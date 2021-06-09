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ВРП звільнила впійману в 2018 році на хабарі суддю ОАСК Власенкову, три роки вона отримувала зарплату, - адвокат Маселко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

ВРП звільнила впійману в 2018 році на хабарі суддю ОАСК Власенкову, три роки вона отримувала зарплату, - адвокат Маселко

Третя дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя вирішила внести подання про звільнення судді Окружного адмінсуду Києва Олени Власенкової.

Про це у Facebook повідомив адвокат Роман Маселко, інформує Цензор.НЕТ.

"3 роки тому Власенкову спіймали під час отримання хабаря. Її відсторонили та зараз судять у Вищому антикорсуді. Але весь цей час вона була суддею та справно отримувала зарплату. Так, лише за 2020 рік вона заробила майже 900 тис. Фундація DEJURE подала скаргу на суддю. ВРП мала розглянути її за 60 днів, але тягнула пів року. І ось сьогодні палата одноголосно вирішила звільнити Власенкову", - розповів він.

За словами Маселка, насправді у ВРП не було шансів ухвалити інше рішення.

"Бо у них вже є стала практика про звільнення таких суддів. Окрім того, Власенкова не є наближеною до Вовка і явно не ключовою суддею ОАСКу. Тому, думаю, що нею вирішили пожертвувати для того, щоб зімітувати боротьбу з корупцією. Загалом ВРП продовжує покривати Вовка та його наближених суддів, про що яскраво свідчить розгляд скарг на самого Вовка. Хоча є сигнали про готовність зливати шефа заради власного порятунку", - зазначив адвокат.

Нагадаємо, 1 серпня 2018 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура передала до Голосіївського районного суду Києва справу щодо Власенкової. 11 травня правоохоронці затримали її за підозрою в одержанні 2 тис. доларів хабаря. За даними САП, суддя вимагала в одного з учасників судового розгляду неправомірну вигоду за ухвалення рішення на його користь у розмірі 10 тис. доларів і була затримана на одержанні першого "траншу" в сумі 2 тис. доларів. Вища рада правосуддя 7 серпня відсторонила від посади Олену Власенкову до набуття чинності обвинувального вироку або закриття справи.

Також читайте: Вища рада правосуддя відклала розгляд скарги на скандального голову ОАСК Вовка, - Маселко

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+15
Чому нема постанови повернути гроші платників податків? ВСП уволил пойманную в 2018 на взятке судью ОАСК Власенкову, три года она получала зарплату, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 4303
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09.06.2021 15:33
+14
Странно другое ее просто УВОЛИЛИ.
Странно что на период следствия ее не отсранили от работы. Класно получать по 70 000 грн просто так.
Тоесть за взятку судить НЕ будут.
Идем в Ывропу ога. Спасибо парашенку и всей кодле с ЕС за успешную рЫформу.
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09.06.2021 15:43
+8
ВРП звільнила впійману в 2018 році на хабарі суддю ОАСК Власенкову, три роки вона отримувала зарплату, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 365
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09.06.2021 15:55
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Чому нема постанови повернути гроші платників податків? ВСП уволил пойманную в 2018 на взятке судью ОАСК Власенкову, три года она получала зарплату, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 4303
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09.06.2021 15:33 Відповісти
Странно другое ее просто УВОЛИЛИ.
Странно что на период следствия ее не отсранили от работы. Класно получать по 70 000 грн просто так.
Тоесть за взятку судить НЕ будут.
Идем в Ывропу ога. Спасибо парашенку и всей кодле с ЕС за успешную рЫформу.
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09.06.2021 15:43 Відповісти
Справа в тому що є постанова конституційного суду яка звільнює суддів від відповідальності навіть за протизаконне ,злочинне рішення і ця постанова діє досі і всіх влаштовує.
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09.06.2021 16:35 Відповісти
От парашенки воняет старым уголовником кучмой, и это было известно еще до выборов 2014, но быдло все решило в первом туре... И в 19 вывело его же во второй...
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09.06.2021 17:56 Відповісти
Судьи наше все! судить их нельзя!
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09.06.2021 15:46 Відповісти
т.е на период следствия ее не отстранили от занимаемой должности????
это нормально?
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09.06.2021 15:48 Відповісти
Ой.....не смешите мои тапочки....
Уже было пару раз, когда судью отстраняли, дела забирали, а он все равно ходил и получал зп.
А сколько раз зашкварившихся судей вместо увольнения отправляли в отставку или пенсию....Со всеми выплатами и доплатами....
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09.06.2021 16:08 Відповісти
ну не дурдом ли???
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09.06.2021 16:33 Відповісти
и эти суик хотят, шоб нарид обгоняя друг друга бежал платить налоги
керманычи - тупые ************, не видят взаимосвязи
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09.06.2021 15:52 Відповісти
ВРП звільнила впійману в 2018 році на хабарі суддю ОАСК Власенкову, три роки вона отримувала зарплату, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 365
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09.06.2021 15:55 Відповісти
99% этих тварей надо публично вешать !
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09.06.2021 15:59 Відповісти
Это что, она ещё пожизненно пенсию получать будет. Ну никак не минималку.
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09.06.2021 16:04 Відповісти
Вирахуйте гроші з членів ВСП.
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09.06.2021 17:08 Відповісти
Щоб сантехніків і будівельників відстороняли так від роботи ...
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09.06.2021 17:48 Відповісти
В чем пробле а суду вынести решение о возвращении этих денег обратно государству?
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09.06.2021 20:01 Відповісти
Всп , президент , депутаты покрывают ОАСК и Вовка с вовчатами
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09.06.2021 22:17 Відповісти
 
 