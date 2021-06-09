Ділянку на Трухановому острові, захоплену пов'язаною з Медведчуком фірмою, остаточно повернули державі, - суд
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Верховний суд постановив повернути Київській міській раді земельну ділянку площею 1,16 га на Трухановому острові в Києві, яку захопила приватна охоронна фірма "Шторм".
Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.
Верховний суд скасував постанову Північного апеляційного господарського суду та залишив у силі рішення Господарського суду міста Києва, яке зобов'язує організацію повернути земельну ділянку територіальній громаді Києва. Крім цього, організацію зобов'язали привести ділянку у придатний для використання стан та знести розташовану на ній нерухомість.
Домогтися цього рішення вдалося завдяки роботі прокуратури, повідомляють в Офісі генпрокурора. Вона встановила, що громадська організація зайняла цю землю без будь-яких підстав і поставила там паркан, який заважає громадянам проходити до річки Десенка.
"Раніше Київською міською прокуратурою доведено в суді, що міськрада не приймала жодних рішень про передачу земельної ділянки в користування або власність громадської організації, також відсутні дозвільні документи на проведення будівельних робіт", - сказано в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
4 ****. 2020 г. - Детали: Хозяйственный суд города Киев 3 ****ря в полном объеме ... метров территории Труханова острова, которую по данным расследования Bihus.info, ... "Оппозиционные платформы - За жизнь" Виктора Медведчука, ... на землю (решение Киевского городского совета, договора и т.п.).
Захопили вони землю влітку 2019-го. І без жодного рішення Київради чи мерії!
ОХОРОНЦІ МЕДВЕДЧУКА ОБЛАШТУВАЛИ НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ ТРЕНУВАЛЬНУ БАЗУ - РОЗСЛІДУВАННЯ
Нині на Трухановому острові територію над Дніпром, що належить столиці, обгородили парканом та встановили камери спостереження
Охоронці народного депутата від "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука зробили тренувальну базу на території Труханового острова в Києві. Про це розповідають журналісти-розслідувачі в новому сюжеті BIHUS.info.
Так, кореспонденти з'ясували, що на березі рекреаційної зони розташована тренувальна база охоронної фірми "Шторм", яка займається охороною кума Путіна - Віктора Медведчука - та забезпечує безпеку його маєтків.
Територію площею 11 тис. кв. м над Дніпром, що належить столиці, обгородили парканом та встановили камери спостереження. А вхід на територію для сторонніх заборонений.
Журналісти також розповіли, що за парканом розташовані спортмайданчик, брезентова палатка та кількаповерхова споруда, ймовірно житлова. А з території лунають накази на зразок військових. А паркан, який відділяє територію тренувального табору від іншої частини острова, заходить у воду, незаконного перекриваючи доступ до берега.
У сюжеті також видно, що із закритої території Труханового острова до журналістів вийшли чоловіки спортивної статури, які заявили, що це "приватна територія". Один з них був одягнутий у футболку з логотипом "Шторму".
давай ще
блазень хоче на гектар вперти 3300 дерев
ДЕРЖСТАТ
Правильным путем идете, товарищи Слуги
Такой вывод делают журналисты проекта BIHUS INFO на основании фотографий в соцсетях самого Ткаченко и его жены Анны.
Так, снимки с озером и соседними домами и территориями публиковались в разные сезоны, начиная с 2016 года.
По мнению журналистов, это свидетельствует о "систематическом использовании" Ткаченками этого дома в рекреационной зоне в течение уже как минимум трех лет.
https://ww w.pravda.com.ua/rus/news/2019/11/5/7231028/
5 ноября 2020
https://kievvlast.com.ua/news/sud-razreshil-prodolzhit-arendovat-zemlyu-pod-domom-ministra-tkachenko-na-truhanovom-ostrove?noredirect=true
ведь можно сделать в етих зданиях реабилитационный центр для ветеранов АТО или детский Дом
залишилось ще 999 999 га