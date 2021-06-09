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Кремль продовжує нав'язувати Україні переговори з російськими маріонетками "ЛДНР", - заступник глави МЗС Боднар

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Кремль продовжує нав'язувати Україні переговори з російськими маріонетками

Спроби Кремля змусити Україну вести переговори з врегулювання конфлікту на Донбасі з російськими маріонетками марні, цього ніколи не буде.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив заступник міністра закордонних справ Василь Боднар.

Заступник міністра нагадав, що Україна з метою закінчення війни на сході вже тривалий час веде переговори з країною-агресором - Російською Федерацією, які здійснюються за посередництва ОБСЄ в рамках консультацій Тристоронньої контактної групи, а також за посередництва Німеччини і Франції в нормандському форматі.

Водночас, констатував заступник міністра, Росія свідомо не виконує домовленостей, спрямованих на політико-дипломатичне врегулювання конфлікту. "Кремль продовжує спроби нав’язати нам свої правила гри, змусити нас розмовляти з маріонетками. Але ми ніколи не будемо вести переговори з ватажками окупованих територій. Це червона лінія, яку Україна ніколи не переступить", - сказав Боднар.

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Дипломат акцентував, що спроби Кремля ввести в оману міжнародну громадськість своїми безпідставними заявами про те, що Росія нібито не є стороною конфлікту, є марними, а в цю відверту брехню не вірить ніхто у світі.

"Росія є стороною міжнародного збройного конфлікту, який розпочався з незаконної окупації Криму і нині триває на території Донецької і Луганської областей України – це правда, яку неможливо закамуфлювати ні пропагандою, ні голослівними заявами", - наголосив заступник міністра.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+9
пускай сами с ними переговариваются, тем более и повод будет - плешигнома к ответу за МН17 призывают в Гааге.....
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09.06.2021 16:05
+5
Все правильно!! С марионетками никто не общается. Х...уйло затеяло это с самого начала расчитывая внедрить своих марионеток. но тут нестыковочка у кремля... упс... не повелась Украина!! И мир весь это видит и чмырит паРашу!!!
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09.06.2021 16:13
+4
ПТН ПНХ!
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09.06.2021 16:12
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пускай сами с ними переговариваются, тем более и повод будет - плешигнома к ответу за МН17 призывают в Гааге.....
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09.06.2021 16:05 Відповісти
Надовго вистачить такої позиції?
Он, вже воду в Крим зібрались каччати...
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09.06.2021 16:06 Відповісти
ПТН ПНХ!
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09.06.2021 16:12 Відповісти
Все правильно!! С марионетками никто не общается. Х...уйло затеяло это с самого начала расчитывая внедрить своих марионеток. но тут нестыковочка у кремля... упс... не повелась Украина!! И мир весь это видит и чмырит паРашу!!!
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09.06.2021 16:13 Відповісти
Они совсем рамсы потеряли.
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09.06.2021 16:17 Відповісти
як проблеми - як тільки "навязують", одразу посилати нафУй ...
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09.06.2021 16:19 Відповісти
Пусть донецкие республики и марионетки. Так марионетки должны разговаривать с марионетками! Ведь украинская власть - марионетка у госдепа США!
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09.06.2021 16:22 Відповісти
а з водою це і справді жесть ! с*ка зелена косить під хлух*юватого ,та придурковатого ...бо вже розказують що репатриацию виміряють за окупацію за Донбас та Крим...
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09.06.2021 16:38 Відповісти
Переговоры с донецкими урками недопустимы! Это будет означать их легализацию.
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09.06.2021 16:53 Відповісти
Скоро маразматик байден встретится с убийцей х-лом, первый потихоньку сольет Украину, что он в принципе и делает как попал в белый дом, сначала порезав помощь утвержденную конгрессом, потом плавненько дал достроить сп2. Но, самое веселье впереди, одноклеточным безмозглым любителям байдена приготовиться!
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09.06.2021 17:04 Відповісти
Нехай оті ОРДЛОвські мацквависери смолі втруть,а не сподіваються на якісь-там переговори,Псам місце в будці! А Дніпровська вода в Криму -уже на горизонті. А горизонт що ото є? Правильно,уявна лінія з"єднання поверхні землі знебом,до якої можна йти все життя,але ніколи не дістанешся. Пуцьку їм, а не воду! І нехай наші правителі тільки посміють заїкнутись про якусь реальну можливість зняття перемички на ПКК!
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09.06.2021 17:11 Відповісти
Нарешті дозріли до рівня оцінки ситуації Порошенком.Тільки "забувають" сказати , що це - втілювана ним позиція.
Зе-команда примножила балачки на переговорах з путлером, та результатів-нуль. Ба, більше -РФ майже повністю вислизнула як сторона конфлікту, та більш утверджється як посередник, що "допомогає Україні вирішити внутрішній конфлікт". Якби не Байден , Зе і далі повзав би на колінах та заглядав би путлеру в очі .
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09.06.2021 20:38 Відповісти
 
 