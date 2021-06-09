Єрмак про публікацію розмови з Джуліані: Я діяв дуже виважено й обережно. Ми робили все правильно
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Після публікації CNN розмови глави ОПУ Андрія Єрмака з ексадвокатом Дональда Трампа Рудольфом Джуліані український чиновник заявив, що його команда робила все правильно "останні два роки у відносинах зі США".
Як інформує Цензор.НЕТ, під час спілкування з журналістами НВ Єрмак зазначив, що тоді перед ним стояло багато завдань, основне з яких - домогтися зустрічі президентів США і України.
"І було дуже важливо не зайняти одну із сторін у тогочасній серйозній внутрішньополітичній боротьбі у Сполучених Штатах. І саме так я і діяв - дуже виважено й обережно", - вважає глава ОПГ.
Для Єрмака, як він сам стверджує, було важливо зберегти двопартійну підтримку України в Штатах, а відносини між країнами вивести на новий рівень стратегічного партнерства.
"І попри серйозну внутрішньополітичну боротьбу у Сполучених Штатах, численні зусилля третіх сил зіпсувати відносини наших країн - їм це не вдалося. Сьогодні ми можемо констатувати, що зусилля нашої команди дали результат, адже цього року ми маємо безпрецедентний рівень взаємодії з американською адміністрацією на всіх рівнях", - сказав Єрмак.
Нагадаємо, 8 червня CNN опублікував запис телефонної розмови Єрмака, Джуліані та Волкера, що відбулася в червні 2019 року. Джуліані через Єрмака умовляв Зеленського повідомити про розслідування втручання попереднього керівництва України в президентські вибори у США в 2016 році на боці Клінтон. Єрмак погоджувався. В ОП вважають, що він "не перетнув межу між звичайною дипломатією і тіньовою політикою".
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Цитата
"71% населення переконані - між Україною та Росією точиться війна. Така думка превалює в усіх макрорегіонах і зростає зі Сходу (48%) до Заходу (91%). З цим погоджується абсолютна більшість виборців Володимира Зеленського (85%), Петра Порошенка (88%), Юлії Тимошенко (76%). Серед виборців Юрія Бойка тільки 31% погоджуються з цим твердженням, тоді як 50% його прихильників не згодні, що між Росією та Україною йде війна", - йдеться в результатах опитування.
в той ситуации
чё свой узкий изыг в попу засунул???
Этот текст лучше самого смешного ютубовского ролика.
1) Прямий - после выкупа шоколадным, канал первратился во всеукраинскую пропогандонскую помойку. Если открыть любой парашинский канал типо четы сливных бочков и Прямий, то разницы не заметите. Просто каждый топит за свое, но воняют они одинаково.
2) Луцик - это что за животное такое? Прокьюрорь? Это чудо алкоголическое протирало жопой свое кресло 5 лет. Не один регионал не посажен, ни за свои дела до Майдана, ни во время него, ни после. Т.е. это чмо картавое, вместе со своим кумом гецьманом несут прямую ответсвенность за слив всех идей и требований Майдана. За обесценивание смерти каждого нашего украинского патриота, отдавших свои жизни с единственной целью - освобождение страны от рыгаловской власти.
Цитируте это чудо? Вам самому не тошно?
Так что его наградить надо. За бесплатную работу.
Чому ліва людина без повноважень займається найвищими справами в державі ?
З вагнерівцями теж цей зрадник так діяв?
Посилання.
В цій розмові Єрмак обіцяє почати кримінальне переслідування Байдена, і потім повністю підконтрольне Зеленському ДБР за рішенням Печерського суду, а також за заявою Шокіна нацполіція - відкрили провадження проти Байдена і Порошенка.
Дії Єрмака - це участь в змові з метою втручання у вибори в США і спроба здійснити зовнішній вплив на результат. За американським законодавством - це кримінальний злочин.
І це матиме вплив на партнерство зі Сполученими Штатами.
Зараз треба зробити все можливе, щоб мінімізувати наслідки нового реального мегаскандалу навколо України та її високопосадовців.
Але всі жують одну страву - кисла капуста (бігус) з шашликом на соусі а-ля Медведчук.
Чому так? Бо, напевно, смачніше.
Volodymyr Ariev
8.06.2021
https://ord-ua.com/2021/06/08/ermak-hochet-sdelat-firtasha-kommunikatorom-s-rf-vmesto-medvedchuka/
Брат Ермака не смог засудить Лероса
9.06.2021
https://ord-ua.com/2021/06/09/brat-ermaka-ne-smog-zasudit-lerosa/
Во всяком случае именно так аргументировал свой отказ о встречи с Витренко советник Госдепартамента США Derek Chollet
(deceitful nonentities лживые ничтожества)
ЕРМАК разыграл карту "Бурисмы" и Байдена-младшего для того, чтобы без помех организовать визит Зеленского в Вашингтон, встречу на самом высоком уровне и получить публичные заверения Трампа в поддержке нового украинского президента.
После достижения этих задач, влияние Ермака на Зеленского заметно выросло.
В Офисе президента он стал одной из ключевых фигур.
https://kp.ua/politics/656120-ot-fyrtasha-do-ermaka-kto-tolkaet-ukraynu-na-rassledovanye-protyv-baidena-mladsheho
ЕРМАК ХОЧЕТ СДЕЛАТЬ ФИРТАША КОММУНИКАТОРОМ С РФ ВМЕСТО МЕДВЕДЧУКА
https://ord-ua.com/2021/06/08/ermak-hochet-sdelat-firtasha-kommunikatorom-s-rf-vmesto-medvedchuka/
Лучшим выходом была бы добровольная отставка обоих.
Но разве ж они думают о стране?
Как говорится - "Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого автомобиля"
Или - "Не в свои сани не садись"
А эти двое недолугих сели не в свои сани.
Новые , блин литса, без опыта.
Чтоб вас, уродов, оперировали хирурги без опыта.
Кто-то себе может представить такой разговор с Климкиным? Нет! Так разговаривают с дурнуватыми, жадными ничтожествами!
хоча дєрмаку до гітлера, як до неба рачки.