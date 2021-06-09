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Новини Політика УкраїниЗа кордоном
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візит (1308) посольство (877) США (14537) Маркарова (262) Єрмак Андрій (1238) Офіс Президента (1752) Таран Андрій (249)

Україна хотіла відправити у Вашингтон "десант" на чолі з Єрмаком, але американці відмовили у зустрічах, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Україна хотіла відправити у Вашингтон

Офіс Президента намагався змусити посольство України в США за 2 дні організувати для української делегації низку зустрічей з вищими американськими чиновниками. Зробити це не вдалося, і від ідеї візиту довелося відмовитися.

Про це пише з посиланням на джерела ZN.ua, інформує Цензор.НЕТ.

За його даними, минулого четверга в ОП вирішили терміново відправити до Вашингтона масований український десант: главу Офісу президента Андрія Єрмака з міністром оборони Андрієм Тараном - обговорювати питання безпеки; главу "Нафтогазу" Юрія Вітренка, міністра енергетики Германа Галущенка і заступницю голови ОП Юлію Свириденко - енергетику, депутатів - Кримську платформу.

При цьому Банкова вимагала, щоб усі ці візити були організовані до понеділка - тобто, всього за 2 робочі дні. Завдання посольству було поставлено ​​безпосередньо з ОП, минаючи МЗС. Організувати візит не вдалося.

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Видання зазначає, що зустріч Вітренка з радником Держдепу Шолле була демонстративно скасована через спотворення Банковою інформації офіційного повідомлення про розмову президентів Зеленського і Байдена. Радник Байдена з питань нацбезпеки Джейк Салліван, з яким хотіли зустрітися Єрмак і Таран, від зустрічі відмовився. Міністр оборони Ллойд Остін виявився зайнятий. З приводу українського міністра енергетики Галущенка (напарника Деркача, який перебуває під санкціями США) Вашингтон чітко дав зрозуміти: його в американській столиці не чекають. Іншим могли запропонувати спілкування лише на рівні заступника помічника держсекретаря (Дж.Кента), що Банкову не влаштовувало.

Тому до Вашингтона вирушили не представники ОП, а невелика депутатська делегація.
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Топ коментарі
+97
Щоденний сором....
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09.06.2021 20:59
+58
Десант начолі з Єрмаком і Зелею повинен бути відправлений на мокшандію на постійне місце проживання
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09.06.2021 21:01
+44
Кто же с аферистами встречается? Он рассказывал американским журналистам, что его брат погиб на российско-украинской войне ? А брат воскорес, да ? А гос.должностями кто торгует ?
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09.06.2021 21:03
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Украина уже не в тренде. Сейчас просто ПНХ, а скоро, когда землю заберут, будут бить.
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09.06.2021 22:27 Відповісти
Не Украина , а холуи кремля , которые при власти , не в тренде !
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09.06.2021 23:46 Відповісти
ооо....похоже лимит доверия к Украине и украинскому политикуму, так непросто выстроенный прежде всего Порошенко (да, жабы, да!!! именно Порошенко, с его знанием политической кухни и.... английского )))) и его командой дипломатов и политиков-профи )... начинает таки потихоньку исчерпываться из-за многочисленных зашкваров и провалов дилетантов и артистов-куплетистов....и брехунов-пофигистов... да жабы, да! квакать со сцены и брехать про диалоги Президента и недоразумения с манией величия - это не одно и тоже... обещать одно - делать другое, думать о третьем и брехать лохторату о четвертом... это не вечно !
позорище позорное...и бесполезная трата держбюджета на недешевые перелеты...
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09.06.2021 22:43 Відповісти
Остальным могли предложить общение лишь на уровне заместителя помощникаИсточник: https://censor.net/ru/n3270470

В переводе с дипломатического это означает: указали на место под шконкой
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09.06.2021 22:51 Відповісти
СМИ - "Украина хотела отправить в Вашингтон "десант" во главе с Ермаком, но американцы отказали во встречах"

Україна хотіла відправити у Вашингтон "десант" на чолі з Єрмаком, але американці відмовили у зустрічах, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4352
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09.06.2021 22:53 Відповісти
зеЛю и его банду уже все не считают токсичными.
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09.06.2021 23:29 Відповісти
Американцы, переговоры с завхозами не ведут.
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09.06.2021 23:34 Відповісти
Они не ведут переговоры с предателями, сотрудничающими с их врагами.

Ермак - агент ФСБ.
Ермак сделал все, чтобы создать в Украине компромат про Байдена.

С какого перепуга Байдену вести переговоры с этим ублюдком?
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10.06.2021 01:05 Відповісти
Американцы шлют на .... не Украину , а зелёных тварей , от которых воняет лаптями и срюським душком 😀
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09.06.2021 23:44 Відповісти
Зашкваренных послали Україна хотіла відправити у Вашингтон "десант" на чолі з Єрмаком, але американці відмовили у зустрічах, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8273 Україна хотіла відправити у Вашингтон "десант" на чолі з Єрмаком, але американці відмовили у зустрічах, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8232
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10.06.2021 00:20 Відповісти
Почему то Ермака очень невзлюбили в Украине, это же не спроста наверное.
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10.06.2021 01:07 Відповісти
Ермака очень невзлюбили в Украине



а коли та хто це чмо в цiлiй Українi любив?
нехай йде та робить те, до чого звик- влаштовує гастролi гiвно-Кварталу...це якраз його рiвень.
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10.06.2021 16:42 Відповісти
Что зебилы,не ,,выходит,, каменный цветок?
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10.06.2021 02:19 Відповісти
Я навіть не знаю як до цього ставитися. Саботаж? зрада? Чи просто довбні, або ж все разом. Мало зе було дубіни.
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10.06.2021 02:26 Відповісти
Ермак - торопыга. Всё испортил и оскандалил Украину на международной арене. Это очень не профессионально, не дипломатично и просто вредит Украине.
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10.06.2021 02:51 Відповісти
и у кого ещё остаются сомнения в том,что Ермак-ВРАГ Украины? Ермак фигурирует везде,где власть совершила ошибку.Ермак-агент влияния Кремля!!! Зеленский очень глупо делает,что доверяет этому вредителю.То Ермак подсовывает фокина в ТКГ,то с его подачи пытаются втянуть Украину в о внутриамериканские тёрки..То скандал с "вагнеровцами"....
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10.06.2021 03:18 Відповісти
Я не понял, а шо это несогласовано, от нефиг делать , зебилы решили десантироваться в Штатах? Предвыборная компания стартовала?
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10.06.2021 05:29 Відповісти
Меня крайне улыбнуло от названия статьи, мол, Украина хотела отправить в Вашингтон "десант" во главе с Ермаком...
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10.06.2021 14:58 Відповісти
Подивіться на цей &ковчег".Каждой твари по паре.
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10.06.2021 06:05 Відповісти
Ну и зря не пустили Многих из этой делегации сразу в штатах можно было допросить и арестовать - за вмешательство в выборы , вангергейт и коррупцию ,а то нашим правоохранительным органам на все это насрать
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10.06.2021 07:00 Відповісти
"Украина хотела отправить в Вашингтон "десант" во главе с Ермаком", ага , ермак, 95 квартал с жінками, дітьми, тещами, сестрами, братами, ******* ......
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10.06.2021 07:26 Відповісти
Кто ещё Клоуна не посылал?
Скоро, как и рашка, будем дружить только с Нигерией...
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10.06.2021 08:57 Відповісти
это какойто пистец таваристчи..... кагабэшный агент будет защищать интересы Украины и вес
ти переговоры на все стороны ??? а чем в это время занят вова ??? разрабатывает новую кон
струкцию рояля ???
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10.06.2021 12:27 Відповісти
это ПИЗ,,,,ц!!!! малоПИД,,,роский, бенин нарко-Дурак отправляет кремлевскую Крысу в Штаты, полное Днище....а люська арестович в этой зондер-команде участвует???
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10.06.2021 12:37 Відповісти
Хм-м-м... А я от направив би д'Єрмака на лінію зіткнення. І оголосив би про то так, щоб почули орки. Лиш не казав би, куди конкретно. Щодня направляв би болєзного на позицію абсолютно випадковим чином, щоб навіть він не знав, куди його направили зараз. Тут можливі два варіанти: 1) орки рано чи пізно відправлять його на корм хробакам; 2) щоб не відправляти його на корм хробакам, будуть змушені обмежити обстріли.
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10.06.2021 12:41 Відповісти
Бубочка неизлечимый дебил. Ну какие еще знаки этому долбодятлу надо посылать, что-бы он убрал Дерьмака и всю его купленную кацапами команду. Байден - рафинированый политик, и позвонил этому Зьйобнутому ослику только по одной причине - не зебанутый дрыщ, а Украина находится в зоне его интересов. Идиоту осталось рулить в лучшем случае 3 года, а Украина будет всегда, поэтому Байден был вынужден звонить этому зебанутому ослу и согласовать действия по переговорам с Куйлом.
Короче, говноралиссимусу дали понять, что его место как и место его зьйобнутой коМанды - у параши, в петушинном углу. Україна хотіла відправити у Вашингтон "десант" на чолі з Єрмаком, але американці відмовили у зустрічах, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1490
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10.06.2021 13:17 Відповісти
Да лучше бы он велосипедом рулил, правда, и с него можно упасть.
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10.06.2021 19:05 Відповісти
Понятное дело,нах там зебильное кацапье.
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10.06.2021 14:46 Відповісти
На клоунов плюют, а позорится страна
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10.06.2021 15:15 Відповісти
ермак - это глава канцелярии президента, ему нужно заботится о бумаге для принтеров и чтобы вода в бойлерах всегда была свежей..., а он с какого-то дива решил заняться большой политикой и начать встречаться с профессионалами..., какой же тогда уровень у президента? сочинять кричалки типа - г-н, Байден, а почему мы еще не в НАТО..., тьфу, срамота....
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10.06.2021 16:26 Відповісти
То чому єрмак іще при Зелі ?
Хто йому важливіший він чи штати ?
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10.06.2021 16:38 Відповісти
Ермак кремлевский агент! Кремлевских агентов десант отправить в Вашингтон хотели??? чтобы этот крот выяснил планы США и доложил в Кремль??? гениально! А у США типа нету спецслужб и они такие бац и все Кремлю выложили, а Ермак типа супер Джеймс Бонд Кремлевского разлива. США - это не Украина, чтобы Кремлевские агенты шарились повсюду. Было бы хорошо, чтобы США помогли Украине очистить страну от Кремлевской агентуры, которая кругом и не дает Украине ничего делать. Кремль при помощи своей агентуры в Украине связал Украине руки по всему развитию и они тупо изнутри Украину разваливают. Ахметов - главный агент России и остальные олигархи тоже агенты по линии организованной преступности. Как они уже все надоели.
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10.06.2021 16:46 Відповісти
Это стратегический ум ! В полный рост! Приезжает посланец Байдена. Прямо говорит : убери ермака. Он не убирает. А потом звонит американцам: пустите к Байдену чувака, из-за которого я Байдена на** послал...Блестящий даунизм!
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10.06.2021 17:07 Відповісти
У А. Богдана была хоть какая-то претензия на патриотичность.
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10.06.2021 17:51 Відповісти
Дали зрозуміти, чого вони коштують.
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10.06.2021 19:37 Відповісти
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