теченью,
Не находил конца нравоученью,
Но что ж? Пока его он пел,
Кот Васька все жаркое съел.
А я бы повару иному
Велел на стенке зарубить:
Чтоб там речей не тратить по-пустому,
Где нужно власть употребить.
Мораль басни Кот и поваре глибоко турбуватися долею Протасевича приблизно так:
И.А.Крылов. Басня.
"............
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09.06.2021 17:24 Відповісти
ой, ёй, ёй - вечно обеспокоенный ес ))) и что? все уже на вас скоро х.е.р. ложить будут, апсалютна все...
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09.06.2021 19:20 Відповісти
 
 