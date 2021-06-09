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У США переглянули рекомендації про поїздки у зв'язку з поширенням COVID-19: Україну видалили з країн, куди не варто подорожувати

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

У США переглянули рекомендації про поїздки у зв'язку з поширенням COVID-19: Україну видалили з країн, куди не варто подорожувати

Сполучені Штати рекомендують своїм громадянам переглянути рішення про поїздку в Україну через високу захворюваність на коронавірус.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт посольства США в Україні.

Центри з контролю і профілактиці захворювань (CDC) оновили рекомендації про поїздки. Україна присвоїли третій рівень - подорож варто переглянути. Це вказує, що в країні високий рівень поширення COVID-19.

Нагадаємо, у квітні Держдеп США вніс Україну до переліку країн, куди не варто подорожувати у зв'язку з поширенням COVID-19.
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орден амурскому санитару не забудьте...
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09.06.2021 20:16 Відповісти
Все в масквобад.
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09.06.2021 20:23 Відповісти
в Украину уже давно пора отправлять как туристов солдат НАТО.... с Абрамсами вдоль границы одной сверхдержавы и одной картофельной империи..
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09.06.2021 20:27 Відповісти
3 рівень? Це ж бронзова медаль за 3 місце! А ви казали, що наші "чемпіони світу по боротьбі з ковідом" ні на що не здатні! А якщо до цього результату долучити пальто стєпашки, витрати на його літання до Індії, 2 місце по смертності в Європі... Та ми ж попереду всієї планети! Ось що реформи з #ОПи (чи через #ОПу) роблять!
We Are The Chempions (c) "Queen"
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09.06.2021 20:28 Відповісти
Заголовок новости противоречит тексту новости.
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09.06.2021 20:36 Відповісти
 
 