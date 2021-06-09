Головні новини 9 червня: Зеленський на передовій, у Вашингтоні зляться на ОП за брехню
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент відвідав зону ООС, Білий дім злиться на ОП і не хоче приймати українських чиновників, Вірастюка зареєстрували депутатом, - головні новини України та світу 9 червня.
Зеленський на передовій
Президент відвідав передову під час робочого візиту в Донецьку область. "Бачу у наших бійців повне розуміння ситуації, спокій і впевненість. На таких патріотах тримається оборона", - написав він у Твіттері.
Нові скандали з ОП і США
Видання "Дзеркало тижня" з посиланням на джерела повідомило одразу 2 скандальні новини з Вашингтона. Перша - що керівництво США вкрай незадоволене тим, що Офіс президента України спотворив слова Байдена після телефонної розмови із Зеленським. У Вашингтоні не вірять, що це був випадковий "ексцес виконавця".
Друга новина - про те, що Офіс президента минулого тижня намагався терміново організувати візит до Вашингтона великого українського "десанту". Летіти повинні були Єрмак, Таран, Вітренко, Галущенко і Свириденко. Посольству США поставили завдання за 2 дні організувати низку зустрічей на вищому рівні. Але вона виявилася нездійсненною, і від ідеї візиту довелося відмовитися.
Андрій Єрмак продовжує розсьорбувати наслідки публікації запису його телефонної розмови з Рудольфом Джуліані в червні 2019 року. Він заявив журналістам, що діяв тоді дуже виважено і обережно. Глава ОП вважає, що його команда робила все правильно "останні два роки у відносинах зі США".
Такої ж думки дотримується глава виконкому Наглядової ради реформ, експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі.
Свіжі рейтинги
Згідно з опитуванням "СОЦІСу", за Зеленського готові проголосувати 28,1% українців, за Порошенка - 16,7%, за Тимошенко - 12,2%.
Рейтинг партій - такий: "СН" - 21%, "ЄС" - 18,2%, ОПЗЖ - 13,5%, "Батьківщина" - 12,9%, "Сила і честь" - 7%.
ЦВК зареєструвала Вірастюка депутатом
Центральна виборча комісія зареєструвала Василя Вірастюка народним депутатом, обраним на довиборах до Верховної Ради на окрузі №87 в Івано-Франківській області. За це рішення члени ЦВК проголосували одноголосно.
З "Голосу" можуть вийти 10 депутатів
За словами депутата "Голосу" Соломії Бобровської, в опозиції до керівництва партії з лютого перебувають вона і ще 9 нардепів: Васильченко, Клименко, Лозинський, Піпа, Стефанішина, Устинова, Цабаль, Шараскін і Юрчишин. Рішення про те, чи залишати політсилу, вони збираються прийняти разом. Вихід може відбутися в будь-який момент.
У керівництві "Голосу" кажуть, що дізналися про плани депутатів покинути політсилу зі ЗМІ.
В охоронців Медведчука відібрали захоплену землю на Трухановому
Крапку в цій справі поставив Верховний Суд: він постановив повернути Києву ділянку, яку незаконно захопила охоронна фірма "Шторм". Під час слухань з'ясувалося, що права користуватися землею, будувати на ній нерухомість і перегороджувати киянам доступ до річки Десенки у "Шторму" не було. Тепер будови на ділянці мають знести, а його - повернути місту.
Всі регіони України - в "зеленій" карантинній зоні
Згідно з даними МОЗ, вся Україна перейшла в "зелену" зону. У цій зоні діють найслабші карантинні обмеження. При цьому МОЗ пропонує продовжити карантин на літо, адже коронавірус ще не подолали.
У найближчі вихідні в 14 регіонах України працюватимуть понад 30 центрів масової вакцинації.
Будь ласка, зачекайте...
https://censor.net/ua/n3270323
66,5% громадян вважають, що виконання передвиборчої обіцянки президента Володимира Зеленського "Кінець епохи бідності" повністю провалено.
61,2% громадян вважають, що події в Україні розвиваються в неправильному напрямі.
54,2% громадян заявили, що за останні два роки їхнє матеріальне становище погіршилося.
50,1% громадян вважають, що за два роки президент Володимир Зеленський не виконав більшість своїх передвиборчих обіцянок.
шо за показуха для девочек????
Для полноты декорации, на фото не хватает горящих обломков сбитого Bell UH-1
не вистачило часу президентства для оЗЕленення України
Велике преЗЕдентство це:
Велике кумівництво.
Велике Бенявництво.
Велике крадівництво.
Велике ковідництво.
Велике зрадівництво.
Велике ригоповернитство.
Велике мирвочахпутінвництво.
Велике капітулянство.
Велике відпочинство.
Велике боргівництво.
Велике шашликівництво...
Навіть Яник був значно приємніший.
(це перше шо впало на думку))))
навіть сама манера говоріння, можна було угоріти, як він тужиться і підбирає слова)))
И считать сколько избирателей ЗЕ сломают друг другу носы.