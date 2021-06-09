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зникнення (127) Бутусов Юрій (3129) зниклий безвісти (146) Чертков Олексій (5)

Начштабу Одеського загону морської прикордонної охорони Черткова досі не знайдено, пошуки тривають, - Бутусов

Новини Цензор.НЕТ Події

Начштабу Одеського загону морської прикордонної охорони Черткова досі не знайдено, пошуки тривають, - Бутусов

Пошуки офіцера ДПСУ Олексія Черткова тривають вже більше тижня. Його батьки живуть в окупованому Криму. Інформації про те, що Чертков легально перетинав кордон, немає.

Про це пише у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Правоохоронні органи продовжують пошук капітана 1 рангу Черткова, який пішов із дому о 6.30 1 червня, але не з'явився на службу", - зазначив він.

За даними Бутусова, немає інформації про те, що Чертков легально виїхав за межі України.

Читайте також: Ніхто не знає, куди зник офіцер ДПСУ Чертков, що володіє даними про систему охорони держкордону від Криму до Дунаю, інформація про його виявлення не підтвердилася, - Бутусов

"Батьки Черткова, за даними правоохоронців, проживають в окупованому Криму, проте перевірити, чи відомо їм що-небудь про місце перебування сина неможливо", - додав журналіст.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, капітан першого рангу о 6:30 вийшов зі свого дому на вулиці Грушевського, але в розташування загону не прибув. До його пошуків було залучено всі компетентні органи, включаючи військову контррозвідку СБУ.

Пізніше Цензор.НЕТ опублікував орієнтування на Черткова. Увечері 1 червня дружина Черткова зателефонувала йому на службу і сказала, що її чоловік повернувся, але вона не хоче пускати його в будинок. Пізніше ця інформація не підтвердилася - прикордонники і поліцейські перевірили камери спостереження і не виявили на них Черткова.
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Топ коментарі
+22
тут должен отвечать, кто допустил офицера у которого родители там до гос. тайны, вот где настоящая зрада, это всё следствие
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09.06.2021 17:01
+20
СБУ некогда искать особу, владеющую массой важной, секретной информации.
Баканов пленки клеит.
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09.06.2021 17:03
+14
Майнеры, контрабанда, бухло, табак и наркота - это конкретные деньги в нужные кармашки, а ловить шпионов-агентов-предателей - это сложно, скучно и грошэй нэма
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09.06.2021 16:57
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И он с ними. За воссоединение семьи!
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09.06.2021 16:53 Відповісти
Краще б СБУ не майнери шукало, а офіцера такого рівня та знань...
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09.06.2021 16:54 Відповісти
Майнеры, контрабанда, бухло, табак и наркота - это конкретные деньги в нужные кармашки, а ловить шпионов-агентов-предателей - это сложно, скучно и грошэй нэма
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09.06.2021 16:57 Відповісти
Так он уже все продал что можно, получил бабло и свалил на родину))) ничему война не учит ((((
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09.06.2021 16:55 Відповісти
Он наш агент 007 и сейчас готовится к захвату пуйла прямо в кремле. Но чтобы войти в доверие- был вынужден рассказать врагу все что знал...
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09.06.2021 17:00 Відповісти
щерше ля- фам ....там не "зростаеться"...
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09.06.2021 16:59 Відповісти
Куда ушел , из какого дома ? Родители живут в Украине (Крыму) .
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09.06.2021 17:00 Відповісти
тут должен отвечать, кто допустил офицера у которого родители там до гос. тайны, вот где настоящая зрада, это всё следствие
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09.06.2021 17:01 Відповісти
СБУ некогда искать особу, владеющую массой важной, секретной информации.
Баканов пленки клеит.
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09.06.2021 17:03 Відповісти
СБУ некогда шпионами заниматься , так задача стоит поважнее -
посадить Порошенка , чтобы не мешал капитулировать перед кремлевскими ублюдками и убийцами !
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09.06.2021 17:10 Відповісти
В Московії шукайте...
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09.06.2021 17:05 Відповісти
Загрузил все секретное, что знал.., сел на маломерный катер, выплыл за 12 мильную зону, а там его поджидали кацапы.... теперь ищи ветра в поле.... скоро жонушка продаст квартирку и чухнет к нему в оккупированный крым. со своей ролью по дезинформации она справилась... брать су ку за жабры, она все расскажет, пока не позно.
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09.06.2021 17:06 Відповісти
от прямо вдень - взяв та виплив? Начштабу Одеського загону морської прикордонної охорони Черткова досі не знайдено, пошуки тривають, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4910
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10.06.2021 07:07 Відповісти
Воссоединился из семьёй , возможно ?
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09.06.2021 17:07 Відповісти
Щось дуже загадковокаламутне ...Зник (втік, вкрали, вбили??) цілий полковник, керівник неостанньої ланки....,а новини надають, як ...зникла собачка, шукаємо авжеж, але вона дурна, мабудь забігла до Криму.... Коли зник єфрейтор у Ізраілі ...була інша історія "пошуків"...та взагалі. Цензору цікавіше, мабуть, фото переписки парламентарів з коханками викладати та аварії крутих авто, ніж розібратися з ТАКИМИ новинами...
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09.06.2021 17:09 Відповісти
До чого. Ут Цензор ?
Це робота СБУ, в першу чергу і контррозвідки !
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09.06.2021 17:12 Відповісти
ищите в крыму, или в москве он уже..
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09.06.2021 17:20 Відповісти
Родители в Крыму!? Батьки зниклого офіцера Черткова живуть в окупованому Криму, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3254 Может у него в Крыму еще и жена, дети, любовница, гараж, автомобиль, рыбацкие снасти, кореша с которыми бухануть можно?
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09.06.2021 17:21 Відповісти
Ммммм...вот это вот неплохо. И пока корветы, фрегаты и линкоры спускаются со стапелей, очень быстро можно было бы наладить выпуск дронов- киллеров...массово.

По информации портала, турецкая компания Albayraklar Group заявила о подготовке к серийному выпуску подводных дронов, внешне неотличимых от морского ската. Турецкий подводный робот получил название WATTOZZ, что созвучно турецкому слову vatoz - морской скат.
Разработчики дрона заявляют, что благодаря техническим характеристикам и примененным материалам их робота нельзя обнаружить при помощи современных систем отслеживания подводных объектов. Кроме того, турецкий подводный дрон даже внешне почти неотличим от морского ската. Робот оснащается двумя камерами и встроенной боевой частью. Управляется подводный дрон посредством гидроакустических сигналов, аналогичных издаваемым подводными млекопитающими.
WATTOZZ может вести наблюдение и разведку, а также атаковать вражеские корабли и подводные лодки. Для этого робот или группа роботов могут прилипнуть к корпусу корабля и активировать свою боевую часть, сработав в качестве подвижной морской мины.
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09.06.2021 17:22 Відповісти
Интересно, мог бы такой дрон случайно прилипнуть к трубе СП" Начштабу Одеського загону морської прикордонної охорони Черткова досі не знайдено, пошуки тривають, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2933
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10.06.2021 09:24 Відповісти
Мог бы!!!...и не случайно!!!!.....но это экологическая катастрофа Балтийского моря. Ужасные потери рыбных ресурсов. Поэтому место прилепления надо искать ....в другом месте.
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10.06.2021 11:53 Відповісти
вот Вам и цивилизация. мы против европы, дикари. все везде уже лет 20 должно быть в камерах наблюдения. даже в паршивих селах, но деньги есть на все, кроме камер. хотя с камерами, большая раскриваемость, но менты потом не смогут так просто отмазивать мажоров и самих себя
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09.06.2021 17:26 Відповісти
КАК можно допускать до государственной тайны и обороны человека который изначально на крючке у спецслужб страны агрессора? (родители в Крыму). Вопросов к его командиру нет? И не будет?
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09.06.2021 17:57 Відповісти
Интересно ,а если бы он был внучатым племянником Путина , его то же бы допустили к гостайне?
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09.06.2021 18:11 Відповісти
действующий начштаба, близкие родственники на оккупированной территории - это конечно верх ... точнее низ. с другой стороны Украина родители потакая алкашам Х#йлу как правило ускоряют отправку оных на тот свет.
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09.06.2021 18:14 Відповісти
Полное днище! Представляю ситуацию во времена моей службы в армии - мои родители живут в США, меня бы наверное в сраный стройбат бы не призвали, не говоря уже о той части где я служил обычным рядовым и при этом проходил проверку в КГБ на допуск ...просто сюр какой-то!!!!
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09.06.2021 18:23 Відповісти
пока жонушка не выедет из Украины этот вояка не рассекретится... какчать жонушку нужно.
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09.06.2021 18:24 Відповісти
Вона "Сожительница" йому, громадянська дружина, вони не розписані.
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09.06.2021 20:55 Відповісти
Может невнимательно читал про это ранее? Но вот прочёл ремарку вдруг---а родители оказывается проживают в Крыму! Вот те на. А с какого года проживают---может изначально? Это один момент---очень кстати важный. Остальные тоже варианты интересны даже если с какого то года. А теперь вопрос---а когда назначали на такую должность----этого не знали, или сочли чепухой? На сегодня пора выяснить кто назначал, когда, номер приказа, исходные данные итд. Это важнее с точки зрения обороноспособности страны---чем где делся!
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09.06.2021 19:12 Відповісти
_Путлеровцы готовятся к атаке, в т. ч. с моря, а тут их троян в тылу врага саботировал Нептуны. Мо и героя расии уже вручили... А народ? А шо народ - ушами хлопает, тугодумы лопоухие.
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09.06.2021 19:35 Відповісти
охренеть - родители в Крыму, а он такую инфу имеет!.... вот в крыму его и ищите.....
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09.06.2021 21:19 Відповісти
Какого х.я человек с родителями в Крыму занимает такую должность?!
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09.06.2021 22:29 Відповісти
Та не рвите так беспощадно свое сердце, сказка будет со счастливым хеппи эндом.
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10.06.2021 00:34 Відповісти
який може бути щасливий хеппі-енд коли людину не можуть знайти більш ніж 3 доби?
Або викрадений, або вбитий - можливо і те і інше
Начштабу Одеського загону морської прикордонної охорони Черткова досі не знайдено, пошуки тривають, - Бутусов - Цензор.НЕТ 613
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10.06.2021 07:09 Відповісти
Ще одне підтвердження, що в державі бардак, державні таємниці відомі кожному бездомному псу. Ніякої системи допуску немає - суцільне хуторянство у всьому. Повна безсистемність, не кажучи про числених "кротів".
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10.06.2021 00:40 Відповісти
 
 