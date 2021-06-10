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"Плівки Медведчука" затіяні для того, щоб використати їх проти Порошенка, - Сюмар

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Так звані "плівки Медведчука" виникли для того, щоб використати їх з політичною метою для дискредитації п’ятого президента Петра Порошенка.

Про це заявила народна депутатка з фракції "Європейська Солідарність" Вікторія Сюмар, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Вона закликала журналістів аналізувати факти і реальні події тих років, а не довіряти розмовам Медведчука. Крім того, зауважила Вікторія Сюмар, виникає запитання про джерело походження цих записів і чому вони "спливли" саме тепер.

"Це нагода поговорити про події 2014-2015 років. У мене виникає питання – де вони були 7 років, ці плівки? Чому вони не спливли останні два роки, якщо навіть припускати, що Медведчуку якось там "сприяв" Порошенко – що активно роблять журналісти у своєму "розслідуванні". Показова історія, що ми не говоримо зараз про Медведчука. Ми насправді не говоримо про його злочини. Ми говоримо постійно про політичний мотив, як ці плівки використати проти Порошенка. Вся ця дискусія затіяна саме для цього. Ці плівки передала Банкова. І ми знаємо, хто на Банковій ці плівки мав всі ці 7 років, і напевно треба піднімати питання про відповідальність цієї людини, яка сьогодні посідає посаду заступника голови Офісу президента Володимира Зеленського", – зазначила Сюмар.

"Я можу проаналізувати як колишній журналіст газові переговори і звільнення заручників. Отже, газові переговори. Робиться висновок, що Порошенко – каже Медведчук – буде йому допомагати послаблювати позицію України. А що є фактом? Українська позиція послаблена не була. І коли українська делегація вилітала в Брюссель, в неї були директиви, які були підписані президентом Порошенком. І їх ніхто не змінив – як про це хвалився Медведчук своїм московським кураторам. Більше того, це підтвердив Юрій Продан, в якого мало підстав любити Порошенка", – наголосила Сюмар.

"Дуже багато висновків, які 100 відсотково робляться на довірі до слів Медведчука, що мене особисто дивує. Тому що я б не вірила цій людині. І не вірила йому ніколи. Вони не підтверджуються фактами. А факти теж треба було б оцінювати, зважати і спілкуватися з тими людьми, які були учасниками переговорів", – зауважує Сюмар.

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"Тема про заручників. Дуже чутлива. У 2014 році, коли я працювала в РНБО, до мене звертались дуже багато сімей, родин полонених. Я знаю, наскільки це були важкі переговори. Які вони психологічно важкі. Мені дуже шкода, що Ірину Геращенко не запитали нічого журналісти. Як і Тетяну Ричкову, яка безпосередньо займалась "Рахманом", як і дуже багатьох інших людей, а повністю зробили висновки із слів Медведчука", – зауважила Сюмар.

"Так от забули теж розказати, що "Рахмана" обмінювали тільки на Старкова. Цього вимагала Російська Федерація. Це російський майор, який для України чому був важливий? Тому що в 2014 році Україні треба було довести, що відбувається агресія Російської Федерації. А це був кадровий російський майор. І чотири місяці потрібно було для того, щоб отримати судове рішення, яке звучить так – звинуватити Російську Федерацію і командира Старкова, російського генерала, в агресії проти України. Це було важливо для наших міжнардних переговорів.  Мені дуже шкода, що вся ця аргументація не звучить в цьому розслідуванні", – говорить Сюмар.

"Факти свідчать про абсолютно протилежні речі, які врешті відбувалися, аніж те, що говорив Віктор Медведчук. І це добре. Як людина, яка мала судовий позов від Медведчука саме за захист прав журналістів, я буду до останнього боротися за ваше право знайти тут правду. Але для того, щоб її знайти, треба вислухати весь фактаж, зважити і зробити його об’єктивним. І тоді виграє країна від цього", – резюмує Вікторія Сюмар.
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Топ коментарі
+25
ну если не виновен, печерский суд разберется и аргументов у петра ликснича на офшорах достаточно
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09.06.2021 21:26
+23
А может, плёнки возникли потому, что Медведчук их наговорил ???
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09.06.2021 21:27
+22
Ніхто так не діяв проти Порошенко, як Петро Олексійович.
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09.06.2021 22:23
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Вау скільки Подоляк плятєй нагнав)
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09.06.2021 22:08 Відповісти
Просто охренеть, Причем в других темах про Украину таких ников отродясь не было.
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09.06.2021 22:37 Відповісти
Сюмар не доверяет словам медведчука. Так он же был лучшим менеджером у ПОПа. В суд подавай за клевету. А нет клеветы, то значит виновен, и без разницы кто первый должен предстать перед судом.
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09.06.2021 22:10 Відповісти
Ты дыбил, Игорёша!
Не обвиняемый доказывает невиновность, а обвинитель - виновность!
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10.06.2021 12:25 Відповісти
тебе напомнить, что в 2014-м твой зеленый петушок кацапов в московских саунах развлекал?
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09.06.2021 22:15 Відповісти
зебилятор, твой клоун обслуживал в саунах московских мажоров, а ты ему жопу вылизываешь. Грязный извращенец.
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09.06.2021 22:28 Відповісти
Як було 7років всім добре. І Медведчуку, і Порошенку, і Сюмар. Ну хто ті кляті плівки розкопав?
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09.06.2021 22:15 Відповісти
Ну які у Потроха можуть бути шанси на політичну реінкарнацію, якщо у нього в "каманд" такі ТП...? Вона ж його "топить" просто (а може це і до кращого). Питання, звісно, риторичне.
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09.06.2021 22:15 Відповісти
все идет по кругу. Сначала монтаж пленок с байденом,опозорились, даже Сашко, любящий скорость и то опешил от неожиданных последствий. Потребовал разясненний, прогнали.
А перед ним был странный секретарь Совбеза,который искал черную кошку в темной комнате. А теперь Фигус, вечно смотрящий в пол. А где другие пленки, у ревизора в рейхе ? Ох, они еще расскажут то, о чем даже не говорил Гришка самозванец с отцом Варлаамом на брест-литовской границе.
продюссеры то хреновые.
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09.06.2021 22:16 Відповісти
Можно хоть тысячу раз говорить.. халва.. слаще уже не будет.. Джин выпущен из бутылки.. и самое главное.. люди верят, что плёнки аутентичные
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09.06.2021 22:21 Відповісти
Про який монтаж ідеться, убогий? І хто реанімував мумію мертвечука і прилаштував його до вигідного бузнєсу? Може, вувузєла?
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10.06.2021 06:26 Відповісти
Тебе напомнить, что от 20 до 65 тыс долларов в месяц получают в депутаты зелупы в парламенте черным кэшем? И что эти деньги "заработаны" на контрабанде?
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09.06.2021 22:21 Відповісти
дуже цікаво, а точніше?
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09.06.2021 22:28 Відповісти
Справа Бігуса, вагнергейт, продаж стратегічних запасів зерна, масок і ще багато речей чекають на Бубочку в недалекому майбутньому)
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09.06.2021 22:20 Відповісти
На цей рахунок є чудове українське прислів'я - брехнею можна весь світ пройти, але назад вже не повернешся. Так і Петя - п'ять років брехав про свій "патріотизм", але прийшов час відповідати не за слова, а за вчинки.
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09.06.2021 22:22 Відповісти
Dude, where are you frome?
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09.06.2021 22:25 Відповісти
Why are you under my country's banner if you're not an American?! Are you embarrassed of your own country?
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09.06.2021 22:53 Відповісти
Get lost, you counterfeit moron of a patriot. Так зрозуміліше? You couldn't find a job more decent than to be Poroshenko's hired help - that's how worthless you proved to be. So, take a hike to never come back.
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10.06.2021 06:39 Відповісти
Отлично, где можно послушать плёнки общения Петра и Медведки? Я надеюсь это не тайна?
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09.06.2021 23:52 Відповісти
Ніхто так не діяв проти Порошенко, як Петро Олексійович.
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09.06.2021 22:23 Відповісти
Все заметили кол-во никогда не виданных здесь ников отписавшихся против Пороха? Комментарии нужны? Бл..ть, что то назревает.
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09.06.2021 22:32 Відповісти
Я тут постійно бачу лише пости порохоботів. Ті, хто уважно слідкував за політичними подіями в Україні, давно вже знали що воно таке "Порошенко". Тому на плівках - нічого нового. Мені, наприклад, зразу зрозуміло було, чому Порошенко виліз на бульдозер і заважав народу змести Януковича ще 1 грудня 2013-го, він тупо захищав олігархічну систему. "Тільки мирним шляхом..." Ага, в Білорусії вже побачили цей "мирний шлях". Якби не "Правий сектор", то так би і жили з Януковичем і другий строк, а може й "обнулений" третій. Повторився розвиток подій, як і після першого Майдану. Олігархічна система знову взяла реванш. І в цьому величезна заслуга Порошенка.
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09.06.2021 23:50 Відповісти
Ні, не величезна. Ключова. До речі, порохоботи "в бєссільной злобє" спамлять опонентів. Бо не мають, що сказати. Або відверто брешуть і пересмикують.
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10.06.2021 06:44 Відповісти
Троляка подоляка! Ти знову обдристав всю гілку, наче у тебе каналізацію прорвало. Тебе не тільки спамити треба, тобі треба зробити радикальне обрізання по самі вуха, щоб від тебе лише роги залишилися.
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10.06.2021 12:24 Відповісти
Sharp`s, [09.06.21 09:04]

[Переслано из Печерский холм]
"Плівки Медведчука" затіяні для того, щоб використати їх проти Порошенка, - Сюмар - Цензор.НЕТ 6777Медиа-киллер Денис Бигус закончил публикацию своих «пленок», заявив что больше роликов не будет, поскольку у него, де, нет больше сил слушать Медведчука. Однако, мы точно знаем, что причина совершенно иная.

"Плівки Медведчука" затіяні для того, щоб використати їх проти Порошенка, - Сюмар - Цензор.НЕТ 6777Мы не имеем ни малейших симпатий ни к Медведчуку (который есть на записях), ни к Порошенко (которого там нет). А вот о Бигусе кое-что сказать можем. Бигус - это беспринципный циничный медиа-наемник, которого интересуют (https://t.me/dubinskypro/9698) только и исключительно деньги (https://t.me/dubinskypro/9705). Эту сторону (https://t.me/dubinskypro/9707) его жизни достаточно (https://t.me/dubinskypro/9710) ярко описал (https://t.me/dubinskypro/9719) депутат Дубинский. (https://t.me/dubinskypro/9723) Да, Бигус любит (https://t.me/dubinskypro/9765) подавать себя борцом с угнетателями обиженных и голодных, но одновременно этот «борец» переводит в ОВГЗ миллионы гривен, а своим сотрудникам платит копейки. Коротко и емко.

"Плівки Медведчука" затіяні для того, щоб використати їх проти Порошенка, - Сюмар - Цензор.НЕТ 6777В реальности все выглядит так.

"Плівки Медведчука" затіяні для того, щоб використати їх проти Порошенка, - Сюмар - Цензор.НЕТ 6777Во-первых. Бигус не «устал слушать Медведчука». Бигус панически испугался обращения к нему адвокатов Порошенко. В этом не сложно убедиться. Сразу после обращения адвокатов, в третьей части его передачи появились фразы «по нашему мнению» и «мы считаем», а уже в четвертой - наблюдается вообще феномен. Бигус рассказывает о связанных с Медведчуком ситуациях, (газовые переговоры, закупки электроэнергии) и сразу же сам себя опровергает. Причина проста - Бигус уже получил крупные проблемы с грантодателями, после того как суд заставил его признать не отвечающими действительности факты изложенные в расследовании по заместителю председателя Службы внешней разведки Украины Сергею Семочко. Бигус все еще судится с Олегом Гладковским и один суд он уже проиграл - отменить постановление ему удалось по формальным причинам. Активность адвокатов Порошенко Бигуса испугала не на шутку - судиться с экс-президентом и миллионером для него слишком круто. Истерику он закатил еще во время монтажа третьей части, однако пришлось ему монтировать и четвертую. Бигуса подвела жадность - он взял немалую сумму вперед.

"Плівки Медведчука" затіяні для того, щоб використати їх проти Порошенка, - Сюмар - Цензор.НЕТ 6777Во-вторых. Бигусу просто нечего больше публиковать, кроме обрезков, не вошедших в передачи. Дело вот в чем. Автор идеи роликов очевиден - уши гения политтехнологий, советника главы ОП Миши Подоляка торчат за километр. Идею связать Прошенко с Медведчуком он реализует уже давно, и достаточно успешно. Почему реализацию идеи поручили Бигусу? Во-первых, у него были серьезные финансовые трудности, и он был готов взяться за любую работу. Во-вторых, именно Бигус запустил «дело свинарчуков». Кому, если не ему?

"Плівки Медведчука" затіяні для того, щоб використати їх проти Порошенка, - Сюмар - Цензор.НЕТ 6777А где Подоляк взял записи? Ответ - он их купил. Дорого. Очень. Об этом в одном из эфиров проговорился бывший генпрокурор Юрий Луценко, записи сделал один высокопоставленный сотрудник СБУ, однако сделал незаконно, без соблюдения судебных процедур. Естественно, то что вышло у Бигуса - отобрано и скомпелировано как нужно, но компелировали тоже из чего то. В тех ведомствах вообще популярно держать целые фонотеки, с голосами интересных людей, на случай непредвиденных сложностей. Стая товарищей - компромат собирают все на всех. Имя этого человека - Валерий Кондратюк, генерал-лейтенант и нынешний глава Службы внешней разведки. Мотивы Кондратюка прозаичны до банальности - он давно подторговывает компроматом. Кстати, это не первый слив записей, который он организует. По сходной цене.

"Плівки Медведчука" затіяні для того, щоб використати їх проти Порошенка, - Сюмар - Цензор.НЕТ 6777Не ищите Джеймсов Бондов, все банально и примитивно. И потому, постоянно присутствует фактор исполнителя, делающего глупости. Дело в том, что в последней передаче Бигус перестарался - он дал информацию по освобождению из плена начальника разведки 81-й бригады Андрея Гречанова. Информацию, опубликованную Бигусом, уже опровергли бывший советник Порошенко Юрий Бирюков, волонтер Татьяна Рычкова и сам Андрей Гречанов.

"Плівки Медведчука" затіяні для того, щоб використати їх проти Порошенка, - Сюмар - Цензор.НЕТ 6777Бигус напуган - он со страхом ждет судебного иска по этой истории. Адвокаты Порошенко дали четко понять - времена безнаказанности прошли. Вместе с Бигусом нервничает Подоляк. Перепуганный Бигус может наломать слишком много дров. И подставить заказчиков передач.
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09.06.2021 22:34 Відповісти
подоляку доведеться валити Бігуса. Яко Смірнову - Чауса.
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09.06.2021 23:22 Відповісти
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1484554051892731&id=100010144500760

"Плівки Медведчука" затіяні для того, щоб використати їх проти Порошенка, - Сюмар - Цензор.НЕТ 8105
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09.06.2021 22:42 Відповісти
Медведчук родился, чтобы его использовать против Порошенко
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09.06.2021 22:48 Відповісти
Оце цирк влаштували...Ну це просто анекдот народився..."Всі стоять ..не зміста хто насрав в актовій залі... ???Тиша...І тут раптом хороша дівчинка Вікторія гордовито каже..Єто провакація Петрусик з нашого класу хотів в туалет але він неміг цього зробити я бачила як він терпів і ми з дівчатами бачили і підтримували його..Це мабуть Вовка вам розказав що то Птрусик насрав??? Та при чому тут Вовка ..заорала Галина Макарівна.. я підсковзнулася на тому гівна особисто.. ..До речі той хто насрав в актовому залі дійсно підтирався сторнками і менно з Петрусевого щоденника.." А насрав то Вітька за паралельного класу а Петрусь лише допоміг йому сторінкою з свого шоденика по старій дружбі

Чесно я вже ржу постійно бо такої дурні ще в партійних колах не мололи ні коли...
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09.06.2021 22:51 Відповісти
Вы всо врете парашенка святой
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09.06.2021 22:53 Відповісти
"Плівки Медведчука" затіяні для того, щоб використати їх проти Порошенка, - Сюмар - Цензор.НЕТ 3435
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09.06.2021 22:53 Відповісти
Подоляк пішов ва-банк!
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09.06.2021 22:55 Відповісти
шо-шо? "Плівки Медведчука" затіяні для того, щоб використати їх проти Порошенка, - Сюмар - Цензор.НЕТ 6479
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09.06.2021 22:58 Відповісти
"Пленки Медведчука" затеяны для того, чтобы использовать их против Порошенко.

Ага, и насрать пэде в штаны.
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10.06.2021 14:47 Відповісти
фейки не припиняються. Наприклад, до оббріхування Порошенка вв'язався й *****:
9 червня 2021 року в інтерв'ю своєму ручному каналу «Росія 24» Путін заявив, що прямі відносини України з сепаратистами ОРДЛО «прописані у Мінських угодах, під ними стоять підписи невизнаних «республік». Більше того, Путін сказав, що тодішній Президент України П.Порошенко наполягав, на тому, щоб були поставлені підписи «керівників» цих двох «республік»: «Вони просили нас про це. І представники Донбасу не хотіли цього робити, нам довелося провести з ними досить велику роботу. Ми переконали їх, що це доцільно і потрібно зробити».
По-перше, Путін говорить, м'яко кажучи, неправду. Підписів «невизнаних республік під Мінськими угодами» насправді немає. Там стоять підписи: «Посол Хайді Тальявіні», «Другий Президент України Л.Д.Кучма», «Посол Російської Федерації в Україні М. Ю. Зурабов», «А. В. Захарченко», «І. В. Плотницький». Про жодні «республіки» як підписантів в угоді не йдеться. Є підписи фізичних осіб, суб'єктність яких є сумнівною: один (Захарченко) відійшов у інший світ, інший (Плотницький) - невідомо де. Є інформація, що він в Росії засуджений за розкрадання російських коштів, які надходили в т. зв. ЛНР; в Україні його заочно засудили до довічного ув'язнення.
По-друге, у самому тексті «Мінських домовленостей» жодної згадки про прямі переговори України з російськими найманцями не йдеться.
А от те, що В. Путін підключився до кампанії компрометації П. Порошенка - характерна позиція. В.Путін розуміє, що повернення П. Порошенка у крісло Президента України - критично неприйнятний сценарій для Росії і він підтримав команду Зеленського.
На біду Путіна, ми всі дуже добре знаємо про кулуарний світ підписання Комплексу заходів з виконання Мінських домовленостей. І ми знаємо, хто як там себе поводив. Бо є очевидець, який дав фотографічну картину - екс-президент Франції Франсуа Олланд у книзі ще свіжих мемуарів «Уроки влади». Один з розділів книги так і називається «Ніч у Мінську» - присвячений укладанню у лютому 2015 року «угоди Мінськ-2», яка мала зупинити військове протистояння на Донбасі: «Порошенко залишався непохитним щодо суверенітету своєї країни, у той час як Путін захищав необхідну автономію двох регіонів і намагався відкласти закінчення боїв на три тижні. Він був таким негнучким, що заперечував прямий контакт з лідерами сепаратистів, і під приводом того, що не може вирішувати за них, домагався, щоб з ними попередньо проконсультувалися».
Є ще одне пояснення слів Путіна: Путін досі розуміє, що Мінськ-2015 - це одна з найбільших дипломатичних перемог України: отримано час на дію санкцій проти Росії, на створення української армії, на отримання летальної зброї, на гучну поразку Газпрому.
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10.06.2021 18:23 Відповісти
Велике ЕКСКЛЮЗИВНЕ інтерв'ю Петра ПОРОШЕНКА з Валерієм Калнишем на «Прямому» телеканалі.
Чого чекати від зустрічі Байдена і Путіна?
Що буде з «Північним потоком-2»?
І хто стоїть за так званими «плівками Медведчука»?

Відповідді Петра Порошенка на актуальні запитання.
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10.06.2021 18:31 Відповісти
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