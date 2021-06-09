Кабмін удосконалив порядок застосування зброї і техніки ВМС у мирний час

Кабінет Міністрів вдосконалив порядок застосування бойової техніки та зброї військовослужбовцями ВМС ЗСУ у мирний час у разі виконання ними завдань з охорони підводного простору в межах територіального моря України.

Такі зміни ухвалені сьогодні на засіданні уряду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зміни запроваджуються у зв’язку з прийняттям 4 березня 2020 року закону України "Про національну безпеку".

Постановою Кабміну передбачено:

удосконалення порядку застосування бойової техніки, зброї з’єднаннями, військовим частинами, підрозділами і військовослужбовцями ВМС ЗСУ;

розподіл повноважень між Головнокомандувачем ЗСУ та Генеральним штабом ЗСУ щодо права ухвалення рішення на застосування зброї;

надання прав командувачу Морського командування ухвалювати рішення про застосування зброї для здійснення попереджувального бомбометання та гранатометання.

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