Протасевич у СІЗО перехворів тонзилітом у важкій формі, - адвокат Оленська
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Колишній редактор телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич у катівнях КДБ Білорусі перехворів тонзилітом у важкій формі, у нього були проблеми з горлом.
Про це повідомила Настоящему Времени його адвокат Інеса Оленська, якій вдалося відвідати його в СІЗО Комітету державної безпеки Білорусі, передає Цензор.НЕТ.
"Роман хворів. Лікували антибіотиками - зараз здоровий. Він не отримує листів, поки не дійшли гроші, які йому переказували. Ще він не зміг замовити книги. Просив Е. М. Ремарка", - розповіла вона.
Батьки Протасевича домагаються, щоб у СІЗО, де сидить Роман, допустили лікаря. Вони впевнені, що всі відео за участю їхнього сина записані під погрозами і тиском. За словами його батька Дмитра Протасевича, силовики "хочуть почути від нього те, що хоче чути Лукашенко".
"І на це все направлено. Що "опозиція живе на гроші Заходу", ми це чуємо вже 26 років. Що в опозиції "розкол". Це теж ми чуємо. Що "опозиція ні на що не здатна, їм потрібні тільки гроші, вони живуть на західних грантах, нічого не варті і нічого собою не являють". Ось основний посил, чого від нього хотіли добитися", - сказав він.
Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.
В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.
У зв'язку з цим інцидентом із 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.
3 червня ВР ухвалила постанову щодо ситуації в Білорусі.
В ОРЛО заявили, що заарештований у Білорусі опозиційний журналіст Роман Протасевич воював на Донбасі снайпером у батальйоні "Азов". У Білорусь відправили "слідчих", щоб ті допитали Протасевича. "Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що Протасевичу в ОРЛО загрожує смертна кара.
Будь ласка, зачекайте...
Когда в конфликте встречаются мужчины, они понимают в среднем или "я его или он меня", а дамочки инстинктивно будут "договариваться посредине" - им дубину во все дыры, а они потом цветы подарят, в расчете что "милый подобреет".
Конечно всегда были исключения, но Тихановская явно не тот случай. И Зеленский тоже
может молоть любую чушь
лукашенко подонок