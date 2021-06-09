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Рятувальник ДСНС Хоменко зупинив чоловіка, який напав з ножем на дівчину в Києві, - МВС

Новини Цензор.НЕТ Події

Рятувальник ДСНС Хоменко зупинив чоловіка, який напав з ножем на дівчину в Києві, - МВС

Рятувальник ДСНС у Голосіївському районі Києва врятував дівчину, якій ножем погрожував невідомий.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"Рятувальник з вікна маршрутного таксі побачив, що на зупинці громадського транспорту якийсь чоловік схопив дівчину за волосся і намагається повалити на землю. Не гаючи часу, Олександр Хоменко вибіг з маршрутки та відштовхнув нападника від дівчини. Виявилося, що в момент нападу в цього чоловіка був ніж", - йдеться в повідомленні.

На зупинці перебували одні жінки.

"Необхідно було відразу дати відсіч агресорові, адже було видно неозброєним оком, що людина психічно неврівноважена", - додали в МВС.

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Олександр заломив руку, намагаючись покласти чоловіка на землю. Через кілька спроб йому це вдалося, але нападник сильно травмував рятувальнику руку. Стікаючи кров’ю, він тримав нападника на землі і, на щастя, з’явилися ще двоє перехожих, які викликали поліцію на місце події.

Поліцейські відразу викликали для Олександра швидку та забрали нападника до відділу поліції.

Уже через кілька днів, оговтавшись від нападу, молода дівчина, на яку було скоєно напад психічно хворим чоловіком, знайшла свого рятівника та висловила слова вдячності.

"Це не перший випадок у житті хлопця, який за покликом серця став рятувальником і за професією. У 2018 році Олександра Хоменка було відзначено в номінації "Герой - рятувальник року". Тоді чоловік став свідком ДТП і, не розгубившись, витяг водія з палаючого авто та пасажирку із заднього сидіння, яка виявилася ще й при надії. І намагаючись загасити пожежу він сам постраждав під час вибуху, зазнав важких опіків. Саме цей випадок і привів Олександра до лав ДСНС Київщини", - додали в міністерстві.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+33
Рятівник від Бога. Шана від нації.
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09.06.2021 16:11
+11
Шана та дяка такій Людині!
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09.06.2021 16:23
+8
не гони
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09.06.2021 16:14
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Рятівник від Бога. Шана від нації.
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09.06.2021 16:11 Відповісти
Блин могут и посадить за превышение самообороны: гнался за преступником и тот пострадал как минимум психически, уже и справка есть.
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09.06.2021 16:12 Відповісти
не гони
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09.06.2021 16:14 Відповісти
Не гоню и вы не гоните.
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09.06.2021 16:18 Відповісти
Странная у Вас,у зебилов,логика...
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09.06.2021 16:24 Відповісти
Це просто логіка наших прокурорів.
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09.06.2021 16:31 Відповісти
ваших в смысле - венгерских? да у вас у венгров все через жопу, я не удивлен.
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09.06.2021 18:29 Відповісти
У вас якісь проктологічні погляди на життя Рятувальник ДСНС Хоменко зупинив чоловіка, який напав з ножем на дівчину в Києві, - МВС - Цензор.НЕТ 974.
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09.06.2021 20:08 Відповісти
Да очень странная у вас зебилов логика.
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09.06.2021 16:52 Відповісти
Если бы каждый спасающий трясся за свою шкуру, то жертв среди населения было бы на порядок больше.
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09.06.2021 17:07 Відповісти
Абсолютно верно, но осуждённых за это было бы меньше.
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09.06.2021 20:18 Відповісти
Для того они и Герои, чтобы спасать людей самопожертвованием.
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09.06.2021 23:19 Відповісти
А правоохранительные органы для того что бы сажать их за это.
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10.06.2021 07:59 Відповісти
Шана та дяка такій Людині!
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09.06.2021 16:23 Відповісти
а бабы на остановке почему не вызывали копов? и скорую???
спасибо, Александр!
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09.06.2021 16:43 Відповісти
Із тих, кого називають "небайдужі громадяни".
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09.06.2021 17:06 Відповісти
Спасибо тебе, Человек!
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09.06.2021 18:30 Відповісти
Надеюсь его финансово поощрили. Герой молодец, похлопали по плечу. Дважды. А мог ведь и смертельное получить. Его родственникам потом те благодарности будут ни к чему. Вот вечно дураков спасают, а почему дураков? Потому что умные люди, избегают непонятных ситуаций. Но парень все равно мужик!
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09.06.2021 19:22 Відповісти
 
 