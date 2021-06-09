ФСБ в 2019 році отруїла російського письменника Бикова так само, як пізніше - Навального, - The Insider і Bellingcat
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Дмитро Биков потрапив до лікарні у квітні 2019 року під час поїздки регіонами Росії. Йому дивом вдалося уникнути смерті. У замаху брали участь ті ж співробітники ФСБ з НДІ-2 і Другої служби, які отруїли Олексія Навального і Володимира Кара-Мурзу. І точно так само за письменником до отруєння довго вели стеження, а після отруєння - заявляли, що він нетранспортабельний.
Про це йдеться в розслідуванні The Insider и Bellingcat, повідомляє Цензор.НЕТ.
Бикову стало зле 16 квітня 2019 року на борту літака, що летів з Єкатеринбурга в Уфу. В Уфі його госпіталізували у важкому стані, ввели в кому і підключили до апарата ШВЛ. Пізніше консиліум лікарів ухвалив рішення перевезти письменника в НДІ імені Бурденка в Москві. Точний діагноз Бикова лікарі не озвучували. Пізніше він називав те, що трапилося з ним, отруєнням. Причини йому невідомі.
Журналісти з'ясували, що в замаху на Бикова брали участь ті ж співробітники ФСБ з НДІ-2 і Другої служби, які отруїли Олексія Навального і Володимира Кара-Мурзу. The Insider і Bellingcat називають імена отруйників - Володимир Паняєв з Другої служби ФСБ і Іван Осипов з "Лабораторії" (НДІ-2 ФСБ).
Отруту вони, ймовірно, нанесли на одяг письменника в готелі Domina в Новосибірську, куди Дмитро Биков і його дружина Катерина Кевхішвілі заселилися 13 квітня.
Весь наступний день 14 квітня Биков почувався чудово і 15 квітня разом із дружиною прилетів в Єкатеринбург. А от вранці 16 квітня, судячи з усього, Дмитро одягнув отруєний одяг, припускають розслідувачі. У літаку письменникові стало зле, почалася блювота, він важко дихав і вкрився великими краплями поту.
У Бикова було багато спільних симптомів з Навальним, а місцеві лікарі намагалися перешкодити його транспортуванню в Москву. Точний діагноз так і не було поставлено. При цьому опитані журналістами лікарі вважають, що ніякі природні причини не могли б викликати таку картину.
Будь ласка, зачекайте...
03.05.2021
Между юридической фирмой Hadef & Partners LLC и руководителем проекта Bellingcat Eliot Ward Higgins о достигнута предварительная договоренность о покупке Hadef & Partners LLC авторских прав на анонсированный фильм Bellingcat об Украине.
https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html
Поэтому даже "обеспокоенности" от Запада не будет.
Кто, по-вашему, Боинг сбил?
Кто "новичком" Скрипалей и Навального отравил?
Кто склады в Чехии взорвал?
1. В деле MH-17 прокуратура Нидерландов провела расследование и выдвинула обвинения российским военным. Сейчас идёт суд.
2. Дело Скрипалей расследовал скрупулёзно Скотленд-Ярд. Но, премьер Тереза Мей, не получив поддержки от Меркель и Трампа, не передала дело в суд.
3. Прокуратура Германии на основании результатов анализов от секретной лаборатории Бундесвера, квалифицировала состояние Навального, как отравление боевым химическим веществом семейства "Новичок".
Это всё - не журналисты, не лозунги политиков.
Это всё - решения правоохранительных органов, которые исходят только, когда на руках "железобетонные" улики и доказательства.
----------------------------------
PS. Вас попрошу на выход с украинского форума. Отбеливайте преступников на российских сайтах.
СП2 выгоден Германии? Выгоден. Вот и всё
Кремль не хочет щадить красоты,
Ни весёлых, ни злых, ни крылатых,
Лишь шепнёт он и ставят кресты
Люди в белых халатах.
Люди в белых халатах
Вот опять уже ставят кресты.
И дыхание станет трудней,
И страданья закружат в палатах,
Лишь нагнутся к постели твоей
Люди в белых халатах.
Люди в белых халатах,
Люди в белых халатах
У постели склонились твоей.
В этом мире тебя уже нет,
Но ещё открываешь глаза ты,
А за собой уходя гасят свет
Люди в белых халатах,
Люди в белых халатах.