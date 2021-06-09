На вихідних центри масової вакцинації від COVID-19 працюватимуть у 14 регіонах України, - МОЗ

На вихідних, 12-13 червня понад 30 центрів масової вакцинації працюватимуть у 13 областях України і в Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Так, на вихідних працюватимуть:

у Львівській області - 8 центрів. З них 3 - у Львові, по одному в Трускавці, Дрогобичі, Стрию та Червонограді;

в Одеській області - 7 центрів. З них 4 - в Одесі, по одному в Балті, Чорноморську та Ізмаїлі;

у Полтавській області - 5 центрів. По одному в Полтаві, Кременчуці, Лубнах, Миргороді та Горішніх Плавнях;

у Херсонській області - 3 центрів у Херсоні;

у Чернівецькій області - 2 центрів у Чернівцях;

у Київській області - 2 центрів у Броварах і Білій Церкві;

у Києві - 1 центру;

у Тернопільській - 1 центру в Тернополі;

у Рівненській області - 1 центру в Рівному;

у Дніпропетровській області - 1 центру в Дніпрі;

у Хмельницькій області - 1 центру в Хмельницькому;

у Житомирській області - 1 центру в Житомирі;

у Черкаській області - 1 центру в Черкасах;

у Донецькій області - 1 центру в Маріуполі.

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Робити щеплення будуть мобільні медичні бригади вакциною CoronaVac / Sinovac Biotech.