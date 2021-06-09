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Терористи в ОРДО обмежили виїзд дітей старших за 14 років, у яких немає "паспорта ДНР", РФ або України, - Денісова

Новини Цензор.НЕТ Події Суспільство

Терористи в ОРДО обмежили виїзд дітей старших за 14 років, у яких немає

Окупаційна "влада" так званої "ДНР" обмежила виїзд дітей старших за 14 років на підконтрольну українському уряду територію.

Про це в Facebook повідомила омбудсмен Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупаційна влада "ДНР" порушує права дітей на освіту та свободу пересування! Про це свідчить її рішення обмежити виїзд дітей старше 14 років, у яких немає паспорта громадянина України, Російської Федерації, закордонних паспортів цих країн чи "паспорта ДНР". Дітей цього віку на блокпосту "Оленівка" висаджують з автобусів разом з батьками та не випускають з тимчасово окупованої території Донецької області. Таким чином, діти не зможуть своєчасно подати документи для вступу до закладів освіти", - говориться в повідомленні.

За словами Денісової, раніше дітям 14-16 років окупанти дозволяли виїжджати за свідоцтвом про народження разом з одним з батьків.

"Звертаюся до Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні з проханням сприяти дітям, які живуть на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей, у забезпеченні їхнього права на освіту та свободу пересування. Наголошую, що згідно з міжнародним гуманітарним правом щодо захисту цивільного населення під час збройних конфліктів, держави-учасниці зобов’язані вживати всіх можливих заходів, з метою гарантування захисту та догляду за дітьми, яких торкається збройний конфлікт", - додала омбудсмен.

Читайте також: Мешканцям ОРДЛО видали понад 580 тисяч паспортів РФ, - Денісова
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Топ коментарі
+3
Тобто..беруть в заручники
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09.06.2021 18:31
+2
Дітей допризивного віку днровскі ублюдки готують на пушечне м'ясо Терористи в ОРДО обмежили виїзд дітей старших за 14 років, у яких немає "паспорта ДНР", РФ або України, - Денісова - Цензор.НЕТ 6748
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09.06.2021 17:57
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там різні люди живуть.
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09.06.2021 19:42 Відповісти
Дітей допризивного віку днровскі ублюдки готують на пушечне м'ясо Терористи в ОРДО обмежили виїзд дітей старших за 14 років, у яких немає "паспорта ДНР", РФ або України, - Денісова - Цензор.НЕТ 6748
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09.06.2021 17:57 Відповісти
даже дырляндия без паспорта никого не пускает, и только сегодняшняя власть зеленых без паспортов в Вузы будут принимать "особенных"
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09.06.2021 18:05 Відповісти
то есть вы хотите, чтобы Украина поступала хуже чем Лугандония?
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09.06.2021 18:16 Відповісти
шароварники про то не думють.
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09.06.2021 19:43 Відповісти
Тобто..беруть в заручники
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09.06.2021 18:31 Відповісти
При всем неуважении к ордлу, разве с Украиныи куда то выпускают без паспортов такую возрастную категорию детей?
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09.06.2021 19:22 Відповісти
вопрос в том, что именно сейчас во время вступлений начали не вьіпускать.
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09.06.2021 19:44 Відповісти
 
 