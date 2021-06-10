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Російські війська від початку доби обстрілювали позиції поблизу Новотошківського, подавлено ворожий безпілотник на напрямку Раївки, втрат немає, - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Події

Російські війська від початку доби обстрілювали позиції поблизу Новотошківського, подавлено ворожий безпілотник на напрямку Раївки, втрат немає, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська від початку доби один раз обстріляли позиції українських воїнів. Зафіксовано проліт безпілотника терористів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Так, у районі Новотошківського російські окупанти обстріляли позиції українських воїнів зі стрілецької зброї.

Крім того, в напрямку населеного пункту Раївка зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно подавлено засобами РЕБ.

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Бойових втрат серед воїнів Збройних Сил України немає.

Піротехнічні розрахунки ДСНС України, які виконують завдання в районі проведення операції Об'єднаних сил, розмінували майже 9 гектарів території і передали на знищення 119 вибухонебезпечних предметів.
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Наконецто ко мне прислушались и стали писать правильные заголовки. А то чуть что - "российские наёмники",""террористы" "незаконные формирования".
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09.06.2021 17:55 Відповісти
пока вы тут развлекаетесь, в при проходе пролива Босфор вчера поломался очередное кацапское плавсредство с китайской дизелюхой (противодиверсионный катер "Грачёнок), которое тащил буксир "Сергей Балк" .. вообщем, "могущество", там и всякое такое))
Російські війська від початку доби обстрілювали позиції поблизу Новотошківського, пригнічено ворожого безпілотника в напрямку Раївки, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3381
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09.06.2021 18:05 Відповісти
 
 