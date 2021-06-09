Якщо Україна стане членом НАТО, час підльоту ракет до Москви зменшиться на 10 хвилин, - Путін
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Президент Росії Володимир Путін запропонував уявити, якими будуть для Росії наслідки вступу України в НАТО.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
"Уявімо собі, що Україна стане членом НАТО. Підлітний час від Харкова, скажімо, або, не знаю, Дніпропетровська до центральної частини Росії, до Москви, зменшиться до 7-10 хвилин. Це для нас червона лінія чи ні?", - сказав Путін в інтерв'ю ведучому програми "Москва. Кремль. Путін".
У цьому ж інтерв'ю він заявив, що половина жителів України не хочуть вступу країни до Північноатлантичного альянсу.
"Як мінімум, 50% жителів України не хочуть вступу країни в НАТО, і це розумні люди. Я кажу без жодної іронії, не тому, що інші - дурні, а тому, що ті, хто не хочуть, розуміють, що вони не бажають опинитися на лінії вогню, вони не хочуть бути розмінною монетою і гарматним м'ясом", - сказав президент РФ.
Будь ласка, зачекайте...
А сейчас с Польшей и странами Балтии - как там с подлетным временем?
Почему никто не летит к параноику?
Да ракеты и без НАТО можно установить, Украина может это легко сделать.. Выход Рашки и США из Договора о РСМД...дает Украине возможность разрабатывать ракеты большой дальности от 500 км и 1000-2500 км..
и да Красная линия уже пройдена ***** из РФ.
Не надо было нарушать Будапештский меморандум и аннексировать чужие территории.
НАТОм не управляет один человек, который может оказаться конченным психопатом.
Ну так ты нападаешь на именно что внеблоковых - Грузия, Украина, Сирия...
И еще - каждая кацапская псина тут же бежит рассказывать чего хотят украинцы...
Як у Сiрii спецназ
До землi пада*е,
Най колючка, Що верблюжа,
Завдячить врожаем…
Як у Сiрii спецназ
Не стане пада*ти,
Ми завдячимо Гаазi -
Вова мае знати.
И поставили на кон На хромую клячу…
Только с Путина подачи Гитлер в Аду плачет:
Сирия ведь шлет отряд Фаршем, не иначе.
И на Ваче нынче гвалт, Все начальство плачет:
Рудокопов кто придет Усмирять с задачей?
На хурале у бурят Лишь никто не плачет:
Для китайцев - там откат, От кремлевской клячи.
ворениилении в "русском мире".
От велика різниця!
І весь цей кіпіш через якихось 100 км при довжині мордовії із сходу на Захід у 8 тис км?
Він це серйозно?
1) Кримчанє боялись що будуть забороняти "гаваріть па-русскі" - зараз сидять мовчки, спостерігають як захоплюють пляжі, ставлять паркани, поскудять на землі нові хазяєва - сидять мовчки мов язика проковтнули.
2) Даунбасєри боялись, що приїдуть з правого сектору і будуть їх вбивати та тримати в концлагєрях - мають наразі концлагєря, люди зникають - "винуваті", звісно, ми
3) ***** захоплювало Крим та Донбас, щоб не було баз НАТО - має не тільки повну згоду українців на вступ до НАТО, але, певен, і бази невдовзі будуть
" Подлетное время от Харькова, скажем, или, не знаю, Днепропетровска до центральной части России, до Москвы, уменьшится до 7-10 минут.Источник: https://censor.net/ru/n3270475"
Составитель заголовков - отдельная профессия, их учат никогда не понимать текст, к которому составляется заголовок.
Примерно как-то так ...
Тому ми прагнемо ЗАХИСТУ. А це нам може гарантувати лише НАТО,
Мардва и усрацца не успеет.
Ось дивіться хловський аргумент "Уявімо собі, що Україна стане членом НАТО. Підлітний час від Харкова, скажімо, або, не знаю, Дніпропетровська до центральної частини Росії, до Москви, зменшиться до 7-10 хвилин. Це для нас червона лінія чи ні?"
ХЛО так твої ракети взагалі у нас на кордоні стоять і підльот до Київа 2 хвилини..Розумієш ХЛО свій однобокий дебелізм? Ну звісно НІ.)))Ну хто б сумнівався..
Що ХЛО скажеш що нам нічого хвилюватись ти зі своєю кацапською кодлою "НЕ ПОРУШИШ СУВІРІНІТЕТ УКРАЇНИ"?????????)))))) З посмішкою відповідаємо тобі"ТА ПІШОВ ТИ НА Х..,МИ БІЛЬШЕ НЕ ВІРИМО ХЛАМ"
Ну звісно ти ХЛО скажеш що типу Крим сам вмрішив а на Донбасі частина людей сама воює проти України..Так? Ще раз з посмішкою скажемо тобі ТА ПІШОВ ТИ НА Х.. Це ти будеш своїм баранам з російським паспортами розказувати вони лапшу ******* і на вуха і в сраці її ******* ну то й чорт з ними що від баранів можно чекати крім перепуганого бекання. Не буду в юридичні питання лізти це вже всі розуміють навіть фощі в твоїй макітрі що Крим окупований Росією , що війну на Донбасі ведеш ти зі свої ми баранами.
А тепер послухай таке...Перше. Буде Україна в НАТО чи не буде...Ракети націлені на москву будуть в Україні вже через 2 роки..наші ракети-Українські і підльот буде не 10 хвилин а 2..на гіперзвуці тому ти навуіть і твої барани портки засрані надіти не вспієте як вам в сраку встряне ракета з написом Слава Україні.
Друге. Крим повернемо..Питання тільки втому яким способом ти це захочешь Мирно... або через розірваня срак твоїх зельоних підарасіков.
Трете. Донбас буде звільнено і у людей там буде велика радість от повір Там зараз панує страх а не любов перед кацапшиной. Ну теж все залежить від тебе ХЛО
Тому раджу не перейматись що Україна вступить в НАТО а прейматись як вмовити Україну не розривати вам ваші сраки.
А мав же Україну у власній кишені! Якби не забрав кримських дебілів та даунецьких, тут би вже давно президентом був або Бойко, або Медведчук...
Он имел ситуацию тотального доминирования над Украиной -
политического, экономического, культурного, мы смотрели на Москву снизу вверх,
и считали эту ситуацию нормальной и этот придурок сам это сломал.
Нет больше "братства", нет доверия, нет пиетета перед "старший братом" -
есть правда про голого короля и 15000 похоронок, разделивших нас навсегда.
И окончательно развернувших лицом на Запад.
Ни один документ, договор, протокол, и тд и тп НАТО - НЕ РЕГЛАМЕНТИРУЕТ Ядерное Оружие!
Наоборот, там в явной форме указано, что:
Ядерное (и другое оружие массового поражения) НЕ ЯВЛЯЕТСЯ и НЕ МОЖЕТ быть каким образом и в каком либо виде объектом соглашений В РАМКАХ организации.
Ядерное (и другое оружие массового поражения) являются исключительной собственностью стран ими владеющими и может быть объектом переговоров, договоров и тп только ИНДИВИДУАЛЬНО и ВНЕ ЮРИСДИКЦИИ организации (НАТО).
и готовит всё к тому, чтобы выставить его козлом отпущения.
а простые граждане, которые платят грабительские налоги и банковские проценты.
И ограбленный средний бизнес, который имеет и деньги, и кучу злобы на силовиков.
Так что подлётное время исчисляется не минутами, а секундами.
Понимая с ужасом, что придётся идти на выход, они визжали "Грабют" ("хахлы тырют газ!"), устраивали пожары войн в Грузии, в Донецкой и Луганской областях, аннексировали Крым... А теперь орут "НАТО хочет напасть на кассу!". НАТО, которое могло купить Россию за бутылку у Ельцина, но почему-то не делало этого, а высылало в Россию десятки тысяч тонн куриных окорочков и прочей жратвы, доступной тогда каждому "гордому" руССкому...
Прискорбно, но даже обожравшись с голодухи окорочками, многие россияне с их сгнившими и пропитыми мозгами забыли это и верят в воровской бред и ложь...