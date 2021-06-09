Головні новини 9 червня: Зеленський на передовій, у Вашингтоні зляться на ОП за брехню

Президент відвідав зону ООС, Білий дім злиться на ОП і не хоче приймати українських чиновників, Вірастюка зареєстрували депутатом, - головні новини України та світу 9 червня.

Зеленський на передовій

Президент відвідав передову під час робочого візиту в Донецьку область. "Бачу у наших бійців повне розуміння ситуації, спокій і впевненість. На таких патріотах тримається оборона", - написав він у Твіттері.

Нові скандали з ОП і США

Видання "Дзеркало тижня" з посиланням на джерела повідомило одразу 2 скандальні новини з Вашингтона. Перша - що керівництво США вкрай незадоволене тим, що Офіс президента України спотворив слова Байдена після телефонної розмови із Зеленським. У Вашингтоні не вірять, що це був випадковий "ексцес виконавця".

Друга новина - про те, що Офіс президента минулого тижня намагався терміново організувати візит до Вашингтона великого українського "десанту". Летіти повинні були Єрмак, Таран, Вітренко, Галущенко і Свириденко. Посольству США поставили завдання за 2 дні організувати низку зустрічей на вищому рівні. Але вона виявилася нездійсненною, і від ідеї візиту довелося відмовитися.

Андрій Єрмак продовжує розсьорбувати наслідки публікації запису його телефонної розмови з Рудольфом Джуліані в червні 2019 року. Він заявив журналістам, що діяв тоді дуже виважено і обережно. Глава ОП вважає, що його команда робила все правильно "останні два роки у відносинах зі США".

Такої ж думки дотримується глава виконкому Наглядової ради реформ, експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі.

Свіжі рейтинги

Згідно з опитуванням "СОЦІСу", за Зеленського готові проголосувати 28,1% українців, за Порошенка - 16,7%, за Тимошенко - 12,2%.

Рейтинг партій - такий: "СН" - 21%, "ЄС" - 18,2%, ОПЗЖ - 13,5%, "Батьківщина" - 12,9%, "Сила і честь" - 7%.

ЦВК зареєструвала Вірастюка депутатом

Центральна виборча комісія зареєструвала Василя Вірастюка народним депутатом, обраним на довиборах до Верховної Ради на окрузі №87 в Івано-Франківській області. За це рішення члени ЦВК проголосували одноголосно.

З "Голосу" можуть вийти 10 депутатів

За словами депутата "Голосу" Соломії Бобровської, в опозиції до керівництва партії з лютого перебувають вона і ще 9 нардепів: Васильченко, Клименко, Лозинський, Піпа, Стефанішина, Устинова, Цабаль, Шараскін і Юрчишин. Рішення про те, чи залишати політсилу, вони збираються прийняти разом. Вихід може відбутися в будь-який момент.

У керівництві "Голосу" кажуть, що дізналися про плани депутатів покинути політсилу зі ЗМІ.

В охоронців Медведчука відібрали захоплену землю на Трухановому

Крапку в цій справі поставив Верховний Суд: він постановив повернути Києву ділянку, яку незаконно захопила охоронна фірма "Шторм". Під час слухань з'ясувалося, що права користуватися землею, будувати на ній нерухомість і перегороджувати киянам доступ до річки Десенки у "Шторму" не було. Тепер будови на ділянці мають знести, а його - повернути місту.

Всі регіони України - в "зеленій" карантинній зоні

Згідно з даними МОЗ, вся Україна перейшла в "зелену" зону. У цій зоні діють найслабші карантинні обмеження. При цьому МОЗ пропонує продовжити карантин на літо, адже коронавірус ще не подолали.

У найближчі вихідні в 14 регіонах України працюватимуть понад 30 центрів масової вакцинації.