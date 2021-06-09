УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11306 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниЗа кордономВійна в Україні Агресія Росії проти України
25 661 270
НАТО (5171) путін (21463)

Якщо Україна стане членом НАТО, час підльоту ракет до Москви зменшиться на 10 хвилин, - Путін

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном Війна в Україні

Якщо Україна стане членом НАТО, час підльоту ракет до Москви зменшиться на 10 хвилин, - Путін

Президент Росії Володимир Путін запропонував уявити, якими будуть для Росії наслідки вступу України в НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Уявімо собі, що Україна стане членом НАТО. Підлітний час від Харкова, скажімо, або, не знаю, Дніпропетровська до центральної частини Росії, до Москви, зменшиться до 7-10 хвилин. Це для нас червона лінія чи ні?", - сказав Путін в інтерв'ю ведучому програми "Москва. Кремль. Путін".

У цьому ж інтерв'ю він заявив, що половина жителів України не хочуть вступу країни до Північноатлантичного альянсу.

"Як мінімум, 50% жителів України не хочуть вступу країни в НАТО, і це розумні люди. Я кажу без жодної іронії, не тому, що інші - дурні, а тому, що ті, хто не хочуть, розуміють, що вони не бажають опинитися на лінії вогню, вони не хочуть бути розмінною монетою і гарматним м'ясом", - сказав президент РФ.

Читайте також: Путін: Немає жодних гарантій, що Україна не вступить в НАТО
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+70
А кто тебя заставлял нападать на НЕЙТРАЛЬНУЮ Украину? Теперь пшел нах...
показати весь коментар
09.06.2021 22:02
+64
...и это прекрасно!
показати весь коментар
09.06.2021 22:00
+53
"Пушечным мясом" "!?
А СЕЙЧАС для кацапов мы КТО ?!
Так вот . что бы поменяться местами - мы должны вступить в НАТО как можно быстрее !!!
показати весь коментар
09.06.2021 22:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Нас должно волновать время подлета к Киеву, на окурка и скрепных плевать.
показати весь коментар
10.06.2021 00:32 Відповісти
Дебил, даже СССР всегда граничил с НАТО - с Норвегией и Турцией!
А сейчас с Польшей и странами Балтии - как там с подлетным временем?
Почему никто не летит к параноику?
показати весь коментар
10.06.2021 00:41 Відповісти
Видимо оно Пуйло плохо учил географию. 😎 Подлетное время из стран Балтии (членов НАТО) - 5-6 минут !

Да ракеты и без НАТО можно установить, Украина может это легко сделать.. Выход Рашки и США из Договора о РСМД...дает Украине возможность разрабатывать ракеты большой дальности от 500 км и 1000-2500 км..

и да Красная линия уже пройдена ***** из РФ.
Не надо было нарушать Будапештский меморандум и аннексировать чужие территории. Якщо Україна стане членом НАТО, час підльоту ракет до Москви зменшиться на 10 хвилин, - Путін - Цензор.НЕТ 8433
показати весь коментар
10.06.2021 00:48 Відповісти
А зачем НАТО запускать ракеты на Москву?
НАТОм не управляет один человек, который может оказаться конченным психопатом.
показати весь коментар
10.06.2021 01:01 Відповісти
Латвия член НАТО и находится примерно на таком же расстоянии от Москвы как и Украина. Старому ******* нужно придумать отмазку поумнее.
показати весь коментар
10.06.2021 01:08 Відповісти
А какой логики может идти речь, эти страшилки про "НАТОвские бызы в крыму и подлетное время" нацелены на парашинское быдло из той же серии баек, что про "радары НАТО в Афгане" или "по южнокорейский боинг" ва совковый период, на эту чушь и наглое вранье вообще не стоит обращать внимание! Жаль, что в самом деле никто не желает уничтожить парашку /реально физически/, а это надо сделать без соплей и "угрызений совести" иначе будет куда хуже всем!
показати весь коментар
10.06.2021 16:23 Відповісти
Новый плейлист украинской сборной тут.
показати весь коментар
10.06.2021 01:26 Відповісти
Это им не поможет.БГУ США разработан и даже без баз Украины он похоронит рашку за пару часов. Якщо Україна стане членом НАТО, час підльоту ракет до Москви зменшиться на 10 хвилин, - Путін - Цензор.НЕТ 3945
показати весь коментар
10.06.2021 01:38 Відповісти
Подлетное время уменьшится до 10 мин... Тю... Та хоть будет и 5 часов, каазлабадии - трындец... Руст доказал на деле, приземлившись на Красной площади.
показати весь коментар
10.06.2021 01:55 Відповісти
Потешно , шо пыне пофиг, шо за минуту может накрыться все Ставрополье с Воронежом... Пыня пекчись тока о своем бункере с 10-ти минутным подлетом к нему,.. Ай-да, валенок...
показати весь коментар
10.06.2021 03:01 Відповісти
дела давно минувших дней...
показати весь коментар
10.06.2021 21:03 Відповісти
они не желают оказаться на линии огня, они не хотят быть разменной монетой и пушечным мясом


Ну так ты нападаешь на именно что внеблоковых - Грузия, Украина, Сирия...

И еще - каждая кацапская псина тут же бежит рассказывать чего хотят украинцы...
показати весь коментар
10.06.2021 02:34 Відповісти
подлетно-ндоперелетное время...

Як у Сiрii спецназ
До землi пада*е,
Най колючка, Що верблюжа,
Завдячить врожаем…
Як у Сiрii спецназ
Не стане пада*ти,
Ми завдячимо Гаазi -
Вова мае знати.
показати весь коментар
10.06.2021 02:56 Відповісти
Триста лучших «ихтамнет» Искали удачу.
И поставили на кон На хромую клячу…
Только с Путина подачи Гитлер в Аду плачет:
Сирия ведь шлет отряд Фаршем, не иначе.
И на Ваче нынче гвалт, Все начальство плачет:
Рудокопов кто придет Усмирять с задачей?
На хурале у бурят Лишь никто не плачет:
Для китайцев - там откат, От кремлевской клячи.
показати весь коментар
10.06.2021 02:58 Відповісти
А ничо, шо расстояние Харьков -Москва и Нарва-Москва, практически одинаковое. Ну, как для ракеты,так точно. А НАТО уже там Якщо Україна стане членом НАТО, час підльоту ракет до Москви зменшиться на 10 хвилин, - Путін - Цензор.НЕТ 6356
показати весь коментар
10.06.2021 03:53 Відповісти
От Сумской области 500 км. Якщо Україна стане членом НАТО, час підльоту ракет до Москви зменшиться на 10 хвилин, - Путін - Цензор.НЕТ 5980 Якщо Україна стане членом НАТО, час підльоту ракет до Москви зменшиться на 10 хвилин, - Путін - Цензор.НЕТ 5980 Якщо Україна стане членом НАТО, час підльоту ракет до Москви зменшиться на 10 хвилин, - Путін - Цензор.НЕТ 5980
показати весь коментар
10.06.2021 11:26 Відповісти
а ничо шо? откель ты?
показати весь коментар
10.06.2021 21:05 Відповісти
Мавзолейное быдло подавало заявку в НАТО,и при штабе НАТО работало 50 высших офицеров кремлевского рейха,но потом обосрались по полному тарифу....и Диму Рогозина с остальным быдлом выгнали из Альянса... Якщо Україна стане членом НАТО, час підльоту ракет до Москви зменшиться на 10 хвилин, - Путін - Цензор.НЕТ 3135
показати весь коментар
10.06.2021 04:01 Відповісти
Там, в плешивой бошке тирана, тараканы уже в пляске Вита беснуются. Фюрерок, действительно, добивался всеми силами, чтоб в Украине народ, чуть ли не поголовно, начал движуху в том направлении. Видите ли, ему захотелось присвоить чужую территорию, вместе с более чем 40-миллионным населением, увеличив количество этого самого "пушечного мяса", одним махом преодолев последствия "геополитической катастрофы". До сих пор не поймет до, серая гебнявая моль, что Украина получив свободу от этой имперской шизофрении, старается выздороветь, а не ищет себе погибель в растворениилении в "русском мире".
показати весь коментар
10.06.2021 05:11 Відповісти
искандеры загрустили
показати весь коментар
10.06.2021 05:28 Відповісти
Ху*ло, пішов ти на*уй зі своїми красними лініями!
показати весь коментар
10.06.2021 05:47 Відповісти
Від Латвії (вже є член НАТО) до Москви - 570 км, від нас - 470
От велика різниця!
І весь цей кіпіш через якихось 100 км при довжині мордовії із сходу на Захід у 8 тис км?
Він це серйозно? Якщо Україна стане членом НАТО, час підльоту ракет до Москви зменшиться на 10 хвилин, - Путін - Цензор.НЕТ 5079
показати весь коментар
10.06.2021 06:21 Відповісти
Скільки ракети летітимуть від Естонії, країни НАТО, до Петербургу?
показати весь коментар
10.06.2021 06:23 Відповісти
Смерча? Якщо Україна стане членом НАТО, час підльоту ракет до Москви зменшиться на 10 хвилин, - Путін - Цензор.НЕТ 5407 Якщо Україна стане членом НАТО, час підльоту ракет до Москви зменшиться на 10 хвилин, - Путін - Цензор.НЕТ 5407 Якщо Україна стане членом НАТО, час підльоту ракет до Москви зменшиться на 10 хвилин, - Путін - Цензор.НЕТ 5407
показати весь коментар
10.06.2021 11:27 Відповісти
Этому дятлу все мерещатся какие-то ракеты и желание всего мирового империализма захватить эту «прекрасную страну». 😀😀😀
показати весь коментар
10.06.2021 06:41 Відповісти
Не перший раз переконуюсь, що людина отримує за звичай те, чого боїться найбільше.
1) Кримчанє боялись що будуть забороняти "гаваріть па-русскі" - зараз сидять мовчки, спостерігають як захоплюють пляжі, ставлять паркани, поскудять на землі нові хазяєва - сидять мовчки мов язика проковтнули.
2) Даунбасєри боялись, що приїдуть з правого сектору і будуть їх вбивати та тримати в концлагєрях - мають наразі концлагєря, люди зникають - "винуваті", звісно, ми
3) ***** захоплювало Крим та Донбас, щоб не було баз НАТО - має не тільки повну згоду українців на вступ до НАТО, але, певен, і бази невдовзі будуть
показати весь коментар
10.06.2021 06:48 Відповісти
Тупе куйло так розповідає, ніби мордорське ПРО щось там зіб'є, якщо ракети полетять з Польщі, наприклад. А взагалі недомірок географію у вбиральнях прокурював - з Латвії до мацкви ближче ніж з Дніпра.
показати весь коментар
10.06.2021 07:42 Відповісти
А те, що одкб на кордоні НАТО(ЄС), - то таке?
показати весь коментар
10.06.2021 08:13 Відповісти
"Если Украина станет членом НАТО, подлетное время ракет до Москвы уменьшится на 10 минут, - Путин"

" Подлетное время от Харькова, скажем, или, не знаю, Днепропетровска до центральной части России, до Москвы, уменьшится до 7-10 минут.Источник: https://censor.net/ru/n3270475"

Составитель заголовков - отдельная профессия, их учат никогда не понимать текст, к которому составляется заголовок.
показати весь коментар
10.06.2021 08:51 Відповісти
" ....Еду в Германию и покупаю бочку пива за 1000 баксов. Приезжаю домой, толкаю ее за 3000 баксов. Вот на эти два ПРОЦЕНТА и живу."

Примерно как-то так ... Якщо Україна стане членом НАТО, час підльоту ракет до Москви зменшиться на 10 хвилин, - Путін - Цензор.НЕТ 8096
показати весь коментар
10.06.2021 16:48 Відповісти
Вот на эти два ПРОЦЕНТА и живу."______ да оно и видно...
показати весь коментар
10.06.2021 21:10 Відповісти
***** уже сам признается, что давным-давно направил свои ракеты на Харьков и Днепр
показати весь коментар
10.06.2021 10:16 Відповісти
бойся... тварь.....
показати весь коментар
10.06.2021 10:23 Відповісти
перед 2014 годом НАТО была никому не нужная конторка....после 2014 финансирование НАТО увеличилось в разы!!!! Это все благодаря одному карлику кремлевскому... Хенералы НАТО должны поставить марагычь человеку, целующего мальчиков в живот.
показати весь коментар
10.06.2021 10:33 Відповісти
марагычь _______ это сильно...
показати весь коментар
10.06.2021 21:11 Відповісти
Цапські ракети і так вбили достатньо українців.
Тому ми прагнемо ЗАХИСТУ. А це нам може гарантувати лише НАТО,
показати весь коментар
10.06.2021 10:55 Відповісти
Апосраный ссарь мардвы апасралсся, ваащета 4 минуты. Якщо Україна стане членом НАТО, час підльоту ракет до Москви зменшиться на 10 хвилин, - Путін - Цензор.НЕТ 7869 Якщо Україна стане членом НАТО, час підльоту ракет до Москви зменшиться на 10 хвилин, - Путін - Цензор.НЕТ 7869 Якщо Україна стане членом НАТО, час підльоту ракет до Москви зменшиться на 10 хвилин, - Путін - Цензор.НЕТ 7869 Якщо Україна стане членом НАТО, час підльоту ракет до Москви зменшиться на 10 хвилин, - Путін - Цензор.НЕТ 7869
Мардва и усрацца не успеет. Якщо Україна стане членом НАТО, час підльоту ракет до Москви зменшиться на 10 хвилин, - Путін - Цензор.НЕТ 6628 Якщо Україна стане членом НАТО, час підльоту ракет до Москви зменшиться на 10 хвилин, - Путін - Цензор.НЕТ 6628 Якщо Україна стане членом НАТО, час підльоту ракет до Москви зменшиться на 10 хвилин, - Путін - Цензор.НЕТ 6628
показати весь коментар
10.06.2021 11:22 Відповісти
От дивовижно тупий цей ХЛО моськовський... )))
Ось дивіться хловський аргумент "Уявімо собі, що Україна стане членом НАТО. Підлітний час від Харкова, скажімо, або, не знаю, Дніпропетровська до центральної частини Росії, до Москви, зменшиться до 7-10 хвилин. Це для нас червона лінія чи ні?"
ХЛО так твої ракети взагалі у нас на кордоні стоять і підльот до Київа 2 хвилини..Розумієш ХЛО свій однобокий дебелізм? Ну звісно НІ.)))Ну хто б сумнівався..
Що ХЛО скажеш що нам нічого хвилюватись ти зі своєю кацапською кодлою "НЕ ПОРУШИШ СУВІРІНІТЕТ УКРАЇНИ"?????????)))))) З посмішкою відповідаємо тобі"ТА ПІШОВ ТИ НА Х..,МИ БІЛЬШЕ НЕ ВІРИМО ХЛАМ"
Ну звісно ти ХЛО скажеш що типу Крим сам вмрішив а на Донбасі частина людей сама воює проти України..Так? Ще раз з посмішкою скажемо тобі ТА ПІШОВ ТИ НА Х.. Це ти будеш своїм баранам з російським паспортами розказувати вони лапшу ******* і на вуха і в сраці її ******* ну то й чорт з ними що від баранів можно чекати крім перепуганого бекання. Не буду в юридичні питання лізти це вже всі розуміють навіть фощі в твоїй макітрі що Крим окупований Росією , що війну на Донбасі ведеш ти зі свої ми баранами.
А тепер послухай таке...Перше. Буде Україна в НАТО чи не буде...Ракети націлені на москву будуть в Україні вже через 2 роки..наші ракети-Українські і підльот буде не 10 хвилин а 2..на гіперзвуці тому ти навуіть і твої барани портки засрані надіти не вспієте як вам в сраку встряне ракета з написом Слава Україні.
Друге. Крим повернемо..Питання тільки втому яким способом ти це захочешь Мирно... або через розірваня срак твоїх зельоних підарасіков.
Трете. Донбас буде звільнено і у людей там буде велика радість от повір Там зараз панує страх а не любов перед кацапшиной. Ну теж все залежить від тебе ХЛО
Тому раджу не перейматись що Україна вступить в НАТО а прейматись як вмовити Україну не розривати вам ваші сраки.
показати весь коментар
10.06.2021 11:32 Відповісти
***** дебил.... просто дебил живущий гдето в 70-80-х прошлого столетия
показати весь коментар
10.06.2021 12:23 Відповісти
желаешь что б тебя повесили???
показати весь коментар
10.06.2021 12:28 Відповісти
Откуда оно взяло 50% ...за свою шкуру беспокоится... придурок уймись одни черт сдохнешь.
показати весь коментар
10.06.2021 12:34 Відповісти
хйло насправді боїться то, що "коли" - більш точний вираз ніж "якщо"
показати весь коментар
10.06.2021 12:45 Відповісти
Вот именно, будет тебе, ***** плешивое, Киевский экспресс!)))
показати весь коментар
10.06.2021 13:05 Відповісти
*****, пора бомбити Воронєж!
Якщо Україна стане членом НАТО, час підльоту ракет до Москви зменшиться на 10 хвилин, - Путін - Цензор.НЕТ 2960
показати весь коментар
10.06.2021 13:58 Відповісти
Як він вже змиршавів в своїй "величі". Та при бажанні Москву "задавлять" і без ракет. Нехай згадає 90-ті і себе денщиком при Собчаку.
показати весь коментар
10.06.2021 14:11 Відповісти
Якщо Україна стане членом НАТО, час підльоту ракет до Москви зменшиться на 10 хвилин, - Путін - Цензор.НЕТ 1290
показати весь коментар
10.06.2021 14:14 Відповісти
....а от Крыма за 10 мин пустыня)))
показати весь коментар
10.06.2021 14:12 Відповісти
Ты сам на этой ракете будешь висеть, гном
показати весь коментар
10.06.2021 15:32 Відповісти
ух ты, а это какое племя?
показати весь коментар
10.06.2021 21:15 Відповісти
не має ніяких 50% проти. Саме *****, своїми вчинками зруйнував цей баланс.
А мав же Україну у власній кишені! Якби не забрав кримських дебілів та даунецьких, тут би вже давно президентом був або Бойко, або Медведчук...
показати весь коментар
10.06.2021 16:24 Відповісти
***** погане, не якщо, а коли!
показати весь коментар
10.06.2021 16:51 Відповісти
Путин - примитивная дворовая шпана без воображения и образования.
Он имел ситуацию тотального доминирования над Украиной -
политического, экономического, культурного, мы смотрели на Москву снизу вверх,
и считали эту ситуацию нормальной и этот придурок сам это сломал.
Нет больше "братства", нет доверия, нет пиетета перед "старший братом" -
есть правда про голого короля и 15000 похоронок, разделивших нас навсегда.
И окончательно развернувших лицом на Запад.
показати весь коментар
10.06.2021 16:59 Відповісти
Да залейте вы ту Москву бетоном и никто к вам подлетать не будет.
показати весь коментар
10.06.2021 17:11 Відповісти
ЛЖИВЫЙ МУДЕНЬ!
Ни один документ, договор, протокол, и тд и тп НАТО - НЕ РЕГЛАМЕНТИРУЕТ Ядерное Оружие!
Наоборот, там в явной форме указано, что:
Ядерное (и другое оружие массового поражения) НЕ ЯВЛЯЕТСЯ и НЕ МОЖЕТ быть каким образом и в каком либо виде объектом соглашений В РАМКАХ организации.
Ядерное (и другое оружие массового поражения) являются исключительной собственностью стран ими владеющими и может быть объектом переговоров, договоров и тп только ИНДИВИДУАЛЬНО и ВНЕ ЮРИСДИКЦИИ организации (НАТО).

Якщо Україна стане членом НАТО, час підльоту ракет до Москви зменшиться на 10 хвилин, - Путін - Цензор.НЕТ 3312
показати весь коментар
10.06.2021 17:22 Відповісти
Патрушев шаг по шагу выбивает стул из-под из-под кремлёвского мечтателя
и готовит всё к тому, чтобы выставить его козлом отпущения.
показати весь коментар
10.06.2021 17:30 Відповісти
Пуйло !!А где же твои знаменитые ракеты с 20-35 махами?? перехватити "малоскоростные" американские ракеты запущенные с территории Румынии или прибалтии или Польши! Что опять как всегда наврал с три короба, комуняка долбанный!!!! Ни хрена у тебя нет !!Так одна бравада и мыльный пузырь , как при СССР!!
показати весь коментар
10.06.2021 17:35 Відповісти
Пуйло !!А где же твои знаменитые ракеты с 20-35 махами??__________- в минуту? устали махать....
показати весь коментар
10.06.2021 21:17 Відповісти
Брат фигуранта по делу о #МН17 Сергея Дубинского, который выступает свидетелем, подтвердил на суде, что приказ стрелять по пассажирскому самолету пришел из Москвы. Ещё раз. Из Москвы дали приказ сбивать пассажирский лайнер. Россия - страна террорист, точка.
показати весь коментар
10.06.2021 18:04 Відповісти
Ага. А амеровская база будет под Белгородом. В 2 минутах продлета Якщо Україна стане членом НАТО, час підльоту ракет до Москви зменшиться на 10 хвилин, - Путін - Цензор.НЕТ 5880 А какая разница Якщо Україна стане членом НАТО, час підльоту ракет до Москви зменшиться на 10 хвилин, - Путін - Цензор.НЕТ 8458
показати весь коментар
10.06.2021 18:09 Відповісти
тебе ****** коротконогому об этом и говорили, не сунь сюда своё *****, а то рано или поздно база НАТО рядом с границей будет
показати весь коментар
10.06.2021 18:15 Відповісти
Воронежу булки рано розслабляти.
показати весь коментар
10.06.2021 19:13 Відповісти
Минутой раньше, минутой позже, всё одно миру преступников будет конец.
показати весь коментар
10.06.2021 19:52 Відповісти
***** не понимает, что его могильщик не НАТО,
а простые граждане, которые платят грабительские налоги и банковские проценты.
И ограбленный средний бизнес, который имеет и деньги, и кучу злобы на силовиков.
Так что подлётное время исчисляется не минутами, а секундами.
показати весь коментар
10.06.2021 22:17 Відповісти
не будет там такого... не те скрепы
показати весь коментар
10.06.2021 23:45 Відповісти
Якщо Україна стане членом НАТО, час підльоту ракет до Москви зменшиться на 10 хвилин, - Путін - Цензор.НЕТ 1343
показати весь коментар
11.06.2021 10:32 Відповісти
Путин - вор. И окружил себя такими же ворами, из числа друзей. Выхватив власть из рук пьяного Ельцина, Моль возомнила, что теперь может всё, страна в его руках, делай, что хочешь, бери, что хочешь и сколько хочешь, как в супермаркете... Вот только такие как Путин, Лукашенко и прочие забывают, что на выходе надо платить...
Понимая с ужасом, что придётся идти на выход, они визжали "Грабют" ("хахлы тырют газ!"), устраивали пожары войн в Грузии, в Донецкой и Луганской областях, аннексировали Крым... А теперь орут "НАТО хочет напасть на кассу!". НАТО, которое могло купить Россию за бутылку у Ельцина, но почему-то не делало этого, а высылало в Россию десятки тысяч тонн куриных окорочков и прочей жратвы, доступной тогда каждому "гордому" руССкому...
Прискорбно, но даже обожравшись с голодухи окорочками, многие россияне с их сгнившими и пропитыми мозгами забыли это и верят в воровской бред и ложь...
показати весь коментар
11.06.2021 13:52 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 