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Головні новини 9 червня: Зеленський на передовій, у Вашингтоні зляться на ОП за брехню

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Головні новини 9 червня: Зеленський на передовій, у Вашингтоні зляться на ОП за брехню

Президент відвідав зону ООС, Білий дім злиться на ОП і не хоче приймати українських чиновників, Вірастюка зареєстрували депутатом, - головні новини України та світу 9 червня.

Зеленський на передовій

Президент відвідав передову під час робочого візиту в Донецьку область. "Бачу у наших бійців повне розуміння ситуації, спокій і впевненість. На таких патріотах тримається оборона", - написав він у Твіттері.

Нові скандали з ОП і США

Видання "Дзеркало тижня" з посиланням на джерела повідомило одразу 2 скандальні новини з Вашингтона. Перша - що керівництво США вкрай незадоволене тим, що Офіс президента України спотворив слова Байдена після телефонної розмови із Зеленським. У Вашингтоні не вірять, що це був випадковий "ексцес виконавця".

Друга новина - про те, що Офіс президента минулого тижня намагався терміново організувати візит до Вашингтона великого українського "десанту". Летіти повинні були Єрмак, Таран, Вітренко, Галущенко і Свириденко. Посольству США поставили завдання за 2 дні організувати низку зустрічей на вищому рівні. Але вона виявилася нездійсненною, і від ідеї візиту довелося відмовитися.

Андрій Єрмак продовжує розсьорбувати наслідки публікації запису його телефонної розмови з Рудольфом Джуліані в червні 2019 року. Він заявив журналістам, що діяв тоді дуже виважено і обережно. Глава ОП вважає, що його команда робила все правильно "останні два роки у відносинах зі США".

Такої ж думки дотримується глава виконкому Наглядової ради реформ, експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі.

Свіжі рейтинги

Згідно з опитуванням "СОЦІСу", за Зеленського готові проголосувати 28,1% українців, за Порошенка - 16,7%, за Тимошенко - 12,2%.

Рейтинг партій - такий: "СН" - 21%, "ЄС" - 18,2%, ОПЗЖ - 13,5%, "Батьківщина" - 12,9%, "Сила і честь" - 7%.

ЦВК зареєструвала Вірастюка депутатом

Центральна виборча комісія зареєструвала Василя Вірастюка народним депутатом, обраним на довиборах до Верховної Ради на окрузі №87 в Івано-Франківській області. За це рішення члени ЦВК проголосували одноголосно.

З "Голосу" можуть вийти 10 депутатів

За словами депутата "Голосу" Соломії Бобровської, в опозиції до керівництва партії з лютого перебувають вона і ще 9 нардепів: Васильченко, Клименко, Лозинський, Піпа, Стефанішина, Устинова, Цабаль, Шараскін і Юрчишин. Рішення про те, чи залишати політсилу, вони збираються прийняти разом. Вихід може відбутися в будь-який момент.

У керівництві "Голосу" кажуть, що дізналися про плани депутатів покинути політсилу зі ЗМІ.

В охоронців Медведчука відібрали захоплену землю на Трухановому

Крапку в цій справі поставив Верховний Суд: він постановив повернути Києву ділянку, яку незаконно захопила охоронна фірма "Шторм". Під час слухань з'ясувалося, що права користуватися землею, будувати на ній нерухомість і перегороджувати киянам доступ до річки Десенки у "Шторму" не було. Тепер будови на ділянці мають знести, а його - повернути місту.

Всі регіони України - в "зеленій" карантинній зоні

Згідно з даними МОЗ, вся Україна перейшла в "зелену" зону. У цій зоні діють найслабші карантинні обмеження. При цьому МОЗ пропонує продовжити карантин на літо, адже коронавірус ще не подолали.

У найближчі вихідні в 14 регіонах України працюватимуть понад 30 центрів масової вакцинації.
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Топ коментарі
+11
У В"єтнамі, чи какать просто захотіло?

Главные новости 9 июня: Зеленский на передовой, в Вашингтоне злятся на ОП за ложь - Цензор.НЕТ 6119
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09.06.2021 22:08
+9
Главные новости 9 июня: Зеленский на передовой, в Вашингтоне злятся на ОП за ложь - Цензор.НЕТ 2264
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09.06.2021 22:32
+8
Заблукало в очереті.
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09.06.2021 22:24
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Главные новости 9 июня: Зеленский на передовой, в Вашингтоне злятся на ОП за ложь - Цензор.НЕТ 124
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09.06.2021 22:07 Відповісти
55,3% громадян вважають нинішню владу Зеленського дилетантською, - опитування СОЦИСу
https://censor.net/ua/n3270323
66,5% громадян вважають, що виконання передвиборчої обіцянки президента Володимира Зеленського "Кінець епохи бідності" повністю провалено.
61,2% громадян вважають, що події в Україні розвиваються в неправильному напрямі.
54,2% громадян заявили, що за останні два роки їхнє матеріальне становище погіршилося.
50,1% громадян вважають, що за два роки президент Володимир Зеленський не виконав більшість своїх передвиборчих обіцянок.
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09.06.2021 23:47 Відповісти
У В"єтнамі, чи какать просто захотіло?

Главные новости 9 июня: Зеленский на передовой, в Вашингтоне злятся на ОП за ложь - Цензор.НЕТ 6119
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09.06.2021 22:08 Відповісти
Заблукало в очереті.
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09.06.2021 22:24 Відповісти
ойц...а хто в такой траве увидит растяжку под его копытом??? оператор???
шо за показуха для девочек????
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09.06.2021 22:48 Відповісти
Там до ближайших растяжек еще топать километров 10, если не все 15.
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09.06.2021 23:50 Відповісти
Ну прямо Мэл Гибсон из "Мы были солдатами"!
Головні новини 9 червня: Зеленський на передовій, у Вашингтоні зляться на ОП за брехню - Цензор.НЕТ 8952 Головні новини 9 червня: Зеленський на передовій, у Вашингтоні зляться на ОП за брехню - Цензор.НЕТ 859Головні новини 9 червня: Зеленський на передовій, у Вашингтоні зляться на ОП за брехню - Цензор.НЕТ 5388
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09.06.2021 23:03 Відповісти
PS
Для полноты декорации, на фото не хватает горящих обломков сбитого Bell UH-1
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09.06.2021 23:22 Відповісти
Ищет план, план Штайнмайера

Головні новини 9 червня: Зеленський на передовій, у Вашингтоні зляться на ОП за брехню - Цензор.НЕТ 3240
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09.06.2021 23:49 Відповісти
- я на очаковских болотах понос проливал-
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10.06.2021 07:34 Відповісти
пора бойцам пошлину для посетителей установить...
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09.06.2021 22:11 Відповісти
Ми живемо в тотальній зеленій брехні.
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09.06.2021 22:22 Відповісти
навіть заокеанські ще до недавнього друзі не витримують того брудного фонтану...
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09.06.2021 22:50 Відповісти
америкосы обиделись за ложь ОП. надо же было такую хрень придумать. да с.....али они на вашу ложь.они знают таких патриотов как ермак витренко а особенно его маму. они с такими в принципе не хотят говорить. бедные американци в своей жизни еще не видели таких бессовестных особей. о чем они могут говорить. особенно после слива вагнеровцев. а моня, знал бы о непричасности ермака к явной работе на фсб давно назначил бы комиссию ВР. значить сам такой же. С КЕМ ОНИ БУДУТ ГОВОРИТЬ???
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09.06.2021 22:27 Відповісти
Главные новости 9 июня: Зеленский на передовой, в Вашингтоне злятся на ОП за ложь - Цензор.НЕТ 2264
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09.06.2021 22:32 Відповісти
Дісно, що цього довго згадуватимуть нащадки....
не вистачило часу президентства для оЗЕленення України Головні новини 9 червня: Зеленський на передовій, у Вашингтоні зляться на ОП за брехню - Цензор.НЕТ 5897
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10.06.2021 09:57 Відповісти
Краще нехай заборгованість виплатять.
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09.06.2021 22:34 Відповісти
Дід Микола

Велике преЗЕдентство це:
Велике кумівництво.
Велике Бенявництво.
Велике крадівництво.
Велике ковідництво.
Велике зрадівництво.
Велике ригоповернитство.
Велике мирвочахпутінвництво.
Велике капітулянство.
Велике відпочинство.
Велике боргівництво.
Велике шашликівництво...
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09.06.2021 22:38 Відповісти
"Пародія на президента" не смішна і жалюгідна.
Навіть Яник був значно приємніший.
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09.06.2021 22:50 Відповісти
і не жадний ))) цукерки і ***** пропонував і мєдведеву )))))
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09.06.2021 22:51 Відповісти
Приколи частенько підганяв)) Хоч і не намагався)
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09.06.2021 22:52 Відповісти
Ви про Анну Ахмєтову))))) йолку і увім-увім-увімкніть Україну)))
(це перше шо впало на думку))))
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09.06.2021 22:53 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=kY_8WC83N5U

навіть сама манера говоріння, можна було угоріти, як він тужиться і підбирає слова)))
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09.06.2021 23:21 Відповісти
проффесор...шо ни говорите ))))
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09.06.2021 23:26 Відповісти
100 человек на Майдане застрелили из-за этого идиота Янека
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09.06.2021 23:58 Відповісти
По-моему самое время начинать флешмоб "сломай нос избирателю ЗЕ".

И считать сколько избирателей ЗЕ сломают друг другу носы. Головні новини 9 червня: Зеленський на передовій, у Вашингтоні зляться на ОП за брехню - Цензор.НЕТ 4748
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10.06.2021 01:17 Відповісти
 
 