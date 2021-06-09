Росія не зніматиметься з Євро через форму збірної України, - глава РФС Дюков
Новини Цензор.НЕТ Політика України Спорт
Глава Російського футбольного союзу (РФС) Олександр Дюков заявив, що національна команда не зніматиметься з чемпіонату Європи - 2020 через нову форму збірної України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на газета.ru.
"Зняття збірної Росії з Євро-2020? Це навіть не обговорювалося", - заявив функціонер журналістам після засідання опікунської ради РФС.
Нагадаємо, 6 червня президент Української асоціації футболу Андрій Павелко презентував форму національної збірної України на Чемпіонаті Європи з футболу-2020, на якій зображено контури кордонів України, включно з тимчасово окупованим Кримом, а також слова "Слава Україні!", "Героям слава!".
Представниця МЗС Росії Марія Захарова назвала нову форму збірної України з футболу "черговою спробою державної київської пропаганди закріпити в суспільній свідомості гасло", яке "у багатьох асоціюється" з діями УПА і Степана Бандери в роки Другої світової війни.
УАФ відповіла Росії: "Нахабні вимоги Росії, яка окупувала нашу територію, не витримують критики. Займіться допінговими скандалами".
В УЄФА запевнили, що форма національної збірної України затверджена згідно з правилами. Російський футбольний союз звернувся в УЄФА із заявою про те, що у формі українських футболістів нібито використовуються політичні мотиви, а футбол має залишатися поза політикою.
Будь ласка, зачекайте...
Как то не солидно смотрится: сначала начали в припадках биться, а теперь вместо того чтобы проигнорировать Евро, грохнув дверью, включают заднюю и делают вид, что ничего не произошло.
@herooftheday10
Тем временем консулов из рф во Львове послали н-х))
https://twitter.com/herooftheday10/status/1402534318057066499
Квіти вони до Пушкіна привезли...
Крок другий: Світова спільнота не побачила нічого протизаконного
Крок третій: Країна 404 проквохкала про неучасть у змаганнях
Крок четвертий: Спортивна спільнота покрутила пальцем у скроні
Крок п'ятий: Країна 404 підмилася і погодилася, що смердить від неї
Такі неадеквати не повинні взагалі мати доступ до цивілізації.