Начштабу Одеського загону морської прикордонної охорони Черткова досі не знайдено, пошуки тривають, - Бутусов
Новини Цензор.НЕТ Події
Пошуки офіцера ДПСУ Олексія Черткова тривають вже більше тижня. Його батьки живуть в окупованому Криму. Інформації про те, що Чертков легально перетинав кордон, немає.
Про це пише у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Правоохоронні органи продовжують пошук капітана 1 рангу Черткова, який пішов із дому о 6.30 1 червня, але не з'явився на службу", - зазначив він.
За даними Бутусова, немає інформації про те, що Чертков легально виїхав за межі України.
"Батьки Черткова, за даними правоохоронців, проживають в окупованому Криму, проте перевірити, чи відомо їм що-небудь про місце перебування сина неможливо", - додав журналіст.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, капітан першого рангу о 6:30 вийшов зі свого дому на вулиці Грушевського, але в розташування загону не прибув. До його пошуків було залучено всі компетентні органи, включаючи військову контррозвідку СБУ.
Пізніше Цензор.НЕТ опублікував орієнтування на Черткова. Увечері 1 червня дружина Черткова зателефонувала йому на службу і сказала, що її чоловік повернувся, але вона не хоче пускати його в будинок. Пізніше ця інформація не підтвердилася - прикордонники і поліцейські перевірили камери спостереження і не виявили на них Черткова.
Будь ласка, зачекайте...
Баканов пленки клеит.
посадить Порошенка , чтобы не мешал капитулировать перед кремлевскими ублюдками и убийцами !
Це робота СБУ, в першу чергу і контррозвідки !
По информации портала, турецкая компания Albayraklar Group заявила о подготовке к серийному выпуску подводных дронов, внешне неотличимых от морского ската. Турецкий подводный робот получил название WATTOZZ, что созвучно турецкому слову vatoz - морской скат.
Разработчики дрона заявляют, что благодаря техническим характеристикам и примененным материалам их робота нельзя обнаружить при помощи современных систем отслеживания подводных объектов. Кроме того, турецкий подводный дрон даже внешне почти неотличим от морского ската. Робот оснащается двумя камерами и встроенной боевой частью. Управляется подводный дрон посредством гидроакустических сигналов, аналогичных издаваемым подводными млекопитающими.
WATTOZZ может вести наблюдение и разведку, а также атаковать вражеские корабли и подводные лодки. Для этого робот или группа роботов могут прилипнуть к корпусу корабля и активировать свою боевую часть, сработав в качестве подвижной морской мины.
Украинародители потакая алкашам Х#йлукак правило ускоряют отправку оных на тот свет.
Або викрадений, або вбитий - можливо і те і інше