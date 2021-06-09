Протасевич у СІЗО перехворів тонзилітом у важкій формі, - адвокат Оленська

Колишній редактор телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич у катівнях КДБ Білорусі перехворів тонзилітом у важкій формі, у нього були проблеми з горлом.

Про це повідомила Настоящему Времени його адвокат Інеса Оленська, якій вдалося відвідати його в СІЗО Комітету державної безпеки Білорусі, передає Цензор.НЕТ.

"Роман хворів. Лікували антибіотиками - зараз здоровий. Він не отримує листів, поки не дійшли гроші, які йому переказували. Ще він не зміг замовити книги. Просив Е. М. Ремарка", - розповіла вона.

Батьки Протасевича домагаються, щоб у СІЗО, де сидить Роман, допустили лікаря. Вони впевнені, що всі відео за участю їхнього сина записані під погрозами і тиском. За словами його батька Дмитра Протасевича, силовики "хочуть почути від нього те, що хоче чути Лукашенко".

Читайте також: ЄС не заспокоїться, поки режим Лукашенка не звільнить Протасевича і всіх політичних в'язнів, - Мішель

"І на це все направлено. Що "опозиція живе на гроші Заходу", ми це чуємо вже 26 років. Що в опозиції "розкол". Це теж ми чуємо. Що "опозиція ні на що не здатна, їм потрібні тільки гроші, вони живуть на західних грантах, нічого не варті і нічого собою не являють". Ось основний посил, чого від нього хотіли добитися", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боррель про Лукашенка: "Ми маємо справу з диктатором"

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

Читайте також: У терористів із "ЛНР" заявили, що виїхали до Мінська для допиту Протасевича

У зв'язку з цим інцидентом із 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.

3 червня ВР ухвалила постанову щодо ситуації в Білорусі.

В ОРЛО заявили, що заарештований у Білорусі опозиційний журналіст Роман Протасевич воював на Донбасі снайпером у батальйоні "Азов". У Білорусь відправили "слідчих", щоб ті допитали Протасевича. "Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що Протасевичу в ОРЛО загрожує смертна кара.