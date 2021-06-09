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Комітет Ради підтримав законопроєкти "Про основи національного спротиву" і про збільшення чисельності ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Комітет Ради підтримав законопроєкти

Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендує Раді прийняти президентські законопроєкти "Про основи національного спротиву" і про збільшення чисельності української армії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє інформаційне управління апарату Ради.

"За результатами розгляду проєкту Закону про основи національного спротиву (реєстр. №5557) та проєкту Закону про внесення зміни до статті 1 Закону України "Про чисельність Збройних Сил України" щодо збільшення чисельності Збройних Сил України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про основи національної спротиву"(реєстр. №5558) Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти обидва законопроєкти за основу", - йдеться в повідомленні.

У разі прийняття законопроєкту Радою чисельність ЗСУ становитиме 261 тисячу осіб, з них 215 тисяч - це військовослужбовці.

Раніше повідомлялося, що Президент України Володимир Зеленський подав у Раду законопроєкт "Про основи національного спротиву", а також про збільшення чисельності Збройних сил України.

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Автор: Анастасія Потіха
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Чудны твои дела , Господи .
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09.06.2021 17:02 Відповісти
" Президент Украины Владимир Зеленский подал в Раду законопроект "Об основах национального сопротивления",Источник: https://censor.net/ru/n3270420"
Это все, что надо знать.
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09.06.2021 17:03 Відповісти
В реале сокращают, но принимают закон ни о чем с трескучим названием - зебилы кивают гривами и хавают...
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09.06.2021 17:09 Відповісти
Зачем гнаться за увеличением численности, когда на уже существующих толком денег не хватает, а кое-где необходима и оптимизация? Очередной хитроумный план, запугаем противника надутыми циферками?
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09.06.2021 17:09 Відповісти
..этого еще и мало..тыс 350-400 нужно и только полевых.. а паркетных посчитать по нормативам нато..северную террриторию теперь ведь еще укреплять нужно, бацка то у себя для руцке зольдатен базы организует,100 пиццот % !...
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09.06.2021 17:37 Відповісти
Зрада однозначно.
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09.06.2021 19:44 Відповісти
 
 