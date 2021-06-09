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Новини Політика України Окуповані території - Крим і Донбас
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затримання (4127) викрадення (771) Донбас (21704) Тристороння контактна група (822)

При незаконному затриманні людини в ОРДЛО її родичі мають подати заяву про викрадення і домогтися включення в списки, - представник ТКГ Іванова

Новини Цензор.НЕТ Політика України

При незаконному затриманні людини в ОРДЛО її родичі мають подати заяву про викрадення і домогтися включення в списки, - представник ТКГ Іванова

При незаконному затриманні людини на непідконтрольній території є кілька обов'язкових дій, які потрібно зробити її близьким людям.

Про це у програмі "На самом деле: Донбасс" телеканалу "Дом" розповіла представниця окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Тетяна Іванова, передає Цензор.НЕТ.

У першу чергу вона радить обговорити, хто саме затримав людину, та визначити місцезнаходження затриманого.

"Перше, що потрібно зробити на непідконтрольній території — постаратися знайти, хто затримав людину, і де вона знаходиться в цей час. Тому що там досить багато структур, які можуть затримувати. І це не обов'язково може бути "МГБ" (рос. "министерство госбезопасности", — ред.), — говорить Іванова.

Коли визначили, де утримують людину, наступний крок — передати їй все необхідне. Правозахисниця уточнила, що на цьому етапі багато хто вже потребують ліків.

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Потім Іванова рекомендує на підконтрольній Україні території звернутися з заявою про викрадення людини до поліції та до координаційного центру при СБУ. Це перший етап для подальшого включення затриманого до списків на взаємне звільнення утримуваних осіб. Від ОРДЛО також доведеться домогтися письмового підтвердження про те, що затриманого включать до їх списків.

Іванова пояснила, що для затримання в ОРДЛО існують різні мотиви, і, якщо людину переслідують за "економічною статтею", то це може бути сигналом про те, що затриманого вдасться викупити.

"Іноді тих людей, яких можна там забрати за гроші, найчастіше залучають за економічними статтями. Якщо стаття економічна, значить, не дуже-то там тебе вважають злочинцем. Ти не потрібен для обміну. Швидше за все, питання може вирішитися фінансово", — говорить Іванова.

Вона акцентувала, що зовсім інакша ситуація з тими, на кого заводять "політичні справи". Таких затриманих звільнити набагато складніше.

"Якщо це політична стаття, й тобі при цьому ставлять, що у тебе була зброя, що ти працював на СБУ, був координатором, корегувальником, то навряд чи можна буде відкупитися", - коментує Іванова.

За її словами, на цей момент немає ніякого прогресу в переговорах про погодження чергового взаємного звільнення утримуваних осіб, оскільки представники ОРДЛО висувають низку політичних вимог, неприйнятних для української сторони.

"Таких, як визнання "суб'єктивності" ОРДЛО, або внесення змін до Конституції, або ще якихось політичних питань. Тому, поки не буде відділене питання гуманітарне від політичних питань, на жаль, воно просуватиметься вкрай важко", — уточнила Іванова.

Зараз українській стороні відомі імена мінімум 285 утримуваних, але далеко не всіх з них ОРДЛО готові включити в списки на звільнення. При цьому точна кількість незаконно утримуваних невідома, особливо з урахуванням того, що незаконні збройні формування регулярно заявляють про арешти нібито "шпигунів".
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Топ коментарі
+7
Освобождать надо ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, находящихся в заложниках, а не всех подряд задерживаемых в Лугандоне и опускаемых, согласно русским скрепам и высокодуховности, на подвал
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09.06.2021 18:45
+6
вам,блеать,нема на кого выменять ватных ******** с клешнями по локоть в крови?
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09.06.2021 18:46
+6
украинские "человеки" из ОРДЛы ужа давным давно выехали.
среди украинских беженцев из ОРДЛЫ у меня есть много знакомых.
около половины из них бежали в "одних трусах", за несколько часов или дней до ареста.
другие тоже побросали бизнес, квартиры и все что имели.

те кто остался в ОРДЛЕ из мирных или сепары или не про-украинские.

менять нужно только пленных украинских ВОЕННЫХ !
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09.06.2021 18:47
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Освобождать надо ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, находящихся в заложниках, а не всех подряд задерживаемых в Лугандоне и опускаемых, согласно русским скрепам и высокодуховности, на подвал
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09.06.2021 18:45 Відповісти
вам,блеать,нема на кого выменять ватных ******** с клешнями по локоть в крови?
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09.06.2021 18:46 Відповісти
украинские "человеки" из ОРДЛы ужа давным давно выехали.
среди украинских беженцев из ОРДЛЫ у меня есть много знакомых.
около половины из них бежали в "одних трусах", за несколько часов или дней до ареста.
другие тоже побросали бизнес, квартиры и все что имели.

те кто остался в ОРДЛЕ из мирных или сепары или не про-украинские.

менять нужно только пленных украинских ВОЕННЫХ !
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09.06.2021 18:47 Відповісти
1.5 года назад, зелупа уже наосвобождал заложников - обменял беркутню, террорюг и убийц детей на таксистов и проституток с лугандона. А полтысячи воинов так и остались гнить в тюрьмах. Может, ну его нахер освобождать таксистов и барыг с лугандона, может сначала освободим ВСУ-шников и добровольцев с волонтерами?!
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09.06.2021 18:50 Відповісти
Тобто,замість військовополонених,Зєлєнскій хоче випросити хоч якихось заручників...
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09.06.2021 18:53 Відповісти
зачем?
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09.06.2021 18:57 Відповісти
тупая ватная овца иванова даже не понимает шо любое ограничение свободы незаконно...
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09.06.2021 18:57 Відповісти
в бамбассе оккупированом...ес-нно...
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09.06.2021 19:03 Відповісти
А что, там есть что-то "законное"? Там все незаконное и прежде всего "власть". У наших "представителей" или у тех кто им приказывает что-то не в порядке с головой.
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09.06.2021 18:59 Відповісти
Бандитский анклав с Аушвицем в тюрьие Изоляция в Донецке.
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09.06.2021 19:01 Відповісти
иванова, вроде об этом уже говорили переговорили много раз - впервую очередь (и вообще без всяких очередей) из плена должны освобождаться наши солдаты итофицеры а уж потом (по остаточному принципу)!другой контингент - таксисты перевозчики ларёчники контрабандисты баптисты и йоговисты шахтеры ругавшие матом начальников и просто бамбасовцы которые шастают туда-сюда. имейте вы совесть и хоть как то помогите людям которые воевали за Украину и укораинцев. я не удивлюсь если окажется что вы некотопых за бабки в списки включаете!!!!!!!
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09.06.2021 19:20 Відповісти
А там может быть ЗАКОННОЕ задержание?
Кем-же?
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09.06.2021 20:21 Відповісти
 
 