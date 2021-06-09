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Росія не зніматиметься з Євро через форму збірної України, - глава РФС Дюков

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Росія не зніматиметься з Євро через форму збірної України, - глава РФС Дюков

Глава Російського футбольного союзу (РФС) Олександр Дюков заявив, що національна команда не зніматиметься з чемпіонату Європи - 2020 через нову форму збірної України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на газета.ru.

"Зняття збірної Росії з Євро-2020? Це навіть не обговорювалося", - заявив функціонер журналістам після засідання опікунської ради РФС.

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Нагадаємо, 6 червня президент Української асоціації футболу Андрій Павелко презентував форму національної збірної України на Чемпіонаті Європи з футболу-2020, на якій зображено контури кордонів України, включно з тимчасово окупованим Кримом, а також слова "Слава Україні!", "Героям слава!".

Представниця МЗС Росії Марія Захарова назвала нову форму збірної України з футболу "черговою спробою державної київської пропаганди закріпити в суспільній свідомості гасло", яке "у багатьох асоціюється" з діями УПА і Степана Бандери в роки Другої світової війни.

УАФ відповіла Росії: "Нахабні вимоги Росії, яка окупувала нашу територію, не витримують критики. Займіться допінговими скандалами".

В УЄФА запевнили, що форма національної збірної України затверджена згідно з правилами. Російський футбольний союз звернувся в УЄФА із заявою про те, що у формі українських футболістів нібито використовуються політичні мотиви, а футбол має залишатися поза політикою.
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Топ коментарі
+33
Россия не будет сниматься с Евро из-за формы сборной Украины, - глава РФС Дюков - Цензор.НЕТ 7381
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09.06.2021 20:31
+32
Россия не будет сниматься с Евро из-за формы сборной Украины, - глава РФС Дюков - Цензор.НЕТ 7071
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09.06.2021 20:32
+21
Жаль.
Как то не солидно смотрится: сначала начали в припадках биться, а теперь вместо того чтобы проигнорировать Евро, грохнув дверью, включают заднюю и делают вид, что ничего не произошло.
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09.06.2021 20:33
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Напрасно, мадам.
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09.06.2021 20:30 Відповісти
Росія не зніматиметься з Євро через форму збірної України, - глава РФС Дюков - Цензор.НЕТ 5155
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09.06.2021 20:47 Відповісти
Росія не зніматиметься з Євро через форму збірної України, - глава РФС Дюков - Цензор.НЕТ 7719
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09.06.2021 21:42 Відповісти
Росія не зніматиметься з Євро через форму збірної України, - глава РФС Дюков - Цензор.НЕТ 7109
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10.06.2021 08:51 Відповісти
Всю картинку заретушируйте, клоуны, а сверху разместите жопу Канделаки.
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09.06.2021 21:46 Відповісти
Россия не будет сниматься с Евро из-за формы сборной Украины, - глава РФС Дюков - Цензор.НЕТ 7381
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09.06.2021 20:31 Відповісти
Россия не будет сниматься с Евро из-за формы сборной Украины, - глава РФС Дюков - Цензор.НЕТ 7071
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09.06.2021 20:32 Відповісти
А чого це козломорді какошнікі вазмущаюцца? Росія не зніматиметься з Євро через форму збірної України, - глава РФС Дюков - Цензор.НЕТ 5169 Таке враження ніби вони українську мову розуміють! Росія не зніматиметься з Євро через форму збірної України, - глава РФС Дюков - Цензор.НЕТ 1640
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09.06.2021 22:23 Відповісти
Прикро , бо кондуктор вже надрукував квітків щоб 22 ідійота їх купвала й назло йому же ж відправилась с пішу еротичну прогулянку !
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09.06.2021 20:32 Відповісти
та нам пофуй ... Россия не будет сниматься с Евро из-за формы сборной Украины, - глава РФС Дюков - Цензор.НЕТ 3164
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09.06.2021 20:33 Відповісти
а зря,могли бы уйти с достоинством,а не с последнего места в группе
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09.06.2021 20:33 Відповісти
Жаль.
Как то не солидно смотрится: сначала начали в припадках биться, а теперь вместо того чтобы проигнорировать Евро, грохнув дверью, включают заднюю и делают вид, что ничего не произошло.
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09.06.2021 20:33 Відповісти
Че бузили тогда, от уже ж нация идиотов
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09.06.2021 20:34 Відповісти
ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵלРоссия не будет сниматься с Евро из-за формы сборной Украины, - глава РФС Дюков - Цензор.НЕТ 1576Россия не будет сниматься с Евро из-за формы сборной Украины, - глава РФС Дюков - Цензор.НЕТ 1576Россия не будет сниматься с Евро из-за формы сборной Украины, - глава РФС Дюков - Цензор.НЕТ 1576
@herooftheday10
Тем временем консулов из рф во Львове послали н-х))
https://twitter.com/herooftheday10/status/1402534318057066499

Квіти вони до Пушкіна привезли... Россия не будет сниматься с Евро из-за формы сборной Украины, - глава РФС Дюков - Цензор.НЕТ 4442
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09.06.2021 20:34 Відповісти
ну ниччо...захарова бойкотом шампуней компенсирует...
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09.06.2021 20:37 Відповісти
Ну от ,, а то - куди там , розприндились вони Россия не будет сниматься с Евро из-за формы сборной Украины, - глава РФС Дюков - Цензор.НЕТ 3027 . . Ковтайте мовчки . Россия не будет сниматься с Евро из-за формы сборной Украины, - глава РФС Дюков - Цензор.НЕТ 8977 .
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09.06.2021 20:37 Відповісти
Их снимут команды по группе, опустят просто)))
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09.06.2021 20:40 Відповісти
россия не будет сниматься с Евро из-за формы сборной Украины, - глава рфс ********
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09.06.2021 20:40 Відповісти
правильно,привыкайте,скрепанутые Россия не будет сниматься с Евро из-за формы сборной Украины, - глава РФС Дюков - Цензор.НЕТ 2927
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09.06.2021 20:40 Відповісти
Ну ваще как-то неинтересно... Росія не зніматиметься з Євро через форму збірної України, - глава РФС Дюков - Цензор.НЕТ 3933 .
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09.06.2021 20:41 Відповісти
В Европе тоже все время обсуждают бойкот катарского ЧМ или пекинской Олимпиады. Но это же абсурд. Ты сделаешь хуже только себе.
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09.06.2021 20:44 Відповісти
рашисты. а чо снимитесь и всёбудет нормально у европейской федерации хоть меньше проблем будет! слабо снятся?
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09.06.2021 20:44 Відповісти
А что, кто-то думал что кацапы действительно снимутся с Евро??? Да им нужен был просто скандал и прощупать реакцию Мира на кацапские хотелки. Господа кацапы, отсосете у пьяного ежа!!!!!
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09.06.2021 20:50 Відповісти
Пропоную футболістам РФії на знак протесту пройти процедуру кастрації.
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09.06.2021 20:51 Відповісти
так они её с детства проходят.
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09.06.2021 21:35 Відповісти
Не, то у них - "вжик, вжик - и ті кацапский мужик!" то - другое Росія не зніматиметься з Євро через форму збірної України, - глава РФС Дюков - Цензор.НЕТ 388
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10.06.2021 22:36 Відповісти
Крок перший: Країна без гімну та прапора спробувала принизити країну, що показала їм дулі з двох рук і показала світу хто вона є...
Крок другий: Світова спільнота не побачила нічого протизаконного
Крок третій: Країна 404 проквохкала про неучасть у змаганнях
Крок четвертий: Спортивна спільнота покрутила пальцем у скроні
Крок п'ятий: Країна 404 підмилася і погодилася, що смердить від неї
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09.06.2021 20:57 Відповісти
Росія не зніматиметься з Євро через форму збірної України, - глава РФС Дюков - Цензор.НЕТ 3674
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09.06.2021 22:54 Відповісти
Ну так на кой хрен был этот таёжный пиз...ж?? Или кацапня не может,чтобы не вонять?
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09.06.2021 21:06 Відповісти
Тепер вас просто треба виключити і з лав УЄФА, і ФІФА та решти спортивних федерацій.
Такі неадеквати не повинні взагалі мати доступ до цивілізації.
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09.06.2021 21:10 Відповісти
Зачекайте ще попереду "ру.фобський" антидопінговий комітет, ну той, що внє палітікі 🤣🤭
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09.06.2021 21:19 Відповісти
Горе то какое… Как жить теперь..?
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09.06.2021 21:22 Відповісти
А мы так надеялись... ( а теперь немного о "лозунгах" - лозунг " С нами Бог" ассоциируется с германским вермахтом и Германией Гитлера. ( ну так для примера) ну и что запретить теперь слоган "С нами Бог." Тогда давайте запретим все словосочетания где есть слово " слава" , " герои". Конченные , дремучие идиоты рашистские. Лучше бы вспомнили власовский триколор и их гергиевские ленточки и кресты.
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09.06.2021 21:23 Відповісти
Тогда нужно вместо гимна России включать песню "путин х#йло")
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09.06.2021 21:24 Відповісти
Футбол не смотрю ... но если нашу форму будут часто показывать крупным планом ....ну что ж... буду смотреть))))))
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09.06.2021 21:33 Відповісти
А зря,я бы на месте россии удавился.
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09.06.2021 21:34 Відповісти
Я бы посоветовал мокшанским существам лучше искать белую тряпку для своего флага, чем изучать в бинокль расцветку и фасон украинских форменных футболок и трусов.... Украинские трусы они могут только понюхать.... Или сфоткаться на их фоне.... Мокшанская футбольная команда неудачников может на своей форме изобразить рожу кремлёвского шиизанутого уродца, чтобы распугивать хулиганов и навозных мух...
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09.06.2021 21:35 Відповісти
питушатню никто не услышал? Росія не зніматиметься з Євро через форму збірної України, - глава РФС Дюков - Цензор.НЕТ 5185
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09.06.2021 21:35 Відповісти
А так хотелось! И не только нам, но и другим. И не потому что грозная команда---фаворит эпохи! А потому что гондурас заполярья.
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09.06.2021 21:38 Відповісти
Так, смотри, коцапы и Кубань с Воронежем и Ростовом вернут, ублюдки, ...лять... Росія не зніматиметься з Євро через форму збірної України, - глава РФС Дюков - Цензор.НЕТ 4118
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09.06.2021 21:53 Відповісти
Позорные клоуны.
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09.06.2021 21:57 Відповісти
очень зря...мы разочарованы!
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09.06.2021 22:03 Відповісти
Певно, москалі нарешті втямили, що з групи їм не вийти.
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09.06.2021 23:11 Відповісти
на форму надо было добавить ПТН ПНХ!
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10.06.2021 00:45 Відповісти
То оптимальне рішення для чемпіонату світу Росія не зніматиметься з Євро через форму збірної України, - глава РФС Дюков - Цензор.НЕТ 2897 . Звісно, якщо лаптєногий Перодер (Перша Особа Держави - подяка В.Войновичу) до того доживе Росія не зніматиметься з Євро через форму збірної України, - глава РФС Дюков - Цензор.НЕТ 397 .
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10.06.2021 08:32 Відповісти
Эка кацапов от правды то коряжит. Да и результат ожидаемый -обосрались как всегда со своими недоимперскими комплексами.
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10.06.2021 02:28 Відповісти
Вот те раз, не будут сниматься с Евро, а такой кипишь подняли, терпилы.
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10.06.2021 05:21 Відповісти
У ху.лостановцев всегда так, сначала визжат, возмущаются, угрожают, а как получат кое-чем по всей морде - сразу заявляют, что они сами этого хотели. Раша - страна без чести и принципов.
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10.06.2021 06:59 Відповісти
Дуже шкода ! Їх взагалі треба гнати , якби газпром не купив ці фіфа та уефа .
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10.06.2021 09:48 Відповісти
 
 