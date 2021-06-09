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Новини Політика України
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Керівництво "Голосу" дізналося про плани нардепів вийти з фракції зі ЗМІ, - пресслужба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Керівництво

Про наміри окремих народних депутатів вийти з фракції і партії офіційно ніхто не повідомляв.

Про це УП повідомили в пресслужбі партії "Голос", передає Цензор.НЕТ.

"Про можливі наміри деяких членів фракції "Голос" виходити з неї нам відомо тільки з коментарів ЗМІ двох народних депутатів. Партія реагуватиме на конкретні дії, такі як вихід депутатів із фракції", - зазначили в пресслужбі.

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Також уточнили, що поки жоден із народних депутатів не склав мандат і не повідомив про такі наміри ні керівництву партії, ні політраді.

Нагадаємо, 7 червня стало відомо, що з партії "Голос" виходить волонтер і шоумен, колишній кандидат у мери Києва Сергій Притула. У партії його рішення пояснили особистими амбіціями і бажанням за всяку ціну отримати керівну посаду.

9 червня народний депутат фракції "Голос" Соломія Бобровська повідомила, що щонайменше десять парламентаріїв розглядають варіант виходу з партії і фракції.
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Топ коментарі
+8
А что, Голос это партия? Это такие-же дилетанты, как и зебанутые слуги. Голос создали олигархи, которых опустил Порох, чтобы оттянуть от СН голоса на выборах 19 года
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09.06.2021 19:45
+5
Ну створить. Тепер шо, за гроші родича рига хомутинніка?
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09.06.2021 19:46
+2
пока ни один из народных депутатов не сложил мандат

Вихід з фракції не тягне за собою складання мандату.
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09.06.2021 19:51
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Хай Притула створює свою партію.
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09.06.2021 19:43 Відповісти
Ну створить. Тепер шо, за гроші родича рига хомутинніка?
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09.06.2021 19:46 Відповісти
до речі...як там їхня теща, що сбила двох людей (жінку і дитину) у дворі багатоповерхівки...
порєшалі???
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09.06.2021 20:09 Відповісти
Какая-такая "партия" ? Собрались возле пивца случайные зрители ,похлопали ушами и до сих пор не поняли для чего.
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09.06.2021 19:45 Відповісти
А что, Голос это партия? Это такие-же дилетанты, как и зебанутые слуги. Голос создали олигархи, которых опустил Порох, чтобы оттянуть от СН голоса на выборах 19 года
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09.06.2021 19:45 Відповісти
Это чистейшая соросятня. Создавалась для создания антиукраинской коалиции по распродаже Украины. Да только у СН получилась монобольшинство и голосятня оказалась ненужна, правда за распродажу земли проголосовали и Голосята и порошенковские.
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09.06.2021 22:01 Відповісти
пока ни один из народных депутатов не сложил мандат

Вихід з фракції не тягне за собою складання мандату.
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09.06.2021 19:51 Відповісти
смотря как они туда попали, если по списку партии, то тянет.
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09.06.2021 21:35 Відповісти
Щури по норах !!!)))
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09.06.2021 19:57 Відповісти
бики у стойло! ))))
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09.06.2021 20:10 Відповісти
проходной двор начался с уходом певцуна ... теперь очередь шута....
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09.06.2021 20:48 Відповісти
Переименуйте партию на "Галас" и у вас будет счастье!
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09.06.2021 21:49 Відповісти
"хорошее" руководство у Голоса, что делается в собственной партии, оно из СМИ узнает, хотя все за развалом псевдоголоса уже полгода наблюдают)))
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09.06.2021 21:51 Відповісти
Ліберали скубуться. Та на здоров'я! Керівництво "Голосу" дізналося про плани нардепів вийти з фракції зі ЗМІ, - пресслужба - Цензор.НЕТ 4597
Питання в тому, чи треба приділяти стільки уваги цьому процесу?
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10.06.2021 08:51 Відповісти
 
 