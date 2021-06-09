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Новини За кордоном
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отруєння (931) росія (47349) ФСБ (1348) Навальний (572) Биков (1)

ФСБ в 2019 році отруїла російського письменника Бикова так само, як пізніше - Навального, - The Insider і Bellingcat

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

ФСБ в 2019 році отруїла російського письменника Бикова так само, як пізніше - Навального, - The Insider і Bellingcat

Дмитро Биков потрапив до лікарні у квітні 2019 року під час поїздки регіонами Росії. Йому дивом вдалося уникнути смерті. У замаху брали участь ті ж співробітники ФСБ з НДІ-2 і Другої служби, які отруїли Олексія Навального і Володимира Кара-Мурзу. І точно так само за письменником до отруєння довго вели стеження, а після отруєння - заявляли, що він нетранспортабельний.

Про це йдеться в розслідуванні The Insider и Bellingcat, повідомляє Цензор.НЕТ.

Бикову стало зле 16 квітня 2019 року на борту літака, що летів з Єкатеринбурга в Уфу. В Уфі його госпіталізували у важкому стані, ввели в кому і підключили до апарата ШВЛ. Пізніше консиліум лікарів ухвалив рішення перевезти письменника в НДІ імені Бурденка в Москві. Точний діагноз Бикова лікарі не озвучували. Пізніше він називав те, що трапилося з ним, отруєнням. Причини йому невідомі.

Журналісти з'ясували, що в замаху на Бикова брали участь ті ж співробітники ФСБ з НДІ-2 і Другої служби, які отруїли Олексія Навального і Володимира Кара-Мурзу. The Insider і Bellingcat називають імена отруйників - Володимир Паняєв з Другої служби ФСБ і Іван Осипов з "Лабораторії" (НДІ-2 ФСБ).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помер ще один лікар омської лікарні, в якій після отруєння лежав Навальний. Офіційна причина смерті - інсульт

Отруту вони, ймовірно, нанесли на одяг письменника в готелі Domina в Новосибірську, куди Дмитро Биков і його дружина Катерина Кевхішвілі заселилися 13 квітня.

Весь наступний день 14 квітня Биков почувався чудово і 15 квітня разом із дружиною прилетів в Єкатеринбург. А от вранці 16 квітня, судячи з усього, Дмитро одягнув отруєний одяг, припускають розслідувачі. У літаку письменникові стало зле, почалася блювота, він важко дихав і вкрився великими краплями поту.

Також читайте: Російська "Новая газета" оприлюднила кадри хімічної атаки на їхню редакцію: "Це вже просто машина для вчинення терактів". ВIДЕО

У Бикова було багато спільних симптомів з Навальним, а місцеві лікарі намагалися перешкодити його транспортуванню в Москву. Точний діагноз так і не було поставлено. При цьому опитані журналістами лікарі вважають, що ніякі природні причини не могли б викликати таку картину.
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Топ коментарі
+12
Шановний білінгкет, а що там з вагнерівцями у Білорусі? Забули?
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09.06.2021 17:20
+12
галімий шовініст, як і всі кацапи.
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09.06.2021 17:22
+6
Это уже неактуально. Байден наконец оттаял. Все время звонит украинскому лидеру, советуется.
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09.06.2021 17:22
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Мужественный человек Быков. Не ожидал. А Бутерброд эпически опозорился.
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09.06.2021 17:19 Відповісти
галімий шовініст, як і всі кацапи.
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09.06.2021 17:22 Відповісти
нет
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10.06.2021 00:50 Відповісти
Шановний білінгкет, а що там з вагнерівцями у Білорусі? Забули?
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09.06.2021 17:20 Відповісти
Это уже неактуально. Байден наконец оттаял. Все время звонит украинскому лидеру, советуется.
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09.06.2021 17:22 Відповісти
Они плотно работают над вопросом

03.‎05.‎2021

‎Между юридической фирмой Hadef & Partners LLC и руководителем проекта Bellingcat Eliot Ward Higgins о достигнута предварительная договоренность о покупке Hadef & Partners LLC авторских прав на анонсированный фильм Bellingcat об Украине.
https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html
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09.06.2021 18:58 Відповісти
Ну просто які анонси фільму були яскраві, потім сказали, що буде не фільм, а текстове розслідування, а тепер вже місяці два як ніщо більше не обіцяють(
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09.06.2021 17:26 Відповісти
Фиолетово . Пусть они сожрут друг друга . У этого "писателя" было путешествие по регионам россии? Ему чудом удалось избежать смерти ? Это его проблема и проблема с головой его народа .
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09.06.2021 17:26 Відповісти
А тем временем Меркель ждёт пенсии и новой должности.
Поэтому даже "обеспокоенности" от Запада не будет.
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09.06.2021 17:43 Відповісти
Во всём подряд - или в конкретных случаях?
Кто, по-вашему, Боинг сбил?
Кто "новичком" Скрипалей и Навального отравил?
Кто склады в Чехии взорвал?
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09.06.2021 18:06 Відповісти
Значит, слушайте сюда:
1. В деле MH-17 прокуратура Нидерландов провела расследование и выдвинула обвинения российским военным. Сейчас идёт суд.
2. Дело Скрипалей расследовал скрупулёзно Скотленд-Ярд. Но, премьер Тереза Мей, не получив поддержки от Меркель и Трампа, не передала дело в суд.
3. Прокуратура Германии на основании результатов анализов от секретной лаборатории Бундесвера, квалифицировала состояние Навального, как отравление боевым химическим веществом семейства "Новичок".
Это всё - не журналисты, не лозунги политиков.
Это всё - решения правоохранительных органов, которые исходят только, когда на руках "железобетонные" улики и доказательства.
----------------------------------
PS. Вас попрошу на выход с украинского форума. Отбеливайте преступников на российских сайтах.
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09.06.2021 19:12 Відповісти
Не забывайте вставлять в такие посты взрыв самолета Президента Польши. Наличие взрывчатки подтверждено лабораторными исследованиями. Самолет перед этим обслуживался в РФ.
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09.06.2021 22:13 Відповісти
Меркель думает о своём государстве и людях.
СП2 выгоден Германии? Выгоден. Вот и всё
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09.06.2021 18:17 Відповісти
Ваша Меркель отстой
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09.06.2021 22:58 Відповісти
Кремлёвскому ублюдку не избежать Гааги !
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09.06.2021 18:02 Відповісти
По материалам расследования уже можно снимать многосерийных ДЕТЕКТИВНО-ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ сериал "ГОСОТРАВИТЕЛИ"!
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09.06.2021 18:06 Відповісти
Реально уверенны , что все эти люди и можна список увеличить , были отравленны!!
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09.06.2021 18:18 Відповісти
А что там в **********?
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09.06.2021 19:00 Відповісти
_У боранов рашисты напали на ЕС и НАТО, убили высшее политическое и военное руководство - а они что? Про писателя внутре расии! Ну не длббы, а?! А слона-то я и не приметил...
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09.06.2021 19:32 Відповісти
Новодворскую также убили в больнице.

Кремль не хочет щадить красоты,
Ни весёлых, ни злых, ни крылатых,
Лишь шепнёт он и ставят кресты
Люди в белых халатах.

Люди в белых халатах
Вот опять уже ставят кресты.

И дыхание станет трудней,
И страданья закружат в палатах,
Лишь нагнутся к постели твоей
Люди в белых халатах.

Люди в белых халатах,
Люди в белых халатах

У постели склонились твоей.
В этом мире тебя уже нет,
Но ещё открываешь глаза ты,
А за собой уходя гасят свет

Люди в белых халатах,
Люди в белых халатах.
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09.06.2021 22:04 Відповісти
Прямо какая-то страна убийц!
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09.06.2021 22:22 Відповісти
Зачем они с таким упорством травят ядом от которого не умирают. Это какая-то тупость.
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09.06.2021 22:52 Відповісти
 
 