Рятувальник ДСНС Хоменко зупинив чоловіка, який напав з ножем на дівчину в Києві, - МВС

Рятувальник ДСНС у Голосіївському районі Києва врятував дівчину, якій ножем погрожував невідомий.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"Рятувальник з вікна маршрутного таксі побачив, що на зупинці громадського транспорту якийсь чоловік схопив дівчину за волосся і намагається повалити на землю. Не гаючи часу, Олександр Хоменко вибіг з маршрутки та відштовхнув нападника від дівчини. Виявилося, що в момент нападу в цього чоловіка був ніж", - йдеться в повідомленні.

На зупинці перебували одні жінки.

"Необхідно було відразу дати відсіч агресорові, адже було видно неозброєним оком, що людина психічно неврівноважена", - додали в МВС.

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Олександр заломив руку, намагаючись покласти чоловіка на землю. Через кілька спроб йому це вдалося, але нападник сильно травмував рятувальнику руку. Стікаючи кров’ю, він тримав нападника на землі і, на щастя, з’явилися ще двоє перехожих, які викликали поліцію на місце події.

Поліцейські відразу викликали для Олександра швидку та забрали нападника до відділу поліції.

Уже через кілька днів, оговтавшись від нападу, молода дівчина, на яку було скоєно напад психічно хворим чоловіком, знайшла свого рятівника та висловила слова вдячності.

"Це не перший випадок у житті хлопця, який за покликом серця став рятувальником і за професією. У 2018 році Олександра Хоменка було відзначено в номінації "Герой - рятувальник року". Тоді чоловік став свідком ДТП і, не розгубившись, витяг водія з палаючого авто та пасажирку із заднього сидіння, яка виявилася ще й при надії. І намагаючись загасити пожежу він сам постраждав під час вибуху, зазнав важких опіків. Саме цей випадок і привів Олександра до лав ДСНС Київщини", - додали в міністерстві.

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