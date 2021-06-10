Делегація Нідерландів приїде на саміт Кримської платформи і святкування 30-річчя незалежності України, - радник прем'єра Лювен

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів телефонну розмову з радником Прем’єр-міністра Королівства Нідерландів з питань зовнішньої та безпекової політики Джофрі ван Лювеном.

Як уточнює Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП, Жовква повідомив про кроки України в напрямку євроатлантичної інтеграції. Радник голови нідерландського уряду погодився з важливістю поглиблення взаємодії між Україною та Нідерландами в цьому напрямі.

Заступник керівника Офісу Глави держави розповів Джофрі ван Лювену про безпекову ситуацію на Донбасі, а також нещодавнє нарощення військової присутності Росії на кордонах України. Співрозмовники відзначили, що агресивні дії РФ становлять загрозу для миру та стабільності у Європі.

Радник Прем’єр-міністра Нідерландів наголосив на незмінності позиції його держави щодо підтримки територіальної цілісності та суверенітету України.

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"Ми незмінно підтримуємо Україну. Чіткий сигнал нашої підтримки було дано під час візиту у травні в Україну міністрів закордонних справ країн Бенілюксу", – заявив він.

Співрозмовники також торкнулися питання європейської інтеграції України, зокрема обговорили можливість підписання двосторонньої декларації щодо європейської перспективи Української держави. Джофрі ван Лювен відзначив важливість діалогу сторін з цього питання, а також активної співпраці за напрямами, визначеними Угодою про асоціацію між Україною та ЄС.

Жовква поінформував про ситуацію в тимчасово окупованому Криму та майбутню діяльність Кримської платформи. Зі свого боку радник Прем’єр-міністра Нідерландів запевнив, що його країна буде представлена на належному рівні на інавгураційному саміті Кримської платформи, а також урочистих заходах з нагоди 30-ї річниці незалежності України.

Як повідомлялося, "Кримська платформа" - це новий консультативний і координаційний формат, ініційований Україною. Він має на меті підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму; відповіді викликам безпеки; посилення міжнародного тиску на Росію; запобігання подальшим порушенням прав людини; захист жертв окупаційного режиму; і врешті-решт деокупацію Криму. Україна активно пропонує іншим приєднатися до цієї міжнародної ініціативи.

Перший саміт міжнародної "Кримської платформи" заплановано на 23 серпня в Києві. Зараз іде підготовча робота в цьому напрямку.