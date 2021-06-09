При незаконному затриманні людини в ОРДЛО її родичі мають подати заяву про викрадення і домогтися включення в списки, - представник ТКГ Іванова

При незаконному затриманні людини на непідконтрольній території є кілька обов'язкових дій, які потрібно зробити її близьким людям.

Про це у програмі "На самом деле: Донбасс" телеканалу "Дом" розповіла представниця окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Тетяна Іванова, передає Цензор.НЕТ.

У першу чергу вона радить обговорити, хто саме затримав людину, та визначити місцезнаходження затриманого.

"Перше, що потрібно зробити на непідконтрольній території — постаратися знайти, хто затримав людину, і де вона знаходиться в цей час. Тому що там досить багато структур, які можуть затримувати. І це не обов'язково може бути "МГБ" (рос. "министерство госбезопасности", — ред.), — говорить Іванова.

Коли визначили, де утримують людину, наступний крок — передати їй все необхідне. Правозахисниця уточнила, що на цьому етапі багато хто вже потребують ліків.

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Потім Іванова рекомендує на підконтрольній Україні території звернутися з заявою про викрадення людини до поліції та до координаційного центру при СБУ. Це перший етап для подальшого включення затриманого до списків на взаємне звільнення утримуваних осіб. Від ОРДЛО також доведеться домогтися письмового підтвердження про те, що затриманого включать до їх списків.

Іванова пояснила, що для затримання в ОРДЛО існують різні мотиви, і, якщо людину переслідують за "економічною статтею", то це може бути сигналом про те, що затриманого вдасться викупити.

"Іноді тих людей, яких можна там забрати за гроші, найчастіше залучають за економічними статтями. Якщо стаття економічна, значить, не дуже-то там тебе вважають злочинцем. Ти не потрібен для обміну. Швидше за все, питання може вирішитися фінансово", — говорить Іванова.

Вона акцентувала, що зовсім інакша ситуація з тими, на кого заводять "політичні справи". Таких затриманих звільнити набагато складніше.

"Якщо це політична стаття, й тобі при цьому ставлять, що у тебе була зброя, що ти працював на СБУ, був координатором, корегувальником, то навряд чи можна буде відкупитися", - коментує Іванова.

За її словами, на цей момент немає ніякого прогресу в переговорах про погодження чергового взаємного звільнення утримуваних осіб, оскільки представники ОРДЛО висувають низку політичних вимог, неприйнятних для української сторони.

"Таких, як визнання "суб'єктивності" ОРДЛО, або внесення змін до Конституції, або ще якихось політичних питань. Тому, поки не буде відділене питання гуманітарне від політичних питань, на жаль, воно просуватиметься вкрай важко", — уточнила Іванова.

Зараз українській стороні відомі імена мінімум 285 утримуваних, але далеко не всіх з них ОРДЛО готові включити в списки на звільнення. При цьому точна кількість незаконно утримуваних невідома, особливо з урахуванням того, що незаконні збройні формування регулярно заявляють про арешти нібито "шпигунів".