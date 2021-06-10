Російські війська від початку доби обстрілювали позиції поблизу Новотошківського, подавлено ворожий безпілотник на напрямку Раївки, втрат немає, - штаб ООС
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Російсько-окупаційні війська від початку доби один раз обстріляли позиції українських воїнів. Зафіксовано проліт безпілотника терористів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
Так, у районі Новотошківського російські окупанти обстріляли позиції українських воїнів зі стрілецької зброї.
Крім того, в напрямку населеного пункту Раївка зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно подавлено засобами РЕБ.
Бойових втрат серед воїнів Збройних Сил України немає.
Піротехнічні розрахунки ДСНС України, які виконують завдання в районі проведення операції Об'єднаних сил, розмінували майже 9 гектарів території і передали на знищення 119 вибухонебезпечних предметів.
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