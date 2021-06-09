Зеленський на передовій: У наших бійців повне розуміння ситуації. На таких патріотах тримається оборона. ФОТОрепортаж
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Президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту в Донецьку область прибув на передову.
Про це він повідомив у Твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"Знову на Донбасі. Знову - на передовій. Дуже важливо почути з перших вуст про ситуацію на лінії фронту і розповісти нашим захисникам, що ми робимо для встановлення миру. Бачу у наших бійців повне розуміння ситуації, спокій і впевненість. На таких патріотах тримається оборона", - зазначив Зеленський.
Топ коментарі
+48 Andriy Zlochevskiy
показати весь коментар09.06.2021 17:23
+40 18c49ed2
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+31 Саша777
показати весь коментар09.06.2021 17:51
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Будь ласка, зачекайте...
Вона б тим часом фотки позицій з прив'язкою повикладала обдроченцям!
- я вас умоляю...от вам обязательно надо испортить мине аппетит?
...
А про обстоятельства гибели сержанта Журавель?
.
второй раз за 2 года, это прямо рекорд для главнокомандующего! Не то что проклятый Порошенко!!!
...
Якого ти поперлося до хлопців ?
галиматья от подоляка, мы верим аваковскому кловану
резидент-зеленый человечек в кресле главнокомандующего воюющей страны.
это какой-то позор...
ОТ ДЕ КАЦАПСЬКІ СНАЙПЕРИ КОЛИ ВОНИ ТАК ПОТРІБНІ ?
СВОЄ Зелене ЛАЙНО НЕ ЧІПАЮТЬ