Тимошенко хотіла заборонити мені говорити про її співпрацю з Медведчуком, але зазнала фіаско, - член Наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенко

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко намагається через суд заборонити колишньому журналісту і ексдепутату, а нині членові Наглядової ради "Укрзалізниці" Сергію Лещенку говорити про її стратегічне партнерство з підозрюваним у державній зраді головою політради "ОПЗЖ" кумом Путіна Віктором Медведчуком.

Про це Лещенко написав у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Після того, як Тимошенко не вдалося отримати швидке рішення спершу в Печерському, а потім в Подільському суді Києва, вона вирішила піти на хитрість. Лідерка "Батьківщини" звернулася з клопотанням до суду, щоб на період до остаточного вердикту заборонити мені взагалі будь-яким чином говорити про змову Тимошенко і Медведчука. Іншими словами, спробувала на стадії досудового забезпечення позову вирішити спір по суті", - розповів він.

Але і тут лідерці "Батьківщини" відмовив спочатку Подільський суд, а вслід за ним - апеляційний. Перешкод до того, щоб говорити про партнерство Тимошенко і Медведчука, немає, - зазначив Лещенко.

"Ну і я з нетерпінням чекаю особисто Юлію Тимошенко на найближчому засіданні Подільського суду для розгляду її претензій по суті. Початок цього четверга, 10 червня о 12:00", - додав він.