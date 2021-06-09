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Новини За кордоном Затримання Протасевича
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адвокат (887) Білорусь (5972) Протасевич Роман (294)

Протасевич у СІЗО перехворів тонзилітом у важкій формі, - адвокат Оленська

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Протасевич у СІЗО перехворів тонзилітом у важкій формі, - адвокат Оленська

Колишній редактор телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич у катівнях КДБ Білорусі перехворів тонзилітом у важкій формі, у нього були проблеми з горлом.

Про це повідомила Настоящему Времени його адвокат Інеса Оленська, якій вдалося відвідати його в СІЗО Комітету державної безпеки Білорусі, передає Цензор.НЕТ.

"Роман хворів. Лікували антибіотиками - зараз здоровий. Він не отримує листів, поки не дійшли гроші, які йому переказували. Ще він не зміг замовити книги. Просив Е. М. Ремарка", - розповіла вона.

Батьки Протасевича домагаються, щоб у СІЗО, де сидить Роман, допустили лікаря. Вони впевнені, що всі відео за участю їхнього сина записані під погрозами і тиском. За словами його батька Дмитра Протасевича, силовики "хочуть почути від нього те, що хоче чути Лукашенко".

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"І на це все направлено. Що "опозиція живе на гроші Заходу", ми це чуємо вже 26 років. Що в опозиції "розкол". Це теж ми чуємо. Що "опозиція ні на що не здатна, їм потрібні тільки гроші, вони живуть на західних грантах, нічого не варті і нічого собою не являють". Ось основний посил, чого від нього хотіли добитися", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боррель про Лукашенка: "Ми маємо справу з диктатором"

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

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У зв'язку з цим інцидентом із 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.

3 червня ВР ухвалила постанову щодо ситуації в Білорусі.

В ОРЛО заявили, що заарештований у Білорусі опозиційний журналіст Роман Протасевич воював на Донбасі снайпером у батальйоні "Азов". У Білорусь відправили "слідчих", щоб ті допитали Протасевича. "Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що Протасевичу в ОРЛО загрожує смертна кара.
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Топ коментарі
+8
Тонзиллит, он такой.. После него и пальцы поломанные бывают, и сотрясение мозга. Смотря как лечат.
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09.06.2021 21:54
+4
врятли они это поняли .... у них же мирный петтинг.
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09.06.2021 21:54
+2
адвокат тупо работает на кгб
может молоть любую чушь
лукашенко подонок
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09.06.2021 23:06
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Инессе если тоже нос поломать то и она "заболеет".
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09.06.2021 21:50 Відповісти
Душили неаккуратно...
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09.06.2021 21:51 Відповісти
теперь вы поняли шо дамские субботы с цветочками мусорам были ошибкой?
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09.06.2021 21:53 Відповісти
врятли они это поняли .... у них же мирный петтинг.
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09.06.2021 21:54 Відповісти
Они вообще лоханулись выбрав лидером протеста дамочку, исторический опыт в таких раскладах увы обычно печальный.
Когда в конфликте встречаются мужчины, они понимают в среднем или "я его или он меня", а дамочки инстинктивно будут "договариваться посредине" - им дубину во все дыры, а они потом цветы подарят, в расчете что "милый подобреет".
Конечно всегда были исключения, но Тихановская явно не тот случай. И Зеленский тоже
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09.06.2021 22:18 Відповісти
вариант - "милый подобреет" сработал бы если женщина хитрая .... а эта мямля, Беларусь должна была пылать в огне - при чём вся инфраструктура которую развивал под себя Лукашенка - банки , дворцы, поля с трактарами и белазами .... ну терпилы показали себя терпилами ... пускай терпят дальше, а дальше будут терпеть дети ... внуки и т.д.
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09.06.2021 22:26 Відповісти
после пылания огня за чей счет восстанавливаться будет? опять за счет терпил? игра в одни ворота против народа!
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09.06.2021 22:46 Відповісти
Тут не помойка.сру . Тебе туда с твоими испражнениями
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10.06.2021 01:08 Відповісти
куда ты баширова дел?
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10.06.2021 17:20 Відповісти
Это лугандонцы заразили которые к нему с допросом недавно ехали....
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09.06.2021 21:53 Відповісти
Тонзиллит, он такой.. После него и пальцы поломанные бывают, и сотрясение мозга. Смотря как лечат.
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09.06.2021 21:54 Відповісти
А у него пальцы переломанные? Протасевич у СІЗО перехворів тонзилітом у важкій формі, - адвокат Оленська - Цензор.НЕТ 5829
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10.06.2021 08:40 Відповісти
Это ковид угроза всему человечеству, при котором без прививки каюк и восемь масок натянуть до самых глаз и хлоркой горло полоскать
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09.06.2021 21:59 Відповісти
Буває....... що люди хворіють. І тим паче у в'язниці. Нехай звикає. Йому сидіти ще довго. Якщо взагалі не розстріляють.
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09.06.2021 22:00 Відповісти
Работодатель(француз) , он же плательщик налогов на которые содержится нанятый работник(президент Франции), через пощечину высказал недовольство нанятому работнику за развал порученного дела(страны) и теперь будет сидеть в тюрьме несколько лет и заплатит штраф 45тыс. евро...Это демократия???
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09.06.2021 22:49 Відповісти
Тут не помойка.сру . Тебе туда с твоими испражнениями
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09.06.2021 23:34 Відповісти
баширов ты? а то петров слово в слово повторяет про помойку...В башках у вас помойка, петров и баширов...
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10.06.2021 17:21 Відповісти
адвокат тупо работает на кгб
может молоть любую чушь
лукашенко подонок
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09.06.2021 23:06 Відповісти
Это одно из того, чем его Сапега наградила? Протасевич у СІЗО перехворів тонзилітом у важкій формі, - адвокат Оленська - Цензор.НЕТ 4066
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10.06.2021 08:41 Відповісти
 
 