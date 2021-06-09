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Новини Політика України
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Кабмін затвердив стратегію зовнішньої політики України: деокупація територій, членство в ЄС і НАТО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кабмін затвердив стратегію зовнішньої політики України: деокупація територій, членство в ЄС і НАТО

Кабінет Міністрів затвердив Стратегію зовнішньої політики України. Документ містить основні принципи української політики щодо Європейського Союзу, НАТО та Російської Федерації.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

У стратегії йдеться, що Євросоюз є одним з головних суб'єктів світової політики і ключовим партнером України в Європі. Тому повноправне членство України в ЄС є стратегічною метою держави.

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Крім того, стратегічним курсом залишається і вступ до НАТО. На шляху до нього українська сторона має намір використовувати допомогу альянсу для протидії агресії з боку Російської Федерації.

Також у документі йдеться, що головною метою України на російському напрямку в середньостроковій перспективі є припинення збройного конфлікту і повернення окупованих територій.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
Вангую, НАТО років через 8-10 , ЄС років через 20 -30 , і це якщо йти послідовно і вперто до цього
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09.06.2021 15:03
+3
кабмин может утвердить хоть полет незнайки на Луну...
от если б кабмин получал зарплату по факту выполнения утвержденного ими же плана...)))
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09.06.2021 15:07
+2
НАТО сразу после импичмента. ЕС ещё года чрез 3.
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09.06.2021 15:05
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Вангую, НАТО років через 8-10 , ЄС років через 20 -30 , і це якщо йти послідовно і вперто до цього
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09.06.2021 15:03 Відповісти
На 2035г.? Кабмин утвердил стратегию внешней политики Украины: деоккупация территорий, членство в ЕС и НАТО - Цензор.НЕТ 9062
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09.06.2021 15:05 Відповісти
НАТО сразу после импичмента. ЕС ещё года чрез 3.
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09.06.2021 15:05 Відповісти
кабмин может утвердить хоть полет незнайки на Луну...
от если б кабмин получал зарплату по факту выполнения утвержденного ими же плана...)))
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09.06.2021 15:07 Відповісти
Есть программа, или просто влажные мечты?
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09.06.2021 15:19 Відповісти
Вот это достижение. До этого, значит, Кабмин так не считал. И вот теперь торжественно заявил, два года на осмысление понадобилось. В следующей стратегии развития заявят что солнце восходит на востоке, а садится на западе?
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09.06.2021 15:33 Відповісти
кабмін це такий рупор на потребу дня...імпічмент дійсно тре включати... не хочеться шоб це пришелепувате чмо, зробило нас через кібер систему ще раз ... Зездуни не сплять ,статистику контролюють ,розуміють що тре казати людям
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09.06.2021 16:33 Відповісти
А як же будівництво українського поселення на Марсі? А як же перенесення столиці України в НьюВасюки. Шмигалі почали занижувати планку...
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09.06.2021 16:46 Відповісти
Попередники це навіть в Конституцію записали. Залишилось зовсім небагато: умовити ЄС і НАТО нас прийняти...
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09.06.2021 20:51 Відповісти
 
 