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Триває масована DDOS-атака на київський датацентр. Можливі перебої в роботі сервісів, - КМДА
Новини Цензор.НЕТ Київські новини
Міські системи кіберзахисту фіксують масовану DDOS-атаку на київський комунальний датацентр.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент інформаційно-комунікаційних технологій Київської міської державної адміністрації.
"Фахівці з кібербезпеки запевняють, що всі системи захисту налаштовані і відпрацьовують навантаження згідно з регламентом. Атака може дещо вплинути на швидкість і роботу київських сервісів, можливі невеликі перебої в їхній роботі ... Усі персональні дані користувачів надійно захищені", - випливає з повідомлення.
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ПС. Исчё бы кашпировскава закупили.