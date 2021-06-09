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Кравчук у ТКГ закликав звільнити з полону ОРДЛО чотирьох важкохворих українців і відкрити КПВВ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кравчук у ТКГ закликав звільнити з полону ОРДЛО чотирьох важкохворих українців і відкрити КПВВ

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук закликав звільнити 4 тяжкохворих громадян України, яких утримує окупаційна влада на Донбасі.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці повідомляє Українська делегація для участі в ТКГ стосовно Донбасу, передає Цензор.НЕТ.

"Під час нинішніх консультацій ТКГ у форматі відеоконференції глава української делегації Леонід Кравчук закликав звільнити чотирьох громадян України, яких утримує окупаційна влада в ОРДЛО і які перебувають у важкому стані здоров'я, для забезпечення їх належного лікування", - сказано в повідомленні, оприлюдненому в фейсбуці.

Крім того, Кравчук заявив про необхідність відкрити контрольні пункти в'їзду-виїзду з боку тимчасово непідконтрольної Україні території Донецької та Луганської областей.

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Какие КПВВ? О них надо закрыть лет на 20. Чем раньше закроем, тем раньше созреет население.
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09.06.2021 20:10 Відповісти
закрыть и забыть...
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09.06.2021 20:11 Відповісти
отстреливаться оно будет только за личную будку...
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09.06.2021 20:11 Відповісти
забрать пленных наших солдат и офицеров, а дальше стена и ров с крокодилами! почему мы из своих мизерных зарплат и пенсий должны ещё и кормить и поить гандонов-предателей???
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09.06.2021 20:16 Відповісти
Кравчучка проснулась.
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09.06.2021 20:20 Відповісти
продал в 90-х весь ядерный арсенал дедуля и тявкает периодически чтобы не трогали его и госдачу не отобрали у семейства...
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09.06.2021 20:40 Відповісти
Хто знову забрав у діда таблетки? Негайно поверніть! Бо знову начне стріляти, воно вам надо?
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10.06.2021 02:19 Відповісти
 
 