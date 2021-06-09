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800 млн грн з "ковідного фонду" хочуть виділити на доплати МВС. На ці гроші всі лікарні можна було б забезпечити кисневими станціями, - нардепка "Голосу" Совсун

Новини Цензор.НЕТ Політика України

800 млн грн з

Уряд збирається розглянути на сьогоднішньому засіданні питання про виділення працівникам структур МВС 800 млн грн з "ковідного фонду".

Про це заявила народна депутатка "Голосу" Інна Совсун, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт політсили.

"Оцініть цю насмішку. Рівно стільки, скільки ми разом з колегами з профільного комітету охорони здоров’я вже понад місяць намагаємось вибити з бюджету, щоб встановити кисневі станції для всіх опорних ковідних лікарень України. Але для уряду витрати на кисень з ковідного фонду — не пріоритетні, а от на доплати поліцейським — якраз те, що треба. Найбільше збираються віддати на доплати Нацполіції — 573 млн грн", — заявила Совсун.

За словами депутатки, минулого разу аудит виявив у Міністерстві внутрішніх справ порушень на 26,5 млн грн. Гроші з "ковідного фонду" так само пішли на доплати в лікарні МВС, де не було пацієнтів з пневмонією чи навіть з підозрою на COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін розподілив 3 млрд грн бюджетних грошей на COVID-вакцинацію

"Попередній транш МВС Авакова успішно "засвоїло", давайте виділимо ще 800 млн грн зверху. Я сподіваюся, у членів уряду не підніметься рука проголосувати за це ганебне рішення. І вони нарешті підтримають закупівлю і встановлення в лікарнях кисневих станцій", — додала Інна Совсун.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+30
кто буратину выстругал, - тот его и играет. Да, Арсен Борисович?
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09.06.2021 15:36
+25
Для армии, которая защищает страну - у зебилов нет денег, зато на мусоров и ковидный фонд им не жалко потратить. Это все что нужно знать о зеленых мародерах.
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09.06.2021 15:41
+17
Одна надежда, что юристы ЕС все скрупулёзно документируют, начиная с 19го года, чтоб эту зелёную шоблу побыстрей в тюрьму закрыть
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09.06.2021 15:38
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кто буратину выстругал, - тот его и играет. Да, Арсен Борисович?
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09.06.2021 15:36 Відповісти
это норма для населения, ставшего источником шерсти для разных стригалей, вроде авакова. Все нормально.
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09.06.2021 15:37 Відповісти
Одна надежда, что юристы ЕС все скрупулёзно документируют, начиная с 19го года, чтоб эту зелёную шоблу побыстрей в тюрьму закрыть
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09.06.2021 15:38 Відповісти
Якого саме з ЕС?
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09.06.2021 15:53 Відповісти
Включи мізки .
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09.06.2021 16:15 Відповісти
А сам ти свої мізки не здатен ввімкнути?
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09.06.2021 16:21 Відповісти
Ти зепровокатор ?
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09.06.2021 20:02 Відповісти
реальность показывает, что они этого не делают (и почти никогда не делали)
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09.06.2021 16:01 Відповісти
а может выделите эти деньги из фонда содержания ВЕрховной Рады? , кабмина? конституционного суда?
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09.06.2021 15:38 Відповісти
не-не и еще раз не! либо аваке-собаке..либо на велике крадівництво (а это и строительство и оЗЕленение планеты всей и на ЗЕнематограф и хренЗЕпойми куда)))...но только не на медицину..
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09.06.2021 15:51 Відповісти
А Рюкзаков тоже кушать хочет.
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09.06.2021 15:39 Відповісти
Для армии, которая защищает страну - у зебилов нет денег, зато на мусоров и ковидный фонд им не жалко потратить. Это все что нужно знать о зеленых мародерах.
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09.06.2021 15:41 Відповісти
О шиддовском правлении.
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09.06.2021 15:43 Відповісти
так им же вроде выделили из ковидного фонда уже раз
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09.06.2021 15:57 Відповісти
Одна поправка - з ковідного фонду вони(зе) тільки крадуть .
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09.06.2021 20:04 Відповісти
У МВД такие морды, что никак не нажрутся.
Может, снизите цены за отопление ?
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09.06.2021 15:42 Відповісти
СТОП, а врачам зарплату поднять не хотят?
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09.06.2021 15:43 Відповісти
та здрасьте... а при чем врачи к ковидному фонду? ))) (сарказм)))
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09.06.2021 15:52 Відповісти
а зелёную жопу кто защищать будет ?
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09.06.2021 15:55 Відповісти
і за ковід виплатити
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09.06.2021 15:59 Відповісти
с хера ли? у нас что эпидемия постоянно или что?)
а ментам замазать надо что б защищали и лояльно служили как скажут) и как надо)
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09.06.2021 16:11 Відповісти
Ну как у соседей, кто будет защищать бульбафюрера или плешивого деда ))))
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09.06.2021 15:46 Відповісти
А нашей Армии кто будет зарплату платить Московия или НАТО ?
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09.06.2021 15:48 Відповісти
Зеле оно точно накер не вперлось....
в идеале что б ктото платил, а Зелькин мог бить себя в грудь и хвастаться обеспечением армии)
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09.06.2021 16:13 Відповісти
"Голос" після виходу Притули несе взагалі повну ахінею.
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09.06.2021 15:51 Відповісти
800 млн грн з "ковідного фонду" хочуть виділити на доплати МВС. На ці гроші всі лікарні можна було б забезпечити кисневими станціями, - нардепка "Голосу" Совсун - Цензор.НЕТ 578
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09.06.2021 15:53 Відповісти
а чо українські, індійські у першу чергу.
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09.06.2021 15:54 Відповісти
Авакова на нары!!!
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09.06.2021 15:55 Відповісти
800 млн грн з "ковідного фонду" хочуть виділити на доплати МВС. На ці гроші всі лікарні можна було б забезпечити кисневими станціями, - нардепка "Голосу" Совсун - Цензор.НЕТ 9879
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09.06.2021 16:12 Відповісти
Після Майдану краще жити стало Українцям , а гірше стало з приходом зе . Для цього його сюди і всунули . Попрошу не плутати період з 2014 - 2018 , і з 2019 і далі . Також є Українці , а є громадяни , мешканці України . Я ні в якому разі не маю на увазі національність - є , наприклад , Українець Петров , а є чмо медведчук .
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09.06.2021 20:13 Відповісти
 
 