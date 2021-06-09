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Триває масована DDOS-атака на київський датацентр. Можливі перебої в роботі сервісів, - КМДА

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

Триває масована DDOS-атака на київський датацентр. Можливі перебої в роботі сервісів, - КМДА

Міські системи кіберзахисту фіксують масовану DDOS-атаку на київський комунальний датацентр.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент інформаційно-комунікаційних технологій Київської міської державної адміністрації.

"Фахівці з кібербезпеки запевняють, що всі системи захисту налаштовані і відпрацьовують навантаження згідно з регламентом. Атака може дещо вплинути на швидкість і роботу київських сервісів, можливі невеликі перебої в їхній роботі ... Усі персональні дані користувачів надійно захищені", - випливає з повідомлення.

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Автор: Анастасія Потіха
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Ну заблокируют канализацию на 2 дня и шо? Не обосремся же по уши бо патриоты!
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09.06.2021 17:13 Відповісти
Может надо отменить налоги нашим айтишникам ? Они наше будущее . Помогут , если что ...
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09.06.2021 17:16 Відповісти
С чего ж тогда будет получать 600 тыщ компенсацию муж венедиктовой - "начальник" "киберполиции"?
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09.06.2021 18:02 Відповісти
Этот сраный дата-центр и без всяких атак постоянно лежит.
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09.06.2021 17:30 Відповісти
Нехрен ****** пакупать. Триває масована DDOS-атака на київський датацентр. Можливі перебої в роботі сервісів, - КМДА - Цензор.НЕТ 4510 Триває масована DDOS-атака на київський датацентр. Можливі перебої в роботі сервісів, - КМДА - Цензор.НЕТ 4510 Триває масована DDOS-атака на київський датацентр. Можливі перебої в роботі сервісів, - КМДА - Цензор.НЕТ 4510
ПС. Исчё бы кашпировскава закупили. Триває масована DDOS-атака на київський датацентр. Можливі перебої в роботі сервісів, - КМДА - Цензор.НЕТ 4510 Триває масована DDOS-атака на київський датацентр. Можливі перебої в роботі сервісів, - КМДА - Цензор.НЕТ 4510 Триває масована DDOS-атака на київський датацентр. Можливі перебої в роботі сервісів, - КМДА - Цензор.НЕТ 4510
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09.06.2021 17:31 Відповісти
Таварисчу с атбитай халавой закупившему ****** асобаё спасиба. Триває масована DDOS-атака на київський датацентр. Можливі перебої в роботі сервісів, - КМДА - Цензор.НЕТ 7658 Триває масована DDOS-атака на київський датацентр. Можливі перебої в роботі сервісів, - КМДА - Цензор.НЕТ 7658 Триває масована DDOS-атака на київський датацентр. Можливі перебої в роботі сервісів, - КМДА - Цензор.НЕТ 7658
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09.06.2021 17:33 Відповісти
Ну бачили ж 73% за кого голосували - потерплять
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10.06.2021 07:04 Відповісти
А причем тут ****** абарудование датабаксерссентра к 73%. Это как праисфотсво клепторастом канфектов к руководству страной. Триває масована DDOS-атака на київський датацентр. Можливі перебої в роботі сервісів, - КМДА - Цензор.НЕТ 4517 Триває масована DDOS-атака на київський датацентр. Можливі перебої в роботі сервісів, - КМДА - Цензор.НЕТ 8740 Триває масована DDOS-атака на київський датацентр. Можливі перебої в роботі сервісів, - КМДА - Цензор.НЕТ 8740
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10.06.2021 11:18 Відповісти
 
 