Зеленський на передовій: У наших бійців повне розуміння ситуації. На таких патріотах тримається оборона. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту в Донецьку область прибув на передову.

Про це він повідомив у Твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Знову на Донбасі. Знову - на передовій. Дуже важливо почути з перших вуст про ситуацію на лінії фронту і розповісти нашим захисникам, що ми робимо для встановлення миру. Бачу у наших бійців повне розуміння ситуації, спокій і впевненість. На таких патріотах тримається оборона", - зазначив Зеленський.







