Єрмак про публікацію розмови з Джуліані: Я діяв дуже виважено й обережно. Ми робили все правильно

Після публікації CNN розмови глави ОПУ Андрія Єрмака з ексадвокатом Дональда Трампа Рудольфом Джуліані український чиновник заявив, що його команда робила все правильно "останні два роки у відносинах зі США".

Як інформує Цензор.НЕТ, під час спілкування з журналістами НВ Єрмак зазначив, що тоді перед ним стояло багато завдань, основне з яких - домогтися зустрічі президентів США і України.

"І було дуже важливо не зайняти одну із сторін у тогочасній серйозній внутрішньополітичній боротьбі у Сполучених Штатах. І саме так я і діяв - дуже виважено й обережно", - вважає глава ОПГ.

Для Єрмака, як він сам стверджує, було важливо зберегти двопартійну підтримку України в Штатах, а відносини між країнами вивести на новий рівень стратегічного партнерства.

"І попри серйозну внутрішньополітичну боротьбу у Сполучених Штатах, численні зусилля третіх сил зіпсувати відносини наших країн - їм це не вдалося. Сьогодні ми можемо констатувати, що зусилля нашої команди дали результат, адже цього року ми маємо безпрецедентний рівень взаємодії з американською адміністрацією на всіх рівнях", - сказав Єрмак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба про розмову Єрмака з Джуліані: "Він все правильно зробив"

Нагадаємо, 8 червня CNN опублікував запис телефонної розмови Єрмака, Джуліані та Волкера, що відбулася в червні 2019 року. Джуліані через Єрмака умовляв Зеленського повідомити про розслідування втручання попереднього керівництва України в президентські вибори у США в 2016 році на боці Клінтон. Єрмак погоджувався. В ОП вважають, що він "не перетнув межу між звичайною дипломатією і тіньовою політикою".