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На мосту "Метро" в Києві працює поліція і вибухотехніки: виявлено підозрілий предмет

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

На мосту

У Києві правоохоронці проводять перевірку на мосту "Метро". Надійшла інформація про "підозрілий предмет".

Про це повідомили в поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.

Наразі на місці події працюють представники відповідних профільних служб. Правоохоронці забезпечують охорону прилеглої території та проводять її додатковий огляд.

Сьогодні до поліції Києва по спецлінії 102 надійшло повідомлення про виявлення підозрілого предмету біля мосту "Метро" на пішохідній зоні.

"Зібрані відомості за цим фактом зареєстровані у Печерському управлінні столичної поліції. Проводиться перевірка, за результатами якої цій події буде дана правова кваліфікація", - йдеться в повідомленні.

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На мосту Метро в Києві працює поліція і вибухотехніки: виявлено підозрілий предмет 01

Автор: Анастасія Потіха
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Менти повинні постійно чергувати на усіх київських мостах через Дніпро. Але їх вже років з п'ять як не видно.
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09.06.2021 15:07 Відповісти
Потрібно завісить все камерами просто
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09.06.2021 15:21 Відповісти
Цього замало. Треба ще щоб оперативно аварії оформлювали, бо часто через копійчану аварію на одному з мостів у годину пік пів міста у заторах стоїть. Та і сама їх присутність вже не погано.
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09.06.2021 15:26 Відповісти
Бімба у вагіні мітро 💣💣💣
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09.06.2021 16:12 Відповісти
На черзі Львівське метро. Там уже напружились. Про всяк випадок...
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09.06.2021 22:58 Відповісти
Сегодня под Венецианским мостом мину 1960-х годов обнаружили. Совпадение?
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09.06.2021 19:03 Відповісти
 
 