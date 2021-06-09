Якщо Україна стане членом НАТО, час підльоту ракет до Москви зменшиться на 10 хвилин, - Путін

Президент Росії Володимир Путін запропонував уявити, якими будуть для Росії наслідки вступу України в НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Уявімо собі, що Україна стане членом НАТО. Підлітний час від Харкова, скажімо, або, не знаю, Дніпропетровська до центральної частини Росії, до Москви, зменшиться до 7-10 хвилин. Це для нас червона лінія чи ні?", - сказав Путін в інтерв'ю ведучому програми "Москва. Кремль. Путін".

У цьому ж інтерв'ю він заявив, що половина жителів України не хочуть вступу країни до Північноатлантичного альянсу.

"Як мінімум, 50% жителів України не хочуть вступу країни в НАТО, і це розумні люди. Я кажу без жодної іронії, не тому, що інші - дурні, а тому, що ті, хто не хочуть, розуміють, що вони не бажають опинитися на лінії вогню, вони не хочуть бути розмінною монетою і гарматним м'ясом", - сказав президент РФ.

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